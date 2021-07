–

De parte de ANRed July 17, 2021 69 puntos de vista

A poco m谩s de un mes de la lectura parcial del veredicto del juicio Contraofensiva, este jueves 15 de julio el Tribunal Oral Federal 4 de San Mart铆n dio por finalizado el debate oral y conden贸 al ex jefe de la Divisi贸n de Inteligencia 鈥淪ubversiva Terrorista鈥 del Ej茅rcito, Jorge Norberto Apa, a la pena de prisi贸n perpetua, que deber谩 cumplir en una unidad penal del SPF luego de que una junta m茅dica determine que su estado de salud no sea un impedimento para ello. La postergaci贸n de su condena hab铆a sido resuelta luego de que la defensa de Apa alegara incapacidad mental, cuesti贸n que se dirimi贸 mediante dos juntas m茅dicas y una definitiva conclusi贸n de los peritos: 鈥淒iscordancia e inconsistencia en la actitud del examinado que activamente simula y sobresimula鈥 un cuadro de demencia 鈥渆nmascarando su realidad ps铆quica鈥. Por Agencia Andar.

Este jueves 15 de julio, pasadas las 14:30, el Tribunal Oral Federal 4 de San Mart铆n -presidido por Esteban Rodr铆guez Eggers y con las vocal铆as de Mat铆as Alejandro Mancini y Mar铆a Claudia Morgese- dio a conocer la parte resolutiva del veredicto por el juicio Contraofensiva que no hab铆a sido le铆da en la jornada del 10 de junio, cuando 5 de los 6 imputados recibieron la pena de prisi贸n perpetua.

Con esta nueva y definitiva jornada del juicio, Jorge Norberto Apa tambi茅n recibi贸 la misma pena, y los fundamentos del veredicto completo se dar谩n a conocer el pr贸ximo 10 de agosto.

Cabe recordar que el 9 de junio pasado, un d铆a antes del veredicto, la defensa particular de Apa a cargo del abogado Hern谩n Corigliano hab铆a solicitado la suspensi贸n de juicio respecto a su asistido debido a una presunta incapacidad mental.

El pedido hab铆a sido aceptado por el TOF y se hab铆a ordenado una junta m茅dica para resolver la cuesti贸n de la salud del imputado. Debido a irregularidades de una primera junta, se realiz贸 una segunda evaluaci贸n y finalmente los peritos determinaron la plena aptitud de Apa para comprender el proceso penal en su contra.

Sorteada la pretendida suspensi贸n de juicio sobre Apa, este jueves entonces lleg贸 la lectura del veredicto en su contra: se declar贸 que los hechos il铆citos integrantes del hecho procesal de la presente causa constituyen delitos de lesa humanidad y se conden贸 al ex jefe de la Divisi贸n de Inteligencia 鈥淪ubversiva Terrorista鈥 del Ej茅rcito, Jorge Norberto Apa, a la pena de prisi贸n perpetua e inhabilitaci贸n absoluta y perpetua con accesorias legales por hallarlo coautor penalmente responsable de los siguientes delitos, todos los cuales concurren materialmente:

-Homicidio con alevos铆a y en concurso premeditado de dos o m谩s personas -4 hechos-;

-Privaci贸n ileg铆tima de la libertad, agravada por mediar violencias o amenazas con abuso funcional, a su vez agravada por la duraci贸n de m谩s de un mes; tormentos agravados por la condici贸n de perseguidos pol铆ticos de las v铆ctimas, y homicidio con alevos铆a con el concurso premeditado de dos o m谩s personas -72 hechos-;

-Privaci贸n ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas con abuso funcional, tormentos agravados por la condici贸n de perseguidos pol铆ticos de las v铆ctimas, y homicidio con alevos铆a con el concurso premeditado de dos o m谩s personas -2 hechos-;

-Privaci贸n ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas con abuso funcional y tormentos -5 hechos-;

-Y privaci贸n ilegal de la libertad, agravada por mediar violencia o amenazas con abuso funcional, tormentos agravados por la condici贸n de perseguidos pol铆ticos de las v铆ctimas -5 hechos-.

-Previo verificar que la salud del imputado no sea un impedimento para ello, revocar la prisi贸n domiciliaria otorgada y ordenar su traslado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal.

-Imponer al condenado el pago de las costas del proceso, que deber谩 hacerse efectivo dentro de los 5 d铆as de dictarse el presente.

La pretendida confusi贸n del imputado

Durante la ma帽ana, previo a la lectura de la sentencia, se hab铆a realizado el 煤ltimo acto procesal del juicio a trav茅s del cual Jorge Apa ten铆a la posibilidad de pronunciar sus 煤ltimas palabras.

Recostado en una cama y con pretendida confusi贸n mental, el imputado manten铆a la mirada perdida, o sus ojos cerrados o realizaba gestos de malestar, siempre ajeno a las palabras del presidente del tribunal que le anunciaba su derecho de defensa material.

-Se帽or Apa, 驴va a hacer uso de ese derecho?- le pregunt贸 Rodr铆guez Eggers

-No entend铆 nada de lo que dijo鈥 -afirm贸 el imputado. No puedo decirle nada porque no entend铆 eso鈥

-Bueno, 驴tiene algo para decirle al tribunal, adem谩s de que no entendi贸?

-No鈥

-Entonces entendemos que no quiere decir nada m谩s. Muchas gracias, se帽or Apa.

Mientras el presidente del tribunal anunciaba el pase a un cuarto intermedio tras la finalizaci贸n del debate y previo a la lectura del veredicto, una mujer interrumpi贸 desde la habitaci贸n en la que se encontraba acostado el imputado:

-Perd贸n, perd贸n. Perd贸n doctor鈥 no es que tiene una negativa. No entiende lo que usted le est谩 diciendo.

-Se帽ora, yo no s茅 qui茅n es usted鈥

-Soy la hija. No entiende oraciones largas. H谩gasela corta, as铆 la entiende. Cortita, por favor.

El ins贸lito episodio en el que alguien ajeno al debate interrumpe a quien lo conduce se resolvi贸 luego de unos minutos en que las querellas y el Ministerio P煤blico Fiscal recordaron al tribunal las conclusiones de la junta m茅dica por la cual se hab铆a habilitado la sentencia contra Apa.

鈥淓l informe m茅dico avalado por todos los profesionales habl贸 de una simulaci贸n. Y este es un 鈥榓cting鈥 francamente inconvalidable鈥, sentenci贸 la fiscal Gabriela Sosti y ya no qued贸 lugar para nuevas maniobras.