Jujuy: crónica de una pueblada en defensa de la vida y la dignidad

Nota elaborada y publicada por Noelia Carrazana para Red Eco Alternativo y Mink鈥檃 Comunicaci贸n.



Foto: Imagen C铆trica

A 15 d铆as de comenzadas las diferentes movilizaciones en la provincia de Jujuy, este lunes el gobernador Gerardo Morales manifest贸 en conferencia de prensa que va a retirar los art铆culos 36 y 60 de la reforma de la Constituci贸n, textos que afectan directamente a la vida y a la posesi贸n de los territorios de las comunidades ind铆genas.

El mandatario tambi茅n expres贸 que van a mantener los art铆culos que limitan la protesta social, indicando que ya existe el derecho a circular (garantizado por la Constituci贸n Nacional) y volvi贸 a mencionar que cada persona que particip贸 en la protesta pagar谩 una multa de un mill贸n y medio de pesos. Es decir, est谩 鈥済arantizado鈥 el derecho a protestar, pero hay que ser millonario para hacerlo.

En respuesta a estas declaraciones, desde diferentes comunidades ind铆genas solicitaron que para este martes se intensifiquen los cortes de ruta. Desde Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM), se invit贸 a todos los afiliados a continuar las medidas de fuerza con cortes en todas las rutas de la provincia, tal como lo vienen haciendo en los 煤ltimos d铆as.

A trav茅s de comunicados emitidos luego de la conferencia de prensa, aclararon que 芦la lucha que llevamos adelante no es por uno o dos art铆culos, sino contra toda la reforma de la constituci贸n provincial禄.

Pero鈥 驴Qu茅 est谩 pasando en Jujuy?

El d铆a 5 de junio, el Congreso Provincial de Asociaci贸n de Educadores Provinciales (ADEP) convoc贸 un paro en toda la provincia, para nivel inicial y primario en todas sus modalidades, en rechazo al aumento del 10% por el mes de mayo.

El 9 de junio se realiz贸 una multitudinaria Marcha de Antorchas convocada por los gremios de la Asociaci贸n de Educadores Provinciales (Adep), el Centro de Docentes de Ense帽anza Media y Superior (Cedems) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop). Las manifestaciones se replicaron en las localidades de El Carmen, Monterrico, Tilcara, Humahuaca, Perico, La Quiaca, Libertador San Mart铆n y otras localidades de la provincia en un reclamo un谩nime de aumento salarial. A estas movilizaciones se unieron los empleados municipales, polic铆a en retiro y trabajadores feriantes que vienen sufriendo violentos desalojos con quita de sus productos en pos de 鈥渦n Jujuy ordenado y limpio鈥.

El mismo d铆a a trav茅s del Decreto Acuerdo N潞 8464-G/2023, el gobernador Gerardo Morales modific贸 el art铆culo 113 del C贸digo Contravencional de Jujuy para aumentar las sanciones a las personas y organizaciones que participen de alguna protesta o movilizaci贸n social, con el argumento de 芦garantizar en forma efectiva los derechos de libre tr谩nsito y circulaci贸n禄. Esto se vivi贸 como una coacci贸n ya que las cifras a pagar son alt铆simas, pero lejos de desistir en la lucha la ciudadan铆a sigui贸 movilizada.

El 14 y 15 de junio, con el c谩ntico 鈥淎bajo la reforma, arriba las wiphalas鈥, las comunidades ind铆genas de varias localidades comenzaron una caminata denominada 鈥淭ercer Mal贸n de La Paz鈥 hacia la capital provincial para mostrar su rechazo a la reforma inconsulta de la Constituci贸n Provincial, que estaba gestando Gerardo Morales a puertas cerradas.

El jueves 15 a la noche se aprob贸 la reforma a la Constituci贸n Provincial, siendo 茅sta la gota que hizo explotar la bronca del pueblo juje帽o.

El viernes 16 lleg贸 el Mal贸n de La Paz a San Salvador y ah铆, despu茅s de 8 a帽os sin medidas de fuerza, miles de personas inundaron las calles. 鈥淣unca estuvimos en un reclamo con las comunidades ind铆genas, ellos hace rato que denuncian los atropellos en sus territorios, pero no recuerdo haber estado en una movilizaci贸n donde estemos tantos gremios junto a las comunidades鈥, explic贸 con emoci贸n Elena, docente de nivel secundario de San Pedro de Jujuy.

El s谩bado 17 Jujuy se despert贸 con cortes de ruta en varios puntos de la ruta 9 que tiene como trayecto la ciudad capital hasta la Quiaca, ciudad fronteriza con Bolivia. Para desalojar y desmovilizar, la orden fue: represi贸n feroz. Dej贸 varias personas pertenecientes a comunidades ind铆genas heridas de gravedad, un adolescente perdi贸 un ojo y todav铆a existen denuncias de personas que se les desconoce el paradero, ya que no han sido encontradas por sus familias en los hospitales o salitas de emergencia cercanas.

鈥淟o que m谩s me doli贸 fue ver como sacaron todas las pertenencias de los que est谩bamos movilizados, tiraron la comida que las mujeres estaban preparando en los cortes, no les import贸 las mujeres, ni帽os, ni ancianos鈥, cont贸 Gumersindo que estaba en un corte en una localidad cercana a Purmamarca.

Hace un mes fueron las elecciones en Jujuy y all铆 adem谩s de elegir un nuevo gobernador tambi茅n se eligieron intendentes, diputados, concejales y convencionales constituyentes para la reforma parcial de la Constituci贸n. Carlos Sadir, perteneciente al partido de Morales consigui贸 el 49% de los votos, mientras que el Frente Justicialista y el Frente de Izquierda (FIT) se disputan el segundo lugar. La participaci贸n electoral fue de un 60%, es decir que casi la mitad de los ciudadanos habilitados para votar decidieron no participar.

Estas elecciones estuvieron te帽idas por varias denuncias de fraude, pero de todos los actores pol铆ticos de argentina solo el FIT y Juan Grabois denunciaron el fraude, el resto del espectro pol铆tico e incluso los dirigentes de mayor peso del peronismo enviaron sus felicitaciones al nuevo ganador, legitimando as铆 la elecci贸n.

Luego de estas elecciones Morales sigui贸 conservando su poder de mando, no solo en la provincia, sino que desde hace varios a帽os ya es una figura de renombre nacional y desde 2021 鈥 cuando fue elegido el presidente del Partido Radical 鈥 esa cuota de poder se ampli贸. A principio de este a帽o recibi贸 el apoyo de su partido para ser uno de los candidatos a presidente en las pr贸ximas elecciones de octubre, por lo que desde hace tiempo, sus aspiraciones miran mucho m谩s all谩 de su provincia.

Como todo patr贸n est谩 acostumbrado a mandar y que se le obedezca, por lo que luego de la conferencia de prensa del d铆a de este lunes circularon audios y capturas de pantallas por los grupos WatshAp de docentes juje帽os donde se denunciaba 鈥渆l ofrecimiento de 10.000 pesos a cada persona que asista el d铆a martes 20 para la jura de la nueva Constituci贸n Provincial鈥.

Reforma expr茅s de la Constituci贸n

La propuesta de reforma era la modificaci贸n a 193 de los 212 art铆culos vigentes y los debates deb铆an desarrollarse a lo largo de 90 d铆as. Pero las reuniones de 鈥渄ebate鈥 no fueron p煤blicas, no hubo registro taquigr谩fico y no hubo audiencia a representantes sociales y/o ciudadanos.

El 1 de junio se conoci贸 el proyecto que propon铆a recortar la libertad de expresi贸n, eliminar las elecciones de medio t茅rmino, dar mayor铆a autom谩tica en la C谩mara de Diputados al Ejecutivo ganador y no reconocer los tratados internacionales a favor de las comunidades ind铆genas en las disputas territoriales.

En menos de tres semanas, sin debate, con reclamos de la oposici贸n y manifestantes en las calles, se cerr贸 la posibilidad de presentar dict谩menes. El actual gobernador, Gerardo Morales 鈥 que tambi茅n es convencional constituyente 鈥 ha contado con el apoyo del PJ local liderado por Rub茅n Rivarola para aprobar tanto la propuesta de reforma del pasado septiembre de 2022, como la actual.

Solo denunciaron estas maniobras la Izquierda, el ala disidente del justicialismo y la poblaci贸n que se ya se manifestaba en las calles.

Comunidades ind铆genas y el litio

La tierra juje帽a tiene en sus entra帽as abundantes minerales codiciados por las empresas multinacionales que por la legislaci贸n argentina pueden realizar miner铆a a cielo abierto. Esto lleva a que sean tierras codiciadas por los gobernadores para venderlas al mejor postor. Particularmente lo que agudiz贸 el avance violento y represivo del Estado hacia los territorios inh贸spitos de Jujuy, donde est谩n asentadas miles de personas de manera ancestral, es el nuevo oro moderno: el Litio.

Desde que lleg贸 Gerardo Morales a la gobernaci贸n no tuvo empacho en tejer diferentes maniobras para conseguir financiamiento extranjero para explotar estos territorios. El a帽o pasado incluso lleg贸 a escribir un Twitter p煤blico al locuaz empresario Elon Musk: 鈥淗ola Elon, soy Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy (Argentina). Los dos proyectos de producci贸n de litio m谩s importantes del pa铆s se ejecutan aqu铆 con una capacidad total de 80k toneladas por a帽o y 20 k hect谩reas de reservas de litio disponibles para explotar. Somos 鈥淛ujuy Verde鈥, es decir que la explotaci贸n del litio es uno de sus proyectos m谩s ambiciosos de gobierno.

Pero adem谩s del Litio las comunidades reclaman obtener la titularidad de sus tierras a trav茅s del cumplimiento de la ley nacional de emergencia territorial N掳 26160, la cual realiza el relevamiento de las tierras donde habitan estas personas. Entonces adem谩s de este hist贸rico pedido, los principales reclamos del Tercer Mal贸n de la paz son:

-Rechazo a la exploraci贸n y explotaci贸n del litio en la cuenca de Salinas Grandes.

-Rechazo a la reforma 鈥渋nconstitucional鈥.

-Reconocimiento de los territorios donde habitan las comunidades.

-Renuncia de Gerardo Morales.

Salarios de hambre

En Argentina seg煤n datos de mayo del INDEC, la canasta b谩sica fue de 203 mil pesos para que una familia no est茅 bajo la l铆nea de pobreza. En esta provincia el sueldo promedio de un docente es de 54.831 por mes y seg煤n datos del Ministerio de Educaci贸n de la Naci贸n, la provincia tiene uno de los cinco sueldos iniciales m谩s bajos.