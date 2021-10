–

De parte de CGT Fesi Bac October 31, 2021 21 puntos de vista

El 27 de octubre de 2021 se celebr贸 el juicio de Impugnaci贸n del ERE en BBVA en la sede de la Audiencia Nacional de Madrid.

Nuestra defensa se bas贸 en:

1) Con fecha 13 de abril de 2021, la empresa BBVA notific贸 a las Secciones Sindicales su intenci贸n de implementar un proceso de Despido, Movilidad Geogr谩fica y Modificaci贸n Sustancial de las Condiciones de Trabajo, todos de car谩cter colectivo, siendo potencialmente afectadas todas las personas trabajadoras de los todos los centros de trabajo de la empresa en todo el territorio nacional, haciendo una referencia gen茅rica a la intenci贸n de BBVA de iniciar un pro

ceso de Despido, Modificaci贸n Sustancial de las Condiciones de Trabajo y Movilidad Geogr谩fica de car谩cter colectivo, sin aducir en la comunicaci贸n las causas objetivas, hasta la segunda reuni贸n de fecha 22 de abril pasado, en la que las causas objetivas se concretan ya en econ贸micas, productivas y organizativas.

CGT entendemos que se ha vulnerado por parte de BBVA lo establecido en el art铆culo 12 del XXIV Convenio Colectivo de Banca, por cuanto exige que se facilite toda la informaci贸n suficiente y pertinente para el adecuado desarrollo de las negociaciones, lo que no cumpli贸 BBVA, dado que, en la comunicaci贸n a la representaci贸n de los trabajadores, no explicit贸 las causas en las que fundaba su decisi贸n que m谩s tarde formaliz贸, como tampoco lo hizo en la primera reuni贸n de dicho periodo derivado del art铆culo 12 del Convenio Colectivo de aplicaci贸n.

2) Se realizaron un total de cinco reuniones dentro del periodo de negociaci贸n del art铆culo 12 del Convenio Colectivo, finalizando el 5 de mayo de 2021. En fecha 6 de mayo, se constituy贸 la Comisi贸n Negociadora del Expediente de Despido Colectivo planteado por BBVA.

Se realizaron un total de diez reuniones dentro del Periodo de Consultas, siendo la 煤ltima en fecha 8 de junio de 2021, que pone fin al Periodo de Consultas con Acuerdo, siendo firmantes por parte de la representaci贸n de las personas trabajadores, los sindicatos CC.OO., ACB y UGT, que alcanzan entre los tres un 72,69% de porcentaje de representaci贸n en los 贸rganos unitarios de la empresa BBVA.

3) CGT hemos manifestado desde el inicio de la negociaci贸n del Despido Colectivo, incluido en el procedimiento del art铆culo 12 del Convenio Colectivo, que no concurr铆an las causas aducidas por la empresa, explicando a trav茅s de nuestra participaci贸n en la negociaci贸n, as铆 como a trav茅s de las propuestas e informes presentados, las razones en la que nos basamos. No obstante, hemos procedido a realizar durante el proceso de negociaci贸n, diversas propuestas destinadas a que la empresa pudiera, a trav茅s de medidas no traum谩ticas como las llevadas a cabo con anterioridad por la empresa, suspender y extinguir contratos de trabajo, y ello utilizando pactos de desvinculaci贸n voluntaria de la plantilla y prejubilaciones.

De todo ello, hab茅is sido informados en nuestras comunicaciones masivas a la plantilla.

NEGAMOS QUE CONCURRA CAUSA ECON脫MICA. Lo que ha ejecutado BBVA, como anunci贸 en febrero de este a帽o Onur Gen莽, Consejero Delegado de BBVA, es la aceleraci贸n e impulso de un proceso de 鈥渞educci贸n de costes鈥.

Llama la atenci贸n que, en la situaci贸n de pandemia provocada por la COVID-19 y la consiguiente crisis econ贸mica mundial, no se contextualice la decisi贸n empresarial en dicho marco sanitario, social y econ贸mico; es m谩s, apenas se mencionan estas circunstancias en la documentaci贸n aportada por la empresa, lo que desde luego impide situar las razones de la empresa en el marco de la realidad.

La presentaci贸n de resultados del primer trimestre de 2021 no hace sino confirmar lo irreal de los datos que present贸 la empresa en sede de la negociaci贸n, pues es una entidad que obtiene en ese periodo un resultado neto de 1.210 millones de euros, lo que contrasta con los 1.792 millones de euros en p茅rdidas acumuladas a marzo de 2020, debido a las provisiones que se anot贸 para hacer frente a la crisis provocada por la COVID-19 y a los resultados de la filial de BBVA en los Estados Unidos. La tendencia por tanto, es m谩s que positiva.

En relaci贸n a la CAUSA PRODUCTIVA, es cierto que se observa un crecimiento de transacciones digitales desde marzo de 2020. Huelga la explicaci贸n en cuanto a la pandemia, pero desde luego el cierre de oficinas bancarias y que el canal digital haya sido la 煤nica v铆a de los clientes del banco para realizar operaciones, tambi茅n una raz贸n indiscutible. Desde entonces se ha estancado la 鈥渄igitalizaci贸n鈥, pero ha sido la pandemia el acelerador de la digitalizaci贸n, lo que obvia la empresa en su planteamiento.

Y algo absolutamente relevante: ha sido el propio banco el que lleva a帽os ordenando a la plantilla desviar a los clientes a los canales digitales, de manera asistida por la plantilla desde las propias oficinas en la mayor铆a de las ocasiones, premiando o penalizando a la plantilla, en virtud de si se ejecutaban estas instrucciones de la empresa, que ahora se tornan en motivo para despedir.

Lo anterior se evidencia si analizamos la franja de horario en la que se realizan las operaciones digitales, que no es otra en la mayor铆a de las ocasiones coincidente con el horario comercial de las oficinas bancarias, de lo que se concluye claramente que esa 鈥渄igitalizaci贸n鈥 est谩 siendo asistida desde las oficinas y dem谩s centros de la empresa por la plantilla, dato que tambi茅n esconde el banco en su Informe y Memoria, y dato que se pidi贸 en sede de la mesa de la negociaci贸n y se neg贸 por parte de la empresa.

Para muestra de lo anterior, en el sistema de evaluaci贸n de desempe帽o nos encontramos m煤ltiples 鈥渋nstrumentos鈥 impuestos por BBVA para que las personas trabajadoras deriven al canal digital o asistan a los clientes en aqu茅l, para poder obtener la catalogaci贸n necesaria para, a su vez, lograr cobrar la retribuci贸n variable.

En muchas ocasiones, todos conocemos que, si una persona trabajadora de BBVA va a contratar un producto financiero con un cliente por un canal que no sea el digital, necesita la autorizaci贸n previa y expresa por parte de su responsable. Hemos indicado las m煤ltiples instrucciones que por v铆a mail o directas, se dan por parte los responsables comerciales del banco, para que la plantilla venda productos en exclusiva por v铆a digital.

En cuanto a las CAUSAS ORGANIZATIVAS, es de resaltar que en el Informe y Memoria aportados por BBVA, se hace referencia, otra vez gen茅rica, a un n煤mero de oficinas bancarias a cerrar, pero no se especifica qu茅 oficinas concretas pretend铆a cerrar la empresa, por lo que de nuevo falta a su obligaci贸n de aportar la informaci贸n necesaria para acometer id贸neamente una negociaci贸n como la llevada a cabo.

Y sin perjuicio de lo anterior, la imposici贸n por parte de la empresa de forma masiva de canales digitales y remotos es un proceso que se materializar谩 en el medio-largo plazo de entre ocho a diez a帽os, y que no justifica medidas traum谩ticas en el corto plazo.

Se ha producido cierre masivo de oficinas todos los a帽os, que ya sit煤a la red de oficinas en su punto 贸ptimo, y as铆 lo han manifestado reiteradamente los altos directivos del banco de manera p煤blica.

Hemos solicitado, adem谩s, que seamos incluidos en la COMISI脫N DE SEGUIMIMIENTO, de la que forman parte los firmantes del Acuerdo con BBVA, dotando de funciones a esta Comisi贸n de interpretaci贸n, aplicaci贸n e informaci贸n, adem谩s de 鈥渆l seguimiento sobre el funcionamiento del plan de recolocaci贸n鈥. Conocido es, por los comunicados de los sindicatos firmantes, que no s贸lo se han he cho estas funciones, sino que se han negociado aspectos no contemplados durante la Mesa de negociaci贸n del ERE (Colectivo Caja Postal, pr茅stamos de otros colectivos despedidos, se han modificado 鈥渃upos鈥 de determinadas edades acordados el 8 de junio, etc.).

Por parte de la defensa se han personado, adem谩s de BBVA, los sindicatos firmantes. La estrategia seguida por ellos ha sido desmontar nuestra demanda alegando, sobre todo, que los datos 鈥渂uenos鈥 se refieren a Grupo BBVA, en lugar de a BBVA Espa帽a, S.A.

Se han adherido en Sala a nuestra demanda los sindicatos SEC y CIG.

Simult谩neamente a la celebraci贸n de este juicio, nos hemos concentrado frente a la sede Territorial Centro de BBVA para expresar nuestra defensa de los intereses de la plantilla y la preservaci贸n del empleo. Adjuntamos fotos de la misma.

Te mantendremos, como siempre, informada/o de la resoluci贸n judicial de la impugnaci贸n y pasos posteriores.