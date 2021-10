–

De parte de Arrezafe October 28, 2021 47 puntos de vista





INVESTIG’ACTION –

28/10/2021 – Luk Vervaet

Imaginemos una escena,

digna de la última película de James Bond. Coches blindados camino

al centro de Londres. En ellos, hombres encapuchados y armados hasta

los dientes. Los coches se detienen de repente, los hombres se bajan

y entran en la embajada de Ecuador.



Da la casualidad que la

puerta de la embajada está abierta y, también por casualidad, la

policía británica mira hacia otro lado. Los robocops se

abalanzan sobre Julian Assange, lo meten en un coche y lo llevan al

aeropuerto de Londres, donde le espera un avión de la CIA para

llevarlo a Estados Unidos. En caso de que este plan falle, también

existe un plan B: hay que dispararle o envenenarlo.

Este guión no ha salido

de los estudios de Hollywood. Fue inventado de principio a fin por

Mike Pompeo, en represalia por la publicación de Vault 7 por

parte de WikiLeaks en 2017 [1], la mayor filtración de documentos de

la CIA en su historia. Mike Pompeo era el director de la CIA en ese

momento, y secretario de Estado hasta principios de este año. Fue él

quien calificó a WikiLeaks como un “servicio de inteligencia

hostil no estatal”. También fue él quien abogó por juzgar a

Snowden, con una sentencia que podría haberlo llevado a la pena de

muerte.



El plan para secuestrar a

Assange fue discutido en los “más altos niveles” de la

administración estadounidense [2] y confirmado por treinta

funcionarios de inteligencia actuales y anteriores, ocho de los

cuales describieron la operación de la CIA en detalle. Tras hacerse

público el plan en septiembre de 2021 por Yahoo News, Pompeo

no se inquietó en absoluto. En una emisión de televisión, declaró

tranquilamente que cada una de esas treinta personas debería ser

procesada “por revelar material clasificado dentro de la CIA”

[3].

Si creemos que con Joe

Biden como presidente, todas esas prácticas e intenciones han

quedado atrás, nos equivocamos. En el juicio de Abu Zubaydah,

celebrado a principios de octubre de 2021 en el Tribunal Supremo de

EE.UU., el gobierno de Biden se negó a permitir que comparecieran

los psicólogos James Mitchell y Bruce Jessen, arquitectos del

programa de tortura de la CIA. Biden se basó en la afirmación de

Pompeo de que el caso es un “secreto de Estado” y que hacerlo

público “socavaría la seguridad nacional”. El gobierno de Biden

también se opuso a escuchar el testimonio del propio Abu Zubaydah

porque, dijo, “está en detención en régimen de incomunicación

en Guantánamo” [4].

Vivo o muerto, por

todos los medios

Por muy chocante e

inverosímil que parezca el escenario del secuestro y eventual

asesinato de Assange, está en línea con la guerra de Estados Unidos

contra todos aquellos que tocan los intereses imperialistas de ese

país.

Basta recordar el plan

para asesinar a Daniel Ellsberg tras la publicación de los Papeles

del Pentágono durante la guerra de Vietnam [5]. Basta recordar la

práctica casi habitual por parte del Servicio Secreto estadounidense

de secuestrar a sospechosos en otros países y trasladarlos

ilegalmente a Estados Unidos. Esta práctica se remonta a mucho antes

de 2001, con presidentes como Reagan y Clinton. Se trataba de un

número limitado de casos, y la CIA tenía que obtener la aprobación

presidencial para secuestrar a alguien.



No fue hasta el inicio de

la Guerra Global contra el Terrorismo en 2001 cuando estas prácticas

adquirieron proporciones sin precedentes. En ese momento, el

presidente Bush firmó una autorización oficial para que la CIA

realizara “entregas extraordinarias” (traslados ilegales de

personas secuestradas) sin necesidad de la aprobación de la Casa

Blanca o del Departamento de Justicia. Así, en 2005, la CIA ya había

secuestrado entre cien y ciento cincuenta sospechosos y los había

trasladado ilegalmente a terceros países, la mayoría de ellos

conocidos por sus torturas a los detenidos, antes de su traslado

igualmente ilegal a Estados Unidos o Guantánamo.

Tomemos el caso de Abu

Omar (Mustafa Osama Nasr) que es uno de los casos más conocidos y

documentados de las entregas extraordinarias de la CIA (en

colaboración con el Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar

italiano – SISMI). Abu Omar recibió asilo político en Italia en

2001. El 17 de febrero de 2003, fue secuestrado en Milán por agentes

de la CIA y del SISMI y trasladado a la base aérea estadounidense de

Aviano. Desde allí fue trasladado al Egipto de Mubarak, donde fue

encarcelado durante cuatro años sin cargos, aislado, interrogado,

brutalmente torturado y violado.

En 2009, veintitrés

agentes estadounidenses implicados en el secuestro fueron juzgados en

ausencia por los tribunales italianos [6]. Veintiún agentes fueron

condenados a cinco años de prisión, y el jefe de la base de la CIA

en Milán, Robert Seldon Lady, fue condenado a ocho años de prisión.

Todos estos condenados se negaron a comparecer ante el tribunal. Fue

de nuevo WikiLeaks quien reveló las presiones de Estados Unidos

sobre Italia para que retirara su petición de extradición de estos

agentes a ese país. Los agentes se consideran ahora fugitivos según

la legislación italiana.

Para las autoridades

estadounidenses, la actual guerra contra el terrorismo debe

desembocar inevitablemente en la captura, vivo o muerto, de Julian

Assange. Ya en 2014, en una recopilación de videos publicada en

YouTube [8] por FreeJAnow, le llamaron “traidor”, “terrorista

de alta tecnología”, “ciberterrorista”, “combatiente

enemigo” y a WikiLeaks “organización terrorista y agencia de

noticias que trabaja para el enemigo”. Los comentarios de este

breve video proceden de altos funcionarios del gobierno

estadounidense, como Hillary Clinton, Joe Biden y ciertos

comentaristas políticos. Algunos piden abiertamente que Assange sea

ahorcado o ejecutado extrajudicialmente.

En el decimoséptimo día

del juicio de Assange en 2020, la existencia de planes para

asesinarle fue confirmada por dos testigos jurados. En el juicio,

afirmaron que “Estados Unidos quería sacar a Assange de la

embajada ecuatoriana a toda costa y quería medidas más extremas

para hacerlo. Así que estaban planeando secuestrar a Assange dejando

una puerta de entrada abierta. Incluso planeaban envenenarlo” [9].

La Casa Blanca se opuso a

la ejecución del plan de la CIA por una razón y sólo una: el

Departamento de Justicia llegó tarde, aún no había acusado

públicamente a Assange de un delito. Lo que los llevó a

preguntarse: si lo secuestramos, ¿a dónde lo llevamos? No podían

encerrarlo en cualquier lugar sin una acusación formal. La policía

británica también se había opuesto a que el plan de Pompeo se

llevara a cabo en su territorio.



El problema de Assange

tuvo que ser tratado de manera diferente. Y así se puso en marcha la

máquina. El 6 de marzo de 2018, el Gran Jurado Federal de Virginia

acusó formalmente a Assange en una “acusación sellada”, un

documento judicial interno en el que solo se menciona el fraude

informático con base en la Ley de Fraude y Abuso Informático de

1986.



Al mismo tiempo, bajo la

presión de Estados Unidos, Ecuador declaró a Assange persona non

grata en la embajada y lo despojó de su nacionalidad ecuatoriana en

el proceso. El 11 de abril de 2019, se hizo pública la acusación

contra Assange, lo que permitió a la policía británica, ese mismo

día y en plena legalidad, detener y sacar por la fuerza a Assange de

la embajada, que ya no lo quería.



Assange fue encarcelado

en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, donde permanece hasta

hoy. Sólo un mes después, en mayo de 2019, Assange también fue

acusado de espionaje bajo la Ley de Espionaje de 1917 [10]. De ser

extraditado y condenado, se enfrentaría a cadena perpetua, es decir,

a la muerte por encarcelamiento.



Así, el plan diabólico

de las autoridades estadounidenses está casi completo. Los días 27

y 28 de octubre de 2021, un Tribunal de Apelación británico deberá

pronunciarse sobre su extradición. Se presentarán “garantías

estadounidenses de trato humano a Assange”, por las mismas personas

que discutieron y planearon su secuestro y asesinato.

Assange paga el precio

de nuestra capitulación frente a la guerra imperialista

Las revelaciones de Yahoo

News nos retrotraen a las verdaderas cuestiones en juego. Las

publicaciones de Assange no son vistas como actos de periodismo o de

“libertad de prensa”, sino como actos de guerra, actos hostiles a

los Estados Unidos, en alianza con el enemigo al que combaten en la

guerra contra el terrorismo.

El 25 de julio de 2010,

WikiLeaks puso en tela de juicio la maquinaria bélica al publicar

los registros secretos de la guerra de Afganistán. Tres meses

después, en octubre de 2010, publicó casi 400.000 informes del

ejército sobre la guerra de Irak (los Diarios de la Guerra de Irak).

El 25 de abril de 2011, WikiLeaks publicó los documentos secretos

sobre los 779 detenidos en Guantánamo (los Archivos Gitmo).

En un momento en el que

toda la oposición a las guerras de Afganistán e Irak se había

paralizado, Assange y WikiLeaks expusieron así con gran detalle las

operaciones del ejército imperialista más fuerte del mundo. Pero

estas publicaciones no provocaron la indignación y la solidaridad

con WikiLeaks que se esperaba y que tanto se necesitaba.

Diez años después del

inicio de la guerra, las pancartas y los estandartes de las

manifestaciones permanecieron en los sótanos, el lema “No en

nuestro nombre” fue silenciado. Se había instaurado un clima de

indiferencia, el horror se había convertido en rutina, con el temor

generalizado de ser acusado de simpatía o complicidad terrorista.

Para la izquierda estadounidense y europea, la guerra se ha

convertido en una normalidad y una banalidad. Atrás quedan las

comparaciones con el movimiento contra la guerra de Vietnam que ayudó

a terminar la guerra y a salvar la vida de Daniel Ellsberg.

Combatiente enemigo

La misma indiferencia se

observó con respecto a los “daños colaterales” de la guerra

interminable. Uno de esos daños fue la invención del estatus de

“combatiente enemigo ilegal”, un título ahora reservado para

Julian Assange, que borra cualquier estatus legal del prisionero.

Antes de 2001, los Convenios de Ginebra, concluidos tras la derrota

nazi en 1945, tenían por objeto proteger los derechos de los

prisioneros. Eran documentos vinculantes para todos los Estados, ya

que la violación de estos acuerdos constituía una grave infracción

del derecho internacional y se consideraba un crimen de guerra.



Dos convenios protegen

los derechos tanto de los prisioneros de guerra (el Tercer Convenio)

como de los prisioneros civiles y ordinarios, conocidos como

“personas protegidas” (el Cuarto Convenio). Ambas categorías

deben ser tratadas con dignidad, y se prohíbe el trato inhumano o

degradante en cualquier circunstancia (artículo 3, común a ambos

convenios).

En la práctica, los

Estados europeos se reservaron estos convenios para su uso interno y

no los aplicaron en sus colonias, donde la anarquía, la tortura y el

trato inhumano siguieron siendo la norma tanto para los combatientes

de la resistencia como para la población civil. Son estos conceptos

y prácticas coloniales los que vuelven a aparecer con la guerra

contra el terrorismo.

Al principio de la

guerra, se diseñó un nuevo estatus para los prisioneros capturados,

el de “combatiente enemigo”, que significa que estos prisioneros

no son ni prisioneros de guerra ni prisioneros de derecho común. Por

lo tanto, no pueden ser protegidos por las Convenciones de Ginebra.

No pueden acogerse al habeas corpus, el derecho a comparecer ante el

tribunal y exigir que las autoridades justifiquen su detención. Su

juicio, si lo hay, no es ante un tribunal federal, ni ante un

tribunal militar, sino ante una comisión militar. Pueden ser

detenidos sin cargos, sin juicio y de forma indefinida. A lo largo de

los últimos veinte años, sólo los detenidos afectados, algunos

abogados valientes y algunas ONG han luchado por la retirada de estas

medidas. Todo este desarrollo fascista ha tenido lugar ante nuestros

ojos, sin ninguna reacción digna ni significativa.

Es Julian Assange quien

está pagando el precio hoy.

Nunca es demasiado tarde

para levantarse y decir basta. Hagámoslo ahora y evitemos la

extradición de Julian Assange.



Notas

[1]

https://wikileaks.org/vault7/

[2] Zach Dorfman,

Sean D. Naylor y Michael Isikoff de Yahoo News: “Kidnapping,

Assassination and a London Shoot-Out: Inside the CIA’s Secret War

Plans Against WikiLeaks”, y

https://www.legrandsoir.info/les-erreurs-de-l-article-de-yahoo-sur-assange-consortium-news.html

[3]

https://www.devilmaycaremedia.com/

[4] Abu Zubaydah

fue detenido en Pakistán en 2002 y recluido en una prisión secreta

de la CIA en Polonia hasta su traslado a Guantánamo, donde

permanece. Las torturas que sufrió a manos de la CIA y sus

contratistas fueron hechas públicas por sus abogados y se citaron

parcialmente en el informe de 2014 del Comité del Senado de Estados

Unidos sobre la Tortura de la CIA: “En 83 ocasiones en un solo mes

de 2002, Abu Zubaydah fue atado a una tabla inclinada con la cabeza

más baja que los pies mientras los contratistas de la CIA le echaban

agua por la nariz y la garganta, simulando un ahogamiento. Esposado y

golpeado repetidamente contra las paredes, fue suspendido desnudo de

los ganchos del techo durante horas. Le obligaron a permanecer

despierto durante once días consecutivos, rociándolo una y otra vez

con agua fría cuando se desmayaba. Lo metieron a la fuerza en una

caja del tamaño de un ataúd y lo metieron en otra caja que casi

cabía debajo de una silla, donde lo dejaron durante horas. La CIA le

sometió a una humillación especialmente grave mediante la

‘rehidratación rectal’”. Según el informe del Senado

estadounidense, la CIA admitió posteriormente que Abu Zubaydah no

era miembro de Al Qaeda.

https://truthout.org/articles/biden-tells-supreme-court-that-publicly-documented-torture-is-a-state-secret/?utm_campaign=Truthout+Share+Buttons

[5] Kissinger

calificó a Ellsberg como “el hombre más peligroso de Estados

Unidos”, Nixon mandó asaltar el despacho de su antiguo

psicoanalista y contrató a 12 mercenarios cubanos para “dejarlo

fuera de juego”.

https://www.democracynow.org/2021/6/14/pentagon_papers_leak_50th_anniversary

[6]

https://www.justiceinitiative.org/publications/globalizing-torture-cia-secret-detention-and-extraordinary-rendition

Italia es el único país

en el que un tribunal ha condenado penalmente a funcionarios por su

participación en operaciones de entrega extraordinaria. Canadá es

el único país que ha pedido disculpas a una víctima de las

entregas extraordinarias, Maher Arar, que fue devuelto y torturado de

forma extraordinaria en Siria. Sólo tres países, además de Canadá

–Suecia, Australia y el Reino Unido–, han indemnizado a las

víctimas de las entregas extraordinarias, los dos últimos en el

marco de acuerdos confidenciales destinados a evitar litigios por

violaciones de derechos humanos asociadas.

[7]

https://www.therenditionproject.org.uk/prisoners/abu-omar.html

[8] Exigencias de

Estados Unidos para asesinar a Assange

https://www.youtube.com/watch?v=ykvb-nwJ_9w

[9]

https://consortiumnews.com/2020/09/30/live-updates-assange-hearing-day-seventeen-us-intel-spying-on-assange-detailed-in-court-including-plan-to-kidnap-or-poison-him/

[10] La Ley de

Espionaje de 1917 prohibía la obtención de información, la

grabación de imágenes o la copia de descripciones de cualquier

información relacionada con la defensa nacional con la intención o

la razón de creer que la información podría utilizarse para

perjudicar a los Estados Unidos o en beneficio de cualquier nación

extranjera.

Traducido por Edgar

Rodríguez para Investig’Action

Fuente: Blog

de Luk Vervaet

â˜