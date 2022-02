Junts utilitza fal路l脿cies en el seu argumentari oficial per a defensar la candidatura als Jocs Ol铆mpics d’hivern

La ‘Directa’ ha tingut acc茅s al dossier intern que aquest partit de govern ha distribu茂t entre els seus c脿rrecs electes per definir els motius que han d’esgrimir a l’hora de defensar el projecte Pirineus-Barcelona 2030. Malgrat els esfor莽os de la direcci贸, entre les seves bases cada vegada s’alcen m茅s veus contr脿ries al projecte

鈥淟鈥檃ny 1992 Catalunya es va bolcar perqu猫 els Jocs Ol铆mpics de Barcelona fossin un 猫xit. Ho van ser, tant a nivell esportiu, com econ貌mic i social. Els jocs van situar Barcelona en el mapa del m贸n i van donar un impuls a la capital catalana que encara dura. Trenta anys despr茅s cal tornar a fer el mateix amb el Pirineu鈥. Amb aquesta consigna arrenca el document de 21 p脿gines que Junts per Catalunya (Junts) ha distribu茂t entre els seus c脿rrecs electes de les comarques afectades per la candidatura ol铆mpica Pirineus-Barcelona 2030.

En el dossier, al qual ha tingut acc茅s aquest mitj脿, s鈥檃firma que 鈥渆s tracta d鈥檜n projecte sostenible, respectu贸s amb el medi ambient i adaptat a les condicions que genera el canvi clim脿tic鈥, dues afirmacions q眉estionades per experts en medi i clima que s鈥檋an contra argumentat per part de les entitats opositores aplegades en la plataforma StopJJOO. Des d鈥檃quest espai denuncien la 鈥渕anca de transpar猫ncia i que no s鈥檋a presentat p煤blicament el projecte a les comarques afectades鈥. A m茅s, respecte de la celebraci贸 d鈥檜n esdeveniment d鈥檃questes caracter铆stiques en un context d鈥檈merg猫ncia clim脿tica, els mateixos informes de la Generalitat de Catalunya alerten de la manca de viabilitat de les estacions d鈥檈squ铆 en menys d鈥檜na d猫cada, un extrem que contradiu tamb茅 les tesis del partit.

Junts utilitza la fal路l脿cia de prova incompleta o supressi贸 de proves (anomenat 鈥榗herry picking鈥 en el concepte original en angl猫s) per oferir als seus c脿rrecs i representants al territori dades que falsegen la realitat

Aix铆 i tot, Junts utilitza la fal路l脿cia de prova incompleta o supressi贸 de proves (anomenat cherry picking en el concepte original en angl猫s) per oferir als seus c脿rrecs i representants al territori dades que falsegen la realitat. 脡s el cas de l鈥檃partat del document anomenat 鈥減revisi贸 de neu鈥, en el qual asseguren que Catalunya i el Pirineu 鈥渟empre han tingut un clima canviant i sempre est脿 canviant. No anem cap a baix en quantitat de neu: s鈥檈stan accentuant les irregularitats鈥. Posteriorment, agafen dades dels dies de neu durant la temporada 2013-2014 a l鈥檈staci贸 de la Molina (Cerdanya) i Baqueira (Aran) i les comparen amb les de la temporada 2017-2018. Aix铆 茅s com aconsegueixen fer una selecci贸 a mida dels anys que els interessen per obtenir dades que reforcin el seu posicionament, ignorant els anys desfavorables i la tend猫ncia negativa que demostren. 鈥淟a temporada 2013-2014, hi va haver un total de 20 dies de neu durant la temporada d鈥檋ivern, mentre que el 2017-2018, n鈥檋i va haver 21. Les pistes van estar obertes de manera ininterrompuda 136 i 138 dies respectivament鈥, asseguren en el cas de les instal路lacions ceretanes.

Sobre la participaci贸 de l鈥橝rag贸 en la candidatura, Junts ho justifica dient que 鈥渆l COI nom茅s pot validar candidatures a proposta d鈥檜n comit猫 ol铆mpic estatal. Ara com ara, l鈥檕ficialitzaci贸 de la candidatura s鈥檋a de produir de la m脿 del Comit猫 Ol铆mpic Espanyol (COE). Un dels requisits del COE per a l鈥檕rganitzaci贸 dels JJOO 茅s l鈥檃profitament d鈥檌nfraestructures que ja existeixen a l鈥橝rag贸鈥. La direcci贸 de Junts persuadeix els seus c脿rrecs al territori de fer valdre la 鈥減rojecci贸 internacional鈥 que suposaria aquest macroesdeveniment: 鈥淓ls JJOO faran el Pirineu global. No 煤nicament a nivell tur铆stic (elevaran el rom脿nic catal脿), sin贸 tamb茅 a nivell econ貌mic, esportiu i cultural鈥, reblen.

Per 煤ltim, el document dona pistes sobre un projecte que avui dia, a tres mesos del refer猫ndum anunciat per la consellera de la Presid猫ncia Laura Vilagr脿 (ERC), no s鈥檋a traslladat a la ciutadania que s鈥檋a de posicionar a favor o en contra. Apunten que la comarca de l鈥橝lt Urgell es destinaria a l鈥檃llotjament de les participants en aquests hipot猫tics Jocs Ol铆mpics i que la Vall d鈥橝ran acolliria les proves de biatl贸, cross country, esqu铆 alp铆 i snowboard, les mateixes que la Cerdanya, a la qual se li afegirien els salts d鈥檈squ铆 i la combinada n貌rdica. El document de Junts tamb茅 assegura que entre les noves infraestructures hi hauria una 鈥渆xecuci贸 de projectes de telecabines per accedir directament des de la R3 [l铆nia de tren] a la Molina promocionant l鈥檃cc茅s descarbonitzat a pistes鈥.



Fissures internes

El partit presidit per Carles Puigdemont i el secretari general del qual 茅s Jordi S脿nchez, qui ha defensat amb vehem猫ncia el projecte ol铆mpic, pret茅n amb aquest document consolidar un discurs 煤nic al voltant del 鈥渟铆鈥 al projecte. Tanmateix, les fissures comencen a ser m茅s que evidents en els socis de Govern d鈥橢RC a l鈥檈xecutiu catal脿, tot i els seus esfor莽os per mantenir una posici贸 comuna. 脡s el cas de Josefina Llad贸s Torrent, membre de Junts, alcaldessa de Ribera d鈥橴rgellet i vicepresidenta del Consell Comarcal de l鈥橝lt Urgell, qui s鈥檋a mostrat p煤blicament en contra del projecte ol铆mpic.

Al seu torn, l鈥檈xconsellera d鈥橢ducaci贸 i europarlament脿ria Clara Ponsat铆 va publicar el passat cap de setmana a Vilaweb un article molt cr铆tic amb la postura del partit. L鈥檈xiliada es mostrava rotunda escrivint: 鈥淭robo especialment xocant no sentir cap veu dissident dins de Junts. Un grup important i influent de Junts ha vist en els Jocs una oportunitat per a recuperar un espai i un perfil propi desdibuixat de fa temps, com un acte reflex, per貌 degradat, del que podia representar Converg猫ncia en el seu dia鈥. Dos dies despr茅s, el vicepresident del govern de Pere Aragon猫s i membre de Junts, Jordi Puigner贸, apareixia entrevistat a La Vanguardia sota el titular 鈥淰olem que Arag贸 ens acompanyi en els Jocs鈥. L鈥檈ntrevista formava part de l鈥檈dici贸 de diumenge del diari del Comte de God贸, que obria amb un editorial i diversos continguts dedicats a promocionar la candidatura.

https://directa.cat/junts-utilitza-fallacies-en-el-seu-argumentari-oficial-per-defensar-la-candidatura-als-jocs-olimpics-dhivern/