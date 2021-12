Junta de Buen Gobierno Caracol 10 Patria Nueva: Denuncia de agresiones contra Nuevo San Gregorio

JUNTA DE BUEN GOBIERNO

NUEVO AMANECER EN RESISTENCIA Y REBELD脥A

POR LA VIDA Y LA HUMANIDAD

CARACOL 10

FLORECIENDO LA SEMILLA REBELDE

ZONA PATRIA NUEVA, CHIAPAS, M脡XICO

A 2 DE DICIEMBRE 2021

A LOS PUEBLOS DE M脡XICO

A LOS MEDIOS DE COMUNICACI脫N MASIVOS Y ALTERNATIVOS

A LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOM脡 DE LAS CASAS

AL CONGRESO NACIONAL IND脥GENA

AL CONSEJO IND脥GENA DE GOBIERNO

A LOS ADHERENTES DE LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL

A LA OPINI脫N PUBLICA.

Nosotros como Juntas de Buen Gobierno del caracol 10 denunciamos lo siguiente:

denunciamos a los invasores Nicol谩s P茅rez P茅rez del ejido San Gregorio las casas

Pedro Hern谩ndez G贸mez del ejido San Gregorio las casas

a Javier G贸mez P茅rez de la Rancher铆a Duraznal

integrantes del grupo los 40 que siguen invadiendo nuestros territorios y siguen haciendo su cometido teniendo como objetivo despojar de sus tierras a nuestros compa帽eros y compa帽eras que luchan.

Denunciamos los echos sucedidos el pasado 29 de noviembre del a帽o en curso, a las 8: am 22 invasores comandado por los invasores ya mencionados entran a nuestras tierras con azadones y picos para tomar el potrero colectivo de nuestra comunidad zapatista Nuevo San Gregorio, estos invasores se ponen a crear una sanja de 50 metros de largo para el pozo de agua fuente de ayuda y sostenimiento del colectivo de ganado de nuestros compa帽eros y compa帽eras zapatistas con el fin de provocar que se seque el abrevadero de sus animales; el objetivo principal de estos invasores es hacerle camino a un tractor para seguir invadiendo mas territorio rebelde y provocar que los 22 animales que siguen resistiendo ante estas agresiones, desfallezcan.

Estos invasores siguen avanzando su mal en nuestros territorios llegando al potrero colectivo de 9 hect谩reas que est谩 ubicado a 50 metros del centro de la comunidad, ahora atentando con la vida de los animales que han sido el sostenimiento en la lucha de nuestras compa帽eras y compa帽eros durante a帽os con resistencia y rebeld铆a. El pozo de agua tambi茅n alimenta el colectivo de peces, un estanque de 2脳3 metros, los dos colectivos ahora se encuentran en un alto riesgo de desfallecer. Cabe mencionar que los colectivos son grandes fuentes de apoyo y sostenimiento en nuestra lucha por la vida no para hacer alg煤n da帽o, pero estos invasores nos siguen hostigando e invadiendo nuestros territorios.

Responsabilizamos al gobierno Municipal, Estatal y Nacional de lo que vaya a suceder con nuestros colectivos, por que siendo llamados Autoridades no mueven ni un dedo ante estos atentados que est谩n viviendo nuestras compa帽eras y compa帽eros bases zapatistas, solapan los echos cometidos por este grupo de personas que no hacen mas que atacar a nuestras compa帽eras y compa帽eros que est谩n luchando, cuidando de nuestra madre tierra, el gobierno Mexicano no hace nada para detener las invasiones y agresiones que cada vez mas se expande.

El gobierno no hace mas que fortalecer la invasi贸n y la agresi贸n al quedarse callado ante estos actos de despojo, acciones de destrucci贸n que atentan contra la integridad y la vida de la gente que resiste y lucha por la vida.

Seguimos en pie de lucha, no nos vamos a rendir.

ATENTAMENTE:

LA JUNTA DE BUEN GOBIERNO

NUEVO AMANECER EN RESISTENCIA Y REBELD脥A

POR LA VIDA Y LA HUMANIDAD.