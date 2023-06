–

De parte de ANRed June 23, 2023

Ante una plaza colmada por la concentraci贸n del mediod铆a y la masiva marcha de antorchas que se realiz贸 este jueves 22 por la tarde, tras la reuni贸n paritaria el Centro de Docentes de Ense帽anza Media y Superior (CEDEMS), la Asociaci贸n de Educadores Populares (ADEP), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Uni贸n Docentes Argentinos (UDA) Jujuy, la Asociaci贸n Sindical Docentes Especiales y Art铆sticos (ASDEA) y la Asociaci贸n de Magisterio de Ense帽anza T茅cnica (AMET), anunciaron que hoy continuar谩n con el paro y que realizar谩n asambleas para evaluar la propuesta de Mar铆a Teresa Bovi, ministra de Educaci贸n de Gerardo Morales. La misma incluye el ofrecimiento de 200 mil pesos de piso salarial, un b谩sico de 60 mil pesos y el no descuento de los d铆as de paro, pero con la condici贸n de la vuelta al dictado de clases el pr贸ximo lunes. Carlos Sadir, ministro de Hacienda, amenaz贸: 芦si esta propuesta no recibe la aceptaci贸n de los gremios, liquidamos con la anterior. Si aceptan la propuesta, no se descontar谩n los d铆as del paro禄. El 13 de julio volver谩 a haber una reuni贸n paritaria. Por ANRed.

Ayer Jujuy segui贸 en ebullici贸n: desde el mediod铆a la Intergremial junto a un amplio marco de organizaciones sociales, pol铆ticas, estudiantiles y culturales comenzaron a concentrar y colmar la Plaza Belgrano, frente al Palacio de Gobierno de Jujuy, a cargo de Gerardo Morales, en la capital juje帽a, San Salvador de Jujuy.

En tanto, en las afueras de la capital, en la provincia se sosten铆an m谩s de siete cortes y bloqueos de ruta de comunidades originarias contra la represiones que se dieron estos d铆as en el marco de conflicto docente y del popular rechazo a la reforma constitucional inconsulta del gobernador.

La masiva movilizaci贸n, que fue recibida con un palacio totalmente rodeado de fuerzas policiales, mostr贸 una contundente unidad para rechazar la represi贸n ocurrida el 煤ltimo martes 20 de junio en inmediaciones de la Legislatura provincial, pedir por la libertad de las 53 personas detenidas, y la pronta resoluci贸n del conflicto docente y con las comunidades que cortan las rutas en la provincia.

Ya por la noche, y luego de una larga reuni贸n paritaria en el Ministerio de Educaci贸n, el Centro de Docentes de Ense帽anza Media y Superior (CEDEMS), la Asociaci贸n de Educadores Populares (ADEP), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), la Uni贸n Docentes Argentinos (UDA) Jujuy, la Asociaci贸n Sindical Docentes Especiales y Art铆sticos (ASDEA) y la Asociaci贸n de Magisterio de Ense帽anza T茅cnica (AMET), anunciaron que este viernes 23 continuar谩n con el paro y que realizar谩n asambleas para evaluar la propuesta gubernamental.

En la reuni贸n, encabezada por el ministro de Hacienda, Carlos Sadir; la titular de Educaci贸n, Mar铆a Teresa Bovi; el ministro de Trabajo, Gaspar Santill谩n; y el titular de Gobierno, Normando 脕lvarez Garc铆a, surgi贸 la siguiente propuesta del gobierno de Morales: el ofrecimiento de 200 mil pesos de piso salarial, un b谩sico de 60 mil pesos, el no descuento de los d铆as de paro, el pase de la hora c谩tedra de 3.400 pesos a 4 mil pesos y el no descuento de los d铆as de paro, pero con la condici贸n de la vuelta al dictado de clases el pr贸ximo lunes.



Al salir de la reuni贸n paritaria, los gremios anunciaron ante la plaza colmada que hoy, viernes 23 de junio, continuar谩n con el paro y realizar谩n asambleas para discutir en asambleas la propuesta gubernamental, las cuales tambi茅n se extender谩n al s谩bado 24 de junio.

Tras la reuni贸n, en declaraciones a la prensa la ministra Mar铆a Teresa Bovi inform贸: 芦no se van a descontar los d铆as de paro. Lo que s铆 le solicitamos, por favor, que el lunes ya regresen. Los establecimientos educativos son lugares de ense帽anza, aprendizaje, socializaci贸n y tambi茅n de alimentaci贸n. Tenemos muchos establecimientos en donde los chicos desayunan, almuerzan y meriendan禄.

Tambi茅n ratific贸 el cronograma para las vacaciones de invierno y la Fiesta Nacional de los Estudiantes: 芦el d铆a lunes se enviar谩 a las instituciones educativas una l铆nea de sugerencias generales para c贸mo recuperar los d铆as de clase, pero despu茅s dejando por supuesto libertad a cada instituci贸n educativa que conoce su propia din谩mica禄, especific贸.

Por su parte, Carlos Sadir, ministro de Hacienda de Morales, expres贸: 芦si esta propuesta no recibe la aceptaci贸n de los gremios, liquidamos con la anterior. Si aceptan la propuesta no se descontar谩n los d铆as del paro禄, presion贸 a los gremios.



En tanto, el 13 de julio volver谩 a haber una reuni贸n paritaria.