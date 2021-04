–

De parte de Rojo Y Negro April 24, 2021 6 puntos de vista

Cuatro años después de una denuncia en Inspección de Trabajo por parte de CGT Aragón – La Rioja contra la empresa Centro Operaciones Logísticas Industriales Norte (COLIN) tendrá lugar un macrojuicio contra la misma por apreciarse “perjuicios económicos graves para los trabajadores afectados”. Los motivos de la denuncia, que fueron confirmados por Inspección, se fundamentaron en la no aplicación del convenio sectorial y la posterior firma y aplicación de un convenio de empresa inferior a éste. Esto supuso que durante más de tres años los trabajadores y trabajadoras de la empresa cobrasen menos de lo que la normativa establece, llegando el total de salarios no abonados por parte de la empresa a los 373.818,18 €.

No obstante, tras suspenderse una primera vista el pasado 31 de enero de 2020, se procedió a subsanar la demanda presentada de oficio por el Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de la Diputación General de Aragón, y finalmente no serán 152 trabajadores los afectados, sino 126. Además, de la cuantía inicial total de salarios no percibidos, parece ser que solamente se tendrán en cuenta los correspondientes a los períodos de septiembre de 2016 a agosto de 2017. Según explican desde CGT, se debe a la “prescripción” para la demanda de salarios impagados, que según normativa laboral es de un año. “Nosotros metimos la denuncia en cuanto tuvimos conocimiento del incumplimiento a través de un afiliado. Aunque no somos el sindicato que está en el comité de empresa, era una situación sobre la que no podíamos mirar hacia otro lado”. El hecho de que no se hiciera ninguna denuncia durante dos años y medio ha permitido que se aplique el criterio de prescripción y “desgraciadamente la plantilla ha perdido la posibilidad de recuperar las diferencias salariales correspondientes al período entre julio de 2014 y agosto de 2016”.

Concentración de apoyo a los trabajadores y trabajadoras

El sindicato anarcosindicalista ha convocado una concentración este lunes 26 de abril a las 10:15 horas en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza, coincidiendo con la celebración del juicio. El objetivo, además del apoyo a los y las afectadas, es “llamar a la organización de las plantillas contra los abusos en las subcontratas”.

Para CGT este no es un hecho aislado y aseguran que “no son ni una ni dos las empresas que, mediante la subcontratación y el uso de ETT’s, pretenden implantar condiciones de trabajo paupérrimas”, y por ello llevan varias denuncias interpuestas en Inspección de Trabajo y en muchos casos “sin ni siquiera estar en los comités de empresa. Es frustrante que desde fuera tengamos que hacer lo que no hacen sus representantes sindicales que, pudiendo hacer mucho más, ni lo hacen ni tienen intención de hacerlo, e incluso hasta se convierten en cómplices necesarios de la estafa”.