–

De parte de Indymedia Argentina May 21, 2022 190 puntos de vista

En la audiencia 66 del juicio que investiga los cr铆menes de lesa humanidad perpetrados en los centros clandestinos de detenci贸n Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield y El Infierno de Avellaneda, el sobreviviente Rub茅n, el 鈥淧olaco鈥, Schell declar贸 de forma remota desde el Espacio para la Memoria ex CCD Pozo de Quilmes, lugar donde estuvo secuestrado durante 102 d铆as entre 1977 y 1978. 鈥淟o hago desde ac谩 porque el d铆a que sal铆 jur茅 a mis compa帽eros recordarlos y honrar sus memorias鈥, expres贸. Es el primer testimonio en juicio por cr铆menes de lesa humanidad que se realiza desde un sitio de memoria. Rub茅n Schell es director de derechos humanos de Quilmes y miembro del Consejo de gesti贸n del espacio, que integra tambi茅n la Comisi贸n Provincial por la Memoria.

Durante la audiencia de este martes 17 de mayo, n煤mero 66 del conocido como Juicio Brigadas, testimoniaron ante el Tribunal Oral Federal N掳 1 de La Plata las sobrevivientes Rebeca Krasner y Graciela Nordi, y el sobreviviente Rub茅n Schell. El Polaco Schell fue precisamente el 煤ltimo en declarar y lo hizo desde el Espacio para la Memoria ex CCD Pozo de Quilmes, lugar donde estuvo detenido-desaparecido durante la dictadura militar y en donde, actualmente, se encuentra la oficina de la Direcci贸n de Derechos Humanos del municipio de Quilmes que 茅l ocupa.

Rub茅n Schell se sent贸 frente a la computadora, de espaldas al mural con las fotograf铆as que recuerda a las 98 personas que pasaron por el centro clandestino de detenci贸n y contin煤an desaparecidas. 鈥淓s el mejor sitio para declarar, para que ellos, que est谩n en estas fotos, me sigan interpelando y no permitan nunca que me olvide鈥, se帽al贸 al comienzo de su declaraci贸n cuando justific贸 su decisi贸n de dar testimonio desde all铆, el primer testimonio en un juicio por cr铆menes de lesa humanidad que se hace desde un sitio de memoria.

Rub茅n Schell fue secuestrado en el mediod铆a del 12 de noviembre de 1977, frente a su casa, por una patota de civil; lo subieron al piso del asiento trasero de un Dodge 1500, le envolvieron la cabeza con un buzo. El raid de secuestro de la patota hab铆a comenzado antes: en el ba煤l del veh铆culo iba Pablo Dykyj. Los dos fueron trasladados hasta el edificio donde funcionaba la Brigada de Investigaciones de Quilmes, en la esquina de las calles Allison Bell y Garibaldi.

鈥淣os bajan, nos ponen contra una pared y hacen un simulacro de fusilamiento. Despu茅s nos sientan en el piso y al otro lo trasladan a la sala de tortura; siento los gritos de dolor de Pablo y, luego de un tiempo, lo tiran al lado m铆o, hecho un trapo de piso. Despu茅s me levantan y me trasladan a m铆 a la sala de tortura, donde comienzan a darme golpes y con la picana el茅ctrica鈥, describi贸 en su testimonio Rub茅n Schell.

Los compa帽eros y compa帽eras de cautiverio de Schell supieron luego d贸nde estaban en cautiverio por otro detenido, Alcides Chiessa. 鈥淩econoci贸 el port贸n del garaje, porque lo hab铆a hecho 茅l con su padre, que ten铆a una carpinter铆a met谩lica en la zona鈥.

Durante m谩s de dos horas de declaraci贸n, Schell record贸 a cada una de las personas que vio durante los 102 d铆as que estuvo secuestrado en el centro clandestino de detenci贸n. A Pablo Dykyj que le dio nombre a su hijo; a Pipo que ten铆a miedo por su madre y que dec铆a que lo hab铆an llevado a 茅l cuando buscaban a su hermano; a Ricardo Ruiz, por el que nadie reclam贸 porque viv铆a s贸lo con su viejita; a Alcides Chiessa y Jorge Allaga que murieron en los 煤ltimos a帽os, los dos enfermos de c谩ncer.

鈥淣os va ganando el tiempo, fueron muchos a帽os de esperar este juicio. Se van algunos de los imputados tambi茅n y se van inocentes, porque no hubo sentencia. Y se van nuestros compa帽eros sin haber visto que la justicia les haya llegado鈥, dijo Schell.

Durante su testimonio, el Polaco record贸 que diez d铆as antes de ser liberado fue interrogado por el capell谩n de la Polic铆a Bonaerense, Christian Von Wernich: 鈥渟ufr铆 mucho los golpes y las picanas, pero con ese se帽or sent铆 la peor tortura鈥. Schell detall贸 ese interrogatorio como un acto de acci贸n psicol贸gica para que no cuente lo que hab铆a pasado, que se trataba de una deshonra y le iban a dar vuelta la cara sus propios vecinos. El ex capell谩n fue el primer sacerdote juzgador por cr铆menes de lesa humanidad y fue condenado a prisi贸n perpetua en 2007. Schell fue uno de los declarantes en aquel juicio.

鈥淓stuve 102 d铆as en este lugar, que es una eternidad porque parece que los sigo viviendo. Cuando sal铆 de ac谩 dije que no ven铆a m谩s y sin embargo ahora me instal茅, mi oficina est谩 ac谩 donde cumplo con la funci贸n de director de Derechos Humanos del Municipio, que me honra ocupar鈥, remarc贸.

Adem谩s de su cargo, Rub茅n Schell es actualmente uno de los consejeros del Consejo de gesti贸n del Espacio para la Memoria ex CCD Pozo de Quilmes, y fue uno de los sobrevivientes que, desde el colectivo Quilmes, memoria, verdad y justicia, impuls贸 y acompa帽贸 el proyecto de ley provincial para la creaci贸n del sitio. El proyecto fue aprobado en diciembre de 2016, con el apoyo de todos los bloques de la legislatura bonaerense.

El consejo de gesti贸n del sitio est谩 integrado por la Comisi贸n Provincial por la Memoria, el colectivo Quilmes, memoria, verdad y justicia, el Municipio de Quilmes y la Subsecretar铆a de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

鈥淕rab茅 en la pared de la celda con una moneda chiquita los nombres de mi vieja y mi novia, Ang茅lica y Ana. Todav铆a buscamos esa marca, cuidamos mucho el lugar porque no dejan de ser pruebas testimoniales鈥, se帽al贸 Schell y resalt贸 la labor que se viene haciendo desde el equipo de investigaci贸n del sitio. Para rescatar las historias de las personas que pasaron por ac谩.

Fuente: https://www.andaragencia.org/juicio-brigadas-ruben-schell-declaro-desde-el-sitio-ex-ccd-pozo-de-quilmes-lugar-de-su-cautiverio-durante-la-dictadura-militar/