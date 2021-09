–

La profesional de la salud realiz贸 una interrupci贸n legal del embarazo a una joven de 21 a帽os. Desde la Red de Profesionales de la Salud por Derecho a Decidir repudiaron 鈥渆l accionar de la justicia patriarcal que persigue a quienes garantizan derechos鈥 y reclamaron su inmediata liberaci贸n.

Una m茅dica que se desempe帽a en un hospital de la ciudad salte帽a de Tartagal fue detenida en horas de la ma帽ana de este viernes en el marco de una causa judicial que le iniciaron por haber realizado una interrupci贸n legal del embarazo a una joven de 21 a帽os.

Seg煤n informaron desde el Ministerio P煤blico Fiscal de Salta, el pedido de detenci贸n de la profesional de la salud fue requerido por el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, ante el Juzgado de Garant铆as N潞2 de esa ciudad del norte salte帽o.

La causa fue iniciada tras la denuncia de una de las t铆as de la joven a la cual le fue practicado el aborto, quien le realiz贸 la interrupci贸n en un proceso gestacional de 22 semanas, ocurrida el pasado 24 de agosto en hospital Juan Domingo Per贸n.

La Red Profesionales de la Salud por Derecho a Decidir, Regional Salta, organizaci贸n a la cual pertenece la m茅dica detenida y que trabaja junto con equipos de salud en todo el pa铆s asesorando a quienes decidan abortar, hab铆a repudiado en un comunicado ayer la persecuci贸n desatada.

En el mismo se detallaba que la profesional 鈥渉a procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dej贸 constancia de todas las actuaciones en la historia cl铆nica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonom铆a y derecho a la salud de la persona que solicit贸 la ILE鈥.

Adem谩s, se帽alaban que 鈥渓a justicia patriarcal, encarnada por el fiscal Gonzalo Ariel Vega, ha mostrado su parcialidad en un texto poco serio publicado en el Ministerio P煤blico Fiscal. En el mismo se le solicita a una Jueza que detenga a una m茅dica denunciada por familiares y no por la paciente, quien es la 煤nica con potestad de denunciar el tipo de delito del que se habla. Es desopilante que a su vez se solicite directamente la detenci贸n y no la investigaci贸n primero. Aclaramos que no existe al momento de escribir este art铆culo ninguna denuncia penal que haya tenido cauce. 驴C贸mo podremos explicar tama帽a torpeza y error jur铆dico? No se equivocan, hay intencionalidad. No solamente de les militantes antiderechos de siempre鈥.

En este sentido, apuntaron al abogado patrocinante, Andr茅s Rambert R铆os, quien tambi茅n defiende al m茅dico Marcelo Cornejo, imputado en una causa penal por abuso a una menor en ejercicio de su funci贸n de ginec贸logo, siendo la m茅dica de la Red de Profesionales la que lo denunci贸 de oficio.

Hoy en el marco de esta persecuci贸n, fue detenida.