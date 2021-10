–

Al igual que en la jornada de apertura, el abogado defensor del exmilitar Juan Manuel Giraud, Guillermo Fanego, volvi贸 a acusar de mentiroso 鈥搖na vez m谩s, sin fundamentos- al abogado de las querellas Pablo Llonto, y el presidente del TOF 5 de San Mart铆n ya advirti贸 sobre posibles sanciones a nuevas faltas de disciplina durante el debate. En general, las defensas usaron la instancia de planteos preliminares para insistir con la prescripci贸n de la acci贸n penal, la violaci贸n al principio de legalidad y el car谩cter pol铆tico de los juicios de lesa humanidad, dejando de lado la posibilidad de desarrollar la defensa t茅cnica de sus defendidos mediante argumentos precisos.

A instancias del Tribunal Oral Federal 5 de San Mart铆n, se llev贸 a cabo este jueves 28 de octubre la segunda jornada del juicio por los cr铆menes de lesa humanidad cometidos entre el 29 de marzo y los d铆as posteriores en la Quinta La Pastoril, situada en la calle Monsegur 1863 de Moreno, donde se iba a realizar una reuni贸n de varios d铆as entre los miembros de la conducci贸n del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y militantes de organizaciones de pa铆ses vecinos pero que se vio frustrada por un violento e ilegal operativo de fuerzas conjuntas.

Cabe recordar que, de acuerdo a la causa que hoy se juzga, las fuerzas dispararon al ingresar a la quinta con el objetivo de aniquilar a los militantes del PRT-ERP y llevarse secuestrados para interrogar a la mayor cantidad posible. Cuatro de ellos resultaron asesinados por los disparos de fuego que recibieron. A su vez, otras tres personas fueron asesinadas mientras intentaban huir en un veh铆culo que fue interceptado por personal de las fuerzas conjuntas. En ese veh铆culo iba un menor, que sobrevivi贸 y que luego dar铆a testimonio sobre la masacre.

Por otra parte, al menos siete personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, siendo llevadas a distintos centros clandestinos. 鈥淟os hechos de los que fueron v铆ctimas los familiares de los aqu铆 querellantes se enmarcan en el proceder genocida descripto previamente y fueron el resultado de la implementaci贸n del plan de represi贸n. Muchos de los militantes secuestrados fueron llevados a centros clandestinos que ven铆an operando desde antes del golpe鈥, destaca la acusaci贸n de las querellas.

En esta segunda jornada se realizaron los planteos preliminares de las defensas y las querellas, adem谩s de los planteos del Ministerio P煤blico Fiscal, como paso previo a las declaraciones indagatorias que se llevar谩n a cabo el pr贸ximo lunes 1 de noviembre, y las declaraciones testimoniales que comenzar谩n desde el jueves 4.

鈥淐onsidero que nada de lo que pueda decir, yo o mis colegas, va a modificar un 谩pice la constituci贸n del tribunal ni tendr谩 mayor trascendencia. Estamos ante un tipo de proceso muy especial porque ac谩 hay un apartamiento total y absoluto del r茅gimen jur铆dico que debiera aplicarse. Nos encontramos frente a lo que algunos estudiosos han llamado juicios de venganza鈥, arranc贸 el defensor particular del imputado Giraud, Guillermo Fanego, para quien el TOF 5 es incompetente para juzgar a su asistido por hechos ocurridos en otro momento hist贸rico y con otras autoridades constituidas.

鈥淒esde 2003, con Kirchner y en acuerdo con ciertas organizaciones de derechos humanos y un ide贸logo nefasto que a煤n transita por las calles del pa铆s 鈥搈encionado como colaborador del gobierno militar y de integrante de organizaciones terroristas-, surge el revivir de las causas que se encontraban finalizadas por el juzgamiento de los militares en la actuaci贸n en defensa de la sociedad contra las organizaciones terroristas que asolaron nuestro pa铆s鈥, volvi贸 a insistir Fanego, para quien los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de comienzos de la d茅cada pasada 鈥渇alsearon la historia e inventaron una doctrina鈥.

La andanada de provocaciones y frases con pretensiones ostentosas continu贸 durante varios minutos hasta que el presidente del tribunal, Mat铆as Mancini, le solicit贸 ser breve y ce帽irse a los hechos que se ventilar谩n en el debate. All铆, antes de cerrar sus planteos, Fanego desempolv贸 鈥渦na frase de un fil贸sofo griego, plenamente aplicable a este momento: 鈥楾odo est谩 perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de burla鈥欌.

Sin la verborragia de Fanego, pero con el mismo esp铆ritu general y abstracto, se manifest贸 el defensor Iba帽ez para quien 鈥渆s evidente que el inicio de estos juicios en 2003 obedece a una raz贸n pol铆tica que ni siquiera form贸 parte de una demanda social sino de una demanda de un grupo determinado que decidi贸 que estos juicios deb铆an hacerse nuevamente. El principio de legalidad es lo que ha distinguido al mundo civilizado y este mecanismo de hacer los juicios a como d茅 lugar es lo que estamos denunciando鈥. El resto de las defensas 鈥揺xcepto la ejercida por Mi帽o- sigui贸 girando sobre estas abstracciones y presuntas argumentaciones hist贸ricas.

Por su parte, el abogado de las querellas, Pablo Llonto, se mostr贸 sorprendido por la escasa precisi贸n de las posturas de los defensores y enfatiz贸: 鈥淰amos a ratificar que hay tres columnas en este juicio, como en todos estos juicios por cr铆menes de lesa humanidad: Memoria, porque no olvidamos, como tampoco olvida la sociedad argentina; Verdad porque, como nos han ense帽ado las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, venimos a contar y demostrar la verdad, con prueba, testimonios, documentos, y no mentimos como pretende el abogado defensor Fanego; y Justicia, porque estos no son juicios pol铆ticos sino juicios que se basan en una realidad que ocurri贸 en Argentina, en Latinoam茅rica y en gran parte del planeta鈥.

鈥淟os hechos que aqu铆 se ventilar谩n fueron repudiados por la comunidad internacional, no por el expresidente Kirchner. Tal vez el 煤nico punto en el que no hay grieta en la sociedad argentina sea el repudio a los cr铆menes y el aval a los juicios. Entonces todo lo otro que se dice no es la verdad hist贸rica, como se afirma desde la defensa. Lo 煤nico que hay que preguntarse en este juicio es si al momento de los hechos, el 29 de marzo de 1976, estaba permitido internacionalmente secuestrar, torturar y hacer desaparecer personas. Si la respuesta fuera que s铆, los imputados ser谩n considerados inocentes. Nuestra visi贸n hist贸rica es que la comunidad internacional repudiaba estos hechos y trasladaba a los estados la obligaci贸n del juzgamiento de esos hechos鈥, agreg贸 el reconocido abogado.

La fiscal Mar铆a de los 脕ngeles Ramos abund贸 sobre los argumentos que echan por tierra el pedido de prescripci贸n de la acci贸n penal, entre otros, formulado por las defensas: 鈥淓n la 茅poca en la que se cometieron estos hechos el derecho internacional de los derechos humanos ya los condenaba como cr铆menes de lesa humanidad. No se trata de una categor铆a que haya sido creada hoy. Y estos hechos que aqu铆 se ventilan fueron siempre cometidos por funcionarios estatales鈥.

鈥淓sta categor铆a ya estaba penada por la comunidad global por lo que no hay afectaci贸n ni vulneraci贸n al principio de legalidad. Estos cr铆menes est谩n incluidos en esta categor铆a y por eso son imprescriptibles. Hubo un plan de acci贸n sistem谩tico que ejerci贸 un poder de manera arbitraria鈥, manifest贸 la fiscal, quien destac贸 tambi茅n la importancia para la sociedad de conocer lo que sucedi贸 por sobre cualquier inter茅s que pudiera existir, como el de los imputados para tratar de evitar el enjuiciamiento.

Fuente: https://www.andaragencia.org/juicio-la-pastoril-en-la-segunda-jornada-del-juicio-las-partes-expusieron-sus-planteos-preliminares/