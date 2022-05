–

A poco m谩s de dos a帽os del femicidio de Cecilia Basald煤a, el lunes comenz贸 el juicio contra Lucas Bustos 煤nico imputado por el asesinato de la joven ocurrido en abril del 2020. La familia de Cecilia viaj贸 desde Buenos Aires a Cruz Del Eje C贸rdoba, donde se desarrolla el proceso judicial para estar presente y exigir la anulaci贸n de dicho juicio ya que denuncian que Bustos es un 芦perejil禄 puesto que no hay pruebas en su contra. Ayer durante la segunda jornada de audiencias se escucharon los testimonios de las m茅dicas forenses Elina Moretta y Victoria Kabadin Yonson, de los efectivos policiales Patricio Gigena y Juan Manuel Casado, del bombero Pablo Garc铆a y del sargento de la Brigada de Investigaciones de la polic铆a de Capilla del Monte, Emanuel Caleb Alba. El testimonio de las m茅dicas forenses, dej贸 planteada la imposibilidad de establecer si el cuerpo de Cecilia fue o no trasladado al campo donde fue hallado. Otra de las evidencias que quedaron expuestas en la segunda jornada del juicio fue aquello que la familia Basald煤a denuncia desde el primer momento: durante la instrucci贸n nunca se investig贸 seriamente a Mario Mainardi, se帽alado por la familia como el principal sospechoso del femicidio. Adem谩s denunciaron los obst谩culos que se impusieron desde el Tribunal para el ingreso a la sala a periodistas y organizaciones que acompa帽an a la familia Basald煤a, a pesar de tratarse de un juicio oral y p煤blico. El juicio continuar谩 hoy a partir de las 14 hs y los d铆as jueves y viernes desde las 9 de la ma帽ana. Por ANRed

Durante la primera audiencia organizaciones y personas allegadas se concentraron en frente de los tribunales, para acompa帽ar a la familia de Cecilia.

El lunes alrededor de las 14hs la familia de Cecilia y de Lucas Bustos ingresaron a tribunales. Afuera hubo una radio abierta, intervenciones art铆sticas y leyeron los relatos de viaje de Cecilia. Un altar en la entrada de esta instituci贸n acompa帽a los d铆as. Fotos de Cecilia, plantas de la zona, velas, sah煤mos y frutas. Las palabras 芦verdad y justicia禄 y la pregunta: 驴禄Qu茅 pasa en Capilla Del Monte C贸rdoba?禄. Una ciudad como centro tur铆stico, pero tambi茅n llena violencias y silencios.

El tribunal est谩 integrado por los jueces Carlos Escudero -presidente-, y los vocales Santiago Camogli Roque y Ra煤l Alejandro Castro. El veredicto estar谩 a cargo de un jurado popular.

El lunes ten铆a que declarar Lucas Bustos, pero neg贸. Prestaron sus testimonios Daniel Basald煤a y Susana Reyes, padres de la joven.

Cintia, militante del Movimiento Plurinacional y Disidente y Feminista de Capilla Del Monte manifest贸 芦Cecilia lleg贸 a Capilla terminando su viaje. Es un lugar tur铆stico que alberga un mont贸n de viajeros y viajeras, y de la misma manera que lleg贸 Cecilia llega un mont贸n de gente. En ese sentido sentimos un total abandono禄.

Segunda jornada del juicio

La audiencia comenz贸 pasadas las 14 hs y finaliz贸 a las 19h. Las organizaciones que acompa帽an a la familia Basald煤a denunciaron que encontraron obst谩culos en el ingreso al recinto de las partes implicadas y los medios de prensa 芦por segundo d铆a consecutivo se vuelve a opacar la garant铆a de transparencia de un proceso que ya de por s铆 fue elevado a juicio con notables falencias e irregularidades禄 manifestaron.

La polic铆a no permit铆a el acceso a los Tribunales de Cruz del Eje a las abogadas de la familia Basald煤a 鈥Giselle Videla y Daniela Pav贸n-, sin dar explicaciones claras. Esta situaci贸n fue expuesta ante el fiscal Sergio Cuello, quien se mostr贸 sorprendido ante el hecho. Los periodistas acreditados en la sala contigua a la de audiencias tampoco pudieron ser testigos de lo que ocurr铆a dentro por algunas horas, ya que no se habilitaron los televisores que transmiten los testimonios en la sala espejo. La familia de Lucas Bustos directamente no fue autorizada a ingresar al recinto.

Durante las audiencias se escucharon los testimonios de las m茅dicas forenses Elina Moretta y Victoria Kabadin Yonson, de los efectivos policiales Patricio Gigena y Juan Manuel Casado, del bombero Pablo Garc铆a y del sargento de la Brigada de Investigaciones de la polic铆a de Capilla del Monte, Emanuel Caleb Alba.

El testimonio de las m茅dicas forenses, dej贸 planteada la imposibilidad de establecer si el cuerpo de Cecilia fue o no trasladado al campo donde fue hallado. Adem谩s explicaron que no se puede establecer con exactitud la fecha de muerte de Cecilia, que podr铆a ser de aproximadamente quince d铆as antes del 25 de abril, cuando el cuerpo fue encontrado. Las m茅dicas concluyen que Cecilia ten铆a signos de haberse defendido.

Otra de las evidencias que quedaron expuestas en la segunda jornada del juicio fue aquello que la familia Basald煤a denuncia desde el primer momento: 芦durante la instrucci贸n nunca se investig贸 seriamente a Mario Mainardi禄, se帽alado por la familia como el principal sospechoso del femicidio.

Lugo de un cuarto intermedio comenz贸 a testificar Patricio Gigena, cabo de la polic铆a de Capilla del Monte.

Gigena declar贸 que no se acordaba de muchas cosas respecto al caso, pero cuenta que el d铆a 25 de abril de 2020 a las 15 hs aproximadamente desde la comisar铆a le indicaron que deb铆a presentarse en el campo de Walter Luna. En esta oportunidad declar贸 que al acercarse al lugar donde fue hallado el cuerpo (del que se mantuvo a una distancia de 15 metros) sinti贸 mucho olor a descomposici贸n. Sin embargo, en su testimonio de este martes, el fiscal Cuello le hace notar una contradicci贸n respecto a su anterior declaraci贸n, en la que solo describe lo que vio, sin hacer alusi贸n al olor. Gigena expresa entonces que no recuerda si sinti贸 o no el olor. Al continuar su declaraci贸n, describe que llegaron al lugar bomberos, y que all铆 adem谩s se encontraban el due帽o del campo con dos menores. Describe los lugares por los que transitaron hasta llegar al cuerpo, y que de regreso a la comisar铆a hace un escrito de lo ocurrido y visto.

A continuaci贸n declar贸 el bombero Pablo Garc铆a, quien asegura no conocer a Lucas Bustos. Garc铆a explica que estuvo en el operativo de b煤squeda desde dos d铆as antes de que se encontrara el cuerpo, junto a bomberos de otras localidades, de quienes no conoce sus nombres. Cuenta que participaron unos ochenta efectivos en la b煤squeda y que dos d铆as despu茅s de encontrar el cuerpo rastrillaron el entorno del lugar buscando otros objetos que pudieran ayudar en la investigaci贸n, pero no hallaron nada. 脡l nunca lleg贸 al lugar preciso donde fue encontrado el cuerpo.

El siguiente testimonio fue el de Juan Manuel Casado, polic铆a de C贸rdoba. Explica que entrevist贸 a Mainardi la medianoche del 8 de abril, durante media hora en la vereda de su casa. En esa oportunidad, Mainardi le dijo que, por la pandemia, le hab铆a dado alojamiento a Cecilia, y que ella se fue de su casa con un brote psic贸tico. Casado invita a Mainardi a realizar la denuncia en la comisar铆a, y cuando 茅ste concurre a la misma, lleva una netbook negra y el tel茅fono celular de Cecilia.

El 煤ltimo testimonio de la jornada fue el de Emanuel Caleb Alba, sargento de la Brigada de Investigaciones de la polic铆a de Capilla del Monte, a quien se le comisiona el d铆a 8 de abril a realizar un patrullaje por la zona cercana a la casa de Mainardi, luego de la entrevista que este 煤ltimo tuvo con Casado. El d铆a 9 se realizan dos allanamientos en la casa de Mainardi, uno por la ma帽ana y otro por la noche, por indicaci贸n del subcomisario Ariel Z谩rate.

El operativo de la ma帽ana lo realiz贸 el comisario Claudio Ponce, y all铆 se secuestraron una mochila con libros y cuadernos, ropa y herramientas de artesan铆a que se hallaban sobre un colch贸n ubicado en el comedor de la casa. Todo lo hallado qued贸 en la comisar铆a. Alba entrevista a vecinos de Mainardi, algunos de los cuales manifiestan haber visto a Cecilia y su carpa. Cuenta tambi茅n que patrullaron pueblos vecinos. Por la noche se produce el segundo allanamiento, en el que las pruebas de Luminol muestran rastros de sangre. El sargento explica tambi茅n que al d铆a siguiente de estos hechos, Mainardi se estableci贸 en la casa de Tatiana, su novia, donde se realiza un nuevo allanamiento y se encuentra la mel贸dica de Cecilia.

Alba dio detalles sobre el cotejo de llamadas en celulares de Cecilia y Mainardi, donde se encuentran comunicaciones los d铆as 28 y 30 de marzo; y el d铆a 8 una llamada a Buenos Aires al n煤mero de Guillermo Basald煤a.

Preguntado por algunos aspectos concretos de la investigaci贸n vinculados a Mainardi, no pudo dar precisiones. Llam贸 particularmente la atenci贸n que cuando el fiscal le consult贸 acerca de si hab铆an relevado las c谩maras de seguridad para buscar registros de Cecilia, en primera instancia manifest贸 que no hab铆a c谩maras en la cuadra de la casa de Mainardi ni en la plaza principal del pueblo que queda a unos metros. Sin embargo, ante el requerimiento de uno de los vocales, termin贸 reconociendo que efectivamente hay c谩maras en el banco y en los cajeros autom谩ticos de la zona.

El testimonio de Emanuel Caleb Alba fue interrumpido por lo avanzado de la hora, pero con lo escuchado en la audiencia de hoy qued贸 expuesto que durante la instrucci贸n nunca se investig贸 seriamente a Mario Mainardi. El polic铆a continuar谩 con su testimonio el d铆a jueves.

El juicio se reanudar谩 hoy a partir de las 14hs y continuar谩 el pr贸ximo jueves y viernes.