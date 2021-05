–

Tuvo que fingir convulsiones para que la dejen de torturar y abusar. Hab铆a sido secuestrada por un grupo de polic铆as que controlaba el cumplimiento de la cuarentena en Jujuy. A un a帽o del ataque f铆sico y sexual a Delfina D铆az, no hay condenas y la Justicia tard贸 en reconocer su identidad trans.

Por Rosario Rousseaux

21/4/2021

鈥 Me dijeron que por 鈥榩uto鈥. Que me iban a hacer 鈥榤acho鈥.

鈥淢e hice la que convulsionaba porque no aguantaba m谩s lo que me hac铆an鈥, cont贸 la joven al medio Radio FM Speed. Delfina Antonella D铆az estaba en la vereda de su casa con unas amigas en la ciudad de Libertador General San Mart铆n, en Jujuy. Era una tarde como cualquiera del mes de abril del 2020 cuando vieron llegar a la Polic铆a que buscaba hacer respetar el aislamiento social preventivo y obligatorio. Delfina, con sus 19 a帽os, se levant贸 para ordenar las sillas que hab铆an revoleado los polic铆as a su paso. Seg煤n relata, en ese momento la agarraron del cuello, la metieron en una camioneta, la esposaron y le pegaron en la cara. El destino del viaje no era una comisar铆a sino un descampado de la zona, al lado de un canal. Ah铆 le ordenaron bajarse el pantal贸n. Ante la resistencia de Delfina la golpearon y forzaron. Sus agresores eran tres polic铆as varones y una mujer, quien, seg煤n la joven, amenaz贸 con violarla con la cachiporra. Ese d铆a Delfina tuvo que fingir convulsiones para que dejaran de abusarla.

La violencia institucional no es una expresi贸n nueva para un colectivo que se vio judicializado con edictos policiales desde el a帽o 1923 hasta 1996. Ser trans era un delito de autor y era el Jefe de la Polic铆a Federal quien actuaba como acusador, juez y ejecutor. 鈥淪e les persegu铆a por ser lo que se es, no por hacer algo鈥, as铆 explica Cristina Montserrat Hendrickse, abogada trans, docente y activista por los derechos humanos, los resabios de persecuci贸n y violencia que quedan en el aparato judicial, las instituciones y los servicios de salud. El caso de Delfina, se帽ala la ex candidata a jueza, ocurre en una de las provincias m谩s religiosas, reacias al aborto e imbuidas en siglos de colonialismo cristiano: 鈥淪e muestra esta paradoja, la discriminaci贸n y condena que satisfacen sus perversiones y sus fantas铆as en los cuerpos trans.鈥

A pesar del esfuerzo de la comunidad y organismos de Derechos Humanos por denunciar estas violencias a煤n hay un velo sobre la problem谩tica. 鈥淟o complicado no es generar estad铆sticas, sino que el Estado las quiera llevar adelante鈥, cuenta a Perycia Claudia Acu帽a, periodista y directora del Observatorio Luc铆a P茅rez. 鈥淰isibilizar esas violencias implica inmediatamente encontrar d贸nde est谩n las fuentes de responsabilidad del propio Estado y la Polic铆a鈥, profundiza.

En 2020 se registraron 104 ataques de odio y 99 trans-travesticidios sociales, seg煤n los datos del Observatorio MuMaLa. Jujuy es la provincia donde m谩s femicidios ocurren anualmente. Su tasa provincial triplica a la tasa nacional: 2,6 femicidios cada 100 mil mujeres contra 0,9 en el promedio del pa铆s. En esta misma provincia la Polic铆a se neg贸 a tomar la denuncia de dos j贸venes desaparecidas en Palpal谩 durante la cuarentena en 2020. Fueron los propios familiares y vecinos quienes organizaron la b煤squeda y encontraron a ambas asesinadas. Seg煤n detalla el Observatorio Luc铆a Perez, ning煤n polic铆a implicado fue sancionado por el gobierno juje帽o.

鈥淓l polic铆a mira a la enfermera y la baja para hablar a un costado. Ambos me miraban y se re铆an鈥, cont贸 Delfina al d铆a siguiente a los medios locales. Despu茅s de fingir convulsiones para evitar ser violada, los tres efectivos llamaron al SAME donde la joven trat贸 de pedir ayuda y explicar lo que le hab铆a pasado al personal del Hospital Oscar Orias. Nuevamente es violentada: el silencio c贸mplice y el descreimiento discriminador la vuelven a dejar a merced de la polic铆a. Delfina es transportada hasta la Comisar铆a 39. Antes de bajarla de la camioneta intentaron garantizar su silencio. 鈥淯n polic铆a me agarr贸 del cuello y me dijo que si yo llegaba a hablar o dec铆a lo que pas贸 me iban a matar鈥, declar贸 Delfina. Su madre, Mar铆a P茅rez, no supo su paradero desde el momento de su detenci贸n hasta las tres de la ma帽ana. En cada comisar铆a en la cual preguntaba por su hija le dec铆an que no sab铆an nada.

No somos todes iguales ante la ley

Dejando de lado las amenazas de muerte, Delfina decidi贸 iniciar una causa contra la polic铆a provincial de Jujuy. Andhes y el Movimiento Ail茅n Chambi (FALGBT), denunciaron ante el Ministerio de Seguridad de la provincia el brutal ataque f铆sico y sexual. Malka Manestar, una de las abogadas de la causa y mag铆ster en Derechos Humanos, explica a Perycia que la violencia no termin贸 el d铆a del ataque sino que fue perpetuada por el aparato judicial al momento de realizar la denuncia: todas las actuaciones se hicieron sin respetar su identidad de g茅nero ignorando el art铆culo 12 de la Ley 26.743.

Recaratular la causa con su identidad de g茅nero autopercibida fue uno de los primeros obst谩culos y principales reclamos. 鈥淓l fiscal general del Ministerio P煤blico de Jujuy sac贸 una instrucci贸n donde le hace este lineamiento a todo el personal del ministerio p煤blico. Lo primero que establece es que se va a tener que respetar la identidad de g茅nero autopercibida tanto de las personas que trabajen dentro del ministerio como de aquellas personas ajenas鈥, explica Malka Menestar. La medida fue aprobada el 28 de abril del 2020 y dispone adem谩s que el Jefe de Polic铆a de la provincia debe adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de la identidad de g茅nero de las personas al momento de ser registradas, asistidas o detenidas.

La violencia correctiva es una de las formas m谩s brutales de violencia en contra de las mujeres trans, travestis, representa una cuesti贸n hist贸rica y cotidiana que las atraviesa y que habitualmente es invisibilizada, coloc谩ndolas como v铆ctimas de la discriminaci贸n y estigmatizaci贸n estructural, como explica la organizaci贸n de DD.HH Andhes. Tras realizar la denuncia en abril del a帽o pasado, Delfina fue notificada por resistencia a la autoridad pero no hubo imputaciones inmediatas para el otro lado. Malka Manestar dice que esto es frecuente. Cuando una v铆ctima trans hace una denuncia, su identidad de g茅nero constituye una causal de descr茅dito. Por el contrario, cuando una persona trans es denunciada su identidad de g茅nero constituye una causal de agravante.

鈥淣uestro petitorio es que los tipos penales se ampl铆en a otros delitos m谩s graves con mayor pena. Que sea tenido en cuenta como tortura, parte de los hechos que hicieron contra Delfina pero la fiscal铆a, s贸lo imput贸 por vejaciones y abuso de autoridad鈥, explica Marina Vilte, abogada y representante del Movimiento Ail茅n Chambi. Actualmente finaliz贸 la etapa instructora del caso y el fiscal solicit贸 la elevaci贸n a juicio pero rechaz贸 el pedido de las abogadas. Marina Vilte cuenta que en el caso de Delfina, en un principio, tambi茅n intervino el Consejo Provincial de la Mujer. Sin embargo ampl铆a: 鈥淣osotres encontramos falencias en la defensa donde, por detalles t茅cnicos, no se estaba respetando su identidad de g茅nero ni siquiera del lado de la querella. Ah铆 hablamos con Andhes y nos ofrecimos para hacer un patrocinio.鈥

Lejos del imaginario feudal que se tiene sobre las provincias con autoridades m谩s clericales, la violencia institucional que imparte el aparato judicial no difiere del todo entre el interior y la Capital Federal, seg煤n la directora del Observatorio Luc铆a P茅rez. Esto significa que la mirada que se tiene sobre el colectivo en el poder judicial est谩 unificada. De los reducidos casos que identificaron un culpable, pocos de ellos fueron condenados. A煤n as铆, no reciben las mismas penas que otros casos por los mismos cr铆menes. Tal como explica Claudia Acu帽a: 鈥淣o somos todas iguales ante la ley y claramente la desigualdad que soporta la comunidad es econ贸mica, social y jur铆dica.鈥 La comunidad travesti-trans en Argentina es un caso 煤nico en el mundo, el dolor social lo ha politizado y profundiza su organizaci贸n. A煤n as铆, seg煤n la periodista: 鈥渇alta much铆simo para que la letra de las leyes que fueron conseguidas con mucho dolor y muchas muertes puedan cumplirse todos los d铆as.鈥

