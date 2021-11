Doble rasero utilizado para perdonar a los implicados en los ‘Pandora Papers’ y perseguir a Juli谩n Assange

Julian Assange, el activista australiano fundador de WikiLeaks, estos d铆as se enfrenta nuevamente a un nuevo juicio en Londres sobre su posible extradici贸n a EEUU.

Se hizo famoso especialmente a partir del a帽o 2010 por sacar a la luz, a trav茅s de su organizaci贸n, numerosos e impactantes documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganist谩n, entre ellos el v铆deo Collateral Murder (Asesinato Colateral), en el que se denunciaban flagrantes cr铆menes de guerra de las fuerzas armadas de los EEUU, una de las primicias period铆sticas m谩s destacadas en muchos a帽os. A ra铆z de estas publicaciones, el gobierno estadounidense inici贸 una investigaci贸n sobre WikiLeaks y pidi贸 apoyo a los pa铆ses aliados para perseguir Assange, por cualquier posible causa penal y en cualquier parte del mundo.

Probablemente atendiendo a esas peticiones, Assange fue acusado pocos meses despu茅s por la fiscal铆a sueca de supuestas agresiones sexuales y violaci贸n, todo apunta a qu茅 sin fundamento alguno, ya que las dos presuntas v铆ctimas reconocieron haber tenido con el activista australiano relaciones consentidas. A pesar de la supuesta independencia de la Justicia, no se puede ignorar que en el pa铆s n贸rdico gobernaba entonces un ejecutivo conservador y pro-atlantista, y que era el ejecutivo quien nombraba al fiscal o la fiscal general. A ra铆z de estas acusaciones y de la orden de b煤squeda internacional, Julian Assange, entonces temporalmente en Londres, se entreg贸 a la polic铆a brit谩nica a finales de 2010, donde qued贸 en libertad provisional.

Sus abogados hicieron numerosas ofertas para que se desplazara a Suecia a cambio de la garant铆a de no ser extraditado a EEUU, un aval que no fue nunca concedido, con el argumento de que la administraci贸n norteamericana no hab铆a realizado ninguna solicitud formal para su entrega por parte del gobierno sueco, todo apunta que una negativa para alargar el proceso y posibilitar finalmente la expulsi贸n forzada. Sin embargo, en el mes de junio de 2012, despu茅s de perder el juicio que implicaba aquella extradici贸n, Assange se refugi贸 en la embajada de Ecuador, donde el gobierno progresista de Rafael Correa le concedi贸 asilo diplom谩tico y, posteriormente, la nacionalidad.

En mayo de 2017, y a pesar de las m煤ltiples presiones para que se mantuviera el caso abierto, la fiscal铆a sueca, entonces con un gobierno socialdem贸crata en el pa铆s, termin贸 cerrando el caso por falta de pruebas, quedando anulada la euro-orden de detenci贸n contra el activista australiano, aunque el procedimiento se reabrir铆a por un breve periodo dos a帽os m谩s tarde. Pero en abril de 2019, tras cerca de siete a帽os de confinamiento, Assange fue detenido por la polic铆a brit谩nica en el interior de la embajada, despu茅s de que el nuevo gobierno de Ecuador, bastante m谩s influenciable por los dictados de EEUU, le revocara el asilo y la nacionalidad. El fundador de WikiLeaks se encuentra desde entonces detenido en una prisi贸n de m谩xima seguridad de Belmarsh, en el sur de Londres, por un delito considerado habitualmente leve, como es incumplir las normas de la libertad provisional. Un grave atentado a los derechos fundamentales de Assange, demostrando que se trata de una farsa judicial al servicio de los oscuros intereses de la justicia estadounidense, con un riesgo evidente de ser extraditado a ese pa铆s y de ser condenado a una pena de prisi贸n permanente por unos supuestos 鈥渃r铆menes de guerra禄 que en realidad cometieron las tropas a las 贸rdenes del Pent谩gono, y que WikiLeaks denunci贸.

Es realmente inadmisible que, en lugar de investigar y juzgar a los responsables de los cr铆menes de guerra, cualquier persona que publique un documento denunciando los ataques que han costado la vida a cientos o miles de personas, pueda ser detenido, pr谩cticamente en cualquier parte del mundo, y extraditado a EEUU. Un grav铆simo ejemplo de la extraterritorialidad judicial que EEUU pretende aplicar, destinada a evitar futuros desaf铆os por parte de otros periodistas o investigadores cr铆ticos con el imperio (1). Del mismo modo que Edward Snowden y Chelsea Manning, Julian Assange forma parte de un nuevo grupo de disidentes pol铆ticos que son perseguidos y acosados, no por reg铆menes formalmente autoritarios, sino por estados que pretenden ser supuestas 芦democracias ejemplares禄. (2)

En esta misma l铆nea, muy cr铆tica con la persecuci贸n del activista australiano, Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, consider贸 que una democracia constitucional, como supuestamente son los EEUU investigar铆a y castigar铆a a los criminales de guerra, en lugar de amenazar a la persona que hizo p煤blico aquellos cr铆menes, con hasta 175 a帽os de prisi贸n. Assange tiene derecho a un juicio justo, pero se le ha negado reiteradamente ese derecho: en Suecia, en el Reino Unido y, muy probablemente, en EEUU. Es obvio que se trata, seg煤n el relator de la ONU, de un grave caso de persecuci贸n pol铆tica. (3)

Para Amnist铆a Internacional, que se opone tambi茅n frontalmente a la posibilidad de que Julian Assange sea extraditado a EEUU, el fundador de WikiLeaks estar铆a seriamente expuesto a sufrir condiciones inhumanas de encarcelamiento, en un aislamiento total equiparable al maltrato y la tortura. Adem谩s, el hecho de haber sido objeto de una campa帽a de criminalizaci贸n por parte de las autoridades estadounidenses, perjudicar铆a claramente su derecho a la presunci贸n de inocencia, lo que supone un riesgo evidente de que no se llegue a celebrar jam谩s un juicio justo. (4)

Esta situaci贸n nos recuerda a los antiguos disidentes sovi茅ticos, como fue el caso de Andr茅i S谩jarov, el prestigioso f铆sico nuclear sovi茅tico que fue premio Nobel de la Paz en 1975. Pero el propio S谩jarov termin贸 siendo rehabilitado por Gorbachov, y posteriormente elegido miembro del entonces recientemente creado Congreso de Diputados del Pueblo, en los 煤ltimos a帽os de la Uni贸n Sovi茅tica. Si Julian Assange fuera un disidente de cualquier estado enfrentado a EEUU y sus aliados, probablemente hace tiempo que se estar铆a promoviendo una candidatura al Premio S谩jarov para la Libertad de Conciencia, o quiz谩s al propio Premio Nobel de la Paz. En todo caso, s贸lo una fuerte presi贸n internacional puede evitar que termine su vida en una prisi贸n de alta seguridad.

—-

Notas

CALPU