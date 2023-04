El pasado martes se cumpli贸 un nuevo a帽o de la detencion de Julian Assange por las fuerzas brit谩nicas. Ya van cuatro a帽os de reclusi贸n en la prisi贸n de m谩xima seguridad de Belmarsh. A esto hay que sumar los siete a帽os que estuvo refugiado en la embajada de Ecuador en Londres. Tratado como un criminal, el fundador de Wikileaks ya ha pasado 11 a帽os consecutivos privado de su libertad debido a la implacable persecuci贸n de Washington. En 2010, a trav茅s del portal Wikileaks, Assange revel贸 cientos de miles de registros de las guerras de Irak y Afganist谩n, y 250mil cables y otros documentos del Departamento de Estado estadounidense. Por ANRed.

Organizaciones sociales, pol铆ticas y de Derechos Humanos junto con parlamentarios estadounidenses, australianos, brit谩nicos, mexicanos y brasileros pidieron al fiscal general de Estados Unidos, Merrick B. Garland, que ponga fin al proceso de extradici贸n contra Assange.

BREAKING 馃嚭馃嚫: Members of U.S. Congress call on Attorney General Merrick Garland to 鈥渄rop the criminal charges against Australian publisher Julian Assange and withdraw the American extradition request currently pending with the British government.鈥 pic.twitter.com/MNxUazZU7w

鈥 Progressive International (@ProgIntl) April 11, 2023