De parte de ANRed June 26, 2023 314 puntos de vista

Mientras el gobernador Gerardo Morales era anunciado como candidato a vicepresidente por ser 鈥渦n tipo valiente鈥 que 鈥渓e cambi贸 la vida a los juje帽os鈥, lavaca recorri贸 los cortes de ruta organizados por las comunidades ind铆genas, reflejados en cr贸nica, fotos y video. Las opiniones sobre Morales en pleno juje帽azo. El rol del litio. La falta de agua que hace que los animales vayan hasta las ciudades a buscarla. La generosidad en la carretera, desde la Quebrada de Humahuaca hacia la Puna. Los intercambios con los automovilistas. Las falsedades del aparato pol铆tico. La descripci贸n de la realidad juje帽a. Las amenazas. Y una asamblea en plena ruta en un corte sostenido por 25 comunidades, antes de la noche helada en Abra Pampa, a 3.500 metros de altura. Desde los cortes, por Francisco Pandolfi. Fotos: Lina Etchesuri. Para La Vaca.

En la estaci贸n de servicio de la entrada de la localidad de Tilcara la televisi贸n informa que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, acompa帽ar谩 en la f贸rmula presidencial a Horacio Rodr铆guez Larreta en las internas de Juntos por el Cambio.

A menos de cincuenta metros, la comunidad tilcare帽a corta la ruta 9 exigiendo la renuncia del propio Morales, el anunciado precandidato a vicepresidente de la Naci贸n.

La escena parece surrealista. Pero no lo es. La escena parece de pel铆cula. Pero no lo es.

En esa barricada formada por ramas y gomas, Graciela y Griselda piden la identificaci贸n de prensa. No ser谩 una excepci贸n, sino la regla en los cinco cortes que desde lavaca visitamos ayer para escuchar lo que pasa en distintos puntos del pa铆s. 芦Estamos teniendo muchos problemas, hay muchos infiltrados禄, justifica Graciela, quien despu茅s de una semana de estar en la ruta no claudica: 芦Estamos seguros de lo que hacemos, hay esperanzas porque tenemos ra铆ces, que son nuestras identidades禄.

Mientras Larreta dice que Morales gobern贸 芦una provincia que le cambi贸 la vida a los juje帽os, que hoy viven mucho mejor que hace ocho a帽os鈥, Griselda no est谩 tan de acuerdo: 芦Es el responsable de que tengamos el agua contaminada, de haber explotado nuestros bienes naturales y entregarles las riquezas a las empresas extranjeras. Ac谩 en Jujuy tenemos la planta de energ铆a Cauchar铆, por lo que deber铆amos tener beneficios, pero pagamos barbaridades禄.

Durante el recorrido, boletas de m谩s de diez mil pesos ser谩n una denuncia com煤n. Griselda hace una analog铆a dom茅stica: 芦Es como si en tu casa tuvieses de todo, pero le hac茅s pagar a tus hijos la comida禄.

Humahuaca, los 鈥渂oludos鈥 y los derechos

Siguiendo la ruta 9 hacia el norte, un colectivo va desde Tilcara hasta Uqu铆a, donde est谩 el siguiente corte. En el camino, casas de barro, de adobe, de paja, de madera. Casitas bajas, casitas bellas. Sin otro color que el original en sus fachadas. Hay vacas, hay cabras y hay algunas llamas, que se ver谩n en mayor cantidad mientras se avance m谩s.

Al costado de la ruta, un santuario del Gauchito Gil y m谩s adelante, un cartel blanco con letras claras: 芦Abajo la reforma, renunci谩 Morales禄.

Pero por esas horas Morales no renuncia a nada. Y redobla la apuesta con su candidatura a nivel nacional. El colectivo frena en Uqu铆a, departamento de Humahuaca. En tres horas reci茅n se abrir谩 el paso para los veh铆culos. El colectivero dice que el reclamo es justo, pero que tambi茅n hay que pensar en el derecho de quienes quedan trabados. Dice tambi茅n que su sueldo no le alcanza. Y que no quiere decir su nombre 鈥減orque la empresa puede tomar represalias鈥. En la barricada, una se帽ora de labios muy gruesos reclama que hace seis d铆as est谩 varada por los m煤ltiples cortes en la provincia. Le pregunta a este cronista si es un trabajador de prensa. Luego, si es de derecha o izquierda. Y luego dice que quienes est谩n cortando 鈥渟on unos boludos鈥.

Del otro lado est谩 Olga, que reivindica el corte: 鈥淎ceptar la reforma es pasar a ser esclavos鈥. Es docente y repudia que la nueva propuesta salarial estipula 鈥渦n piso de 200 mil pesos, pero el sueldo b谩sico es s贸lo de 62 mil pesos鈥. Y que la reformulaci贸n de la constituci贸n a escondidas se trata de un modus operandi del gobernador: 鈥淗ace dos a帽os cambi贸 el estatuto del docente, sin consultarnos, y fuimos perjudicados鈥. Pese a esto y a las tres semanas que llevan las y los docentes reclamando mejoras salariales, Rodr铆guez Larreta afirm贸 ayer que 鈥渓a provincia tiene mejor educaci贸n鈥. Y que su compa帽ero de f贸rmula 鈥渉a defendido la educaci贸n p煤blica鈥.

Una mujer se acerca al corte; tiene su auto en la fila que espera la liberaci贸n del tr谩nsito. Se llama Mar铆a Amelia, es de C贸rdoba y pide hablar: 鈥淵o apoyo el reclamo, pero el da帽o no puede ser para el resto; coartando el derecho a transitar no debe ser la forma. Esto nos divide a煤n m谩s. Y quienes gobiernan, que tienen las posibilidades de mejorar la situaci贸n, buscan que esto se debilite鈥. 驴Qu茅 piensa sobre la reforma? 鈥淣o estoy enterada, s铆 estoy a favor a que cobren un sueldo mayor鈥.

Daniel, que sostiene el corte, la escucha atentamente y minutos despu茅s piensa en voz alta: 鈥溌緾u谩l es la otra forma de reclamar y que sea efectiva? Nunca nadie puede decirla, porque hasta ahora no la hay. Soy un aficionado a la historia y el 脡xodo Juje帽o fue una guerra civil mano a mano; De la R煤a cay贸 luego de sangre y saqueos; el Cordobazo fue un quilombo b谩rbaro. No vamos a parar hasta que se derogue la reforma constitucional, que impide la protesta. Sin protesta, no hay conquista de derechos, y eso queda claro en la historia de la humanidad鈥.

El dictador se hace el colla

Es la hora del almuerzo y Gabriela revuelve el pollo con arroz primavera que pronto comer谩 su comunidad: 鈥淢orales es un dictador que se hace el colla; que ahora tiene a mucha gente amenazada y cooptada con el compromiso de darle viviendas y dinero鈥. Al terminar, aconseja que hablemos 鈥渃on Do帽a Panchita鈥. Francisca tiene 66 a帽os y luce un sombrero rosa y una whipala que le cuelga de los hombros. Tambi茅n le cuelgan, le pesan, un mont贸n de sentimientos: 鈥淓s terrible lo que est谩 pasando; da mucha impotencia. Nos traicion贸 este gobernador. Yo confi茅 en 茅l, soy hist贸ricamente radical, lo vot茅 para su primer mandato. Pienso que al principio hizo algunas cosas bien, pero ya se perdi贸 la confianza. Necesit谩bamos que 茅l nos explicara los beneficios de la reforma y no lo hizo. No habl贸 con su pueblo鈥.

Ella s铆 habla, mientras de fondo impacta lo hermoso del cerro Las Se帽oritas, con un color rojizo que alimenta a los ojos: 鈥淟o que hace 茅l a nivel provincial tambi茅n pasa en la comisi贸n municipal. En nuestra comunidad aborigen 1掳 de Mayo no tenemos luz y prometieron que antes de las elecciones locales lo har铆an y mintieron. A partir de eso pedimos un informe con la rendici贸n de cuentas de la comisi贸n, y la respuesta no fue la informaci贸n p煤blica: a quienes firmamos la petici贸n nos dijeron que no iban a darnos la luz; no tenemos la libertad de hacer nada, quieren que vivamos como perros. Esto pasa en Jujuy鈥.

Entre San Roque y Palermo

Hay que seguir subiendo, hay que seguir escuchando. El pr贸ximo corte es en San Roque y de la comunidad ind铆gena de Uqu铆a se ofrecen a llevarnos. Pura generosidad: no nos dejan ir sin aceptar una bandeja de arroz con pollo que antes de llegar a la siguiente trinchera ya est谩n vac铆as.

All铆, En San Roque, est谩 Omar est谩 sentado mascando coca. Es un hombre de pocas y profundas palabras: 鈥淣os est谩n quitando las tierras y el agua desde hace tiempo. El problema es que dejamos que el gobernador siga caminando y llegamos a esta situaci贸n irreversible. Estamos cansados, desvelados, pero con la firmeza de sostener esta medida hasta que renuncie Morales鈥.

Sentado a su lado est谩 Alex Frites, docente de 28 a帽os de la comunidad de Varas, donde 鈥渓a mayor铆a vive de la agricultura y la ganader铆a y m谩s del 70% de la gente no tiene trabajo en blanco鈥. 鈥淣o es novedoso lo que nos est谩 pasando; para los ind铆genas siempre fue as铆, todo nos cost贸 m谩s. Lo distinto de los 煤ltimos a帽os es que las nuevas generaciones tomamos la posta de nuestras abuelas. Y ese legado, es independiente a cualquier partido pol铆tico鈥. Mientras en San Roque ellas y ellos est谩n hace una semana durmiendo en la ruta, Gerardo Morales est谩 en el barrio porte帽o de Palermo junto a la c煤pula de Juntos por el Cambio. 鈥淓s un insulto que est茅 haciendo esto en paralelo, mientras su pueblo le exige que se vaya. Es evidente que lo que est谩n haciendo con Jujuy es un ensayo para llevarlo a la naci贸n鈥.

Luisa escucha y expresa su timidez con el silencio, que solo rompe con un pu帽ado de letras: 鈥淪olo quiero que bajen la reforma鈥. Retoma Alex: 鈥淐omo dec铆a Atahualpa Yupanqui, 鈥榩ara el que mira sin ver, la tierra es tierra no m谩s鈥. A Morales lo han ayudado mucho los canales de televisi贸n de ac谩 y los porte帽os, afirmando que cambi贸 la matriz productiva, que estamos bien econ贸mica y socialmente y no es as铆. Encima, convivimos con aprietes permanentes. Si lo tengo que definir con una palabra, es autoritario; jam谩s se apoy贸 en el di谩logo, siempre hizo lo que quiso鈥.

Jorgelina, emponchada, agrega: 鈥淎c谩 no se duerme bien y se pasa fr铆o, pero no nos queda otro recurso. Nunca nos escucharon y ahora tampoco鈥. En el lujoso sal贸n 鈥淟a Escondida de Palermo鈥, a 1.630 kil贸metros de los cortes de Humahuaca, el mism铆simo Morales presagia 芦momentos dif铆ciles a enfrentar juntos con temple, di谩logo, vocaci贸n de unir y firmeza鈥.

驴Qui茅nes son los tipos valientes?

Hay muchas infancias alrededor jugando, corriendo, mirando. Adri谩n tiene 13 a帽os, le gusta mucho jugar a la pelota e ir a la escuela para estar con sus amigos. 鈥淰ine a hacerle compa帽铆a a mi mam谩 que est谩 luchando por nuestros derechos. Me pone mal ver a se帽oras tristes porque quieren quitarles sus terrenos鈥. Xiomara, de su misma edad, da esperanzas desde la naturalidad con la que se expresa: 鈥淢orales ha hecho mucho da帽o, quitando agua y tierras que no les pertenece, que son nuestras鈥. A Xiomara le gusta el f煤tbol, el boxeo y estudiar. Es de Boca y hasta no hace tanto jugaba en el club Villa Nueva de Humahuaca. 鈥淨ue d茅 la cara Morales, que venga ac谩 y se haga responsable de la sangre derramada鈥. Vio con sorpresa lo que Rodr铆guez Larreta dec铆a por televisi贸n sobre Morales: 鈥淓s un tipo valiente que no duda en defender los derechos de los juje帽os, hubo una muestra esta semana de su temple y de c贸mo quiere evitar siempre situaciones de violencia鈥.

A las 15 se abre el corte por unos minutos. Desde decenas de autos se toca bocina y se sacan las manos por la ventanilla en se帽al de apoyo. Un se帽or grita 鈥渂asta con los cortes ya鈥; una camioneta acelera y amaga a irse contra la gente que al costado de la ruta golpea sus botellas de pl谩stico vac铆as llenas de piedritas, o sus bombos, o lo que tengan en sus manos para hacer ruido.

Pegada a un mu帽eco de 2 metros y medio de alto, que lleva una bandera con el lema 鈥淎bajo la reforma鈥, Ver贸nica hace ruido con sus palabras: 鈥淓l gobernador siempre ha jugado sucio y esta no es la excepci贸n; es una burla a su pueblo que hoy est茅 en Buenos Aires, como si ac谩 nada ocurriese. No le importamos, se r铆e de los pobres, porque nos ve sucios, con zapatillas rotas鈥.

Muestra sus borcegos ra铆dos. Y muestra sus l谩grimas mientras dice que no cesar谩 el reclamo, porque eso ser铆a 鈥渆ntregar la libertad鈥.

鈥淒icen que Morales est谩 en Buenos Aires, 驴no? Dicen que dijo que quienes estamos reclamando somos 10, 20 personas, 驴no? Qu茅 triste esta realidad. Qu茅 mentiroso es鈥, susurra Mar铆a, de la comunidad originaria Aparzo. Ramona agrega: 鈥淒icen que lo est谩n aplaudiendo all谩鈥 nos va a esclavizar a toda la Argentina鈥.

Plata endulzada / madre naturaleza

El viaje contin煤a. Juan, un vecino de Humahuaca que acompa帽a a las comunidades, se ofrece a llevarnos al centro para tomar un micro. Como no hay, y tampoco hay otra forma de llegar, nos acerca hasta Iturbe, el siguiente corte. La solidaridad brota en cada pelda帽o del camino. 鈥淓l pueblo, unido, jam谩s ser谩 vencido鈥, es la canci贸n de bienvenida, mientras los autos pasan a puro bocinazo. Un micro con destino a Iruya acelera y en una de las ventanas se lee una consigna repetida: 鈥淎bajo la reforma鈥.

Se arma una asamblea espont谩nea. Toma la voz Severiano Lamas: 鈥淎c谩 no hay referentes, no hay patrones, somos seres humanos, de carne y hueso. Nadie est谩 a cargo del corte鈥.

Sigue: 鈥淎dem谩s, si hablamos de cargos, no podemos quedarnos solo en las personas que estamos ac谩, porque tambi茅n est谩 la arena, est谩n las piedras鈥, acota mirando al piso. 鈥淪omos hermanos y nuestra madre es la naturaleza, la que nos dice que no nos podemos rendir鈥. Luego agrega: 鈥淓l gobernador se ha enfermado, por testarudo, por haberse endulzado con el dinero; no es un burro, porque el burro es m谩s inteligente que nosotros鈥. Y sentencia: 鈥淵a no es nuestro gobernador, porque en su rol debe cumplirse la constituci贸n y velar por nuestras necesidades. Nada de eso hizo ni hace鈥.

Desmitifica Severiano rumores que se instalan y devienen en verdades al repetirse: 鈥淒icen que nos dan planes, pero no recibimos dinero de ning煤n tipo, porque no podr铆amos hacer escuela de eso; que nuestros hijos y nietos vean que recibimos d谩divas va en contra del pensamiento ind铆gena鈥, con lo que Severiano explica la diferencia entre endulzados y el pensamiento originario.

El agua y el litio

Jacinta es de la comunidad Azul Pampa, una de las nueve que se encuentran en el corte: 鈥淣o queremos estar as铆, pero es necesario que la sociedad sepa que ac谩 no tenemos agua ni para el ganado, ni para nuestros cultivos, ni para nosotros. Ac谩 en ninguna parte hay agua, salvo alguito, bien pegadito al cerro鈥. 驴Por qu茅? 鈥淧or los calores extremos y por las grandes cantidades que se utilizan para el litio. Morales nos entreg贸 por la plata, no tiene perd贸n. No sabe que la Pachamama es quien manda aqu铆鈥.

Asamblea en Abra Pampa: sin periodismo, con amenazas

Se libera el paso nuevamente y para llegar al siguiente corte solo queda la opci贸n del dedo. De la decena de veh铆culos que esperan pasar, nueve van hacia Iruya y uno solo a Abra Pampa. Hugo y Graciela, de Neuqu茅n, casi no tienen lugar, pero lo inventan. El camino est谩 lleno de llamas y la Quebrada de Humahuaca le va dejando paso a la llanura y a cerros m谩s peque帽os.

La concentraci贸n en Abra Pampa, ciudad cabecera del departamento de Cochinoca, es multitudinaria. Y hay una desconfianza a flor de piel. No es para menos: Abra Pampa fue el primer foco represivo la semana pasada, que luego se extendi贸 a otras localidades.

Piden identificaci贸n y no quieren dar nombres propios. Se arma una asamblea donde se van arrimando distintas personas a hablar con lavaca:

鈥淒ice el gobernador que somos un pueblo rico, pero entonces por qu茅 tenemos sueldos de miseria鈥.

鈥淣uestras escuelas rurales no tienen calefacci贸n, y en muchas no hay ni luz. En invierno, ac谩 las temperaturas llegan a los 27掳 bajo cero鈥.

鈥淎 menos de 100 kil贸metros, en el Salar de Olaroz, se encuentra el yacimiento de litio Sales de Jujuy. Las maestras de las escuelas rurales cercanas est谩n llenas de granos por el agua contaminada鈥.

鈥淗ay muchos animales como vicu帽as y hasta pumas que vienen al pueblo a tomar agua porque ya casi no hay en los cerros producto de los proyectos de litio y la miner铆a鈥.

鈥淓l viernes de la semana anterior, gran parte de las comunidades caminaron en el Tercer Mal贸n de la Paz que lleg贸 hasta San Salvador de Jujuy. Quedaron sobre todo los abuelos y las mam谩s con chicos chiquitos. A ellos los reprimieron鈥.

鈥淒e los medios masivos nacionales y provinciales ac谩 no vino nadie a hablar con la gente, pero s铆 tenemos que bancarnos que opinen sin saber鈥.

鈥淭odos los d铆as estamos recibiendo amenazas de despidos, de descuentos en los sueldos, de inhabilitaci贸n por determinado tiempo para trabajar. Y hasta amenazas de muerte. Estamos siendo perseguidos por luchar. Con este panorama y sabiendo que est谩n dispuestos a todo, 驴c贸mo vamos a querer revelar nuestras identidades?鈥

Hay 25 comunidades originarias sosteniendo este ante煤ltimo corte previo al de La Quiaca, lindante a la frontera con Bolivia. Estamos a m谩s de 3.500 metros de altura. Son las 20 horas y el fr铆o hiela, entra por todos lados. No alcanzan un buzo, un pullover y una campera. Ni guantes. Ni bufanda. A la madrugada, ser谩 peor. Se duerme a la intemperie, en el piso, en colchones, sobre tarimas de madera, con fuegos alrededor que amenizan un poco el microclima.

Termina la asamblea y Ra煤l dice que pongamos su nombre, que ya est谩 jugado. Y cuenta por qu茅 resisten d铆as y d铆as con climas extremos: un calor sofocante de d铆a y un fr铆o que muele los huesos de noche. 鈥淪i nos vencen ac谩, perdemos todo, porque a partir de la reforma no podremos protestar, vendr谩n a煤n m谩s por nuestras tierras, por el agua, por nuestra vida. No nos queda otra que aguantar. Es ganar o morir鈥.

Fotoinforme completo: https://lavaca.org/notas/jujuy-a-3-500-metros-de-altura-por-la-ruta-de-las-puebladas-las-sorpresas-y-la-realidad-a-ganar-o-morir/#