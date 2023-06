–

Hace casi dos d茅cadas que se cre贸 un tribunal para juzgar a genocidas. Las C谩maras Extraordinarias de los Tribunales de Camboya, avaladas por la ONU y constituidas en 2006, acusaron a nueve personas, la mayor铆a octogenarias, por el genocidio cometido por los Jemeres Rojos a finales de la d茅cada de 1970. El 10 de junio, la Administraci贸n Aut贸noma del Norte y Este de Siria (AANES) anunci贸 que empezar铆a a juzgar a varios miles de miembros extranjeros del Estado Isl谩mico (ISIS), grupo acusado de perpetrar un genocidio contra la comunidad religiosa yazid铆 de Irak, en 2014. En lugar de seguir esperando la ayuda internacional para establecer un tribunal, la regi贸n aut贸noma afirma que actuar谩 en solitario.

Un comunicado publicado en la p谩gina web de la AANES explica que iniciar谩 鈥渏uicios abiertos, justos y transparentes, de acuerdo con las leyes internacionales y locales sobre terrorismo鈥. La medida, que seg煤n un diplom谩tico occidental citado por Reuters fue 鈥渦na sorpresa鈥, se debe al 鈥渇racaso de la comunidad internacional a la hora de responder a los llamamientos de la Administraci贸n Aut贸noma para repatriar a sus ciudadanos pertenecientes al ISIS鈥, a帽ade el comunicado.

Tras la ca铆da de Baghouz, el 煤ltimo resquicio del llamado califato del ISIS -que anta帽o se extend铆a por amplias franjas de Siria e Irak-, en 2019, la AANES tuvo que lidiar con cerca de 100.000 sospechosos del grupo terrorista y sus familias. A d铆a de hoy, esa cifra asciende todav铆a a 67.000. Alrededor de 13.000 de ellos no son ciudadanos sirios ni iraqu铆es.

鈥淓sta situaci贸n no puede continuar as铆鈥, declar贸 la AANES, 鈥測a que el hecho de no llevar a estos criminales ante los tribunales y hacer justicia, es contrario al derecho internacional. Si permanecen en esta situaci贸n, seguir谩n suponiendo una amenaza para la seguridad鈥.

Los sospechosos del ISIS en prisi贸n preventiva han protagonizado hasta ahora varios intentos de fuga. El m谩s grave se llev贸 a cabo a finales de enero de 2022, cuando c茅lulas del ISIS atacaron el complejo penitenciario de Al Sinaa, en la ciudad de Hasaka, que albergaba a varios miles de hombres sospechosos de ISIS, y tomaron brevemente el control del sur de la ciudad. 121 miembros de las fuerzas de seguridad (de la AANES) murieron mientras reten铆an a los fugados, en una sangrienta batalla que dur贸 diez d铆as.

La AANES invit贸 a la Coalici贸n Internacional, a la ONU y a ONG extranjeras a participar en los juicios, as铆 como a los medios de comunicaci贸n a asistir y seguir los procedimientos. La Administraci贸n Aut贸noma ha pasado los 煤ltimos cinco a帽os presionando a la comunidad internacional para que repatr铆e a sus ciudadanos y le ayude a establecer un tribunal internacional en el noreste de Siria. El comunicado advierte de que la decisi贸n de juzgar unilateralmente a ciudadanos extranjeros 鈥渘o implica que la AANES d茅 marcha atr谩s en su opini贸n sobre la necesidad de establecer un tribunal internacional o un tribunal de car谩cter internacional espec铆fico para la cuesti贸n del ISIS鈥.

12 mil hombres furiosos

El n煤mero de hombres detenidos en prisi贸n preventiva, adem谩s de los que ya han sido juzgados, oscila entre 12.000 (seg煤n el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, observatorio del pa铆s) y 15.000 (seg煤n Khaled Barjas Ali, miembro del Consejo de Justicia de la AANES). Entre 2.000 y 3.000 de ellos no son ni iraqu铆es ni sirios. Los campos de Al Hol y Al Roj albergan a otros 52.323 detenidos, de los que algo m谩s de 10.000 son los llamados nacionales de terceros pa铆ses. La mayor铆a, sin embargo, son menores de edad.

Al menos 60 pa铆ses est谩n representados en este grupo. La AANES ha instado sistem谩ticamente a los gobiernos a repatriar a sus ciudadanos. Adem谩s de ser un problema de seguridad, retener a tal cantidad de sospechosos de terrorismo es una carga econ贸mica para la Administraci贸n Aut贸noma. El coste m铆nimo de funcionamiento de Al Hol, un campo que alberga a 49.831 personas vinculadas al ISIS, es de 200 millones de d贸lares anuales, seg煤n un recuento oficial. La fuga de la prisi贸n de Al Sinaa, en 2022, se debi贸 en parte a la negativa del gobierno estadounidense a proporcionar financiaci贸n para instalaciones de detenci贸n adecuadas en el noreste de Siria, lo que oblig贸 a las AANES a recluir a unos 4.000 combatientes del ISIS en un edificio escolar reconvertido.

Seg煤n el Centro de Informaci贸n de Rojava (RIC), un observatorio local, 2.774 ciudadanos de terceros pa铆ses han sido devueltos a sus pa铆ses desde los campos y prisiones del noreste de Siria. Sin embargo, las cifras est谩n sesgadas. Cinco pa铆ses -Rusia, Kazajst谩n, Uzbekist谩n, Tayikist谩n y Kirguist谩n- representan dos tercios de todas las repatriaciones. Muchos pa铆ses, especialmente los de Europa y Oriente Medio, est谩n dando largas al asunto. Desde 2020, las repatriaciones a terceros pa铆ses se han reducido a un goteo: una media de 380 cada a帽o. Adem谩s, la mayor铆a de estos retornos han sido de menores (70%) y mujeres (23%). North Press solo pudo confirmar la repatriaci贸n de 74 hombres extranjeros desde el noreste de Siria desde 2018.

Los abogados del diablo

Casi desde que comenz贸 a hacer retroceder a ISIS, la AANES ha trabajado en el establecimiento de una s贸lida legislaci贸n antiterrorista y de un sistema judicial que la acompa帽e. El Consejo de Justicia de la AANES cre贸 dos tribunales -los llamados Tribunales de Defensa del Pueblo- para juzgar delitos de terrorismo. Uno se encuentra en Qamishlo y el otro en Kobane. Seg煤n Sipan Ahmad (nombre ficticio), juez de la sucursal de Qamishlo entrevistado por el RIC, han juzgado a m谩s de 8.000 sirios desde 2014. Sin embargo, se cree que los miembros del ISIS son solo una fracci贸n de esa cifra, ya que los Tribunales de Defensa del Pueblo tambi茅n procesan a milicianos respaldados por Turqu铆a, a miembros del Frente Al Nusra, as铆 como a esp铆as de Turqu铆a, del Gobierno Regional del Kurdist谩n en Irak y del gobierno de Damasco.

En 2014, se aprob贸 por primera vez una ley antiterrorista hist贸rica (la Ley 20-2014) que se ha ido modificando a lo largo de los a帽os, entre otras cosas gracias a las aportaciones de expertos jur铆dicos internacionales que visitaron la regi贸n. Por ejemplo, en 2021, el Consejo General de la AANES aprob贸 enmiendas a la ley que a帽ad铆an un proceso de apelaci贸n a los juicios antiterroristas, siguiendo la opini贸n de expertos internacionales. Seg煤n la Ley 20-2014, la pertenencia al ISIS puede acarrear al acusado de uno a dos a帽os de prisi贸n; la participaci贸n en la guerra, de cinco a 10 a帽os; dar 贸rdenes de ejecuci贸n, de 20 a帽os a cadena perpetua; la violaci贸n, de 15 a 20 a帽os; la trata de personas, de 10 a 20 a帽os; la lucha contra las Fuerzas Democr谩ticas Sirias (FDS), de 10 a 20 a帽os; y el asesinato, de 15 a帽os a cadena perpetua. La pena capital ha sido abolida con el sistema AANES. Las leyes antiterroristas a煤n no abordan el delito de genocidio, aunque, seg煤n Ahmed, se est谩 trabajando en ello.

Tras una investigaci贸n de unos seis meses, las Fuerzas de Seguridad Interna (Asayish) del noreste de Siria tienen los casos de terrorismo en manos de una fiscal铆a especial, que lleva a cabo su propia investigaci贸n sobre los acusados. La recopilaci贸n de pruebas no es tan dif铆cil como podr铆a pensarse, dijo Ahmad. Los miembros del ISIS 鈥渃onsideran leg铆timas sus acciones y est谩n orgullosos de ellas, suelen filmarlas鈥, explic贸. Los juicios individuales pueden durar entre tres meses y un a帽o, e incluir m煤ltiples sesiones, as铆 como un proceso de apelaci贸n (alrededor del 60 por ciento de los casos son apelados). Esto es comparable a los tristemente c茅lebres 鈥渏uicios de diez minutos鈥 contra miembros del ISIS en Irak, muchos de los cuales acabaron en ejecuci贸n.

No obstante, el acceso de los sospechosos del ISIS a los abogados sigue siendo limitado. El derecho existe sobre el papel, pero rara vez se hace uso de 茅l. Seg煤n Ahmad, esto se debe a que los propios abogados no quieren defender a miembros del ISIS. Se ha introducido el derecho a un abogado de oficio, pero los datos anecd贸ticos indican que los sospechosos de terrorismo rara vez tienen acceso a 茅l. Badran Chiya Kurd, alto funcionario de la AANES, declar贸 a Reuters el 11 de junio que los sospechosos extranjeros de pertenecer al ISIS tendr铆an derecho a contratar a un abogado de su propio bolsillo, pero no dijo que los tribunales les designar铆an uno.

Los Tribunales Populares de Defensa siguen siendo peque帽os. En 2021, la secci贸n de Qamishlo contaba con 14 jueces, ocho fiscales y otros tres funcionarios. Todos los jueces tienen que completar una Licenciatura en Derecho, as铆 como un curso adicional de seis meses en una academia especial. Cada caso est谩 presidido por un panel de tres jueces, de los cuales al menos uno tiene que ser una mujer. 鈥淭enemos mucho trabajo鈥, a帽adi贸 Ahmad, 鈥減uede ser agotador鈥.

Las estad铆sticas sobre el trabajo del tribunal son escasas, pero una encuesta realizada en 2020 revel贸 que el 10% de los sospechosos de terrorismo fueron declarados inocentes y puestos en libertad, el 10% recibi贸 penas m谩ximas y el resto tuvo condenas de diversa duraci贸n. Muchos antiguos miembros del ISIS tambi茅n han sido puestos en libertad tras visitar programas voluntarios de desradicalizaci贸n.

Int茅ntalo de nuevo

El anuncio del 10 de junio est谩 lejos de ser la primera iniciativa lanzada por la AANES para establecer un tribunal que enjuicie a ISIS. Apenas dos d铆as despu茅s de la ca铆da de Baghouz, el 25 de marzo de 2019, la Administraci贸n ya hab铆a creado una comisi贸n para ocuparse de los detenidos extranjeros, hab铆a celebrado una rueda de prensa en Ain Issa pidiendo un tribunal internacional, hab铆a propuesto un comit茅 com煤n con la Coalici贸n Global liderada por Estados Unidos para debatir sobre la obtenci贸n de pruebas y las prisiones, y hab铆a presentado un plan para celebrar un congreso internacional sobre el tema. Seg煤n Abdulkarim Omar, ex copresidente del Departamento de Relaciones Exteriores de la AANES, el plan de un tribunal internacional para juzgar a los miembros de ISIS naci贸 de la falta de compromiso de los gobiernos para repatriar a sus ciudadanos. Sin embargo, estos planes tambi茅n recibieron una tibia acogida internacional, por lo que fueron archivados.

鈥淟a AANES present贸 muchas propuestas e iniciativas que fueron compartidas con la comunidad internacional, pero no ten铆an posturas claras al respecto鈥, declar贸 el domingo a North Press Khaled Ibrahim, funcionario del Departamento de Relaciones Exteriores de la AANES. 鈥淧or tanto, para lograr justicia social para las v铆ctimas que fueron objeto de terribles cr铆menes por parte de este grupo, deben celebrarse juicios p煤blicos鈥.

Los juicios se celebrar谩n contra 鈥渢odos鈥 los implicados en actos terroristas, que podr铆an ascender a 鈥渕iles鈥 de personas, dijo Ibrahim. Sin embargo, la AANES no tiene previsto procesar a las mujeres extranjeras retenidas en los campos. 鈥淐onsideramos a estas mujeres y a sus hijos v铆ctimas de esta guerra absurda y sucia鈥, explic贸. Esto podr铆a reducir significativamente el n煤mero de miembros de ISIS juzgados. Las mujeres y los ni帽os del campamento de Al Roj y Al Hol son unos 10.000, de los 13.000 extranjeros que se calcula que hay. Por lo general, los tribunales antiterroristas de la AANES tambi茅n han evitado procesar a mujeres sirias. Menos del 1% de los procesados en los tribunales de defensa popular son mujeres, seg煤n Ahmad. No obstante, cada vez hay m谩s pruebas de la participaci贸n de las mujeres en el ISIS. En el campo de Al Hol, poblado mayoritariamente por mujeres y menores, se producen decenas de asesinatos cada a帽o. Muchos de ellos son cometidos u ordenados por las llamadas 鈥淏aghouziat鈥, en su mayor铆a mujeres extranjeras que permanecieron leales al ISIS hasta el final.

Los miembros extranjeros del ISIS ser谩n procesados en virtud de la legislaci贸n antiterrorista vigente y juzgados por los Tribunales Populares de Defensa. 鈥淐iertamente, estos juicios se dirigir谩n contra los extranjeros contra los que existan pruebas y evidencias contundentes de que han cometido delitos鈥, declar贸 Ibrahim a North Press. 鈥淓n cuanto a aquellos contra los que no haya pruebas de que hayan cometido delitos, su situaci贸n podr谩 discutirse en deliberaciones especiales con la comunidad internacional y los pa铆ses interesados鈥.

No obstante, la AANES sigue haciendo 鈥渉incapi茅 en la creaci贸n de un tribunal internacional especial para estos miembros terroristas que, como criminales internacionales, cometieron delitos contra las sociedades, la mayor铆a de los cuales equival铆an a cr铆menes de guerra y cr铆menes contra la humanidad鈥. Aunque la naturaleza de los cr铆menes, incluido el genocidio cometido contra los yazid铆es en Irak, ofrece suficiente justificaci贸n legal para que sean juzgados en Siria, la legislaci贸n vigente a煤n no contempla cr铆menes de este calibre.

Los costes de estos juicios, al igual que los actuales Tribunales Populares de Defensa, correr谩n a cargo de la AANES, 鈥渋ndependientemente de la cuant铆a鈥, se帽al贸 Ibrahim. No se han facilitado estimaciones de costes. Una propuesta iraqu铆 de 2019 para juzgar a los combatientes extranjeros del ISIS ped铆a dos millones de d贸lares por sospechoso y a帽o. Sin duda, la AANES no dispone de ese dinero. Pero eso no les detiene. 鈥淟os juicios comenzar谩n en los pr贸ximos d铆as鈥, a帽adi贸 Ibrahim.

驴Es legal todo esto?

Se ha debatido c贸mo ser铆a un tribunal que exigiera responsabilidades al ISIS. La jurisdicci贸n universal se ha empleado en algunos casos para juzgar a algunos miembros de bajo rango del ISIS que llegaron a las costas europeas. Pero este enfoque fragmentario no es una soluci贸n viable. Los tribunales patrocinados por la ONU que juzgaron a genocidas y criminales de guerra en Ruanda y Yugoslavia se centraron en unas pocas docenas de altos cargos. Estos modelos no son adecuados para el noreste de Siria, donde los miembros del ISIS se cuentan por decenas de miles, pero su c煤pula est谩 muerta o escondida. Hasta ahora, los gobiernos iraqu铆 y sirio no han presentado argumentos convincentes sobre su capacidad para juzgar humanamente a los sospechosos de pertenecer al ISIS, ya sea unilateralmente o como parte de un tribunal h铆brido respaldado internacionalmente. Varios comentaristas tambi茅n han se帽alado que es probable que Rusia y China veten cualquier iniciativa liderada por la ONU.

Por otra parte, algunos juristas afirman que la victoria militar de la Coalici贸n Internacional -una alianza de 85 pa铆ses- sobre el ISIS constituye en s铆 misma justificaci贸n suficiente para establecer un tribunal internacional. Seg煤n el abogado franc茅s Dominique Inchausp茅, ya existe una base legal para juzgar al ISIS en virtud de las Resoluciones 2170 y 2249 de la ONU, que permiten a la Coalici贸n establecer un tribunal mediante un acuerdo interno, similar a los Juicios de N煤remberg (1945-6). Dicho tribunal no existe, no porque viole el derecho internacional humanitario, sino por falta de voluntad pol铆tica.

La jurisdicci贸n de la AANES sobre los cr铆menes del ISIS es directa. Muchas de las peores violaciones se cometieron en el noreste de Siria. La gravedad de los cr铆menes y la presencia de c茅lulas del ISIS en todo el mundo significa que los miembros del grupo como tales pueden ser juzgados como hostis humani generis (鈥渆nemigos de la humanidad鈥), lo que seg煤n el derecho internacional humanitario consuetudinario permite a cualquier pa铆s procesarlos.

El hecho de que la AANES sea una entidad subnacional no reconocida, tampoco es la desventaja que puede parecer. Seg煤n el Centro Internacional de Lucha contra el Terrorismo (ICCT), un think tank con sede en Holanda, el derecho internacional humanitario 鈥渘o autoriza expl铆citamente (a las AANES) a establecer tribunales, pero s铆 regula y proporciona ciertas garant铆as judiciales m铆nimas que deben cumplirse, sin tener una base en el derecho nacional鈥. El art铆culo 3 de la Convenci贸n de Ginebra y el art铆culo 6 del Protocolo Adicional II proh铆ben a las partes en conflicto 鈥渄ictar sentencias y llevar a cabo ejecuciones sin previo juicio pronunciado por un tribunal regularmente constituido, que ofrezca todas las garant铆as judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados鈥. S铆 estipulan que los tribunales deben ser independientes. Sin embargo, no hacen referencia a la necesidad de que los tribunales sean 鈥渆stablecidos por ley鈥. Por lo tanto, el ICCT considera que un tribunal local no violar铆a el derecho internacional humanitario consuetudinario, siempre que est茅 libre de injerencias, como las de las estructuras militares o los cuadros pol铆ticos del noreste de Siria.

Veredicto

La AANES necesitar谩 ayuda internacional para llevar a cabo esta gigantesca empresa. Sin ella, los tribunales antiterroristas del noreste de Siria se ver谩n r谩pidamente desbordados y el presupuesto de la Administraci贸n Aut贸noma agotado. Esto llevar铆a a una paralizaci贸n o a un error judicial. La supervisi贸n internacional tambi茅n garantizar铆a que la AANES mantiene su compromiso con la legislaci贸n vigente basada en el derecho internacional. Adem谩s, es probable que estos juicios alboroten a las c茅lulas existentes de ISIS, aumentando el riesgo de m谩s violencia. Las ONG internacionales que operan en el noreste de Siria ya se est谩n preparando para un repunte de los ataques de ISIS. La comunidad internacional, especialmente la Coalici贸n liderada por Estados Unidos, debe proporcionar toda la ayuda que pueda. No s贸lo porque les interesa, sino tambi茅n porque es su deber.

Sin embargo, si se hace bien, los juicios contra los miembros del ISIS en el noreste de Siria podr铆an convertirse en un hito del derecho internacional humanitario. Su amplitud, sus organizadores no estatales y el contexto en el que se celebrar谩n hacen que los juicios anunciados no se parezcan a ning煤n otro tribunal mayor de posguerra. Tambi茅n es probable que aporten tranquilidad a muchos en una regi贸n asolada por la violencia en la 煤ltima d茅cada. 鈥淓s la gente de esta tierra la que ha sufrido a manos (del ISIS), cuyos hijos han sido asesinados鈥, dijo Ahmad a RIC, en 2021. 鈥淭odas estas personas est谩n aqu铆, y deber铆an tener derecho a que los responsables rindan cuentas aqu铆鈥, agreg贸.

FUENTE: Sasha Hoffman / North Press Agency / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

