En EEUU la fiscal铆a deber铆a demostrar que, no solo rob贸 informaci贸n en vez de recibirla y publicarla, sino que lo hizo sin la complicidad de los grandes medios

El fallo de la C谩mara de Apelaciones brit谩nica que ordena la extradici贸n de Assange a EEUU (https://lahaine.org/eO9h) es indignante y doloroso. M谩s all谩 de sus argumentos, que poco importan a esta altura del partido.

Indignante porque va en contra de pronunciamientos de pr谩cticamente todos los organismos de DDHH del mundo, incluyendo los de Naciones Unidas, en contra de las demandas de sindicatos y asociaciones de periodistas en cinco continentes, de defensores de la libertad de expresi贸n, de pol铆ticos e intelectuales democr谩ticos de todo el arco pol铆tico.

Assange est谩 privado de su libertad desde hace casi una d茅cada por haber publicado en su sitio de filtraciones, WikiLeaks, informaci贸n secreta y comprometedora de las fuerzas armadas y del Departamento de Estado estadounidense, incluyendo evidencias de cr铆menes de guerra y mentiras diplom谩ticas de la superpotencia de Occidente.

El fallo a favor de su extradici贸n, que revierte la orden de no extraditar dictada en primera instancia, prolonga su calvario. No significa que sea enviado a EEUU en lo inmediato y cuesta creer que 茅se sea el deseo de la administraci贸n dem贸crata de Joe Biden. En EEUU Assange enfrentar铆a un juicio en el que la fiscal铆a deber铆a demostrar que, no solo rob贸 informaci贸n en vez de recibirla y publicarla, sino que lo hizo sin la complicidad de los grandes medios que lo acompa帽aron en la publicaci贸n simult谩nea de sus revelaciones, como el mism铆simo y venerado New York Times. O sea, un papel贸n p煤blico para un pa铆s que se vanagloria de su Primera Enmienda constitucional que en teor铆a garantiza la libertad de expresi贸n.

Pero a Assange tampoco le conviene someterse a semejante circo en el norte de Virginia, cuna de la CIA y el FBI, en un pa铆s donde legisladores y funcionarios han declarado p煤blicamente que merece la pena de muerte o directamente ser asesinado por lo que public贸. El fallo de la c谩mara brit谩nica ser谩 apelado e ir谩 a la Corte Suprema y de ah铆 muy probablemente a la Corte Europea de DDHH con sede en Estrasburgo. Pasar谩n los meses y tal vez los a帽os, cambiar谩n los gobernantes y las circunstancias pol铆ticas y Assange seguir谩 pudri茅ndose en su calabozo de m谩xima seguridad, sometido a los juegos psicol贸gicos del Pent谩gono con la aparente colaboraci贸n del sistema judicial brit谩nico, que te extradito, no te extradito, s铆 te extradito, hasta morir o volverse loco. Ese parece ser el futuro que le espera, a menos que el mundo reaccione y obligue a sus carceleros a hacer lo correcto.

Adem谩s de indignante el fallo es doloroso porque detr谩s de esta historia est谩 la persona. Un ser humano con aciertos y errores, que tiene una linda familia y un grupo de amigos incondicionales. Un hombre curioso e interesado en lo que pasa en el mundo, que sigui贸 con inter茅s y solidaridad el proceso latinoamericano antineoliberal de principios de siglo y que fue generoso con su tiempo y disposici贸n con muchos pol铆ticos, intelectuales, activistas y periodistas, incluyendo a quien esto escribe.

Doloroso para millones de personas en todo el mundo que admiran su trabajo y temen que su suerte est谩 atada al futuro de la democracia y la verdadera libertad de expresi贸n, esa que permite revelar verdades inc贸modas. Un fallo doloroso porque en su valent铆a para enfrentar las peores adversidades sin claudicar un cent铆metro en sus valores e ideales, Julian Assange supo hacerse querer.

P谩gina 12