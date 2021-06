–

De parte de La Haine June 30, 2021 44 puntos de vista

El asunto es del tipo lo niego, pero no me puedo contener.

Apenas baj贸 la bulla en torno al hist贸rico fallo del Tribunal Penal Internacional (ICC) que se declar贸 competente para investigar los cr铆menes de guerra en Palestina, tanto de parte de Israel, como de Hamas (sic) (https://lahaine.org/dT7v).

Apenas Tel Aviv comunic贸 su decisi贸n de no cooperar con el tribunal, negando las acusaciones y tachando su investigaci贸n de criminal y antisemita (sic), y ya a mediados de mayo vino la otra escalada en Gaza, el eufemismo period铆stico para el desproporcionado ataque a la poblaci贸n de este gueto palestino donde, como asegura Israel, no hay civiles.

Una escalada que, con saldo de 256 palestinos muertos 鈭抷 12 israel铆es por cohetes de Hamas鈭, este enclave bajo el bloqueo y asedio permanente nuevamente bombardeado hasta la Edad de Piedra (B. Gantz dixit), arroj贸 nuevas pruebas de… los mismos cr铆menes de guerra que el tribunal se propon铆a a investigar desde el principio (bit.ly/3j7hgDy).

Si la clave freudiana (驴personalidades paranoides?) se ofrece ac谩 para explicar lo ocurrido, es tal vez porque alguien ya la hab铆a sugerido precisamente para un contexto as铆.

Como ya lo demostr贸 desde el sicoan谩lisis Frantz Fanon para el caso de Argelia, el colonialismo, siendo el sionismo 鈭抲n proyecto colonial de asentamientos en una realizaci贸n permanente鈭 su ejemplo quintaesencial, da帽a tanto al colonizado como al sujeto colonizador.

Causa sicosis. Neurosis. Lo hace transferir la culpa.

Centrar, por parte de Israel, la discusi贸n en los cohetes y/o en lo que han hecho los palestinos 鈭抏l llamado Hamas argument鈭 es buen ejemplo de esto.

Evoca, de hecho, la cl谩sica escena de La batalla de Argel (1966), de Pontecorvo. Acusado de esconder las bombas detonadas en los canastos de los mercados, un militante argelino dice a los colonizadores franceses: Entonces dennos sus bombarderos. Nosotros les daremos nuestros canastos.

Si alguien ten铆a dudas de qu茅 iba a significar la ca铆da de Netanyahu, el nuevo gobierno de cambio de Israel 鈭抭ue vaticina m谩s de lo mismo s贸lo en la versi贸n hardcore鈭 pronto los disip贸.

A pocos d铆as de asumir el poder, volvi贸 a mandar sus F-16 para bombardear Gaza como respuesta a… los globos incendiarios lanzados desde el gueto.

Seg煤n el derecho internacional (ONU et al.), la poblaci贸n colonizada tiene todo el derecho a liberarse por todos los medios necesarios.

Por ejemplo 鈭抷 aunque sea鈭, usando cohetes primitivos (鈥渆n realidad unos 鈥榝uegos artificiales鈥欌, N. Finkelstein dixit).

O globos.

O canastos.

Pero vivimos en un mundo descrito una vez por John Berger, en el que los invasores invirtieron todas las se帽ales y el mismo art铆culo de la ONU parece rezar m谩s bien que el colonizador tiene todo el derecho a defenderse de los colonizados, ocupante de los ocupados.

Desde hace a帽os Il谩n Papp茅 viene proponiendo ver lo que Israel hace en Gaza con sus sucesivas operaciones punitivas como una suerte de genocidio incremental.

No una erradicaci贸n directa de 2 millones de sus habitantes, sino una -extendida en el tiempo- campa帽a de exterminio poco a poco.

El proyecto colonial sionista, subraya Papp茅, s贸lo podr谩 materializarse sin una significante porci贸n de la poblaci贸n aut贸ctona palestina.

La reciente escalada en Gaza con su saldo de muerte a cuentagotas ha sido otro paso hacia su realizaci贸n.

El crimen de genocidio, uno por el que, entre otros, ha sido establecido el Tribunal Penal Internacional, es una de las m谩s estrictas categor铆as del derecho internacional. Tal vez es tiempo de reformularla y/o ampliarla.

Las pulsiones de la muerte en el mundo contempor谩neo, como lo demuestra Achille Mbembe con su concepto de necropol铆tica (v茅ase: Necropolitcs, Duke University Press, 2019, pp. 213), van mutando y fluctuando.

Palestina y Gaza en particular son de hecho para 茅l laboratorios de las nuevas estrategias del control y de la muerte por venir.

Unos a los que muchas de las categor铆as (legales, jur铆dicas) a煤n no est谩n ajustadas.

驴Qu茅 tal, por ejemplo, el familicidio?

En los recientes bombardeos de Gaza 15 familias palestinas enteras de todas las generaciones 鈭抪adres, hijos, beb茅s, abuelos, hermanos, t铆os, sobrinos, etc茅tera鈭 han sido erradicadas de este mundo, cada una de un solo clic, por la fuerza a茅rea israel铆.

En la escalada de 2014 las fuerzas israel铆es borraron en Gaza a… 142 familias enteras. El pasado, presente y futuro de Palestina. De una vez.

Como apunta Amira Hass hay numerosas muestras que estos ataques 鈭抋yer y hoy鈭 han sido premeditados y no han sido accidentes.

Las familias mor铆an juntas, en sus casas, en el momento preciso cuando todos estaban adentro. No hubo ning煤n aviso previo, aunque la inteligencia israel铆, que cuenta con un detallado registro de la poblaci贸n de Gaza, a veces 鈭抍uando quiere鈭 avisa (knock on the roof).

Cada uno ha sido minuciosamente planeado. Cada uno ha sido aprobado por la cadena de mando. Cada uno, finalmente, ha sido… avalado por los juristas militares.

Si la cl谩sica figura arendtiana de un bur贸crata hecho parte integral 鈭抏 irreflexiva鈭 de un proceso de exterminaci贸n (v茅ase: Eichmann en Jerusal茅n, 1963) viene a la mente, es tal vez porque precisamente sea el caso.

@MaciekWizz