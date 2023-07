–

De parte de ANRed July 1, 2023 315 puntos de vista

Gerardo Morales, el litio, una constituci贸n reformada, la represi贸n, la resistencia, los pueblos originarios, los sindicatos, los movimientos sociales, gauchos a caballos, mineros, todo confluye en tiempo y lugar para dar forma a un acontecimiento disruptivo que trastoc贸 la agenda pol铆tica y preocup贸 a varios. Jujuy, una ense帽anza que a煤n no recoge todo lo que sembr贸. Por Nicol谩s Salas para ANRed.

Profeta en su tierra

Gerardo Morales se siente bien, poderoso. Un poco m谩s que fuerte, impune. Goza de una hegemon铆a casi absoluta en las instituciones provinciales. Es profeta en su tierra y se lo reconocen propios y ajenos. Solo en su despacho de la Gobernaci贸n, divaga en pensamientos varios. Encabezar la f贸rmula presidencial junto a Rodr铆guez Larreta y si todo va bien porque no figurarse en un futuro no muy lejano sentado en el mism铆simo sill贸n de Rivadavia. Por momentos, un dejo de nostalgia lo lleva a tiempos pasados. Esos donde solo la perseverancia y la obstinaci贸n le permitieron sobreponerse a grandes adversidades. Se pone un poco orgulloso de sus cualidades, no es para menos. No hace mucho, debi贸 invernar su perfil pol铆tico para sacarse de encima el lastre de haber sido funcionario de la Alianza y las consecuentes pesadillas que le generaron la rebeli贸n popular del 2001. No lo atormentan los 38 muertos de diciembre, si el despliegue del helic贸ptero. De la comparaci贸n el consuelo y se tranquiliza: si todos los de mi estirpe temen a lo mismo.

Logra salirse del lapsus. Afirma la cintura contra la silla, estira la espalda y vuelve a respirar hondo. Siente que merece lo que le est谩 pasando. Trabaj贸 duro y nadie se lo puede negar. Un a帽o atr谩s hab铆a metido preso o judicializado a las principales referencias de las organizaciones sociales juje帽as. 鈥淟es va a pasar como a Milagro Sala鈥, vociferaba en reuniones con empresarios y pol铆ticos. Daba lo mismo si la dirigencia perseguida ten铆a algo que ver o no con la Tupac Amaru, organizaci贸n que empez贸 a desarticular en 2016, primero encarcelando a su m谩xima dirigente y luego incorporando al resto de la dirigencia a su estructura de poder. 驴A esa altura de los acontecimientos, qui茅n me puede decir algo?, se pregunta. Para peor, el 煤ltimo 7 de mayo, su candidato, Carlos Sadir, gan贸 las elecciones por el 49% de los votos con la promesa de reformar la constituci贸n provincial. Sin dudas, la frutilla del postre que Morales cree merecer.

La constituci贸n del litio

驴Qu茅 busca la reforma constitucional en Jujuy? Garantizarse los jugosos negocios del Litio y enarbolarse definitivamente como el feudo republicano de Juntos por el Cambio. En contradicci贸n con la constituci贸n nacional y legislaci贸n internacional, la papeleta impulsada por Morales (art铆culo 67) sostiene 鈥渓a prohibici贸n de cortes de calles y cortes de rutas, as铆 como toda otra perturbaci贸n al derecho a la libre circulaci贸n de las personas y la ocupaci贸n indebida de edificios p煤blicos en la Provincia鈥. Palabras m谩s propias de una editorial de La Naci贸n que de la redacci贸n de una carta magna. En fin, todo justificado en post de alcanzar la 鈥減az social鈥, ese orden de hierro que abra de par en par las puertas a las multinacionales del litio que exigen gobernabilidad y 鈥渓eyes claras鈥 para invertir.

Lo que hay en juego es groso, es mucha plata. Jujuy forma parte del tri谩ngulo del litio que componen Argentina, Bolivia y Chile. All铆 se estima que hay entre el 65% y el 85% de las reservas mundiales de este tipo de metal. Compa帽铆as de al menos siete pa铆ses (China, Jap贸n, Australia, Canad谩, Francia, Reino Unido y Corea del Sur) pusieron los ojos en la regi贸n. Este potencial negocio fue una de las motivaciones centrales detr谩s de la Constituci贸n de Morales. As铆 es que se incorpor贸 de entrada los art铆culos 36 y 50, que le permite al Estado lanzarse a la caza de bastos territorios, mucho de los cuales pertenecen a las comunidades originarias. Sin mucho pre谩mbulo se ratifica 鈥渆l pleno dominio y la titularidad exclusiva de la Provincia sobre los recursos naturales, biodiversidad, recursos gen茅ticos y dem谩s bienes ambientales comunes existentes en su territorio鈥.

La ecuaci贸n del negociado que pensaron desde el ejecutivo provincial concluy贸 en la necesidad de cubrirse las espaldas. Para ello, el oficialismo desintegr贸 a trav茅s de la reforma al Tribunal de Cuentas, el cual pas贸 a ser reemplazado por un organismo sin autonom铆a ni injerencia en el control de los manejos de fondos que lleven a cabo los funcionarios juje帽os.

Cr贸nica de una lucha hist贸rica

Jueves 15 de junio de 2023. Cuarenta constituyentes radicales y peronistas, encabezados por el gobernador Morales reforman en tiempo expres la constituci贸n de Jujuy. Seis convencionales del frente de izquierda se retiran de la legislatura y denuncian el montaje de un 鈥渃irco鈥 por parte de las autoridades. La sesi贸n no ser谩 televisada, dicen que algunos diputados ni siquiera conocen el texto que van a aprobar.

Afuera miles de manifestantes se oponen. La docencia arrastra 10 d铆as de paro y se encuentra movilizada masivamente por el centro de San Salvador. El b谩sico de una trabajadora de la Educaci贸n juje帽a no supera los $60 mil y gran parte de su salario est谩 atado a arbitrariedades patronales disfrazadas de 鈥減resentismos鈥. Desde hace d铆as la convocatoria rebalsa las expectativas de los sindicatos del sector. Las organizaciones territoriales tambi茅n dicen presentes y se vuelcan de lleno a la calle levantando sus propias reivindicaciones por trabajo y contra las persecuciones judiciales. Delegaciones de los pueblos originarios bajan al centro y se hacen sentir. Sin propon茅rselo, Morales logra lo que ni siquiera hab铆a ocurrido en la pueblada de 1997: una alianza entre estatales, movimientos sociales y comunidades originarias.

Finalmente, entre gallos y medianoche la reforma se aprueba. En el recinto todo es algarab铆a. referentes de la Uni贸n C铆vica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ) se felicitan, abrazan y sacan fotos. No se ve la grieta. Afuera la desaz贸n no parece ser el sentir generalizado. Hay bronca, amotinamiento y por sobre todo 谩nimos para luchar.

鈥

La reacci贸n popular no tarda en llegar. El viernes a la ma帽ana llega a San Salvador el 3掳 Mal贸n, integrado por las comunidades originarias de Quebrada y Puna.

La caravana hab铆a comenzado el mi茅rcoles desde Abra Pampa. Las familias llegan cansadas. Vienen de recorrer 200 kil贸metros. No es para menos, son un pueblo de lucha. Traen consigo la historia de sus ancestros, aquellos que en mayo de 1946 enfilaron desde el mismo lugar pero esta vez no se detuvieron en la capital juje帽a, sino solo interrumpieron el viaje cuando llegaron a la capital federal. Exig铆an, al igual que en la actualidad, tener plena potestad sus tierras.

Un grupo de vecinas autoconvocadas se ubican al costado de la ruta por donde pasa la movilizaci贸n. Reciben a las familias con caf茅, comida y ropa.

鈥淓st谩 todo a favor de (Gerardo) Morales. Sean radicales o justicialistas, votaron en contra de los pueblos originarios (鈥) Vamos a seguir luchando hasta que se anule todo esto. Es inconstitucional lo que hizo Morales鈥, asegur贸 a P谩gina 12, Erica Ca帽ari, integrante de la comunidad kolla Pozo Colorado.

Wipala en mano, centenares rumbean directo a la gobernaci贸n. Pretenden ser recibidos por el gobierno y est谩n decididos a cumplir la consigna que se repite en los carteles: 鈥渘o a la reforma constitucional鈥.

鈥

En Jujuy funciona 鈥渓a intersindical鈥 que agrupa a gremios docentes, estatales, entre otros. Tras la aprobaci贸n de la reforma, se muestran a activos y firmes en el sostenimiento del paro. Son acompa帽ados por movimientos sociales y los pueblos originarios. Estos 煤ltimos concentran sus fuerzas en decena de piquetes montados a la vera de las rutas que atraviesan las distintas comunidades.

Con el paso de las horas y el repudio al proceder del gobierno, la relaci贸n de fuerzas parece cambiar un poco. La vaca ya no est谩 atada para el gobierno y hasta los gauchos se rebelan. 鈥淓n Jujuy naci贸 y se defendi贸 la patria y ahora la historia nos manda a defenderla de vuelta, a las instituciones democr谩ticas, la democracia, y tenemos que defender el Estado de derecho y Estado republicano avasallado desde hace ocho a帽os por este gobierno de Gerardo Morales鈥, indica a la prensa Silvio Caz贸n, uno de los gauchos autoconvocados de la zona de Yala que se encuentra participando de uno de los cortes de ruta.

A esta altura el oficialismo olfatea problemas mayores a los pensados en la previa. Veinticuatro horas antes de la reforma, el mandatario provincial hab铆a derogado el decreto 8464/2023 por el que se multaba a quienes participaran de movilizaciones callejeras. Una aspirina para el c谩ncer. La bronca no bajaba. Ya no son solo 鈥渓os piqueteros鈥 los generadores del caos. La docencia, trabajadores y trabajadoras de la Salud, municipales, gauchos, mineros y pueblos originarios se radicalizan en sus posiciones y m茅todos.

La jura de la nueva constituci贸n, programada para el 20 de junio, parece correr serios riesgos. Todo el mundo se convoca a la capital juje帽a para ese d铆a. Morales se la ve venir. Horas antes de la ceremonia, y desconociendo el proceso constituyente, se sienta frente a una c谩mara y anuncia la derogaci贸n de los art铆culos 36 y 50 que ya hab铆an sido aprobados por sus convencionales: 鈥淣o queremos un art铆culo con el que no est茅n de acuerdo todas las comunidades. Si las comunidades tienen alguna duda, no tocamos nada y volvemos al texto anterior鈥.

Es demasiado tarde para gestos. Los pueblos originarios se encuentran en la guerra propuesta por el gobierno y no parecen dispuestos a bajarse por concesiones de 煤ltimo momento. El escenario se torna ca贸tico y las cartas est谩n echadas. De un lado Morales y sus aliados del PJ juje帽o, y del otro, gremios, movimientos, pueblos originarios, entre otros.

鈥

Martes 20 de junio. 8.00 horas, San Salvador de Jujuy. Sobre los laterales del r铆o Xibi Xibi se concentran dos columnas masivas de manifestantes. Sobre la Avenida Hip贸lito Yrigoyen, lo hacen las organizaciones sociales, piqueteras o de la econom铆a popular. Una multiplicidad de banderas denota la conjunci贸n de expresiones que van desde la izquierda hasta el peronismo, desde la Unidad Piquetera hasta la UTEP. Todas se dan cita en una congregaci贸n que convoca cerca de 10 mil personas. La cabecera se ubica en la intersecci贸n con el puente Gorriti en direcci贸n a la Legislatura provincial, a unos 40 metros del primer cord贸n policial ubicado en la zona.

Del otro lado y sobre la Avenida 19 de abril, se encuentra la docencia juje帽a, acompa帽ada por el resto de gremios de la intersindical. En n煤mero similar o incluso superior al de los movimientos, el grueso de las personas se encolumna detr谩s de las banderas del Centro de Docentes de Ense帽anza Media y Superior (Cedems) y de la Asociaci贸n de Educadores Provinciales (ADEP). Proliferan banderas argentinas y carteles con consignas como 鈥淎bajo la reforma, arriba los salarios鈥, 鈥淐hau Morales鈥 o 鈥淢orales gato鈥.

Ambas columnas inician su recorrido hacia las puertas de la Legislatura, donde convencionales constituyentes de la UCR y el PJ realizan los retoques a la reforma que solicit贸 el gobernador horas atr谩s. Los pueblos originarios no participan en masa de las movilizaciones, conservan sus fuerzas en importantes cortes de ruta que hacen intransitable la provincia. Su radicalidad no deja nada que desear, usan los rieles de las v铆as del tren para cortar las rutas, arrinconan polic铆as infiltrados y los entregan frente a las c谩maras. Se bancan represiones y vuelven con m谩s fuerzas.

A las 10 de la ma帽ana se producen los primeros choques de la polic铆a con las columnas. Las organizaciones sociales intentan cruzar el puente y son reprimidas por los efectivos provinciales que logran sostener su posici贸n unos diez minutos y deben retroceder hacia la legislatura donde se acoplan detr谩s del vallado que custodia el edificio. Miles de personas atraviesan el pasadero sobre el Xibi Xibi y se detienen a la altura de la Avenida 19 de Abril, en diagonal a la columna docente y de frente a las l铆neas de uniformados que se encuentran reagrupados en una 煤nica zona.

El impasse dura pocos minutos y la represi贸n se reinicia. El primer objetivo policial es alejar las columnas de los que pocos metros que la separan del edificio donde se encuentran los convencionales. La docencia logra dar pelea unos minutos pero va cediendo posiciones y la dispersi贸n se generaliza, no sin detenciones y varias personas heridas.

Por su parte, la expresi贸n de las barriadas populares juje帽as se encuentra sobre el puente Gorriti donde cientos de personas se defienden con piedras y lo que tienen a mano. La izquierda argentina se hace presente en el lugar, tanto la que dispone de representaci贸n parlamentaria como la que concentra la totalidad de sus fuerzas en la lucha callejera. Los constituyentes y dirigentes nacionales del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU) permanecen varias horas junto a quienes vienen sosteniendo la avanzada de las fuerzas de seguridad. Su candidato a gobernador, Alejandro Vilca, que obtuvo el 13% de los votos en las 煤ltimas elecciones, se encuentra en el lugar y mira con preocupaci贸n el recrudecimiento de la represi贸n.

Por momentos, la polic铆a se ve desbordada. La tenacidad del pueblo juje帽o parece crecer minuto a minuto. Se nota la bronca acumulada. Los efectivos empiezan a arrojar piedras contra los manifestantes. No solo eso. Disparan a la altura de la cabeza. A los pocos minutos, Nelson Mamani, militante del MAR, cae desplomado al suelo tras ser impactado por un gas lacrim贸geno sobre uno de sus parietales. Su cuerpo queda tendido en el suelo, rodeado por un charco de sangre. Casi en simult谩neo, varios manifestantes auxilian a otro activista con un impacto de bala de goma en el ojo. La escena se vuelve tr谩gica y rememora im谩genes de masacres pasadas como las de Kosteki y Santill谩n en Avellaneda o la de Carlos Fuentealba en Neuqu茅n. Las ambulancias empiezan a llevarse a decena de heridos. Todo cobra m谩s densidad. M谩s all谩 de alguna que otra corrida, la gente no se atemoriza y parece decidida a ir hasta las 煤ltimas consecuencias. La sangre en el lugar, el aire irrespirable de los gases y magullados de todo tipo no fuerzan el repliegue sino que incluso parecieran fortificar la moral de quienes van y vienen a la primera l铆nea.

Reci茅n despu茅s de dos horas, las fuerzas de seguridad logran hacer retroceder a la multitud piquetera que debe abandonar el puente. En su retirada por las calles, se van armando barricadas que retrasan la cacer铆a policial. El operativo arremete con la caballer铆a sobre la Avenida Irigoyen. Un uniformado le pega con un rebenque a dos do帽as que se encontraban sentadas en un costado de la calle. La gente se enloquece y con piedras en manos encaran a los represores a caballo haci茅ndolos retroceder y hasta derriban a uno de ellos. Aparece la motorizada pero no rompe las l铆neas y solo se muestra como potencial amenaza. Al grito de 鈥淢orales hijo de puta鈥, un vendedor ambulante intenta levantar su puesto y es asistido por militantes territoriales para que no pierda sus mercanc铆as.

Junto a las banderas y los manifestantes se mezclan integrantes de la Agencia de Noticias Redacci贸n (Anred) que van capturando lo sucedido en el frente de la columna. Con las banderas flameando, la columna retrocede hasta la avenida Dorrego donde se reagrupan y sostienen nuevos enfrentamientos. La composici贸n de la protesta es marcadamente juvenil, con pibes y pibas de los barrios que marcan la din谩mica de lo que all铆 sucede, m谩s all谩 de lo que se dispongan a hacer las organizaciones.

Quienes no participan de los hechos miran con atenci贸n desde balcones o comercios. Unos alba帽iles en obra, rompen piedras en un primer piso y las alcanzan a quienes se encuentran en la primera l铆nea disputando metro a metro con la polic铆a. Los bomberos voluntarios se mezclan entre la multitud, asisten a heridos y sufren varios impactos de balas de gomas. Tambi茅n putean a Morales.

En la barricada apostada a la altura de la terminal vieja, un manifestante excitado agita: 鈥渧ayamos a quemar el canal 7, por mentirosos鈥. La bronca aborda a los presentes en el lugar que se dan vuelta y enfilan a subir por el alto en direcci贸n al medio de comunicaci贸n provincial. Una cartonera con el buzo del MTE da un grito y pide cordura, ya que la retirada abrupta deja en soledad a quienes siguen pele谩ndose con las fuerzas de seguridad. Los potenciales escrachadores entran en raz贸n y desisten de su retirada. Pasaron cuatro horas de iniciados los enfrentamientos. Ya no se ven banderas de organizaciones, aunque si militantes sueltos. La represi贸n se prolonga cuadras arriba sobre la avenida Dorrego. No hay una direcci贸n definida de quienes resisten y todo se va dando a trav茅s de una deliberaci贸n ef铆mera y espont谩nea entre los presentes.

Las 煤ltimas escaramuzas ocurren en la subida a la altura del puente caracol. All铆 la caballer铆a vuelve a avanzar sobre una decena de manifestantes. El barrio pegado a la avenida no recibe con gratitud a las fuerzas del orden. Desde algunos balcones se arrojan piedras contra los efectivos policiales. Los 煤ltimos militantes intentan sin 茅xito ir a escrachar al canal 7 y finalmente terminan por dispersarse las acciones que ya llevan cerca de seis horas.

Hay clima de pueblada, aunque el fuego del enfrentamiento callejero se empieza a apagar pasadas las 16. Tras ello, algunos sectores se concentraron en la plaza Belgrano, frente a la Gobernaci贸n, mientras que otros se dirigieron a la penitenciar铆a de Alto Comedero a exigir la liberaci贸n de las 68 personas detenidas.

Durante las horas siguientes a la represi贸n, las calles de San Salvador se constituyen en una escena digna del terrorismo de Estado. Camionetas 4脳4 con vidrios polarizados, en su mayor铆a sin patente y con polic铆as portando armas largas en la caja, recorren el centro y varios barrios. En ellas se ejecutaron varias de las detenciones y hostigamientos tras los enfrentamientos callejeros. Horas despu茅s se conoce, a trav茅s de los medios de comunicaci贸n, que los veh铆culos pertenecen a varias empresas privadas, entre las que se encuentra Hormixa, una de las adjudicatarias beneficiadas por la obra p煤blica juje帽a desde el 2015.

Pese a los heridos y detenidos, el conflicto salta a la escena nacional y hace volar por los aires el cerco medi谩tico que desde hace a帽os cubre a Jujuy, m谩s precisamente a Morales. Los principales dirigentes de 鈥渓a grieta鈥 argentina, herm茅ticos durante meses, se expresan con los hechos consumados y se propinan todo tipo de ataques por twitter y redes sociales. Opinan, se aconsejan y chicanean sobre un conflicto que lejos est谩 de pertenecerles.

鈥

Mientras Morales no para de dar entrevistas en medios nacionales acusando al gobierno nacional por lo sucedido. Las organizaciones juje帽as preparan nuevas acciones. Llaman a una marcha de antorchas para el mi茅rcoles. Hay dudas sobre la masividad de la convocatoria.

El 21 a la ma帽ana los grupos de watsapp de la docencia juje帽a explotan de mensajes con agitaciones contra el gobierno provincial y denotan una moral alta que hace pensar que la participaci贸n se mantendr谩 activa. El di谩logo entre los sectores en lucha se vuelve dif铆cil, de hecho nunca fue f谩cil. Se hace dif铆cil congeniar una identidad y coordinaci贸n com煤n entre los distintos sectores. Si bien la respuesta de las barriadas a la represi贸n policial garantiz贸 una nacionalizaci贸n generalizada del conflicto, existe mucha preocupaci贸n en la docencia por despegarse de los desmanes del d铆a anterior, incluso sobre aquellos que se dieron en leg铆tima defensa ante la violencia ejercida de arriba. Se habla constantemente infiltrados que atacaron la Legislatura, quemaron autos o tiraron piedras. M谩s all谩 de la existencia real de efectivos policiales camuflados en el grueso de las manifestaciones, se vuelve un problema que se niegue la resistencia, piedra en manos, de quienes decidieron dejar de tragar bronca. Representa un problema que trasciende a Jujuy. La estigmatizaci贸n de d茅cadas contra 鈥渓os piqueteros鈥 no solo ataca a las organizaciones sociales sino que las distancia de sus aliados de clase.

Finalmente, la convocatoria se realiza disociada, incluso entre algunas organizaciones gremiales. Los espacios van concentr谩ndose frente a la gobernaci贸n en distintos horarios y lugares. ADEP se moviliza a partir de las 17 y enciende las antorchas antes de que caiga el sol. Recorren por su cuenta el centro de San Salvador. A la misma hora, las organizaciones de la Unidad Piquetera, junto a otros grupos locales, se concentran sobre la avenida Rivadavia en el mismo punto donde fueron reprimidas veinticuatro horas antes y de all铆 se dirigen hacia la plaza principal, donde cerca de las 18 realizan un acto denunciando la represi贸n y la decena de heridos y detenidos que ostentan los diferentes espacios. Casi al terminar las oratorias irrumpe la columna de Cedens y los movimientos se encolumnan detr谩s de ella. La convocatoria es lo suficientemente grande para disipar las dudas de la ma帽ana. Miles de trabajadores y trabajadoras salen a recorrer el centro de la ciudad. Los transe煤ntes no se muestran indiferentes. Se frenan en las esquinas y aplauden. En la esquina de San Mart铆n y Necochea un grupo de vecinas con banderas no paran de arengan en favor de la docencia. Comerciantes se arriman a la vereda a ver las antorchas de cerca y no pocos gritan las consignas de la marcha o suman nuevos insultos a Morales. Poco m谩s de una hora dura la procesi贸n en rechazo a la reforma, llegan a la plaza y con la gar煤a encima se realizan un acto docente sobre la glorieta. Miles se quedan. Cantan y agitan consignas desde abajo. Expulsan a periodistas de 鈥淭odo Noticias鈥 de la plaza. Algunos intervienen y piden no 鈥渁garr谩rselas鈥 con los trabajadores de prensa. La bronca es demasiada, no se distingue empresa de empleado.

La movida se desconcentra tras las palabras de cierre de Mercedes 鈥渕echa鈥 Sosa, secretaria general de Cedems y una de las referentas del 鈥渏uje帽azo鈥. La responsabilidad sobre sus espaldas no es poca. Asumi贸 la conducci贸n del gremio en los primeros d铆as de abril a partir del triunfo de la combativa lista Violeta por sobre la Celeste. Su primer gran reto fue de magnitudes no esperadas. El diario La Naci贸n le dedic贸 una nota con foto caracteriz谩ndola de dirigente de izquierda y cr铆tica a la CTERA, la confederaci贸n nacional docente referenciada en el titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.

En las primeras horas del jueves 22, se conoce la convocatoria del gobierno a una nueva paritaria para el grueso de los gremios estatales. Morales que hab铆a anunciado el cierre definitivo de las negociaciones d铆as atr谩s, vuelve sobre sus pasos (una vez m谩s) y cita a la docencia a una instancia formal para la tarde en el Ministerio de Educaci贸n. Previo a la reuni贸n, las organizaciones definen una nueva movilizaci贸n por el centro. Es gigante. Las columnas de ADEP y Cedems son imponentes y se cuentan en m谩s de diez cuadras de largo. El color abunda, con banderas, carteles y una decena de profesores de m煤sica que, a trav茅s de unos micr贸fonos conectados a unos parlantes montados en una de las camionetas de la cabecera, van tocando sus quenas, flautas y bombos, dando ritmo y melod铆a a un carnavalito que es acompa帽ado por una canci贸n que corean a lo largo de la marcha:

芦Morales gato sos un ladr贸n, le robaste a la educaci贸n.

Morales gato sos un ladr贸n, le robaste a la educaci贸n

T煤 has mentido, has enga帽ado a todo el pueblo

T煤 has mentido, has enga帽ado a todo el pueblo

Morales gato grita todo el pueblo禄.

La escena se repite. Comerciantes, vecinos y transe煤ntes se unen con c谩nticos y aplausos. Concluida la recorrida, la manifestaci贸n se traslada a la cartera educativa, ubicada en el barrio Malvinas, al sur de la capital. De a poco va llegando la docencia. Una profesora de educaci贸n f铆sica con su silbato colgado al cuello, se r铆e sarc谩sticamente mientras observa de frente el megaedificio ministerial y comenta: 鈥渕ir谩 la plata que gastaron ac谩 y las escuelas se caen a pedazos鈥. Para ser m谩s precisos, la provincia desembols贸 en 2021 unos $600 millones para la construcci贸n de lo que parece un shopping y que tiene unos 9000 m2.

Llega la noticia que Nelson Mamami respondi贸 bien a la intervenci贸n quir煤rgica. Tiene uno de sus ojos comprometidos pero empieza a salir del cuadro delicado que casi le cuesta la vida.

La reuni贸n entre los gremios y los funcionarios dura varias horas. Alrededor de las 20, las representaciones gremiales salen del edificio y anuncian la oferta del gobierno. Una vez m谩s, Morales vuelve a ceder. Declina las multas a los sindicatos, por cuatro meses no aplica el presentismo, la hora c谩tedra pasa a valuarse en $4000 y el salario b谩sico se duplica a $60 mil y ning煤n docente cobra menos de $200 mil de bolsillo. En caso de no aceptar, el ejecutivo asegura que se aplicar谩 la propuesta anterior de $179 mil y se descontar谩n los d铆as de paro.

鈥淣o traicionen, no se vendan鈥, gritan desde la multitud presente. La dirigencia sindical se encuentra en una encrucijada. Por un lado, el aumento logrado es por dem谩s considerable desde la 贸ptica reivindicativa pero queda chico para la dimensi贸n que ha tomado la lucha contra la reforma constitucional. A su vez, empieza a sentirse el desgaste. La resoluci贸n queda atada a lo que definan las asambleas docentes que cada gremio convocar谩 para los d铆as siguientes en distintos puntos de la provincia.

鈥

Mientras la docencia se desconcentra, cientos de personas se congregan frente a la c谩rcel de Alto Comedero donde a煤n retienen a los detenidos y detenidas, incumpliendo todo tipo de garant铆as procesales. La incomunicaci贸n de los abogados con sus defendidos se mantiene por m谩s de 24 horas. Ingresan al penal camionetas 4脳4 con personas esposadas en sus cajas. Del otro lado de la reja, militantes les gritan que se identifiquen, quienes lo hacen son pisoteados y golpeados por los uniformados.

La gente se impacienta. Hay familiares, parejas, amigos y amigas que pretenden la liberaci贸n inmediata. Por momentos todo parece crisparse. Hay quienes empiezan a presionar sobre el port贸n de ingreso. Todo se tensa. Al rato, circula la informaci贸n que est谩 llegando la orden del juzgado que da por finalizadas los arrestos, por lo menos para las personas que no tengan causas previas.

Del predio salen camionetas con los polic铆as que ya concluyeron su jornada, muchos de ellos van en las cajas de atr谩s. Las familias empiezan a insultar: 鈥渢raidores鈥, 鈥渂asuras鈥, 鈥渜ue se hacen si son como nosotros鈥. Entre los efectivos que se alejan del lugar, algunos se r铆en provocativamente, pero la mayor铆a agacha la cabeza, mira al piso y no dicen nada. Parecen avergonzados.

Jujuy, la lucha contin煤a

Al cierre de esta nota, ya hab铆an finalizado las asambleas docentes. En un debate re帽ido, el Cedems termin贸 aceptando la oferta salarial, mientras que las asambleas de ADEP rechazaron la propuesta. Otros gremios estatales como ATE y el SEOM continuaban sin llegar a un acuerdo en las negociaciones. En las 煤ltimas horas, allanamientos contra docentes y todo tipo de arbitrariedades policiales llev贸 al Cedems a convocar una nueva huelga.

Las organizaciones sociales contin煤an debatiendo como acompasar los tiempos y diferencias de los distintos sectores. En paralelo, los pueblos originarios empezaron a ser reprimidos nuevamente en varios de los cortes de ruta. La lucha contra la reforma contin煤a y la inestabilidad sigue siendo, en mayor o menor medida, la caracter铆stica central de lo que acontece hoy en Jujuy.

A modo de cierre, podemos decir que el 鈥渏uje帽azo 2023鈥 pone sobre la agenda nacional dos datos pol铆ticos centrales. El primero es el avance del enarbolamiento de un Estado con mayor amplitud represiva montando sobre la base de una violaci贸n sistem谩tica de las garant铆as y libertades democr谩ticas. En la resistencia a esta perspectiva se configura el segundo dato que est谩 determinado por las luchas de las 煤ltimas semanas. Un pueblo que parec铆a desarmado y d贸cil ante la estrat茅gica inaugurada por Morales en 2015, resurge con una fuerza y empuje sorprendente, planteando un tipo de oposici贸n muy distinta a la declamativa o institucional que se pregona desde la 鈥減ol铆tica profesional鈥. El laboratorio represivo y extractivista que se pretende hacer en el norte del pa铆s tuvo su primer gran escollo en la oposici贸n misma de las masas que, en unidad y a trav茅s de su participaci贸n directa en las acciones, muestra el camino a seguir a millones que sufren penurias similares en este pa铆s.