July 13, 2021

Celebrado y visto para sentencia el juicio en la Audiencia Nacional, el martes 13 de julio de 2021, por la p茅rdida de los puentes del personal a turnos de Tragsatec acordado en la negociaci贸n del calendario laboral entre la Direcci贸n, CCOO, UGT y CSIF, pero demandado por CGT.

A finales de diciembre de 2020, durante la negociaci贸n del calendario laboral de 2021, la Direcci贸n y sus secciones sindicales afines acordaron que el personal a turnos deb铆a recuperar los puentes, arrebat谩ndoles un derecho adquirido o condici贸n m谩s beneficiosa, continuada en el tiempo y otorgada voluntariamente por el empresario desde la creaci贸n de Tragsatec. CGT manifestamos nuestra disconformidad y lo demandamos ante la Audiencia Nacional.

En el momento de celebrarse la vista del juicio, CCOO y UGT no comparecieron y CSIF desisti贸 de entrar en la sala, lo que consideramos una irresponsabilidad por no dignarse ni siquiera a defender sus actos. No es la primera vez que la plantilla pierde derechos por el barniz de legalidad que estos sindicatos dan con su firma a las propuestas de la Direcci贸n a cambio de prebendas y liberados.

Los beneficios econ贸micos que reparte la Direcci贸n entre los accionistas para colgarse medallas pol铆ticas se deben, en gran medida, a estas pr谩cticas empresariales de recorte de derechos de los trabajadores y las trabajadoras, m谩s propias de gobiernos conservadores que de progresistas.

Queremos insistir en que ning煤n trabajador o trabajadora va a ser despedida ni ver谩 sus derechos recortados con la firma de CGT y que seguiremos defendi茅ndolos gobierne quien gobierne.

DEFIENDE TUS DERECHOS, DEFIENDE TU FUTURO. ORGAN脥ZATE EN CGT

13 de julio de 2021

Secci贸n Sindical Estatal CGT Tragsatec

