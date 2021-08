–

La toma del poder en Afganist谩n por los Talib谩n y el derrumbe del gobierno corrupto sostenido por la OTAN hasta hace unos d铆as supone una refutaci贸n en toda regla de la pol铆tica de injerencia militar de EEUU y de los pa铆ses occidentales aliados, Espa帽a entre ellos.

El intervencionismo militar persegu铆a unos objetivos de reordenaci贸n geopol铆tica, al servicio fundamentalmente de los intereses de EE.UU, pero proclamaba otros. De los primeros es posible que no podamos saber todos los entresijos y, por tanto, evaluarlos. Pero de los que ret贸ricamente se proclamaron con grandilocuencia (la paz, el desarrollo, la consolidaci贸n de los derechos humanos y de las mujeres y el levantamiento de un estado democr谩tico) el fracaso es clamoroso.

Si algo ha conseguido el intervencionismo militar de la OTAN en este caso, ha sido cronificar, polarizar m谩s si cabe y expandir de forma sin茅rgica las m煤ltiples violencias (directa, estructural y cultural) que ya se padec铆an antes en Afganist谩n y a帽adir a todo ello la aportaci贸n de la propia violencia impuesta por la injerencia militar desencadenada.

Ahora que los pa铆ses occidentales quieren salir de la escena como de puntillas y a toda prisa, llega el momento, a mi parecer, de no permit铆rselo y de pedir cuentas. Dado que otra cosa ser谩, de momento, imposible, al menos debemos fiscalizar y analizar estos 19 a帽os y cuatro meses de presencia militar internacional en Afganist谩n y, como es l贸gico, sacar de ello lecciones y exigir responsabilidades. No puede ser, una vez m谩s, que se vayan de rositas los que han participado en este tremendo desm谩n como si no pasara nada y, menos a煤n, que nos vuelvan a involucrar en cualquier otro conflicto con semejantes argumentos.

Injerencia militar espa帽ola en el orden mundial

Espa帽a tiene una amplia responsabilidad en la injerencia militar mundial. Desde Felipe Gonz谩lez hasta el d铆a de hoy, los gobiernos del PP y del PSOE (y ahora del PSOE con Podemos) nos han involucrado en nada menos que en 91 intervenciones militares en el exterior (actualmente 15), con un coste cercano a los 18.000 millones de euros de gasto y m谩s de 127.000 militares implicados. La injerencia militar forma parte, junto con una nefasta estrategia militar intervencionista que se llama 鈥渄e fronteras de seguridad avanzada鈥 y que sit煤a nuestra 鈥渇rontera鈥 estrat茅gica en cualquier parte el mundo, de la idea de defensa que maneja el consenso de nuestras 茅lites en materia de defensa.

En el caso de Afganist谩n, Espa帽a particip贸 tanto en la guerra desencadenada contra los talib谩n (buque de aprovisionamiento de combate Pati帽o, las fragatas Numancia y Santa Mar铆a, los aviones de transporte C-130 H茅rcules del Ala 31, helic贸pteros y asistencia sanitaria, prestada por la Unidad M茅dica de Apoyo al Despliegue del Ej茅rcito del Aire y atenciones hospitalarias en el Spanish Hospital de la UMAD), como despu茅s, con la intervenci贸n militar posterior que nos ha mantenido en Afganist谩n hasta hace unos d铆as, primero controlando militarmente varias regiones afganas y m谩s tarde formando militarmente al ej茅rcito afgano.

Esta participaci贸n ha ocupado, seg煤n el paneg铆rico triunfalista y propagandista que nos solt贸 el Ministerio de Defensa en el mes de mayo cuando 鈥渓os 煤ltimos鈥 soldados espa帽oles abandonaban Afganist谩n, a 27.000 militares espa帽oles, que han realizado m谩s de 28.000 patrullas y 1.400 misiones de desactivaci贸n de explosivos, y ense帽ando el arte de la guerra a un ej茅rcito afgano (que ha desertado en masa), con 102 fallecidos (es decir, fallecidos de los nuestros, porque los 鈥渆fectos colaterales鈥 no se cuentan) y que ha sido la operaci贸n militar m谩s larga, masiva y cara que ha llevado adelante Espa帽a.

Llama la atenci贸n que, a estas alturas, sea imposible conocer datos tan esenciales como, por ejemplo, el coste real que ha tenido esta participaci贸n, de la que El Pa铆s informa ahora que alcanza los 3.500 millones de euros, si bien en 2015 el mismo medio indicaba que alcanzaba m谩s de 3.700, a los que, al menos, habr铆a que sumar el valor de las m谩s de 17.000 toneladas de armas que Aznar don贸 al ej茅rcito afgano, lo que se haya gastado desde 2015 a la fecha actual, as铆 como, al menos, los m谩s de 500 millones que Espa帽a gast贸 en cooperaci贸n con Afganist谩n entre 2001 a 2014, o las donaciones comprometidas en las conferencias de donantes de Londres de 2006, La Haya de 2009 y Londres de 2010, sin descartar otros recursos que desconocemos.

O que, hasta la fecha, no se haya efectuado una fiscalizaci贸n por parte del Tribunal de Cuentas ni ninguna otra instancia de control sobre esta operaci贸n en concreto, ni se cuente con ninguna evaluaci贸n p煤blica de la misma, no solo en t茅rminos econ贸micos, jur铆dicos o contables, sino, incluso, de los indicadores de sus logros y sombras, o de 铆ndole pol铆tico.

Nos encontramos ante la operaci贸n militar 鈥減rototipo鈥 y 鈥渆jemplar鈥, seg煤n afirman los responsables del Ministerio de Defensa, y el referente para las que hayan de realizarse a futuro. Es por todo ello que, en mi criterio, es imprescindible fiscalizar, evaluar y someter a debate p煤blico estos casi veinte a帽os de intervencionismo y sacar conclusiones para el futuro. Nos lo merecemos como sociedad. No podemos dejar en la nebulosa lo que se ha hecho, ni dejar de pensar si es este el modo en que queremos estar presentes en la esfera internacional.

Tres tareas pendientes

Ello obliga a reivindicar tres exigencias y tareas.

Debe exigirse una fiscalizaci贸n 铆ntegra de la intervenci贸n espa帽ola en Afganist谩n, tanto de la guerra como de los posteriores veinte a帽os de presencia militar en Afganist谩n. As铆 mismo, de los recursos que por cualquier otro cauce (cooperaci贸n, misiones de polic铆a de la UE, fondos del presupuesto del Ministerio de Exteriores en su caso o cualquier otro recurso, provenga de donde provenga) se han destinado a Afganist谩n.

Dicha fiscalizaci贸n ser铆a ideal que se realice de forma rigurosa y con los instrumentos de fiscalizaci贸n del Tribunal de Cuentas y de la IGAE, a fin de verificar a) la liquidaci贸n 铆ntegra de dicho gasto, b) su destino efectivo y desglosado, c) Las posibles desviaciones de gasto a partidas inadecuadas, d) la sujeci贸n a la legalidad, a los criterios normativos y t茅cnicos sobre la gesti贸n del gasto p煤blico, e) la detecci贸n, en su caso, de despilfarro, posibles usos corruptos del dinero destinado y otras deficiencias de gesti贸n de estos fondos f) y la idoneidad de los mecanismos de control de dicho gasto y los mecanismos correctores que sean menester.

Debe realizarse un an谩lisis de resultados, basado en indicadores objetivos y que son habituales para las actuaciones que desarrolla, por ejemplo, la cooperaci贸n al desarrollo. Me parece imprescindible enjuiciar los resultados de nuestra intervenci贸n desde este tipo de par谩metros principalmente porque, siendo la justificaci贸n de esta intervenci贸n la apelaci贸n a la paz, los derechos humanos y los valores altisonantes que han adornado la ret贸rica con la que nos han vendido la cara amable de la intervenci贸n, debe ser desde par谩metros tan ampulosos desde los que tambi茅n se juzgue el impacto de nuestra intervenci贸n militar en Afganist谩n, sin ahorrarnos en el an谩lisis ni la necesaria asunci贸n de responsabilidades personales, institucionales y colectivas en el desaguisado, ni la absoluta luz y taqu铆grafos sobre lo realizado y su eficacia.

Lo l贸gico es que este nivel de an谩lisis t茅cnico y pol铆tico fuera promovido, por ejemplo, desde una comisi贸n de investigaci贸n que contara con estudios de expertos, pero tambi茅n de organizaciones sociales de nuestra sociedad plural. Por desgracia, y dado el papel lamentable que en el control de lo relacionado con Defensa ejerce el parlamento y, por qu茅 no decirlo, dado que los 鈥渞epresentantes鈥 en las c谩maras no representan en absoluto la sensibilidad y las opciones de la sociedad en esta materia, sino m谩s bien aplauden de forma acr铆tica las pol铆ticas pactadas de forma opaca en materia de defensa, esta evaluaci贸n ineludiblemente deber谩 ser promovida desde la sociedad y desde los movimientos interesados en no dejar pasar, una vez m谩s, la ocasi贸n de decidir sobre el intervencionismo militar y sobre el modelo de defensa que en nuestro nombre, pero sin nuestro consentimiento, se ejerce.

Y, en tercer lugar, y precisamente para reivindicar nuestra soberan铆a secuestrada en materia de defensa, donde la sociedad ni es tenida en cuenta ni consultada (驴sab铆an por ejemplo que la definici贸n de la Directiva de Defensa se realiza de forma opaca y por expertos militares y se aprueba por el presidente del gobierno al inicio de cada legislatura sin que previamente pase por el parlamento ni se debata?; 驴sab铆an que este documento define qu茅 queremos defender, qu茅 medios queremos poner en ello, con qu茅 recursos, que ejes estrat茅gicos, etc茅tera sin que lo definido por el militarismo tenga nada que ver con las aspiraciones de seguridad humana de la sociedad?), un tercer grado de enjuiciamiento del intervencionismo militar espa帽ol, dec铆amos, que en este caso debe realizar la sociedad mediante metodolog铆as participativas y con el protagonismo de los movimientos sociales pol铆ticos de nuestro escenario plural, para preguntarnos si es este el modo en que queremos estar presentes en el mundo, as铆 como para respondernos las inocentes preguntas de qu茅 queremos defender, c贸mo queremos hacerlo y, en definitiva, sobre las alternativas al modelo de defensa vigente y de lucha por la seguridad humana.

Preguntas como, por ejemplo, a) si queremos hacernos presentes mediante el env铆o de tropas para intervenir en los conflictos, o b) si queremos defender lo que la OTAN define como defendible, o c) sobre lo que consideramos riesgos, o amenazas, o enemigos en su caso para la sociedad y c贸mo actuar ante ellos, o d) si podemos aspirar a una alternativa global de seguridad que desinvente el militarismo.

Se trata de preguntas para las que, por cierto, la pr谩ctica de m煤ltiples movimientos sociales tiene algunas respuestas (contrastadas con su propia experiencia de acci贸n y lucha diaria y que desmienten en el d铆a a d铆a el discurso de la 鈥渘ecesidad de la defensa armada鈥) mucho m谩s creativas y eficaces que la preparaci贸n de la guerra y para las que ya contamos con m谩s que unos pocos mimbres en el plano de las ideas y las realizaciones para poder enriquecer el debate.

Promover estos debates y este juicio social al militarismo se me antoja como una tarea en la que debemos embarcarnos desde la agenda pacifista que, con gran esfuerzo, est谩 construyendo el movimiento pacifista y antimilitarista en este momento hist贸rico.





