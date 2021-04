Justicia para Julie

–

Tras diez a帽os de instrucci贸n, un juzgado en Francia sentenci贸 en noviembre que el caso de un mujer francesa que acusa a 22 bomberos de haberla violado durante dos a帽os cuando ella ten铆a menos de 15 fuera considerado abuso sexual y no violaci贸n. En marzo, el recurso presentado por su familia fue desestimado, pero permiti贸 traer a la primera l铆nea de la pol铆tica francesa el debate sobre el consentimiento.

Abuso en grupo de miembros de los cuerpos del Estado, diferencia de edad y fuerza, abuso o violaci贸n鈥 La historia de la francesa Julie (un nombre falso) tiene paralelismo con la sentencia de La Manada ya que los jueces no consideraron probado que la superviviente se opusiera a las relaciones sexuales que la impon铆an, a pesar de ser menor de edad y de tomar abundante medicaci贸n por su estado de salud mental. Tanto la investigaci贸n policial como los informes del tribunal buscaron adem谩s criminalizar a una v铆ctima que, al contrario de lo que se vivi贸 en Espa帽a en 2018, no ha contado con una movilizaci贸n feminista tan fuerte y concienciada que la sostenga y arrope.

Seg煤n recoge la sentencia, entre noviembre de 2009 y agosto de 2010, cuando ten铆a 14 y 15 a帽os, Julie mantuvo relaciones con 22 bomberos. La v铆ctima, que desde 2008 sufr铆a constantes ataques de ansiedad as铆 como de par谩lisis esp谩stica y tomaba ansiol铆ticos, antidepresivos y antipsic贸ticos, hab铆a sido ingresada dos veces en psiquiatr铆a infantil. En dos a帽os, Julie tuvo que ser atendida por sus diagn贸sticos de salud mental en 260 ocasiones. En Francia, los bomberos hacen de ambulancieros en casos de urgencia, as铆 que eran los responsables de trasladarla al hospital.

La rama sindical de la CGT del cuerpo de bomberos denuncia el 鈥渁buso de posici贸n鈥 que estos agentes cometieron y resalta que no hay 鈥渟itio en el cuerpo para las violencias y los depredadores sexuales鈥. En los 煤ltimos a帽os, los bomberos en Francia han sido los protagonistas en numerosos casos de abusos sexuales: por ejemplo, en 2019 una estudiante noruega de 20 a帽os acus贸 a seis bomberos de haberla violado en una estaci贸n de Par铆s.

Cuando en agosto de 2010 Julie fue capaz de contar lo sucedido a su madre y denunciar a los agresores, empez贸 un proceso largo y lento, inusualmente lento. Diez a帽os de instrucci贸n que port贸 en sus hombros la madre de la superviviente, Corinne Leriche, una profesora de primaria que ense帽aba a su alumnado 鈥渁 tener confianza en los representantes del orden鈥, como cuenta ella, y que lo dej贸 todo para denunciar a los agresores de hija.

鈥淒e media en Francia, una acusaci贸n por violaci贸n se juzga en cuatro a帽os, aqu铆 han tardado diez. La falta de medios en los casos de abusos sexuales es impresionante鈥, afirma la abogada de la superviviente, Marjolaine Vignola. En una d茅cada, cuatro jueces pasaron por el dosier, 鈥減ero durante los primeros sietes meses de la investigaci贸n no se hizo nada鈥, explica Vignola. Hab铆a que interrogar a 22 acusados y solo se asign贸 a un polic铆a para llevar a cabo las pesquisas judiciales. Tres de los bomberos fueron en un principio acusados de violaci贸n por mantener relaciones con penetraci贸n con una menor de 15 a帽os a sabiendas de su edad, otros 17 (dos bomberos murieron durante el tiempo de la instrucci贸n) declararon desconocerla y no fueron investigados.

En julio de 2019, la familia recibi贸 la notificaci贸n del juzgado: los magistrados no consideraron probado que Julie se opusiera a lo que ellos calificaron como relaciones sexuales as铆 que el caso pas贸 de violaci贸n a ser considerado un abuso sexual, rebajando las posibles penas de entre 15 y 20 a帽os a siete. Un elemento revelador del tono que tuvo todo el proceso judicial es esta parte del interrogatorio al que someti贸 la brigada de menores a Julie y que Corinne Leriche present贸 en el juicio:

-驴Entiendes la diferencia entre lo que pas贸 y una violaci贸n?

-S铆, la entiendo.

-驴Cu谩l es?

-Que no chill茅 ni grit茅.

-驴Qu茅 hubieran entendido esos tres chicos si lo hubieras hecho?

-Que no ten铆a ganas.

Un primer mareo y 260 intervenciones despu茅s

En abril de 2008 Julie acaba de cumplir 13 a帽os, sufre un desmayo en clase que la deja paralizada. Los bomberos la socorren y toman sus datos personales para establecer el parte m茅dico. Uno de los bomberos que la atendi贸 guard贸 sus datos y la contact贸 poco despu茅s por redes sociales.

El estado de salud de Julie se degrada muy r谩pido: sufre crisis de ansiedad, tentativas de suicidio y se autolesiona. Deja el colegio durante un a帽o y comienza un seguimiento psiqui谩trico semanal por el que toma ansiol铆ticos, antidepresivos y antipsic贸ticos. En octubre de 2009 la hospitalizan 20 d铆as en un servicio de psiquiatr铆a infantil.

Cada vez que Julie tiene un problema de salud, los bomberos intervienen. Ya sea en la calle o en su domicilio. La familia vive en una localidad peque帽a de la periferia de Par铆s y el parque de bomberos est谩 en el pueblo. En dos a帽os, intervienen de urgencia unas 260 veces. Los rostros se repiten. A fuerza de verse, se establece una forma de familiaridad entre la familia y los bomberos.

El 4 de noviembre de 2009, a la salida de su guardia, el bombero Pierre C., de 21 a帽os, se present贸 de uniforme en casa familiar, eran las ocho y media de la ma帽ana. Pierre pidi贸 a la madre de Julie si pod铆a llevar a su hija a dar un paseo por el parque, y ella le avis贸: 鈥淣i un tonteo, solo tiene 14 a帽os鈥. Pero Pierre C. la llev贸 a su casa. Esa ma帽ana tuvieron relaciones sexuales con penetraci贸n y Pierre le pregunt贸 si quer铆a quedarse a tomar caf茅. Unos 15 minutos m谩s tarde se presentaron en la casa otros dos bomberos: fue la primera violaci贸n en grupo que denuncia la familia. 鈥淔ue entre dos ingresos en el hospital; estaba hasta arriba de medicaci贸n鈥, explic贸 m谩s tarde Julie en el proceso.

Despu茅s de la primera violaci贸n, Pierre C. fue pasando el n煤mero de tel茅fono de la ni帽a y su contacto en redes sociales de un bombero a otro, de una estaci贸n de bomberos a otra. Como afirmaron en sus declaraciones en el juicio, entre los bomberos, Julie era una 鈥渇acilona鈥, una 鈥渃erda鈥 de 14 a帽os. En total, 22 hombres, unas veces en grupo, otras en solitario, reconocen haber tenido relaciones sexuales con penetraci贸n con Julie. Al menos cinco de ellos hab铆an tratado directamente a Julie durante sus crisis, por lo tanto conoc铆an su edad y su estado de salud.

Todos los acusados afirmaron que era Julie quien llevaba la iniciativa, que era ella quien les escrib铆a, algo que su madre rebati贸 con pruebas durante el juicio: 鈥淧resentamos mensajes en las redes sociales que demuestran que eran ellos quienes la escrib铆an, la acosaban, incluso. Llegando a mandar fotos pornogr谩ficas鈥.

鈥淯n proceso contra Julie鈥

En la jurisdicci贸n francesa, corresponde a la acusaci贸n y a la Fiscal铆a probar que los actos no fueron consentidos. Julie deb铆a demostrar que lo que le hab铆a ocurrido no era en absoluto 鈥渘ormal鈥. Seg煤n se detalla en las actas del proceso publicadas en los medios, tanto la investigaci贸n de la polic铆a como las del tribunal estaban centradas en el comportamiento de la supervivente.

鈥溌縀n qu茅 momento te diste cuenta de que hab铆as sido violada?鈥 o 鈥減odr铆as haber gritado, llorado, haberle mordido, empujarlo, 驴por qu茅 no lo hiciste?鈥, son otras de las preguntas que tuvo que responder Julie cuando fue interrogada por la polic铆a. La v铆ctima tiene que probar que es una buena v铆ctima, que no hubo ning煤n atisbo de aceptaci贸n por su parte. 鈥淟os bomberos no tuvieron que explicar en ning煤n momento sus gustos sexuales delante de los jueces. Los jueces pod铆an haber preguntado, por ejemplo, si consum铆an pornograf铆a habitualmente y si pensaban que su comportamiento sexual estaba influenciado por ella鈥, explica una de las dos abogadas de la acusaci贸n, Marjolaine Vignola. Tampoco nadie les pregunt贸 si ya hab铆an violado a una menor antes.

Julie fue violada de nuevo por un grupo de bomberos entre junio y julio de 2010. El siguiente mes de agosto, la familia pasa sus vacaciones lejos de Par铆s, pero tienen que volver urgentemente para que ingresen a Julie. En esta nueva hospitalizaci贸n, los psiquiatras que la segu铆an decidieron quitarle la medicaci贸n. Como explica su madre, bajo el tratamiento Julie era 鈥渃asi incapaz de hablar, hac铆a frases muy sencillas鈥. Sin los medicamentos, Julie confiesa todo lo que ha vivido estos 煤ltimos dos a帽os a su madre y juntas denuncian en comisar铆a.

La primera jueza instructora prometi贸 a la familia que iba a mandar testificar a los 22 bomberos. Pero no lo hizo. En su lugar, pidi贸 un informe al psiquiatra Paul Bensussan, un experto en las 鈥渇alsas acusaciones de incesto鈥 que ha publicado libros donde intenta desacreditar la validez de los testimonios de las criaturas en los casos de abusos cometidos por sus padres.

El informe de Bensussan, al que Leriche califica de 鈥減ro agresores鈥, incluye frases como esta: 鈥淒ado el 茅xito de los bomberos entre el g茅nero femenino, estos pudieron considerar que Julie consent铆a鈥. Sin embargo, Bensussan apunt贸 finalmente que 鈥渄esde un punto de vista psicol贸gico, hay que admitir que el consentimiento de una joven tan fr谩gil, vulnerable y perturbada no puede considerarse como fundado鈥.

Julie lleva siendo tratada desde hace diez a帽os por Muriel Salmona, una de las m谩s reputadas psiquiatras francesas en temas de violencia contra la infancia. Llamada por la familia Leriche para testificar en el tribunal, Salmona afirm贸 que Julie es 鈥渦na de las pacientes que sigo con los trastornos m谩s severos鈥.

Finalmente, solo tres de los 22 bomberos fueron condenados por abuso sexual ya que qued贸 probado que conoc铆an la edad de Julie, aunque al menos cinco de ellos hab铆a auxiliado a la v铆ctima en alguna ocasi贸n. 鈥淎 los bomberos les bast贸 con decir que cre铆an que la v铆ctima consent铆a y que desconoc铆an su edad para salir inocentes del proceso鈥, explica Vignola.

La abogada afirma que todo el proceso fue 鈥渃ontra Julie鈥 ya que no se tuvo en cuenta la ausencia de consentimiento de la v铆ctima: 鈥淒ecir que consinti贸 porque no se resisti贸 va contra la realidad de las reacciones humanas observadas normalmente, el cerebro no est谩 armado contra una agresi贸n, las v铆ctimas de violaci贸n suelen sufrir par谩lisis鈥. El problema, seg煤n Vignola, surge de una visi贸n 鈥渕achista鈥 y 鈥渕is贸gina鈥 de la justicia, que entiende a la mujer como un elemento 鈥減asivo鈥 en el acto sexual, que consiente por principio 鈥渁nte el deseo del hombre鈥.

鈥淧ensabais haber acabado conmigo, ahora es vuestro turno de temblar鈥

Seg煤n los datos presentados en 2018 por la agencia gubernamental Infostat Justice, solo el 10 por ciento de las denuncias por violaci贸n acaban siendo juzgadas como tal en Francia, la mayor铆a se recalifican como abusos sexuales. El 70 por ciento de los acusados entre 2007 y 2016, apunta esta agencia, fueron absueltos.

En un pa铆s en el que la ola #MeToo despert贸 una incipiente movilizaci贸n feminista y cre贸 una bola de nieve de sonados casos de abusos e incesto entre miembros de la clase pol铆tica, esta sentencia muestra la necesidad de abordar el debate sobre el consentimiento en Francia. Las reivindicaciones de las feministas y las denuncias de las supervivientes obligaron al presidente franc茅s, Emmanuel Macron, a prometer, poco despu茅s de su elecci贸n, que har铆a de la lucha contra la violencia a las mujeres la gran causa de su mandato. Luego nombr贸 ministro del Interior a G茅rald Darmanin, acusado por dos mujeres de violaci贸n y, en la cartera de Justicia puso a un abogado conocido por su declaraciones antifeministas, 脡ric Dupond-Moretti.

Apoyada por organizaciones feministas como Femen, la familia de Julie decidi贸 recurrir la sentencia ante el tribunal superior franc茅s, que desde el 11 de febrero estudia el caso. Un d铆a antes, el ministro de Justicia anunci贸 que propondr铆a una modificaci贸n en la ley para que cualquier acto sexual con penetraci贸n sobre un menor de 15 a帽os pasara a ser considerado una violaci贸n (y no un abuso sexual, como hasta ahora), sin tener que demostrar la oposici贸n de la v铆ctima.

De momento, la ley francesa no recoge la idea de una edad m铆nima de consentimiento, aunque la jurisprudencia considera la mayor铆a sexual en 15 a帽os. En Espa帽a, el consentimiento sexual empieza a los 16 a帽os.

Durante estos diez a帽os, la cara del caso ha sido Corinne Leriche, la madre de la superviviente, siempre presente en las manifestaciones feministas con su pancarta de 鈥Justice pour Julie鈥 (Justicia para Julie). Su hija hab铆a sido hasta ahora un nombre ficticio, protegida en segundo plano, hasta que el pasado 7 de febrero tom贸 la palabra durante una manifestaci贸n en el centro de Par铆s. Irreconocible bajo una capucha y una mascarilla habl贸 por primera vez en p煤blico ante 300 personas: 鈥淭engo un mensaje para mis agresores: pensabais haber acabado conmigo, ahora es vuestro turno de temblar鈥.

El Salto&Pikara Magazine Este contenido ha sido publicado antes en la edici贸n en papel de www.elsaltodiario.com en el marco de un acuerdo de colaboraci贸n que tenemos con ellas

