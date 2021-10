–

De parte de CGT Banca Madrid October 25, 2021 84 puntos de vista

Con motivo de la celebraci贸n del juicio en la Audiencia Nacional por la impugnaci贸n del ERE firmado por CCOO, UGT y ACB, la CGT se concentrar谩 ante la sede de la territorial de BBVA en Madrid, sita en el Paseo de Recoletos 10-12 de Madrid el pr贸ximo mi茅rcoles 27 de octubre de 9:30 a 11:00.

NOTA DE PRENSA: IMPUGNACI脫N JUDICIAL ERE EN BBVA

El pr贸ximo d铆a 27 de octubre se va a celebrar en la Audiencia Nacional de Madrid, sala de lo social, el juicio por la impugnaci贸n del Sindicato CGT al ERE que se est谩 aplicando en BBVA desde el 8 de junio de 2021 despu茅s de la firma conjuntamente de BBVA con el 72,69% de la Representaci贸n de los Trabajadores (CC.OO., UGT y ACB).

Este ERE se argument贸 por BBVA presentando un Informe T茅cnico que reviste de realidad lo que CGT y el resto de la RLT (incluidos los firmantes) hemos desmontado en nuestros Informes Contradictorios: ES FALSA LA CAUSA ECON脫MICA, argumentada desde la pandemia (ganancia milmillonarias trimestre a trimestre), ES FALSA LA PRODUCTIVA, con una DIGITALIZACI脫N FALSEADA y hecha por la plantilla presencial a la clientela y la realidad es que SIEMPRE HAN QUERIDO CAMBIAR LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA ENFOCAR A LA GESTI脫N REMOTA, CAMBIAR LAS CONDICIONES SUSTANCIALES DE CONTRATOS DE TRABAJO Y LA MOVILIDAD GEOGR脕FICA.

CGT BBVA hemos intentado, con propuestas no lesivas para el empleo, con medidas de presi贸n sindical e, incluso, a trav茅s de contactos con grupos pol铆ticos, IMPEDIR no tan s贸lo este DESPIDO COLECTIVO acordado el 8 de junio de 2021, sino de NO SENTAR PRECEDENTE PARA LOS QUE VENDR脕N CON POSTERIORIDAD.

CGT defender谩 su postura que, desde el principio, se ha centrado en la defensa de los puestos de trabajo -los hechos demuestran que no sobraba nadie-, y que este ERE no cumple los criterios legales 鈥搉i morales- para considerarse v谩lido.

En manos de la justicia queda el demostrar a la sociedad que no todo vale para seguir ganando miles de millones de euros para nutrir tanto a la c煤pula directiva como a los 鈥淔ondos Buitre鈥, tenedores de la mayor铆a accionarial de las grandes empresas, incluida la banca.