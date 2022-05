–

El gremio de docentes secundarios Centro de Docentes de Ense帽anza Media y Superior (CEDEMS) est谩 por perder su sede ubicada en Balcarce 162 en San Salvador de Jujuy, luego de un juicio millonario por parte de una ex trabajadora llegar谩 a instancia de remate.

Mercedes Sosa de la Corriente Sindical Marina Vilte coment贸 al respecto: 鈥淣o entendemos como el Ministerio de Trabajo no vel贸 por la institucionalidad de esa entidad y como el Gobierno sigue recibiendo en su mesa a una persona que ya no tiene nada, m谩s que un sello falso porque no se puede seguir extendiendo el mandato.鈥

En referencia a la situaci贸n de remate expres贸 鈥渟e enteraron esta semana por las redes sociales, donde el ex secretario Montero sali贸 a manifestar que hay una posibilidad que se remate unos de los inmuebles que est谩 ubicado en calle Balcarce, pero que est谩n viendo como solucionarlo ya que este asunto viene de a帽os, muchos a帽os atr谩s.鈥

La misma situaci贸n tienen para efectuar el pago del salario a docentes que trabajaban en los JIM que eran unos espacios de formaci贸n para los hijos de los docentes, 鈥渓uego esas entidades se fueron cerrando por distintas irregularidades, quedando deudas鈥 manifestaba.

Comenta 鈥渁parentemente no asist铆an a las audiencias y llegaron a esta situaci贸n lamentable, porque ese edificio est谩 evaluado en much铆simo dinero y que lo rematan as铆 de nada, para pagar una deuda de un mill贸n medio no podemos creer que lleguen a esa situaci贸n.鈥

Por otra parte Sosa expresa la realidad del docente en la provincia 鈥渓o que est谩 pasando con los docentes en Buenos Aires con el gobierno de Larreta es muy similar a lo que pasa en educaci贸n de la provincia es un maltrato hacia los docentes. El aumento salarial que hemos recibido es de un 10 % desde marzo. Hasta ahora esto esta representado por una C谩tedra que valdr铆a el aumento de $30 con una Inflaci贸n galopante que va totalmente de cola con la inflaci贸n, los docentes de la provincia estamos debajo de la l铆nea de pobreza鈥

Adem谩s relata 鈥渘o podemos trabajar m谩s de lo que trabajamos porque no hay vida, con todas las exigencias que nos han aumentado, los preceptores tienen que cumplir una hora m谩s pero esa hora, no te la pagan, los docentes tenemos que cumplir horas en los consejos de profesores por curso, para hacer un seguimiento m谩s estrecho con los estudiantes, esa hora no te la pagan y sino asistis te ponen ausente. Adem谩s hay violatoria constante del estatuto docente que todo el tiempo son lapidadas por resoluciones que no tienen el valor, lamentablemente los gremios han dejado tambi茅n un mensaje ya que en Jujuy no podes hacer paro porque te descuentan el d铆a y el presentismo es una forma tambi茅n de tenernos ah铆 especulando, si te enfermas o ped铆s un particular est谩 a la sombra del descuento que son $5000 aproximadamente.鈥

Por 煤ltimo se帽al贸 鈥渉ay much铆sima burocracia para generar una nomenclatura que se llama cupo y que eso te d茅 la posibilidad de empezar a cobrar y otra de titulizar pasar de interino a titular y hay mucho retraso, burocracia del personal de ministerio adjudican a desprolijidades de parte de la secretar铆as de la escuela y la misma a su vez anuncian que hay mucho retraso en la agilizaci贸n de la asignaci贸n de estos cupos y la verdad genera una violatoria de nuestra posibilidad de titularidad que tendr铆a que estar garantizado por estatuto. El gremio tendr铆a que estar denunciando este tipo de irregularidades que dan expectativa que los cargos docentes no se han utilizado de manera clientelar, pero se encuentran hu茅rfanos en estos momentos pero vamos a exigir que se llamen nuevamente a elecciones para poder disputar la posibilidad de conducir todo este atropello ponerlos de una vez a trabajar para defender los derechos que ya tenemos conquistados.鈥

