De parte de Indymedia Argentina December 15, 2022 279 puntos de vista

El juicio

El 28 de noviembre comenz贸 el juicio por jurados contra la oficial de la Polic铆a de la Ciudad Melina Luj谩n San Roque por el asesinato de Santiago Dylan Santucho. Dos a帽os y ocho meses despu茅s de que la oficial, de franco y de civil, disparara contra Santiago, logramos sentarla en el banquillo de acusados y sentenciarla. Esto es, en muchos aspectos, un logro frente a la cantidad de casos en los que ni siquiera podemos llegar hasta esta instancia.

Durante los cuatro d铆as que dur贸 el juicio, CORREPI, parte querellante en representaci贸n de la familia de Santiago, present贸 pruebas irrefutables que determinaron que, en primer lugar, se trat贸 de un homicidio agravado por el uso del arma reglamentaria (San Roque efectivamente dispar贸, al menos cuatro veces, y a conciencia, contra Santiago), y que, en segundo lugar, no hubo exceso en la leg铆tima defensa, porque el pibe estaba desarmado y no pon铆a en riesgo ni a la polic铆a ni a otras personas.

驴Qui茅n dispar贸?

En la sala de audiencias 鈥淎鈥, un amplio rect谩ngulo ubicado en el entrepiso de los Tribunales de San Mart铆n, se escuch贸, durante los tres primeros d铆as de juicio, a los testigos ofrecidos por la fiscal铆a, la familia y la defensa.

El oficial Pablo Gonz谩lez, perito bal铆stico de la Polic铆a Bonaerense, confirm贸 que la bala extra铆da del cuerpo de Santiago y la vaina encontrada en el rastrillaje correspond铆an al arma reglamentaria de la polic铆a de la Ciudad. Tambi茅n explic贸, como los peritos de rastros, que no hubo ninguna evidencia de otras armas, ni de fuego ni de otro tipo. Esto significa que las 煤nicas balas disparadas en esa intersecci贸n de Jos茅 C. Paz, fueron las del arma de Melina Luj谩n San Roque.

El Dr. Bustelo, m茅dico que realiz贸 la autopsia, se帽al贸 que una de las balas que impactaron en el cuerpo de Santiago peg贸 al costado del pubis y que el otro proyectil entr贸 por el costado del gl煤teo. Este dato no es menor, ya que ratifica que, cuando la oficial San Roque dispar贸, lo hizo a una zona vital del cuerpo y, no menos importante, que las balas impactaron de costado. Todo esto, dej茅moslo claro, echa por tierra la versi贸n de que Santiago estaba de frente, armado, con clara intenci贸n de ataque y que por eso, la oficial se defendi贸. Lo que sucedi贸 en mayo de 2020 no fue la leg铆tima defensa de una mujer desvalida, sino el asesinato por la espalda de un pibe de 17 a帽os, a manos de una oficial armada, entrenada y sumamente consciente de lo que hac铆a.

El subcomisario Ferreyra

El subcomisario de la Polic铆a de la Ciudad Ferreyra, segundo jefe de la comisar铆a 12A en la que prestaba servicios San Roque, fue el 鈥渢estigo estrella鈥 de la defensa. Lo trajeron para 鈥渆xplicar鈥 que, aunque todo polic铆a tiene la obligaci贸n de respetar leyes nacionales, de la Ciudad y protocolos de actuaci贸n, en especial sobre el uso del arma reglamentaria, 鈥溌積so es la teor铆a que nos ense帽anza, despu茅s en la calle, sale lo que sale鈥 (SIC).

A pesar de su empe帽o por demostrar que San Roque era una excelente polic铆a, no pudo responder cuando lxs abogadxs de CORREPI le plantearon que la oficial hizo todo contra la ley. Dispar贸 a matar, cuando no era necesario hacerlo. Se escap贸 del lugar, no alert贸 al 911 ni llam贸 una ambulancia, minti贸 a los gendarmes que vio en su hu铆da, a los que ocult贸 que era polic铆a y que hab铆a herido a una persona, y, reci茅n dos horas despu茅s, una vez que arm贸 su versi贸n con sus superiores, se present贸 con ellos en la comisar铆a.

Lo que qued贸 claro del testimonio de este oficial jefe de la Polic铆a de la Ciudad, adem谩s de la cerrada defensa institucional, es la l贸gica de intervenci贸n b茅lica de esta fuerza, que en apenas cinco a帽os de existencia mat贸 138 personas con su facil铆simo gatillo.

El hecho

Santiago Dylan Santucho ten铆a 17 a帽os el d铆a que le dispararon. El 3 de mayo de 2020, volviendo de un cumplea帽os, se cruz贸 con la oficial San Roque de la Polic铆a de la Ciudad, y cuatro d铆as despu茅s falleci贸. Y esto 煤ltimo es una consecuencia, no una casualidad: ella dispar贸 al menos cuatro veces contra su cuerpo, acert贸 dos, y provoc贸 las heridas fatales.

En un mismo acto, San Roque decidi贸 que Santiago era sospechoso, que deb铆a tener una pena, eligi贸 el tipo de pena y la ejecut贸. Ella fue, como en todos los casos de gatillo f谩cil, juez y verdugo s贸lo con apretar el gatillo. Y lo sab铆a, como lo saben todos los que portan un arma reglamentaria en la cintura.

El veredicto y la pena

El 1 de diciembre se escucharon los alegatos finales de la fiscal Liliana Tricarico, de los particulares damnificados -mam谩 y pap谩 de Santiago-, representados por CORREPI, y de la defensa. Luego, el juez Adri谩n Fernando Berdichevsky dio las instrucciones al jurado popular, que apenas dos horas y media despu茅s produjo su veredicto: Culpable por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cometido con exceso de la leg铆tima defensa, un delito que tiene entre un a帽o y medio y seis a帽os y ocho meses de prisi贸n como pena.

CORREPI y la fiscal铆a pidieron entonces el m谩ximo posible, de cumplimiento efectivo y detenci贸n inmediata. En nuestro caso, fundamentamos el pedido de detenci贸n en las experiencias que ya tuvimos de polic铆as que, tras haber llegado -como casi siempre- al juicio en libertad, se profugan cuando llega la condena, como los oficiales Mart铆n Alexis Naredo y N茅stor Gonz谩lez, asesinos de Jon Camafreita y Checho Casal. El juez no acept贸 el pedido, pero orden贸 la detenci贸n domiciliaria con monitoreo electr贸nico hasta el d铆a de la imposici贸n de la pena.

El martes 6 de diciembre, el juez comunic贸 su resoluci贸n: Melina Luj谩n San Roque fue condenada a 3 a帽os y 8 meses de prisi贸n, manteniendo la domiciliaria con monitoreo hasta que quede firme la sentencia.

Aunque la pena es irrisoria para el asesinato por la espalda a un menor desarmado a manos de una oficial de la PC, sabemos que haber llegado hasta esta instancia es en s铆 mismo un logro. Sentar en el banquillo de los acusados al asesino para obligarlo a defenderse, y haber obtenido una condena, es una victoria que, dentro del entramado judicial, cooptado por poderes empresariales y del estado, es casi imposible de conseguir. Por eso, entendemos que no s贸lo se trata de ganar un juicio, sino de arrancarle a la justicia una condena por homicidio, a煤n a costa de todos los intentos de la acusada por alegar inocencia. Y no s贸lo eso. Haberlo hecho en el marco de un juicio por jurados, donde el sentido com煤n siempre juzga al pibe con visera antes que al aparato represivo estatal, nos hace tomar dimensi贸n de lo que podemos lograr gracias a la lucha colectiva.

La lucha sigue

Como dijeron Carlos y Mariana, padre y madre de Santiago, al terminar el juicio, la lucha sigue. No s贸lo para defender esta sentencia, que aunque insatisfactoria, es una condena al fin, sino porque este caso nuevamente exhibe con total crudeza por qu茅 exigimos la prohibici贸n de la portaci贸n y uso del arma reglamentaria fuera de servicio, y por qu茅 es necesario organizarnos m谩s y mejor para denunciar el gatillo f谩cil y todas las pr谩cticas represivas estatales.

Fuente: http://www.correpi.org/2022/juicio-por-gatillo-facil-condena-a-una-oficial-de-la-policia-de-la-ciudad/