De parte de La Haine May 10, 2021 81 puntos de vista

Se persigue a dos denunciantes [de secretos] de renombre. Uno se llama Alexander Navalny, el otro, Julian Assange. Pero el primero tiene derecho a la movilizaci贸n general y el segundo al olvido. 驴Por qu茅?

Los medios de comunicaci贸n nos mantienen informados, hora tras hora, de la suerte poco envidiable reservada a Alexander Navalny. Acosado desde hace meses, llevado de los tribunales a la c谩rcel, el supuesto denunciador de secretos simboliza todo lo que Occidente piensa que no puede continuar por m谩s tiempo en la Rusia de Vladimir Putin.

Lo sorprendente, por tanto, no es que Navalny tenga tantos apoyos. No, lo sorprendente es que quienes vuelan en auxilio del opositor de moda no sueltan ni palabra sobre la suerte reservada a su equivalente occidental, que se llama Julian Assange. Tampoco es que su destino sea mucho m谩s envidiable.

El australiano de 49 a帽o es de verdad un filtrador de secretos acosado por la jaur铆a lanzada tras 茅l. Perseguido, cercado, encarcelado, bajo la amenza de permanecer en prisi贸n hasta su muerte si se le extradita a los EEUU, tal como exigen estos, trat谩ndole de esp铆a.

驴Navalny, Assange ruso?

Se ha dicho a veces que Navalny era un Assange russe. Pero se podr铆a afirmar tambi茅n que Julian Assange es un Navalny occidental, con la diferencia de que est谩 olvidado por todos. Olvidado por gobiernos, instituciones internacionales, personalidades, e incluso medios de comunicaci贸n que le hab铆an consagrado cuando fund贸 Wikileaks y revel贸 algunas de las sangrientas locuras del imperio norteamericano, en Irak, en Afganist谩n y en otros lugares.

Esto es lo que ha conducido a los EEUU a poner precio a la cabeza de Julian Assange, como si se tratase de un terrorista, de un yijadista o de un dirigente oculto de un c谩rtel internacional de drogas. Para escapar al acoso, el joven australiano encontr贸 refugio en la embajada de Ecuador en Londres. Permaneci贸 encerrrado siete a帽os hasta su ilegal arresto por la polic铆a brit谩nica, en abril de 2019.

Desde entonces est谩 encerrado en la prisi贸n de alta seguridad de Belmarsh, al este de Londres. Sus condiciones de detenci贸n son tales que un representante de la ONU ha hablado de 芦tortura mental禄. Si de momento la justicia brit谩nica se ha negado a extraditarlo a los EEUU es 煤nicamente 芦por razones de salud mental禄. Ya se ve lo que se lleva diciendo largo tiempo sobre su integridad f铆sica y psicol贸gica.

Assange bajo amenaza de una pena de 175 a帽os de c谩rcel

Pero Assange no corre en Gran Breta帽a menos riesgos de extradici贸n a un pa铆s en el que estar铆a bajo la amenaza de una pena de 175 a帽os de prisi贸n por haber sacado a la luz los abusos de poder y los cr铆menes del ej茅rcito norteamericano en el mundo. En este asunto, la elecci贸n de Joe Biden no ha cambiado en nada, al menos de momento.

驴Qui茅n habla de ello? Nadie, o casi nadie. Cuando se trata de Alexandre Navalny, todas las canciller铆as del mundo occidental alzan la voz. La Casa Blanca hace resonar los violines de la justicia inmanente. La Uni贸n Europea recuerda su proclamado [y variable] apego a los valores de la libertad, lo que reconforta el coraz贸n. Emmanuel Macron dirige a ello sus admoniciones, seguido por un Jean-Yves Le Drian que se acuerda de que fue socialista. Rapha毛l Glucksmann sube al frente emocional con una prestancia conmovedora.

Bravo. Pero, 驴por qu茅 no hacer lo mismo a prop贸sito de Julian Assange? 驴Por qu茅 ninguna de las eminencias antes mencionadas juzga buena cosa levantar el dedo para pedir que se libere al fundador de Wikileaks? 驴Por qu茅 no conmoverse ante sus condiciones de detenci贸n y de violaci贸n de sus derechos leg铆timos? 驴Por qu茅 se calla un diario como Le Monde, cuando en 2010 hab铆a proclamado a Assange 芦h茅roe del a帽o禄? 驴Por qu茅 Lib茅ration, al que le encanta defender a la viuda y al hu茅rfano, ya no se muestra tan locuaz?

Derecho a entierro

Algunos cambiaron de chaqueta cuando Julian Assange se atrevi贸 a sacudir la estatua ya tambaleante de Hillary Clinton, entonces en la carrera electoral contra Donald Trump. 驴Y? Nadie pretende que el australiano sea el equivalente de Cristo y haya que prosternarse ante el m谩s m铆nimo acto y gesto suyo. Si no nos anduvi茅ramos con chiquitas con Alexandre Navalny, le abandonar铆amos a su triste suerte porque hace pocos a帽os era m谩s nacionalista que Putin, m谩s xen贸fobo que Marine Le Pen y m谩s antiinmigrantes que Viktor Orban.

L贸gicamente, lo mismo que vale para el ruso deber铆a valer para Julian Assange, que no tiene nada que hacer delante de un tribunal de justicia, en virtud de acusaciones fantasiosas que pueden, sin embargo, resultarle fatales.

Ahora bien, de momento, el 煤nico argumento que vale, medi谩ticamente hablando, es el de dos pesos y dos medidas. Sea lo que sea que haga y diga Alexandre Navalny, tiene acceso a las trompetas de la fama. Sea lo que diga y haga Julian Assange, tiene derecho a un entierro r谩pido y discreto. Dec铆a Oscar Wilde: 芦Apoyaos en los principios: al final acaban por ceder禄. Eso es todo.

Marianne. Traducci贸n: Lucas Ant贸n para Sinpermiso. Extractado por La Haine.