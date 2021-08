–

La sentencia del Tribunal Criminal n潞 1 de Lomas de Zamora que absolvi贸 al polic铆a bonaerense Giuliano Armando Fattori por el fusilamiento de Leonel Sotelo (19) es un brutal compilado del discurso de justificaci贸n del gatillo f谩cil m谩s reaccionario, con el agravante de que es expresado desde el aparato de justicia. En lugar de argumentar a partir de los hechos comprobados y de correlacionar la conducta del polic铆a con las normas que la regulan, el juez Fernando Bueno, a cuyo voto adhirieron sus colegas Nicol谩s Plo y Mariel Alegre, se dedica a dar validez a la versi贸n policial. Su 煤nico fundamento 鈥搃gual que la fiscal Viviana Sim贸n cuando explic贸 por qu茅 no iba a acusar a Fattori- es que cree su relato. Ni siquiera se priva de ingresar en el franco negacionismo, al repudiar los principios consagrados en las leyes vigentes, la Constituci贸n y los convenios internacionales incorporados a nuestra legislaci贸n, y desconocer que la obligatoriedad de esos tratados y de los fallos del sistema interamericano de DDHH.

En la audiencia del jueves 19 de agosto, tuvimos un anticipo de lo que suceder铆a con el veredicto, cuando la fiscal Viviana Sim贸n cambi贸 rotundamente la posici贸n anticipada al inicio del debate, y no acus贸 al polic铆a Giuliano Fattori por el homicidio. No dio m谩s argumento que la 鈥渓ogicidad y veracidad鈥 que advert铆a en la declaraci贸n del imputado, a la que s贸lo contrapuso con la declaraci贸n en la etapa de instrucci贸n de Alan Devesa, el amigo de Leo, al que s铆 acus贸 por robo y homicidio, ambos en grado de tentativa. Por eso no sorprende demasiado que el Dr. Bueno iniciara su fallo con una ardiente y muy inusual defensa de la representante del Ministerio P煤blico, para despu茅s hacer lo mismo. Con mucho firulete pero ninguna sustancia, el presidente del tribunal concluy贸: 鈥淣o cuento con motivo alguno para descreerle a Fattori, Giuliano Eduardo鈥.

Dej贸 de lado que en un juicio como 茅ste, sin testigos, hay dos elementos que definen lo que pas贸: los rastros de armas, proyectiles o vainas, y la trayectoria de los disparos. La propia polic铆a bonaerense, que no debi贸 intervenir conforme la Res. 1390 porque es la fuerza a la que pertenece Fattori, s贸lo encontr贸 nueve vainas servidas, todas percutadas por su arma reglamentaria. Ning煤n rastro de otras armas, ni proyectiles o ni impactos en casas, 谩rboles o veh铆culos. Fattori dijo que dispar贸 porque el acompa帽ante de Leo lo apunto a la cabeza con un arma y dispar贸 varias veces. Pero ese chico recibi贸 un disparo en el gl煤teo, y Leo, que manejaba la moto, recibi贸 uno de costado y dos de atr谩s hacia adelante.

Es indiscutible que el polic铆a dispar贸 cuando los chicos, en la moto de Leo, intentaban alejarse del lugar y le ofrec铆an el costado y la espalda. 驴De qu茅 otra manera se explica que una de las balas hiriera en el gl煤teo a Alan, que seg煤n Fattori 鈥渓o enfrentaba鈥 y tres, en diagonal y por atr谩s, a Leo?

Enumeramos en el alegato las normas y protocolos de actuaci贸n, particularmente respecto del uso de armas de fuego, de la ley de la Polic铆a de la Provincia de Buenos Aires, que a su vez remite y se subordina al 鈥淐贸digo de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley鈥 y a los 鈥淧rincipios B谩sicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley鈥 de Naciones Unidas, que son de aplicaci贸n obligatoria para todas las fuerzas de seguridad de nuestro pa铆s. Fattori viol贸 las previsiones de las tres normas, porque dispar贸 contra quien no estaba armado y contra quien hu铆a, ambas circunstancias terminantemente prohibidas. As铆 respondi贸 el presidente del tribunal de Lomas de Zamora:

鈥溾 muy lejos estoy en denominar esto como un 鈥渃rimen de Estado鈥 o semejante y menos a煤n en agitar incorporando normativas derivadas de prestigiosos organismos tales como Naciones Unidas y Corte Interamericana de derechos Humanos; sus reglamentos y recomendaciones. Claro que respeto y hasta admiro la vigencia de estas tan necesarias instituciones pol铆ticas a nivel universal; celebro las razones de sus existencias, pero no me presto a la ligera a sus convocatorias en los supuestos en que creo no corresponde; cosa que nadie dude har铆a si el caso fuera distinto y lo ameritara. Tom茅 nota de quienes por el contrario las demandaron y no estoy de acuerdo. El cauce futuro de este proceso me dar谩 o no la raz贸n鈥.

Y frente a la evidente circunstancia de que Fattori dispar贸 cuando los chicos intentaban alejarse del lugar, dijo el Dr. Bueno:

鈥淎un cuando la pistola del agente policial hubiese sido accionada en momentos en que sus atacantes decidieran frustrados escapar del lugar sin llegar a robarle nada y sorprendidos ante un 鈥楢lto Polic铆a鈥, bien puede extend茅rsele la cobertura de leg铆tima defensa en la medida que el inculpado 鈥搒olo en el sitio- ten铆a sobrados motivos razonables para pensar en la emergencia que el ataque pod铆a repetirse, renovarse o peor a煤n ser abordado a traici贸n por alg煤n otro compinche oculto en el lugar en apoyo; en medio de la oscuridad reinante y la imposibilidad clara de contar con protecci贸n en tiempo razonable.

Vaya uno a saber c贸mo pudiera haber terminado el evento luego de haberse dado a conocer la persona como empleado policial, si inerme o est谩tico decidiera su futuro inmediato. Me refiero ahora a la repulsi贸n que quiz谩s hubieran adoptado los cacos a partir de esa revelaci贸n a viva voz; tal vez regresar directamente a ejecutarlo por dicha condici贸n. No sostengo un disparate, la historia me lo ha ense帽ado, gran cantidad de veces malhechores se han decidido en tal sentido inspirados con el plus de mortificar polic铆as鈥.

Nunca, en los 煤ltimos 35 a帽os, vimos un fallo que avalara de manera tan aberrante la violencia policial, ni que superara los habituales adjetivos denigrantes y estigmatizantes de los titulares de la prensa m谩s reaccionaria en la cobertura de hechos represivos. Los jueces deben decidir en funci贸n de los hechos y lo que ordena la ley, no a partir de un pretendido sentido com煤n abastecido por la propaganda medi谩tica amarilla.

La Doctrina Bullrich fue felizmente dejada de lado en la normativa de las fuerzas con la derogaci贸n, a fines de 2019, de los protocolos de actuaci贸n dictados por el gobierno anterior, pero esta sentencia prueba que su contenido y sus efectos siguen vigentes en el 谩mbito que m谩s debiera hacer para garantizar la vida y derechos de las personas, el poder judicial.

El fallo redactado por el Dr. Bueno, con la adhesi贸n silenciosa del Dr. Plo y la Dra. Alegre, es un verdadero manual de impunidad para el gatillo f谩cil. La ley obliga al polic铆a a actuar con proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, y le proh铆be usar el arma contra quien no est谩 armado o huye. Nada de esto fue analizado en la sentencia. Pero no por omisi贸n involuntaria, sino porque, de haberlo hecho, su conclusi贸n deb铆a ser la condena. La impunidad tambi茅n se abastece con estas burdas arbitrariedades.

Naturalmente as铆 lo plantearemos en las instancias siguientes, el Tribunal de Casaci贸n Penal bonaerense, la Corte provincial y la Corte Nacional, y ante el sistema interamericano si fuera necesario, mientras seguimos sosteniendo cada d铆a la denuncia p煤blica y la lucha en las calles contra la represi贸n y la impunidad.

