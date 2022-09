–

Un jurado popular en Mendoza encontr贸 al ex oficial de la polic铆a, Dar铆o Jes煤s Chaves Rubio, culpable de homicidio agravado por odio a la identidad de g茅nero. Fue condenado a perpetua por el transfemicidio de Melody Barrera, de 27 a帽os, en 2020.

(NOTICIA ACTUALIZADA 16/9/22)

Un jurado popular en Mendoza encontr贸 al ex oficial de la polic铆a, Dar铆o Jes煤s Chaves Rubio, culpable por el transfemicidio de Melody Barrera, asesinada a los 27 a帽os en agosto de 2020. Pero tambi茅n culpable por haber perpetrado el crimen con alevos铆a, ensa帽amiento, con un arma de fuego y siendo polic铆a. Minutos despu茅s la jueza Nancy Lecek dio a conocer la sentencia condenatoria por el crimen de odio a la identidad de g茅nero y el resto de los agravantes, y la pena a aplicar: prisi贸n perpetua. Los fundamentos de la sentencia, dijo la jueza que gui贸 el debate, ser谩n dados a conocer en los plazos que marca la ley.

El juicio y la sentencia cobran relevancia por varios aspectos. Reconoce que fue un homicidio por odio a la identidad de g茅nero y tambi茅n toma en consideraci贸n otros agravantes. Es decir, se inscribe en el legado jur铆dico de la sentencia del juicio de Diana Sacay谩n, en 2018. Por otro lado, es la primera vez que en Mendoza se llega a una sentencia por crimen de odio, que adem谩s recoge las demandas de justicia de los activismos. Tambi茅n es la primera vez que el veredicto de un transfemicidio est谩 a cargo de un jurado popular ya que el proceso se desarroll贸 a trav茅s de este sistema. El proceso adem谩s fue transmitido por el canal de Youtube del Poder Judicial de Mendoza.

鈥淣osotros, el jurado, encontramos al acusado culpable por el delito de homicidio agravado por odio a la expresi贸n de g茅nero o identidad de g茅nero, travesticidio鈥, leyeron esta noche en Polo Judicial Penal de la ciudad de Mendoza, donde se lleva a cabo el juicio. Tambi茅n lo encontraron culpable de homicidio agravado por alevos铆a, homicidio agravado por el uso del arma de fuego, por ensa帽amiento y por ser un sujeto en actividad en la polic铆a. Es decir, coincidieron con lo pedido en su alegato la fiscal铆a.

Antes de la sentencia, la jueza pidi贸 secreto sobre las deliberaciones. 芦La ley les impone que no revelen jam谩s lo que ha sucedido en la sala de deliberaciones禄, les dijo. La condena fue le铆da unos minutos despu茅s y aplic贸 las mismas figuras y agravantes de homicidio previstos en el C贸digo Penal de Argentina.

Chaves Rubio hab铆a sido acusado por la fiscal铆a por el delito de homicidio con cinco agravantes: odio a la identidad o expresi贸n de g茅nero, lo que se conoce como travesticidio o transfemicidio. Pero tambi茅n por alevos铆a; ensa帽amiento; por abusar de su cargo de funcionario policial; y por utilizar un arma de fuego.

Un mensaje contra la impunidad

La Comisi贸n de Justicia por Melody -integrada por activismos trans travesti y de la diversidad- consider贸 la sentencia como un hito. 芦Porque implic贸 que, al ser un jurado popular el que diera veredicto sobre el crimen contra Melody Barrera, ocurrido el 29 de agosto de 2020, tanto la comunidad como el Estado se posicionaran en favor del derecho a una vida libre de violencias de g茅nero, a la identidad de g茅nero, y su expresi贸n. Implica un mensaje contra la impunidad: un mensaje que dice que las vidas travestis-trans importan, que visibiliza la vulneraci贸n permanente de derechos a la que est谩n expuestas las personas que son parte del colectivo. Tambi茅n, un mensaje contra la violencia institucional: el jurado popular consider贸 que el crimen estuvo agravado por haber sido ejecutado por un polic铆a, que us贸 su arma reglamentaria para atentar contra una vida que por sus funciones p煤blicas jur贸 proteger禄.

Primer juicio por crimen de odio en Mendoza

Fue la primera vez que un crimen de odio lleg贸 a juicio en esta provincia. Comenz贸 el lunes 12 de septiembre y se extendi贸 hasta esta jornada. Durante la semana, la comunidad travesti trans de Mendoza hizo un despliegue de actividades, muestras y charlas. Desde la ciudad de Buenos Aires viajaron les activistas Alma Fern谩ndez, Florencia Guimaraes, Daniela Ruiz y Say Sacay谩n. Tambi茅n la subsecretaria de pol铆ticas de diversidad, Greta Pena, est谩 all铆.

鈥淟a identidad de g茅nero trans de Melody Barrera recorri贸 todo el debate de su juicio: las discriminaciones estructurales, sus padecimientos, alegr铆as, y, sobre todo, el derecho a vivir la vida y a desarrollarse libremente. Eso es lo que el asesino atac贸, y el jurado popular asi lo entendi贸: fue travesticidio禄, dijo Pena a Presentes. Y destac贸 芦el trabajo denodado de las organizaciones LGBTI+ de Mendoza con el apoyo de las de todo el pa铆s禄, as铆 como la presencia y escritos del Ministerio de las Mujeres, Generos y Diversidad. 芦La familia de Melody y sus abogades. Toda esa conjunci贸n, hizo que podamos llegar a esta sentencia hist贸rica鈥, analiz贸 la subsecretaria de Pol铆ticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, G茅neros y Diversidad de Naci贸n.

Marlene Wayar fue convocada como testiga experta y declar贸 en el juicio. 芦Este crimen es uno de los tantos m谩s que por su resonancia nos llegan, pero es esa puntita del iceberg que muestra la cantidad de cr铆menes que no avanzan en juicios con condenas. En el continuum de violencias que vienen padeciendo las personas travestis y trans durante su recorrido vital, este es es el grado m谩ximo de violencia que termina con una vida. Pero son todas condiciones abrumadoras que hacen que a煤n hoy la expectativa de vida no supere los 35 a帽os para la comunidad禄, dijo a Presentes. Y advirti贸: 芦Se necesitan pol铆ticas p煤blicas para que esto no termine con un individuo preso simplemente, sino que hay un trabajo de toda una sociedad que no produzca este tipo de individuos capaces de cometer travesticidios y transfemicidios禄.

Lo que cont贸 el cuerpo de Melody

La 煤ltima jornada del juicio comenz贸 esta ma帽ana con los alegatos en el Polo Judicial Penal de Mendoza. En primer lugar expusieron los fiscales. El fiscal en jefe de Homicidios, Fernando Guzzo, brind贸 una serie de explicaciones t茅cnicas que precisaron por qu茅 motivo no hubo 鈥渓eg铆tima defensa鈥, argumento que se sostuvo desde la defensa del acusado.

Dar铆o Jes煤s Chaves Rubio declar贸 en el tercer d铆a del juicio y una vez m谩s dijo haber sufrido un ataque por parte de Melody. 鈥淭en铆a mucho miedo, no s茅 cu谩ntas veces dispar茅鈥, dijo Chaves.

Sin embargo, en el alegato final, la fiscal铆a detall贸 que en el cuerpo de Melody no hab铆a signos de defensa, y mucho menos de pelea. 鈥淓l cuerpo lo que nos dice es que Chaves Rubio la acribill贸 a balazos鈥.

鈥淗asta el d铆a que lo detienen, 茅l lleva su vida como si nada hubiera pasado. Con una indiferencia absoluta, portando el arma鈥, resalt贸 Guzzo. 鈥淐reo que esto lo hace 煤nicamente por la omnipotencia que siente en base a su personalidad de jugar a no ser descubierto y que este hecho quedara impune. Durante su declaraci贸n nunca habl贸 de Melody. Nunca pidi贸 disculpas. Melody sigui贸 siendo para 茅l, y al momento de hoy, un objeto鈥, expres贸 el fiscal.

La saga de mentiras de Chaves Rubio tambi茅n quedaron en evidencia en el alegato dela fiscal铆a. 鈥淟o primero que qued贸 claro en este debate es que Chaves Rubio minti贸. Minti贸 a su esposa, minti贸 a su familia, minti贸 cuando dijo que hab铆a un robo. Minti贸 acomodando el relato como le conven铆a鈥.

La jueza a cargo de guiar el debate fue Nancy Lecek. La querella estuvo representada por les abogades Viviana Beigel y Lucas Lecour, de la organizaci贸n de Derechos Humanos Xumek.

C贸mo fue la reconstrucci贸n de los hechos

Al momento de pedir condena, la fiscal铆a tuvo en cuenta el estado de vulnerabilidad 鈥揷om煤n a todo el colectivo travesti trans- del cual Melody era v铆ctima.

El lunes, en la apertura del juicio, reconstruy贸 los hechos. 鈥淓xisti贸 una discusi贸n por la cual Melody termin贸 arroj谩ndole gas pimienta en la cara. El acusado se retir贸 del lugar a bordo de su veh铆culo. A las 3.08 iba pasando un chofer de la empresa Cabify, a quien le anunci贸 lo que har铆a: voy a buscar un arma y cagar a tiros a los travas. Esto en definitiva es lo que hizo. El se帽or Chaves Rubio con total frialdad, con ira, con alevos铆a y con ensa帽amiento comenz贸 a agredir a Melody. Le efectu贸 6 disparos de los cuales 5 la atravesaron. De esos 5 que fueron a zonas vitales de su cuerpo, 4 de ellos fueron ejecutados por la espalda. La dej贸 agonizar y huy贸 de su auto a toda velocidad鈥.

Las pruebas contra el ex polic铆a

El transfemicidio de Melody Barrera se perpetr贸 en la madrugada del s谩bado 29 de agosto de 2020. Melody recibi贸 seis disparos de arma de fuego desde un veh铆culo en la calle Correa Saa y Costanera, de Guaymall茅n, a pocos metros del l铆mite con la capital mendocina.

En el lugar donde se produjo el hecho se encontraron varias vainas servidas de calibre 9 mil铆metros. La pericia bal铆stica realizada sobre la pistola de Chaves determin贸 que los proyectiles y las vainas eran coincidentes. El imputado qued贸 detenido el 17 de septiembre del 2020 en la dependencia donde se desempe帽aba.

La defensa del acusado estuvo a cargo del abogado Pablo Cazab谩n. En nombre de su defendido, pidi贸 al jurado se imponga la pena 鈥渁corde a lo que sucedi贸. Y expres贸: 鈥淪e han magnificado diversas cosas. Hemos escuchado testigos calificados pero que muestran las falencias que el Estado y la sociedad tenemos en la protecci贸n de los derechos transexuales y travestis y esto no se logra con una condena鈥, dijo el abogado defensor Pablo Cazab谩n.

鈥淢elody usaba auriculares para no escuchar los insultos鈥

Melody Barrera era una mujer trans de 27 a帽os. Viv铆a con su mam谩 y hab铆a transicionado cuando ten铆a 16. 鈥淢elody se dedicaba a realizar las tareas del hogar. Su mam谩 dec铆a que ella era impecable. Su casa estaba impecable. Para la fecha en que Dar铆o Chaves Rubio la asesin贸, quer铆a estudiar鈥, reconstruy贸 la abogada defensora, Viviana Beigel.

鈥淟e exig铆 que terminara la secundaria y la termin贸, a Dios gracias. Tambi茅n la convenc铆 para que, en el 2021, cuando terminara la pandemia, empezara una carrera. A ella le hubiese gustado ser psic贸loga infantil. Yo le dec铆a que no, que mejor siguiera Bromatolog铆a, que tambi茅n le gustaba: se sab铆a todos los nombres de las bacterias. Pero no lleg贸 a eso鈥, dijo a Presentes Victoria Pincheira, la madre de Melody. Tambi茅n record贸 que 鈥渆lla hac铆a muchas bromas, me hac铆a chistes, me molestaba, me escond铆a las cosas, era traviesa鈥.

Melody no pudo evadir la discriminaci贸n hacia el colectivo travesti trans. 鈥淯saba auriculares porque no quer铆a escuchar las burlas, los insultos en la calle, no quer铆a escuchar la discriminaci贸n que sufr铆a d铆a a d铆a por pensarse distinta, por querer ser distinta, por querer ser Melody鈥, detall贸 Beigel.

Y agreg贸: 鈥淢elody es una persona que merece ser llorada. En ella est谩n miles de otras Melodys que no pudieron ser y que en plena juventud fueron v铆ctimas de individuos que tomaron y formaron su pensamiento en esta sociedad que odia la transexualidad, que es homof贸bica y que es discriminatoria鈥.

Justicia con perspectiva de g茅nero y diversidad

La fiscal de Instrucci贸n de Homicidios, Andrea Lazo, consider贸 en su alegato de apertura que 鈥渆s necesario que esta justicia responda con perspectiva de g茅nero y diversidad frente a este tipo de cr铆menes鈥. Y se dirigi贸 al jurado: 鈥淗oy ustedes puedan representar a esta justicia, puedan representar a Melody y puedan representar a los grupos que de alguna manera han sido vulnerados o marginados en nuestra sociedad, poni茅ndole un fin, un freno al odio, la discriminaci贸n, y la violencia con el que se siente distinto, con el que se autopercibe diferente鈥. Este juicio fue acompa帽ado a lo largo de la semana con una serie de actividades convocadas por organizaciones de la diversidad sexual para pedir Justicia por Melody en Mendoza y tambi茅n en la Ciudad de Bs As. All铆 el viernes pasado, activistas trans y de la diversidad sexual se movilizaron hasta la Casa de la Provincia de Mendoza, a metros de Callao y Corrientes, para leer un manifiesto y reclamar justicia. 鈥淓n Mendoza y en todo el pa铆s es hora de que el Estado y sus instituciones empiecen a reparar tanta violencia contra nuestras vidas鈥.

