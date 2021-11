–

De parte de ANRed November 9, 2021 17 puntos de vista

La Biblioteca Popular Ni帽xs P谩jaros (BNP), ubicada en el Barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, denuncia que el gobierno provincial le arm贸 una causa una docente y una periodista integrantes de la biblioteca: 芦haciendo abuso de poder y coherente con el despotismo con el que Gerardo Morales gobierna nuestra provincia, sin ninguna prueba seria para esgrimir, imputaron penalmente a dos j贸venes trabajadoras y militantes de la Biblioteca Popular Ni帽xs P谩jaros (BNP) y candidatas por la Agrupaci贸n Joven Independiente 20 de Agosto (AJI 20) en las elecciones legislativas de junio pasado. Exigimos al se帽or gobernador y su justicia hacer p煤blicas las supuestas 鈥榩ruebas鈥 que avalan tama帽a injusticia禄, demandan, ante la causa penal iniciada por supuestas 芦amenazas禄 tras graffitis en contra de Morales que aparecieron en la ciudad. El rechazo a las imputaciones y reclamando la absoluci贸n de las imputadas, el 4 de noviembre movilizaron junto a organizaciones juje帽as al Ministerio P煤blico de Acusaci贸n. Por ANRed.

As铆 lo denunci贸 la Biblioteca Popular 芦Ni帽xs P谩jaros禄 (BNP) en un parte de prensa dado a conocer el 27 de octubre de 2021: 芦Gerardo Morales arma causa e imputa penalmente a docente y periodista de la Biblioteca Popular Ni帽xs P谩jaros por supuesta amenaza. Haciendo abuso de poder y coherente con el despotismo con el que Gerardo Morales gobierna nuestra provincia, sin ninguna prueba seria para esgrimir, imputaron penalmente a dos j贸venes trabajadoras y militantes de la Biblioteca Popular Ni帽xs P谩jaros (BNP) y candidatas por AJI 20 (Agrupaci贸n Joven Independiente 20 de Agosto) en las elecciones legislativas de junio pasado禄, detallan desde la biblioteca.

Ante esta causa penal, que consideran armada, arbitraria e injusta, desde la biblioteca popular junto a organizaciones juje帽as movilizaron el jueves 28 por la ma帽ana hasta el Ministerio P煤blico de Acusaci贸n, donde luego realizaron una conferencia de prensa denunciando los hechos y exigiendo a Gerardo Morales 芦hacer p煤blicas las supuestas 鈥榩ruebas鈥 que avalan tama帽a injusticia禄. Luego, tambi茅n realizaron otra movilizaci贸n al mismo organismo de la justicia el pasado jueves 4 de noviembre.

Desde la biblioteca popular hicieron p煤blica una cronolog铆a sobre c贸mo se fueron dando los hechos: 芦el pasado 20 de junio, mientras festej谩bamos el D铆a del Padre y en plena campa帽a electoral, aparecieron algunos grafitis en la ciudad, donde se pon铆an en manifiesto el descontento con la gesti贸n del gobierno actual. El jueves 24 de junio nos enteramos que en los pasillos de Casa de Gobierno se hablaba sobre la intenci贸n de involucrar, a como de lugar, a miembros de la BNP en la mencionada intervenci贸n en las paredes. El viernes 25 de junio, en horas de la noche, la polic铆a de Morales detiene a metros de su domicilio a un joven, que no pertenece a la BNP, llev谩ndolo a una seccional en donde lo hostigan y violentan psicol贸gicamente durante toda la noche e intentan que el mismo involucre en la citada grafiteada a miembros de nuestra biblioteca y AJI 20. Pese a las torturas, la polic铆a no logr贸 su objetivo. Al d铆a siguiente, s谩bado 26 de junio, liberan al joven禄, detalla la cr贸nica de la biblioteca.

Luego prosigue: 芦el domingo 27 de junio se realizaron las elecciones legislativas provinciales, en las mismas la lista de AJI 20 se present贸, apoyada por la BNP, sacando un muy buen resultado, siendo este hecho una novedad en unas elecciones con caras y apellidos a los que ya estamos acostumbrados. El lunes 28 de junio se comunican con nosotros amigos del joven detenido el viernes 25, y nos advierten sobre las intenciones de la Polic铆a de involucrar en la grafiteada a miembros de nuestro espacio. El martes 29 de Junio llegan citaciones a los domicilios de M.V. periodista y de A.R. docente comunitaria, ambas miembros de la BNP y adem谩s candidatas de AJI 20 en esas elecciones. Cabe resaltar que hasta ese momento ninguna de las compa帽eras relacionaba la citaci贸n con el hecho del 20 de junio pasado. El mi茅rcoles 30 de junio se presentan en la Agencia Provincial de Delitos Complejos sito en Avda Jose Mar铆a Fascio N掳650. All铆, at贸nitas se enteran de la injusta imputaci贸n por amenazas. Luego las trasladan en una camioneta hasta la Seccional de Antecedentes Penales del Barrio Alto Comedero. Les toman los datos personales, las fotograf铆an y les pintan los dedos. Todo en un clima de violencia, desconcierto, angustia, dolor e impotencia ante todo este atropello a la dignidad que sufrieron las dos compa帽eras. De all铆 en m谩s, incertidumbre, miedo e impotencia y el estado provincial toma de rehenes a nuestras compa帽eras obligando a nuestra biblioteca a guardar silencio por temor a nuevas represalias禄, relatan desde la biblioteca popular.

Pero el hostigamiento e incertidumbre no termin贸 ah铆: 芦el 16 de Julio citan a declarar a A.R. y M.V. Requerimiento que es cumplido por nuestras compa帽eras, las cuales fueron acompa帽adas por un abogado defensor. Incre铆blemente, reci茅n el 2 de septiembre (dos meses despu茅s de la imputaci贸n) tuvimos acceso al bochornoso expediente en donde est谩n las 鈥榩ruebas鈥 por las cuales se imputa penalmente a nuestras compa帽eras. El expediente y las 鈥榩ruebas鈥 son una verdadera verg眉enza donde queda claro el armado de la causa con rebusques y artilugios inauditos y rid铆culos. Las 鈥榩ruebas鈥 no prueban absolutamente nada m谩s que el despotismo y la instigaci贸n con la que se maneja el gobierno juje帽o. Esta justicia es una verdadera verg眉enza, manejada a dedo y nada seria, usada para perseguir pol铆ticamente a quienes d铆a a d铆a en diferentes puntos de la provincia intentamos de manera independiente construir un buen vivir. Exigimos que hagan p煤blicas esas 鈥榩ruebas鈥 por las cuales se imputa penalmente a nuestras compa帽eras y exigimos que digan cu谩les son las causas reales por la que se nos persigue禄, remarcan, y agregan: 芦pese a que el 23 de septiembre se realiz贸 el pedido de oposici贸n de que la causa se eleve a juicio y el sobreseimiento de nuestras compa帽eras para que queden libres de cargo y culpa, hoy a m谩s de un mes, no tenemos ninguna respuesta a nuestro requerimiento禄.

Finalmente, desde la Biblioteca Popular Ni帽xs P谩jaros informan que sus dos compa帽eras imputadas 芦ir铆an a juicio禄, lo que consideran un claro mensaje del r茅gimen: 芦o se callan y amoldan a las reglas del d茅spota espanta sue帽os Morales o le inventamos causas y van presos芦, sentencian. En este contexto, sostienen: 芦esta dolorosa situaci贸n no es m谩s ni menos que una causa armada con el solo fin de acallar los trinos rebeldes que salen del nido de lxs ni帽xs p谩jaros, ubicado en el barrio de Alto Comedero y que acaba de cumplir 21 a帽os de libertad, lucha y resistencia al sistema inhumano que imponen los poderosos y su econom铆a de hambre y miseria para el pueblo trabajador禄.

Pero a pesar de toda la angustia que sufren por esta situaci贸n, remarcan: 芦Nada ni nadie detendr谩 nuestro m谩gico y rebelde vuelo芦.

Contacto de vocero de la Biblioteca Popular Ni帽xs P谩jaros (BNP):

3884198762