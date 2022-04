–

April 22, 2022

Los miembros de la comunidad Querusiyal de Jujuy, el día miércoles denunciaron nuevamente a través de un comunicado, los atropellos que sufren por parte del gobierno de Gerardo Morales.

Por Claudia Castro Tirina – Mink’a Comunicación en la Eco

“Después de más de 7 días de asedio por parte de la infantería de la policía de Gerardo Morales junto a una patota de partidarios y Vialidad de la Provincia le fueron tomadas sus tierras por asalto” de la abuela María Quispe de Abra Chiquerito, quien se defendió “valientemente, pero fue superada por número y en armamento por los invasores” según establecieron en su comunicado.

En un video que circuló por redes sociales, Valentina Quispe de la Comunidad Querusiyal afirma que al llegar al lugar donde tienen su salón “han destruido todo, han tirado las paredes que teníamos, el portón, nuestro homenaje a la pachamama. Me veo muy preocupada por estas razones que empleados de la municipalidad han venido”. A su vez manifiesta que cada año ellos sufren esos atropellos. “Por qué no vienen con los papeles que nosotros les hemos pedido. Yo pienso que un camino de vialidad no es hacer así nomás sin ningún papel como cualquiera. Nosotros corremos riesgo. Me siento muy mal, porque tengo mis animales, mi hacienda. Años me he quedado aquí” señaló Valentina.

Por otro lado, señalan que la zona de pastoreo de la Abuela está tomada por el gobierno, mientras que María de 80 años se encuentra resistiendo junto a su hijo discapacitado, razón que hace más delicada la situación.

Carlos Colque, Presidente de la comunidad Querusiyal en comunicación con Mink’a Comunicación expresó lo siguiente: “Las máquinas entraron y siguen rompiendo el territorio de la comunidad y fueron custodiados con infantería de la provincia de Jujuy. Así que vialidad más la justicia, rompiendo, despojando a la Abuela María de su territorio. Ella sólo está pidiendo que se cumpla la ley 24.071 y el convenio 169” donde se expresa que se debe hacer la consulta libre informada.

Por otro lado, Colque también denuncia que desde vialidad “mostraron un papel donde no tiene sello, nada. Y decían que era del juzgado de la acusación donde daban la orden que siga la obra”, razón por la que no pueden dar credibilidad a ese papel. Asimismo agregó, que “responsabilizamos al gobernador por lo que pueda ocurrir, mientras tanto, la abuela sigue resistiendo”, cerró Colque.

Fuente: http://www.redeco.com.ar/nacional/pueblosoriginarios/35719-jujuy-nuevos-atropellos-y-violencia-contra-la-comunidad-querusiyal