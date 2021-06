–

Tras las concentraciones de Orcasitas, Abrantes y Orcasur de la semana pasada y de Villaverde y San Sebasti谩n de los Reyes de ayer, esta tarde se reproducir谩n las protestas contra el plan de cierre estival de centros de salud de la Comunidad de Madrid en Usera y Moncloa. Adem谩s, en los d铆as pr贸ximos tendr谩n lugar en Chamart铆n, Tetu谩n, Moratalaz y otros barrios y distritos.

LISTADO DE CONCENTRACIONES

鈥 Martes 1 de junio

18:30. CS Calesas (Usera). C/ Calesas, 12. Organiza: AV Barrio de Moscard贸

18:30. CS San Ferm铆n (Usera). Avda. San Ferm铆n, 3. Organiza: AV de San Ferm铆n

19:00. CS Casa de Campo (Moncloa). C/Ribera del Manzanares, 113. Organiza: AV Manzanares-Casa de Campo

鈥 Jueves 3 de junio

19:00. CS Abrantes (Carabanchel). Avda. de Abrantes, 55. Organiza: Asamblea Popular de Carabanchel

19:30. CS Canillas, CS Santa Hortensia, CS Ciudad Jard铆n (Prosperidad, Chamart铆n). Plaza de Prosperidad. Organiza: AV Valle Incl谩n de Prosperidad

鈥 Lunes 7 de junio

19:00. CS Orcasur (Usera). C/Arenas del Rey s/n. Organiza: AV Orcasur

鈥 Martes 8 de junio

18:30. CS San Ferm铆n (Usera). Avda. San Ferm铆n, 3. Organiza: AV de San Ferm铆n

鈥 Jueves 10 de junio

19:00. CS Pavones (Moratalaz). C/ Hacienda de Pavones, 271. Organiza: AV Avance y asociaciones y colectivos del distrito en defensa de lo p煤blico

19:30. CS Mar铆a Auxiliadora (Moncloa-Aravaca). C/ Mar铆a Auxiliadora, 3. Organiza: Mesa de Salud de Valdezarza

20:00. CS Jos茅 Marv谩 (Tetu谩n). C/Bravo Murillo, 317. Organiza: AV Ventilla-Almenara, AV Cuatro Caminos-Tetu谩n

鈥 Lunes 14 de junio

19:00. CS Orcasur (Usera). C/Arenas del Rey s/n. Organiza: AV Orcasur

鈥 Martes 15 de junio

18:30. CS San Ferm铆n (Usera). Avda. San Ferm铆n, 3. Organiza: AV de San Ferm铆n

鈥 Lunes 28 de junio

19:00. CS Orcasur (Usera). C/Arenas del Rey s/n. Organiza: AV Orcasur

Estos actos se sumar谩n a una gran manifestaci贸n contra el plan de la Comunidad de Madrid que la FRAVM y la Mesa en Defensa de la Sanidad P煤blica de Madrid-Marea Blanca convocar谩 en las pr贸ximas semanas. 驴C贸mo es posible que en vez de reforzar una Atenci贸n Primaria que lleva meses al l铆mite por la Covid-19 y ha perdido en los 煤ltimos a帽os miles de profesionales el Gobierno auton贸mico apueste por cerrar centros de salud y reducir su horario? Se pregunta la organizaci贸n vecinal, trasladando la desolaci贸n y el hast铆o de pacientes y usuarios de la sanidad p煤blica, que ven como se han incrementado hasta l铆mites insospechados las listas de espera y deteriorado la calidad asistencial en la Atenci贸n Primaria. Este hecho se ha producido a la par que aumentaban las altas en los seguros m茅dicos privados en Madrid. 驴Casualidad?

La FRAVM rechaza de manera frontal el cierre de centros de salud y su reducci贸n horaria y pide a la Comunidad de Madrid que no lleve a efecto un 鈥減lan de mejora de la Atenci贸n Primaria鈥 que no es tal. No en vano, cuenta con la oposici贸n de cuatro de las cinco organizaciones sindicales que conforman la Mesa Sectorial de la Sanidad P煤blica de la Comunidad de Madrid.

Frente a este nuevo recorte, la federaci贸n demanda una vez m谩s la contrataci贸n de al menos 500 nuevos m茅dicos y m茅dicas, 2.000 enfermeras y 600 administrativos, tal y como defienden los propios profesionales de Atenci贸n Primaria para que los centros de salud recuperen la calidad asistencial perdida por los recortes de los 煤ltimos a帽os.

