La Comisi贸n de Juicio Pol铆tico de la C谩mara de Diputados admiti贸 las acusaciones contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti y se abre la investigaci贸n en su contra.

Con el rechazo de Juntos por el Cambio (JxC), el oficialismo hizo valer su mayor铆a en la comisi贸n y dio curso a los 14 pedidos de juicio pol铆tico para los cortesanos. El proceso continuar谩 con la etapa de investigaci贸n, recolecci贸n de pruebas y citaci贸n de testigos. La pr贸xima reuni贸n de la Comisi贸n ser谩 el jueves que viene.

Durante la reuni贸n, Silvia Lospennato consider贸 que 鈥渏uzgar a los jueces por sus sentencias solo dice de ustedes que desprecian la democracia, el estado de derecho y que son capaces de violar los tratados de derechos humanos si lo que est谩 en juego es la impunidad鈥.

La diputada del PRO tambi茅n dijo que el oficialismo 鈥渆st谩 dispuesto a hacer de esto un circo y pretender vestirlo de seriedad鈥.

鈥淓l oficialismo ya tom贸 la decisi贸n de desplazar a los jueces de sus cargos antes de escuchar a los afectados y revisar la prueba. Para terminar, nada m谩s flagrante en esa contradicci贸n que est谩n marcando ique pretender incorporar como prueba comunicaciones obtenidas de manera ilegal sobre las que no hay ninguna certgezas si son ciertas o no鈥, agreg贸.



La presidenta de la Comisi贸n, Carolina Gaillard (Frente de Todos), le respondi贸 a la legisladora de la oposici贸n: 鈥淎c谩 no se est谩n cuestionando las sentencias, ac谩 lo que estamos tratando de dilucidar es si el Poder Judicial es independiente o no. Aqu铆 nadie va a acusar, probablemente no haya dict谩menes de acusaci贸n si de la investigaci贸n no surgen constancias鈥.

鈥淣o le voy voy a permitir que diga que esto es un circo. Esto es muy serio y todos sabemos del poder que tiene hoy el m谩ximo tribunal de justicia del pa铆s y que hay un mont贸n de fallos cuestionados y fallos irregulares que van a ser investigados por esta comisi贸n. Por eso estamos ac谩鈥, continu贸.

https://argentina.indymedia.org/wp-content/uploads/2023/02/Informe-del-art.-9-RICJP-1.pdf Las acusaciones contra los jueces de la Corte incluyen hechos de abuso de autoridad, tr谩fico de influencia, violaci贸n de deberes, violaci贸n de la Constituci贸n, fallos contrarios a la ley o fallos a favor de ex clientes como en el caso de Rosenkrantz, entre otras. Entre los 14 pedidos de juicio pol铆tico que se investigar谩n est谩 el presentado por la Coalici贸n C铆vica contra el juez Lorenzetti.

En el debate la diputada de esa fuerza Paula Olivetto dijo que que est谩 鈥渉arta del apriete de Lorenzetti y de la forma en que opera su equipo denost谩ndonos en el uso y en las pruebas que estamos obteniendo en la acusaci贸n鈥.

鈥淓stamos hartos de los juicios civiles que nos hacen parte del equipo de Lorenzetti para condicionar nuestra palabra y accionar鈥, denunci贸.

