鈥淪iempre estoy a la altura del azar; para ser due帽o de m铆 he de estar desprevenido.禄 Friedrich Nietzsche. Ecce Homo.

El Azar puede manifestarse como acci贸n o en una reacci贸n; sucede de manera espont谩nea aunque no sepamos por qu茅; deja su huella en aquello en lo que interviene. Es un acontecer peculiar por desconocido. Singular e inesperado irrumpe en la realidad donde la raz贸n determina que nada sucede sin causa. Hoy, la ciencia contiene azar en las Matem谩ticas, en la F铆sica, en Biolog铆a y en la Mec谩nica Cu谩ntica que incorpora al azar en la naturaleza. En part铆culas que no atienden a razones y en su microsc贸pico universo, subat贸mico, van a la suya en sistemas complejos indeterministas que contradicen el orden establecido. Somos un sue帽o cristalizado, concebido tras sucesivos azares y somos el resultado de todos los c谩lculos imposibles. Al azar le disfraza de misterio la ignorancia, pero hoy sabemos que no es. Simplemente, que a煤n no tenemos la capacidad necesaria para comprender sus motivaciones. El azar tiene su porqu茅 y como dice Nietzsche, la voluntad es una fuerza que nos empuja hacia delante. Desde el presente caminamos hacia el futuro; la voluntad nunca retrocede hacia el pasado. En ella no cabe el pesimismo que Nietzsche descubre en la voluntad de Schopenhauer quien le inspir贸 en su voluntad como poder. La voluntad es un impulso, un salto que siempre nos hace avanzar. El primer paso que damos cuando nacemos es la voluntad de respirar. La voluntad es vitalista y terca. El azar siempre deja alguna evidencia, una huella en los escenarios de sus acciones que se van comprendiendo, en parte. Se reconoce cu谩l es su alcance y consecuencias a posteriori, sin evidencias de su origen observable a priori; nuestros sentidos son limitados, err贸neos algunas veces, alteran nuestra percepci贸n, nos pueden confundir seg煤n y en qu茅 circunstancias. El azar se da tanto en sistemas simples de la f铆sica cl谩sica, como en los complejos que intervienen en la naturaleza porque el azar tambi茅n es armon铆a y tragedia. Al ritmo cotidiano de la costumbre se mueve nuestra existencia que transcurre en la realidad que comprendemos y hemos adoptado su ficci贸n configurando el relieve envolvente: la realidad reconocible.

Antonio Gonz谩lez Barroso en, El Azar en la Historia, reflexiona lo siguiente:

芦Cabe preguntarse si el azar es un -principio- (arj茅) y una substancia鈥 el azar parece el dato fundamental, el mensaje 煤ltimo de la naturaleza鈥 Esto es, el azar es en el mundo y se confunde con el mundo posible y contingente, por lo que no es una substancia suprasensible o una entidad metaf铆sica eterna y trascendente. Aunque cabe aclarar que si se reconoce al azar como el responsable del mundo tal cu谩l es (moneismo) entonces se rescata la cualidad, el por qu茅 de las cosas (su naturaleza) y no s贸lo como ellas (su funcionamiento.)禄

El pol铆mata alem谩n Gottfried Leibniz, matem谩tico, fil贸sofo, jurista y l贸gico, de los siglos XVII y XVIII, se pronuncia as铆.:

禄 El azar es el mejor de los mundos posibles, es el que mayor posibilidades o finalidad tiene.禄

Y puntualiza:

禄 No existe una necesidad que termine por realizarse y puede repetirse. El desorden, portador de una infinidad de posibles, de una fecundidad inagotable es el mismo generador del orden, hace de este un acontecimiento. Si se reconoce que el orden observable es un producto del azar, entonces tampoco hay cabida para la finalidad o Telos, es decir, El Devenir no tiene metas prefijadas (potencialidades, tendencias), sino que est谩 en permanente proceso de construcci贸n. El Azar y la Finalidad se excluyen.禄

Leibniz, en el siguiente punto hace referencia a la heur铆stica en su significado como 鈥invento, descubrimiento, formulaci贸n de nuevas hip贸tesis y teor铆as. Predomina el razonamiento anal贸gico, l贸gicas suaves o flexibles, infral贸gica y no el inductivo, deductivo, puede ser 煤til al respecto; ya que adem谩s de lo inductivo y deductivo, est谩 la abducci贸n-:

La palabra INTUICI脫N tiene su origen en el griego antiguo y significa, 鈥mirar hacia dentro-, como Introspecci贸n, que significa lo mismo y proviene del lat铆n. La introspecci贸n es el ejercicio reflexivo de mirar hacia dentro y la intuici贸n es un sentido interior que interact煤a con el exterior. Para m铆 la intuici贸n es una suerte innata de azar que inconscientemente con el paso experimentado del tiempo adquiere cierta autonom铆a sobre aquellas acciones que realizamos con frecuencia y que no precisan de una concentraci贸n deliberada. Todas mis investigaciones publicadas hasta hoy son el resultado de esta percepci贸n innata, inmanente en el ser humano. Se sabe que el sentido intuitivo est谩 presente en muchas de las tareas que conllevan una labor repetitiva que podemos realizar con nuestro pensamiento ausente en otros asuntos. Del mismo modo, en m铆 opini贸n, el sentido intuitivo se desarrolle posiblemente a la vez que lo hace nuestro conocimiento. La voluntad de poder es una fuerza canalizada hacia un objetivo en un espacio de probabilidades, como un archivo que pongo como ejemplo de mi propia experiencia intuitiva en las investigaciones que llev茅 a cabo y que cristalizaron en los libros que se publicaron. Durante a帽os lo consider茅 meras coincidencias, sin m谩s. Pero cuando esas coincidencias se hicieron costumbre comenc茅 a reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. Para empezar, nunca planifico lo que abordo, ni busco lo que encuentro. donde mi curiosidad se acaba convirtiendo en una profunda inquietud. Cada investigaci贸n me conduce a la siguiente. Es como si lo inesperado tuviese un comportamiento costumbrista con el que cuento aunque no sepa por qu茅. Eso es el conocimiento: puertas. Una habitaci贸n con una puerta que al abrirla descubrimos otra habitaci贸n y otra puerta. El sentido intuitivo es un m茅todo reconocido para la investigaci贸n una vez verificada, es un hecho consumado aunque a煤n haya mucho desconocimiento sobre su posible desarrollo y hacia d贸nde evolucionan nuestros sentidos, pero estoy convencido de que la percepci贸n intuitiva ser谩 una facultad extraordinaria en el futuro cuando hayamos comprendido que dentro de nosotros est谩n muchas respuestas de los misterios que nos oculta la propia ignorancia, pero, que empezamos a descubrir desde dentro hacia fuera y es probable que llegue el momento que el azar nos diga de alguna manera que somos nosotros los dioses y suyo es nuestro milagro .

Refiri茅ndose a ella, nos dice:

芦No procede por inferencia, sino que es previa a la inferencia. La Intuici贸n es predemistrativa, es la hip贸tesis o conjetura inicial (inventivas, creatividad, imaginaci贸n) que debe ser validada posteriormente.禄

Podemos decir que si el azar y la necesidad se excluyen como dice Leibniz, en el azar y la intuici贸n est谩n presentes la audacia, la osad铆a y ambas suceden instant谩neas de manera sorpresiva. La audacia act煤a sin planificar su intervenci贸n espont谩nea e imprevisible. El azar sucede del mismo modo en cualquier entorno y momento. La intuici贸n es un sentido que procura anticiparse a los hechos en nuestro d铆a a d铆a, en un plano discreto. Siempre act煤a en numerosas labores cotidianas de forma autom谩tica e independiente del consciente l贸gico que no piensa lo que ignora. Sin embargo, el subconsciente inteligente hace inventario de lo acaecido durante el d铆a y mientras dormimos clasifica las similitudes, las coincidencias, los sucesos in茅ditos鈥 Compila la informaci贸n recibida y almacena como memoria para en el momento oportuno, hacer que le sobrevenga como idea al consciente l贸gico. La intuici贸n, como todo lo espont谩neo e inesperado, la creatividad, las emociones y los sentimientos, es decir, todo aquello que no est谩 sujeto al consciente l贸gico, lo razonable, est谩 directamente relacionado con las tareas que auxilian a nuestro consciente con sugerencias del subconsciente inteligente. Es muy importante comprender que en lo espont谩neo est谩 la verdad; es nuestro consciente l贸gico quien fabrica la mentira por la sencilla raz贸n de tener esa capacidad. El enga帽o precisa que el pensamiento le dedique tiempo. Sin embargo, el subconsciente inteligente, su apellido dice todo, se desarrolla y desenvuelve en lo evolutivo; se implica en nuestro crecimiento personal. El consciente l贸gico confecciona conspiraciones y desconf铆a. El ser humano piensa y siente, tenemos la capacidad de cuestionarnos a nosotros mismos y decidimos ante cada situaci贸n cu谩l nos parece la mejor opci贸n, la m谩s eficaz o la que m谩s nos gusta para que nuestro consciente l贸gico interact煤e en un proceso natural como emprender nuestras relaciones con los dem谩s.

芦Seg煤n algunas teor铆as psicol贸gicas, se le llama intuici贸n al conocimiento que no sigue un camino racional para su construcci贸n y formulaci贸n, y por lo tanto no puede explicarse o, incluso, verbalizarse. El individuo puede relacionar ese conocimiento o informaci贸n con experiencias previas, pero por lo general es incapaz de explicar por qu茅 llega a una determinada conclusi贸n o decisi贸n.鈥 Las intuiciones suelen presentarse m谩s frecuentemente como reacciones emotivas repentinas a determinados sucesos, percepciones o sensaciones que como pensamientos abstractos elaborados y muy relacionados con las creencias e ideolog铆as.禄

Cronolog铆a del azar

En su ensayo, El Azar en F铆sica y Biolog铆a y las Matem谩ticas del Azar, el profesor Dar铆o Maravall Casesnoves describe los campos de las disciplinas que se sirven del azar como herramienta para el estudio.:

芦En el tratamiento matem谩tico y cuantitativo de las probabilidades de relaci贸n de un hecho o fen贸meno.禄

El azar tiene un largo recorrido en la historia cuya constancia se cree que se empez贸 a catalogar ya en el siglo XV, antes que la geometr铆a anal铆tica de Descartes del siglo XVII, destaca Maravall, al c谩lculo infinitesimal que nace con Newton y Leibniz en los siglos XVII y XVIII, pero a帽ade, que es posterior a la geometr铆a como ciencia deductiva que se inicia con Tales de Mileto en el siglo VII a.E. y que alcanza su axiomatizaci贸n, apunta, con Euclides entre los siglos IV y III a.E; a la trigonometr铆a que nace con Arqu铆medes en el siglo II a.E. como auxiliar de la Astronom铆a, que en el siglo XIII surge como ciencia independiente en Bagdad con Nasir al Dani y tambi茅n el 谩lgebra por el 谩rabe Al Khwarizmi entre los siglos VIII y IX.

El 煤ltimo sapiens

Jos茅 Antonio Ruiz

El autor, Jos茅 Antonio Ruiz, es doctor en Periodismo y licenciado en Artes Esc茅nicas.

Pedro Guill茅n, profesor y Miembro de la Real Academia de Medicina de Espa帽a. en el pr贸logo del ensayo de Jos茅 Antonio Ruiz, El 煤ltimo sapiens, manifiesta c贸mo de cerca estamos de ascender otro pelda帽o evolutivo de nuestra especie, en una transformaci贸n que afectar谩 a la vida que conocemos; por humanos mejor adaptados a un entorno cada vez m谩s hostil, ir谩 reemplazando al humano actual hasta disolverse en los nuevos humanos como sucedi贸 con nuestros parientes neandertales. Pero Nietzsche sospech贸 algo que hoy es tan revelador como cuando escribi贸 el siguiente Aviso a Navegantes:

芦El humano es un puente, no el fin禄.

El profesor Guill茅n hace un balance de las causas que posibilitan la transformaci贸n de nuestra especie en su evoluci贸n: su sofisticado conocimiento. Desde nuestros m谩s lejanos ancestros la tecnolog铆a nace con las primeras herramientas de piedra, hasta el gran colisionador de hadrones hoy, el humano ha llegado donde est谩 y somos por dos causas fundamentales: biol贸gicas y su crecimiento cognitivo que se potencia en el hom铆nido a ra铆z del cambio de dieta con la ingesta de carne que le aportan las prote铆nas necesarias. Desde entonces se ha adaptado a entornos extremos por su voluntad innata de supervivencia y su curiosidad por saber qu茅 hay m谩s all谩 de la l铆nea del horizonte, pero, a m铆 entender, y con permiso del azar siempre, es por la tecnolog铆a que desarrollamos y crea el progreso; tambi茅n influye en nuestro organismo. El entorno futuro posiblemente tienda a ser tecnol贸gico y puede que tambi茅n sea la causa m谩s probable del origen de las pr贸ximas mutaciones del ser humano.

禄 La secuenciaci贸n del genoma humano y la manipulaci贸n g茅nica nos abocan a un salto evolutivo sin precedentes. El mundo va a dejar de ser muy pronto tal y como lo conocemos, y probablemente muy diferente al que jam谩s pudi茅ramos alcanzar a imaginar 禄 .

Tambi茅n el doctor Juan Carlos Izpis煤a Belmonte se帽ala en las p谩ginas del libro una cuesti贸n a tener en cuenta:

芦Estamos en condiciones de alterar la evoluci贸n, en lugar de aguardar pacientemente a que la naturaleza siga su curso. Tenemos que ser muy conscientes de lo que esto significa o puede representar para la vida humana. Desconozco hacia d贸nde nos dirigimos, pero intuyo que lo que hagamos ahora puede cambiar la especie humana, todos los organismos, toda forma de vida en la Tierra 禄 .

Sobre la virtud de la humildad cient铆fica

Konrad Lorenz, zo贸logo

De la agresi贸n, cap铆tulo XII

Konrad Lorenz con este profundo estudio como objetivo vital para eludir los peligros que acarrea a lo largo de la historia humana la ignorancia como obst谩culo que impide comprender c贸mo suceden las cosas y el primer obst谩culo de los tres que argumenta es que antes debemos conocernos a nosotros mismos, ejercitar el autoconocimiento como elemento fundamental para el desarrollo individual y como aporte imprescindible para el desarrollo colectivo de las sociedades humanas. El segundo obst谩culo es el error compartido que nos cierra las puertas de muchas oportunidades. Que empobrece nuestras relaciones, las degrada y es la causa que degenera en los males que asolan la vida y nos destruyen: la soberbia. Para combatir de ra铆z esta enfermedad que empeora con los a帽os y que nos dice Konrad Lorenz, bloquea nuestra intuici贸n; es decir, nuestro subconsciente inteligente que nos pilota en segundo plano para que prosperen nuestros sue帽os que inspiran las ideas que convertimos en objetivos. El da帽o que nos procura la soberbia es incalculable y no parece que la reacci贸n vaya a ser fruto de la voluntad; la cualidad de la sobrevalorada inteligencia social lleva al individuo a ser engullido, a perder su singularidad por una masa uniforme de mayor铆as que le diluyen en un com煤n generalizado sin personalidad al que le condena el desconocimiento de s铆 mismo cuando otros piensan, dicen y hacen en su nombre. Por lo que el autoconocimiento es a la vez una opci贸n y una necesidad de supervivencia y desarrollo para el individuo.

鈥 Lo que pretendo mostrar es que la intuici贸n necesaria para controlar nuestro propio comportamiento social est谩 bloqueada por los tres obst谩culos al autoconocimiento inspirados en el orgullo. Sostengo que esta impotencia es enteramente consecuencia de la falta de comprensi贸n humana de la causalidad del comportamiento humano. 芦

芦Nunca la explicaci贸n natural de uno de sus maravillosos procesos ha expuesto a la naturaleza como un charlat谩n que ha perdido la reputaci贸n de su hechicer铆a; Las asociaciones causales naturales siempre han resultado ser m谩s grandiosas y sobrecogedoras que incluso la interpretaci贸n m铆tica m谩s imaginativa. El verdadero cient铆fico no necesita lo inexplorable, lo sobrenatural, para evocar su reverencia: para 茅l s贸lo hay un milagro, a saber, que todo, incluso los m谩s bellos florecimientos de la vida, hayan llegado a existir sin milagros.禄

El tercer y 煤ltimo obst谩culo:

鈥淟lego ahora al tercer gran obst谩culo para el autoconocimiento humano, la creencia muy arraigada en nuestra cultura occidental de que lo que se puede explicar en t茅rminos de ciencias naturales no tiene valores. 芦

La Teor铆a del Caos y el Efecto Mariposa

Edward Lorenz

Matem谩tico y meteor贸logo

-Seg煤n algunos cient铆ficos pueden ser incluidas dentro de las tres revoluciones cient铆ficas m谩s importantes del siglo 20, junto a la Teor铆a de la Relatividad y la Mec谩nica Cu谩ntica), en 煤ltima instancia, intentan explicar que algo tan complejo como el universo es impredecible.

Por ello, muchos apologistas de la Teor铆a del Caos sugieren que la ciencia, en general, tiene que adaptarse y no ser determinista, pensando siempre que no es viable tener una previsi贸n exacta y total de los sucesos. Seg煤n el mismo Edward Lorenz, la palabra caos sol铆a utilizarse para designar la falta de organizaci贸n o falta de forma de algo, pero en la actualidad el t茅rmino ha tomado una designaci贸n m谩s vasta, aludiendo a la ausencia de cierto orden, lo que se relaciona con la definici贸n de Gregory Norris-Cervetto鈥

鈥 El caos es el orden que todav铆a no comprendemos鈥.

https://www.guioteca.com/mitos-y-enigmas/que-es-el-efecto-mariposa-y-cual-es-su-relacion-con-la-teoria-del-caos/

Pierre-Simon Laplace

Astr贸nomo, f铆sico y matem谩tico franc茅s del periodo entre los siglos XVII y XVIII, fue continuador de la mec谩nica newtoniana y supuso un gran impulso para que se transformara. Sent贸 las bases de la teor铆a anal铆tica de la probabilidad. Como astr贸nomo propuso la teor铆a nebular de la estructura del sistema solar.

鈥 A comienzos del siglo XIX fundament贸 la nueva teor铆a como matem谩tico y la cuestiona como fil贸sofo. Laplace no da al azar un concepto genuino; lo considera la medida de lo que ignora el ser humano. Ante este insalvable inconveniente cabe, sin embargo, calcular las probabilidades con las que contar como posibles certezas, con las dudas como variables, en un determinado espacio de un tiempo establecido y con un margen de incertidumbre. La estad铆stica es el an谩lisis de las circunstancias en torno a un acontecer y que mediante el estudio de los sucesos que provocan tales circunstancias, dan forma al escenario originario. 鈥

Friedrich Niestzsche

Fil贸logo y fil贸sofo

Dice Zaratrusta, profeta del eterno retorno:

鈥 Un poco de sabidur铆a es posible; pero yo he encontrado en las cosas esta certeza feliz: prefieren bailar sobre los pies del azar. 鈥

鈥 Hago hervir en mi olla todo lo que es azar. Y hasta que el azar no est谩 cocido y a punto, no le deseo la bienvenida para hacer de 茅l mi alimento. Y en verdad, mucho azar se ha acercado a m铆 como due帽o: pero mi voluntad le ha hablado m谩s imperiosamente todav铆a, y ya estaba arrodillado delante m铆o y suplic谩ndome 鈥 me suplicaba darle asilo y cordial acogida, y me hablaba de modo adulador: tenlo en cuenta, Zarathustra, s贸lo hay un amigo que venga as铆 a casa de un amigo .鈥

鈥 El caos universal, que excluye cualquier actividad de car谩cter final, no se contradice con la idea del ciclo; porque esta idea no es m谩s que una necesidad irracional . 鈥

鈥 Mi f贸rmula para expresar la grandeza en el hombre es amor fati (amor al destino): el no querer que nada sea distinto, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. No s贸lo soportar lo necesario, y menos a煤n disimularlo 鈥 todo idealismo es mendacidad frente a lo necesario 鈥 , sino amarlo 鈥 鈥

鈥 La fortuna es evidentemente un nombre m谩s con el que nuestra tradici贸n se refiere a lo irracional, a eso que cierta vocaci贸n racionalista ha cre铆do poder dominar sin, a mi juicio, conseguirlo jam谩s. Porque la historia del racionalismo occidental, dirigida permanentemente a suturar una fractura unida en la que supuestamente se coloc贸 el azar, la indeterminaci贸n, la contingencia, el no-ser, nos enfrenta una y otra vez a todos estos nombres que no significan sino aquello que no puede ser sujetable a su discurso unificador y reconciliador 鈥. .

Fran莽ois Simiand

Economista, historiador y soci贸logo franc茅s.

鈥 Si la historia es con frecuencia una realidad confusa es porque la parte del azar ocupa una posici贸n muy grande 鈥

鈥 Estas cortas l铆neas escritas por Fran莽ois Simiand cuando apenas se iniciaba el siglo XX 鈥揺n una pol茅mica abierta contra una historia que a lo largo del siglo precedente hab铆a situado los hechos individualmente determinados en el centro de sus preocupaciones-, marcaron de manera profunda una de las mayores corrientes de la historiograf铆a francesa del siglo XX. Atacando simult谩neamente la predominancia de la historia pol铆tica y la d茅bil articulaci贸n del empleo lineal de la causalidad 鈥搎ue conduce con frecuencia a recurrir al marco cronol贸gico 鈥減uro y simple鈥 o a la periodizaci贸n de acuerdo a los reinados-, Simiand, siguiendo a Paul Lacombe, abr铆a la puerta a la cr铆tica radical de la 鈥渉istoria 茅v茅nementielle鈥 (historia de los acontecimientos) 鈥搇a expresi贸n es de Lacombe-, lo que conllev贸 no s贸lo a la devaluaci贸n del acontecimiento, sino, como lo dijo Paul Ricoeur, a su desaparici贸n. 鈥

Carl Jung

鈥 Carl Gustav Jung fue un m茅dico psiquiatra, psic贸logo y ensayista suizo; figura clave en la etapa inicial del psicoan谩lisis; posteriormente, fundador de la escuela de psicolog铆a anal铆tica, tambi茅n llamada psicolog铆a de los complejos y psicolog铆a profunda. 鈥

鈥 Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguir谩 dirigiendo tu vida y t煤 le llamar谩s destino. 鈥

Sincronicidad

Del griego 蟽蠀谓-, uni贸n, y 蠂蟻蠈谓慰蟼, tiempo.

鈥 La casualidad debe ser susceptible, de alg煤n tipo de explicaci贸n causal y se llama azar o coincidencia porque su causalidad no se ha descubierto todav铆a. 鈥

La ley de la sincronicidadsignifica que, 芦aunque a veces nos ocurren cosas que aparentemente no tienen nada que ver con las decisiones y las acciones que tomamos en nuestro d铆a a d铆a, estas cosas est谩n ah铆 para que aprendamos algo acerca de nosotros mismos, de nuestra manera de disfrutar la vida. 鈥

鈥 鈥 as铆 pues, emplear茅 el concepto general de sincronicidad en el sentido especial de una coincidencia temporal de dos o m谩s sucesos relacionados entre s铆 de una manera no causal, cuyo contenido significativo sea igual o similar. Para evitarse malentendidos -lo diferenciar茅 del t茅rmino sincronismo, que constituye la mera simultaneidad de dos sucesos-.

Nietzsche y la redenci贸n del azar

Remedios 脕vila Crespo

Catedr谩tica de Filosof铆a en la Facultad de Filosof铆a y Letras de la Universidad de Granada.

鈥 La concepci贸n del tiempo deja de ser lineal en Nietzsche pues deja de ser la 芦historia de una ca铆da禄 la memoria de una culpabilidad as铆 como la necesidad de expiaci贸n y redenci贸n. El tiempo es eterno, y esto quiere decir que no existe un principio o un final previos a partir de los cuales juzgar 鈥攄espreciativamente鈥 el presente. Seg煤n Nietzsche, el presente consiste en serpasado respecto del futuro, y futuro respecto del pasado, lo cual equivale a decir que las categor铆as temporales son s贸lo instrumentos de orientaci贸n 煤tiles para nuestra inteligencia, pero nada m谩s; es otra forma de expresar que nada existe fuera del tiempo. 鈥

鈥 Nuestro autor mantiene la definici贸n de moral como sistema de valores proyectados por un tipo de vida determinada para su supervivencia y su crecimiento. De esta forma, distingue entre la denominada 芦moral de se帽ores禄 fruto de una voluntad poderosa y contenta consigo misma, y la 芦moral de esclavos禄, inversi贸n de los valores asumidos por la anterior. Esta inversi贸n tiene a su base varios fen贸menos que la obra que presentamos pone de relieve: la aparici贸n de la mala conciencia, la universalizaci贸n del sentimiento de culpa y el sentimiento de necesidad de redenci贸n que proyecta en un m谩s all谩 el sentido de una existencia cuya caracter铆stica fundamental es la falta de sentido. 鈥

Nietzsche reprocha a la moral del esclavo y su resentimiento ser responsable del nihilismo adorador de la nada que nos recomienda superar lo antes posible y ensalza el advenimiento del super humano que es poseedor absoluto de la voluntad de poder, de cualquier prop贸sito, porque se reconoce en cada poro de su piel y no retrocede nunca, ni para coger impulso. Se siente verdadero, justo y audaz porque se ha liberado del miedo y ha aprendido por fin a vivir sin odio. Sin miedo el odio se apaga.

Sobre la justicia po茅tica

Es una expresi贸n popular que tiene su origen en la Literatura donde encontramos referencias de esta azarosa conjunci贸n de palabras en algunas obras de Horacio, Plutarco y Quintiliano. Tambi茅n en el Siglo de Oro, autores como Lope de Vega y Calder贸n de la Barca la citan en algunos escritos. El dramaturgo Thomas de Rymer, en 1678, en su obra Las tragedias de la 煤ltima edad, recurre al t茅rmino Justic Poetic, dondesu sentencia se impone al bien y el mal.Es pues una expresi贸n totalmente azarosa e inapelable en casos que no ha servido la justicia humana de leyes escritas. La justicia po茅tica en el imaginario popular es una intervenci贸n suprema, como divina que intercede al deseo del com煤n en 煤ltima instancia.

Benjam铆n Lajo Cosido

autor de memorias