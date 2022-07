–

Uno. Si la Divina Providencia o el Destino Manifiesto confirman sus vaticinios, el periodista australiano Julian Assange (fundador de WikiLeaks) puede aparecer en cualquier momento en Estados Unidos (EU) luego de que Priti Patel, ministra del Interior de Reino Unido (RU), aprobara su extradici贸n el 17 de junio.

Dos. Queda confirmado, entonces, que para Londres s贸lo existe la 鈥渏urisdicci贸n universal unilateral鈥 de Washington, denunciada en varias ocasiones por Assange. Porque as铆 funciona la 鈥渏usticia brit谩nica鈥 (sic): en sentido opuesto al ingenuo respeto que le merec铆a al palad铆n de los 鈥渓ibrepensadores鈥 George Owell, quien la calific贸 como 鈥渞asgo ingl茅s que trascend铆a clases e ideolog铆as鈥.

Tres. Falso. En 1998, Augusto Pinochet fue detenido en Londres a pedido del juez Baltasar Garz贸n, con el prop贸sito de extraditarlo a Espa帽a y que fuera juzgado all铆 por sus fechor铆as. En dos ocasiones, la 鈥渋napelable鈥 C谩mara de los Lores (House of Lords), fall贸 a favor de la extradici贸n. Pero en marzo de 2000, tras ser atendido a cuerpo de rey, el gobierno 鈥渃entro-izquierdista鈥 de Tony Blair invent贸 una coartada por 鈥渕otivos de salud鈥 y el s谩trapa regres贸 a Chile, donde nunca fue juzgado.

Cuatro. El 鈥渃aso Assange鈥 empez贸 en abril de 2010, cuando WikiLeaks difundi贸 el nauseabundo video Asesinato colateral, grabado a bordo de un helic贸ptero de artiller铆a en Irak (12 de julio de 2007), y mostrando el asesinato de 12 civiles en Bagdad, incluyendo dos periodistas de Reuters. Meses despu茅s, WikiLeaks public贸 en varios peri贸dicos prestigiosos m谩s de 70 mil documentos militares secretos de Estados Unidos sobre su guerra en Afganist谩n, y en octubre otros 400 mil sobre Irak, revelando 15 mil muertos civiles m谩s de los calculados por el Pent谩gono, junto con 250 mil cables diplom谩ticos con valoraciones sobre l铆deres mundiales y secretos acerca de los programas nucleares y de misiles de Ir谩n.

Cinco. En agosto de 2010, a pedido de la 鈥渏usticia sueca鈥, Assange fue arrestado en Londres por la supuesta violaci贸n de un par de j贸venes que, finalmente, retiraron los cargos. Pero en junio de 2012, olfateando la muerte en el aire, se refugi贸 en la embajada de Ecuador. El presidente Rafael Correa le concedi贸 asilo y carta de ciudadan铆a. Siete a帽os m谩s tarde, el gobierno ecuatoriano cambi贸 y en junio de 2012, a pedido expreso de Washington, el presidente Len铆n Moreno le retir贸 el asilo y Assange fue capturado.

Seis. Resulta interesante se帽alar que cuando Correa concedi贸 el asilo, Estados Unidos ofreci贸 asilar al periodista ecuatoriano Emilio Palacio (jefe de opini贸n de El Universo de Guayaquil), quien hab铆a acusado al presidente de 鈥渄ictador鈥 durante el intento de golpe de Estado (septiembre de 2010). Palacio acus贸 a Correa de cometer 鈥溾r铆menes de lesa humanidad por haber ordenado disparar a sus tropas contra un hospital lleno de civiles y gente inocente鈥. Una fake a todo pulm贸n. Palacio no mostr贸 evidencia de nada, y El Universo recibi贸 el 鈥減restigioso鈥 premio Moors Cabot…

Siete. En Estados Unidos, dem贸cratas y republicanos acusan al periodista australiano de ser 鈥渁gente de un Estado protofascista (Rusia, of course), y de minar la democracia鈥, seg煤n Neera Tanden, directora del 鈥減rogresista鈥 Center for American Progress, as铆 como de haber cometido 17 presuntos delitos seg煤n la ley de espionaje de鈥 1917. L茅ase: el delito de haber abierto una brecha en el muro de silencio pol铆tico-medi谩tico del imperio.

Ocho. La entrega de Assange estaba pactada desde 2017, cuando Donald Trump envi贸 a Paul Manafort (hoy encarcelado por corrupci贸n) 鈥溾ara operar un trueque con Len铆n Moreno鈥 (l茅ase retribuciones pecuniarias y acuerdos comerciales). De su lado, la poderosa Henry Jackson Society, de RU (integrada, entre otros, por la ultraconservadora Priti Patel), acusa al fundador de WikiLeaks de 鈥溾embrar dudas sobre la posici贸n moral de los gobiernos democr谩ticos occidentales con apoyo de reg铆menes autocr谩ticos鈥 (sic).

Nueve. El banquero Guillermo Lasso, actual presidente de Ecuador, declar贸 en junio pasado: 鈥淩espetamos el fallo de los tribunales de RU y como pa铆s daremos todas las facilidades que correspondan de acuerdo con aquel fallo鈥. As铆 las cosas, la extradici贸n de Assange puede tener lugar ma帽ana, la semana entrante o antes de las elecciones que en noviembre decidir谩n qu茅 facci贸n de la extrema derecha estadunidense se queda con la mayor铆a del Senado. Trump lo quiere muerto, y Joe Biden lo calific贸 de 鈥渢errorista tecnol贸gico鈥.

Diez. Si tal fuera el caso (a nuestro entender, 鈥渟铆 o s铆鈥), Assange se enfrentar谩 a un simulacro de juicio, con dos sentencias posibles: pena de muerte o 175 a帽os de prisi贸n. Tal ser铆a la suerte del fundador de WikiLeaks, que en estos momentos contin煤a pudri茅ndose en el penal londinense de Bermash, que compite con el de Guant谩namo en t茅cnicas de tortura y exterminio en c谩mara lenta.

Once. Con todo, la esperanza es lo 煤ltimo que se pierde. No hay que olvidar que Washington retir贸 a Nelson Mandela de su lista de 鈥渢erroristas鈥 en julio de 2008. O sea, 14 a帽os despu茅s de que el l铆der de la lucha contra el apartheid y Nobel de la Paz (1993) ejerciera la presidencia de Sud谩frica (1994-99).

Publicado en La Jornada