–

De parte de ANRed June 22, 2023 106 puntos de vista

En el marco de la represi贸n que ordena el gobernador Gerardo Morales se reportaron actos policiales ilegales que se practicaban durante la dictadura como el secuestro de personas y uso de edificios p煤blicos como centros clandestinos de detenci贸n. Al ser liberado, Juan Ferrero, uno de los manifestantes detenidos en la Legislatura de San Salvador de Jujuy relat贸 la serie de abusos y agresiones f铆sicas que sufri贸 durante su arresto y posterior encarcelamiento por parte de polic铆as de civil . 鈥淭odo el ascenso es tipo tortura, de golpe, insultos. Hab铆a mujeres que estaban sentadas y estaban m谩s tranquilas, pero a los chabones que est谩bamos ah铆, todos con esposas s煤per apretadas y con la cabeza en el piso. No nos mire, nos dec铆an. En el penal no nos pegaron porque hab铆a m谩s gente, hab铆a m谩s c谩maras y dem谩s鈥. Por su parte, Vilca, una docente que se manifestaba por salario digno junto a su mam谩 denunci贸 golpes, robo del celular y el traslado a la Legislatura donde reconoci贸 a polic铆as de civil que generaban disturbios en la movilizaci贸n. Por ANRed

Cerca de la medianoche del mi茅rcoles comenzaron a liberar a algunas de las 68 personas detenidas durante la represi贸n a las manifestaciones en contra de la reforma constitucional que impuls贸 el gobernador de Jujuy Gerardo Morales. ANRed entrevist贸 al primer detenido liberado, Marco Antonio Dom铆nguez quien relat贸 que fue golpeado en la c谩rcel, as铆 como al momento de su detenci贸n cuando intentaba ayudar a una se帽ora. De pie gracias a una muleta, cuenta que su hermano Ra煤l Dom铆nguez, quien sufre de autismo, tambi茅n fue detenido y sufri贸 golpes de parte de los efectivos que a煤n no lo liberan. Se los acusa de da帽o a la propiedad y resistencia a la autoridad.

#Jujuy

Liberan a Marco Antonio Dom铆nguez, una de las 68 personas detenidas durante la represi贸n del 20/06. Denuncia q fue golpeado y maltratado en la c谩rcel. Marco es hermano de Ra煤l Dom铆nguez el joven autista q tambi茅n fue detenido y sufri贸 golpes x parte de la polic铆a. pic.twitter.com/PtCyNaIhIy 鈥 ANRed #25A帽os (@Red__Accion) June 22, 2023

Otro de las personas liberadas es Juan Ferrero, docente y cineasta que tambi茅n fue detenido de manera arbitraria el d铆a de ayer luego de la jura a la reforma inconsulta. Seg煤n el testimonio de Ferrero, la detenci贸n tuvo lugar alrededor de las 2 de la tarde, cuando aproximadamente 20 agentes policiales rodearon a un grupo de manifestantes en las inmediaciones de la Legislatura juje帽a. Afirm贸 que polic铆as de civil actuaron agresivamente y sin motivo capturando a varios manifestantes de inmediato, mientras que otros intentaron huir en diferentes direcciones. Ferrero describi贸 la situaci贸n como una 芦emboscada禄, ya que se encontr贸 con m谩s polic铆as cuando trat贸 de escapar. En ese momento, fue sometido a una brutal golpiza por parte de los agentes, quienes le propinaron patadas en la cabeza y el resto del cuerpo mientras estaba en el suelo. Tambi茅n inform贸 que fue esposado y posteriormente trasladado a otro lugar.

Durante su detenci贸n, Ferrero asegur贸 haber presenciado m谩s actos de violencia por parte de la polic铆a hacia otras personas detenidas. Mencion贸 que algunos de ellos fueron golpeados e interrogados con el objetivo de saber si pertenec铆an a alguna organizaci贸n y su lugar de origen. Estos abusos cesaron moment谩neamente cuando medios de comunicaci贸n llegaron al lugar, pero se reanudaron despu茅s de que los reporteros se retiraron.

Ferrero contin煤a describiendo c贸mo fue subido a un patrullero y sometido a m谩s agresiones f铆sicas por parte de los polic铆as a bordo del veh铆culo. Afirm贸 que uno de ellos lo sujet贸 del pelo y le propin贸 rodillazos mientras lo amenazaban y exclamaban: 鈥淎 vos que te gustan los derechos humanos, ahora vas a ver, vas a empezar a rezar, porque vas a ver lo que es Jujuy禄.

Posteriormente, Ferrero fue trasladado dentro las instalaciones de la legislatura provincial, el mismo lugar donde recientemente se aprob贸 la nueva reforma constitucional en una sesi贸n expr茅s. Durante su tiempo all铆, fue sometido a m谩s violencia, pisote谩ndole la cabeza mientras estaba en el suelo. 芦Yo estaba tirado en el piso y desde el piso pod铆a ver la c谩mara donde se sesion贸, donde se aprob贸. Y ah铆 me pisaron la cabeza, me tuvieron contra el piso, despu茅s arrodillado. Con la cabeza en el piso no nos mire, nos dec铆an禄. Luego de ser sometido a estos actos de tortura, la polic铆a inici贸 el procedimiento legal correspondiente, durante el cual se le hizo firmar documentos y se realiz贸 una requisa personal.

Seg煤n el relato, en la legislatura se encontraban alrededor de 15 a 16 personas detenidas, entre hombres y mujeres. Los detenidos recibieron amenazas por parte de las autoridades, quienes afirmaron que no los liberar铆an y que se trataba 煤nicamente de una contravenci贸n. Desde el momento de la detenci贸n, el trato fue degradante, con golpes repentinos e insultos constantes. Mientras algunas mujeres detenidas parec铆an estar m谩s tranquilas y sentadas, Ferrero describe que los hombres sufrieron maltratos adicionales. Todos los detenidos ten铆an esposas apretadas y eran obligados a mantener la cabeza en el piso sin mirar a nadie.

Cuando los detenidos fueron trasladados al penal, se les inform贸 que solo deb铆an completar algunos tr谩mites relacionados con la contravenci贸n y luego ser铆an liberados. Sin embargo, esto no ocurri贸, y las autoridades penitenciarias los retuvieron. Aunque el maltrato f铆sico disminuy贸 debido a la presencia de m谩s personas y c谩maras en el lugar, los amenazaron con represalias si denunciaban lo sucedido.

Dentro del penal, a los detenidos se les hizo una serie de preguntas personales, lo que gener贸 preocupaci贸n sobre la utilizaci贸n de dicha informaci贸n en su contra. Tambi茅n fueron filmados mientras eran examinados por el m茅dico, lo que increment贸 su sensaci贸n de vulnerabilidad.

Otra de las detenidas que habl贸 con ANRed luego de ser liberada en el penal de Alto Comedero en San Salvador de Jujuy es Vilca Mayra Gabriela Bel茅n, maestra de educaci贸n inicial. Fue a la marcha junto a su madre y estuvo en la calle Botero y 19 de abril, en el play贸n donde estaban los autos hasta que comenz贸 la represi贸n.

芦Fuimos a apoyar a los docentes por un salido digno. No tiramos piedra, no hicimos ning煤n da帽o, no golpeamos a nadie. La polic铆a empez贸 a reprimir y se hizo como una avalancha de personas que no pudimos ni correr, mi mam谩 es una mujer adulta mayor禄

Vilca explica que se refugiaron detr谩s de un auto y atin贸 a colocarse encima de ella porque describe que 芦era impresionante c贸mo ven铆a la polic铆a con piedras y con balas禄. 芦Lo 煤nico que me qued贸 fue quedarme ah铆. Se acerc贸 una polic铆a y nos dijo que por prevenci贸n nos llevaban a la legislatura sin embargo cuando caminamos, cruzando el puente Otero nos empezaron a golpear. Primero la golpearon a mi mam谩, la tiraron al piso y le quitaron la mochila禄.

Vilca comenz贸 a filmar el accionar violento de la polic铆a pero relata que quisieron quitarle el celular: 芦Me dec铆an dame el celular hija de puta禄. Entonces intent贸 levantar a su mam谩 del piso pero un polic铆a masculino le peg贸 con la cachiporra en la boca del est贸mago y la arrincon贸 en un pared贸n que describe de piedras y cerca, en la 19 de abril. 芦Yo no me resist铆 en ning煤n momento, lo que s铆 le dije a la polic铆a fue que yo no le estaba faltando el respeto, que no me trate as铆. Cuando me estaban golpeando estaba el ayudante del fiscal y no intervino. Es m谩s yo le dije me est谩n golpeando y 茅l solamente dijo que me secuestren el celular禄.

A Vilca la esposaron y la trasladaron al penal donde indica que le hicieron firmar en contra de su voluntad, 芦o bien las que nos neg谩bamos a firmar buscaban a un testigo, que el testigo es Bautista Humberto Jos茅, un hombre retirado de la polic铆a禄. Vilca explica que cuando estuvieron en la Legislatura vieron c贸mo ingresaban polic铆as de civil que estaban en la marcha con ellas y que generaban disturbios. 芦Los reconozco porque uno agarr贸 la bandera que llev谩bamos con mi mam谩禄

Las y los detenidos liberados, al igual que el resto de la comunidad exigen que se realice una investigaci贸n exhaustiva sobre el comportamiento ilegal de la polic铆a juje帽a durante la manifestaci贸n. Las organizaciones de derechos humanos y diversos grupos de la sociedad civil han condenado en茅rgicamente la brutalidad policial y han solicitado que se tomen medidas para garantizar las medidas de seguridad y los derechos de las y los manifestantes.

#AHORA #JUJUY Multitudinaria marcha de antorchas en la plaza Belgrano de San Salvador contra la reforma constitucional de Morales pic.twitter.com/LrnUnpzu0Q 鈥 ANRed #25A帽os (@Red__Accion) June 21, 2023