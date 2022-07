–

Hoy se desarrolla la 煤ltima audiencia del juicio por el femicidio de Cecilia Basald煤a en los Tribunales de Cruz del Eje, C贸rdoba. El proceso judicial que comenz贸 el 2 de mayo arriba a su fin y tiene como 煤nico imputado a Lucas Bustos.

脡sta tarde una vez iniciada la audiencia el juez y ex polic铆a, Carlos Escudero, expuls贸 de la sala de audiencias al padre de Cecilia. Argument贸 que lo retir贸 por 鈥済estos inadecuados鈥, mientras el Fiscal Sergio Cuello presentaba su alegato. Tampoco permiti贸 el ingreso al recinto a la hermana de Cecilia.

Natalia di Marco que integra el equipo de Justicia y Verdad por Cecilia al respecto de la expulsi贸n de Daniel, explic贸 en di谩logo con la radio Una Radio Muchas Voces: 鈥渆sto es un escal贸n m谩s de los maltratos, violencias, irregularidades y arbitrariedades que han tenido que sufrir adem谩s del brutal dolor de la p茅rdida de Cecilia, v铆ctima de femicidio. La justicia debe esconderse para sostener la impunidad de los violentos y femicidas禄. Agreg贸 芦hay algo que nos preocupa profundamente, porque esto nos da de pensar que este sistema judicial est谩 ya queriendo protegerse ante una posible condena de Lucas Bustos y es sabido y hemos dado cuenta en los sucesivos informes del seguimiento de cada audiencia, de que no existen pruebas para condenar a Bustos. Simplemente encontraron alguien que les permita interrumpir la investigaci贸n y no descubrir quienes fueron los verdaderos responsables. Por eso estamos sosteniendo con los tambores, con los gritos en las puertas de estos Tribunales y exigimos que la justicia tenga que mirar a la cara al pap谩, a la mam谩 y a la hermana de Cecilia porque solamente de frente al pueblo, a las compa帽eras organizadas, a las familias de las vict铆mas de femicidio y violencia va a tener que sostener la decisi贸n que tome al final de esta jornada禄.

鈥淣os sentimos manoseados por parte de la fiscal铆a, a este fiscal lo sentimos disfrazados en la figura de Paula Kelm鈥

As铆 lo expres贸 Susana, madre de Cecilia a los medios de comunicaci贸n en las afueras de los Tribulanes.

Cuando Sergio Cuello asumi贸 como fiscal en la causa, cuya instrucci贸n y elevaci贸n a juicio estuvo a cargo de la fiscal Paula Kelm, envi贸 una carta al padre y madre de Cecilia comprometi茅ndose por la verdad y justicia. Hoy en su alegato exigi贸 la condena de Lucas Bustos, el 煤nico acusado. Desde el equipo de Verdad y Justicia por Cecilia, la querella y la familia, afirman que no hay pruebas que vinculen al joven. No se pudo demostrar transferencia de ADN entre Cecilia y Lucas y el lugar del hecho y tampoco existe el acta donde supuestamente Bustos se autoincrimin贸.

芦Nos sentimos manoseados por parte de la fiscal铆a. A este fiscal lo vemos disfrazado como si fuera Paula Kelm. Con la misma versi贸n,con todo lo que habl贸 es escuchar a Paula, la estaba representando. No vamos a permitir que dejen a un inocente preso sin prueba alguna y queremos que se investigue a los verdaderos responsables que caminan por la calle buscando nuevas v铆ctimas. Esto es por todas.鈥, afirm贸 Susana.

Por su parte Daniel, padre de Cecilia manifest贸: 芦vergonzoso lo del fiscal, nos dijo una cosa e hizo todo lo contrario. Le deben haber prometido alg煤n puestito, porque esto se maneja as铆. Para el pueblo nada, si lo pueden meter preso a este muchachito no les importa. Pero tienen que recordar que debajo de la tierra somos todos iguales y vamos todos ah铆, no les va alcanzar la plata. El fiscal Cuello me decepcion贸 y aca est谩 el pueblo. Falta que la gente se levante y no deje que pasen estas cosas. Que metan preso a un muchacho que no hizo nada, eso es injusticia. Un granito de arena est谩 haciendo la familia de Cecilia. Ella estar铆a orgullosa de nosotros, nos est谩 escuchando y viendo. Esperamos que absuelvan a Lucas. Y que investiguen claramente a Mainardi, a Z谩rate, a L贸pez y a Vivi Rastas. Mientras yo viva voy a estar atr谩s de ellos鈥 .