De parte de Indymedia Argentina March 30, 2021 152 puntos de vista

Eugenio Veppo, autor de la muerte de Cinthia Choque y de haber dejado gravemente lesionado a Santiago Siciliano, ambos agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, fue condenado este mediodía a 9 años y 3 meses de prisión por homicidio simple y lesiones graves. La querella del viudo de Cinthia había pedido 15 años; la fiscalía 5 años y la defensa la absolución. Veppo seguirá preso y fue inhabilitado para conducir por 10 años.

Redacción y cobertura del juicio: Luis Angió. Edición: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero.

Unas horas antes de escuchar lo que finalmente fue su condena a 9 años de prisión, Eugenio Veppo dijo hoy que estaba arrepentido y que nunca imaginó que podía causar este hecho. Suele suceder: quienes tienen este tipo de situaciones por conducir a excesiva velocidad, creen que a ellos nos les va a pasar.

Aquel 8 de diciembre de 2019, Veppo conducía su Volkswagen Passat a 132,75 kilómetros por hora, un 90% más que la velocidad permitida. En la Av. Figueroa Alcorta y Tagle, Palermo, atropelló a Cinthia Choque, quien perdió la vida, y a Santiago Siciliano, que recibió graves heridas. Ambos estaban trabajando como agentes de control de tránsito del Gobierno de la Ciudad. Veppo no se detuvo y abandonó el auto con las ventanillas bajas en las cercanías del Hospital Fernández

Uno de los momentos más emotivos del juicio fue la declaración de Siciliano como testigo. Santiago declaró en detalles las consecuencias que le dejó el hecho y que le cambiaron la vida por completo. Entre esa situación dolorosa, contó la cantidad de cirugías que tuvo que atravesar. Una declaración rodeada de dolor, de angustia, de tristeza. Describió más de ocho operaciones.

Romina Dellagiovanna manejaba un remis esa madrugada. Recordó aquella jornada con mucha precisión: “Veo un auto que viene zigzagueante, cuando me pasó me sacó cinco cuadras de distancia. Cuando me pasa, sigue pasando autos. Yo venía a 70 kilómetros por hora”. La testigo refirió que más adelante vio algo volar: eran los carteles del puesto de control de tránsito en el que fueron arrollados Choque y Siciliano.

El abogado Andrés Gramajo, quien representa al esposo de Cinthia, Christian Iñigo, había descalificado durante su alegato al perito de parte de la defensa, quien poco menos que acusó a las víctimas de ser culpables. “Fue canallesco y vergonzoso. Hay que tener mucho estómago para hacerlo. Porque achacarles a los agentes de tránsito Cinthia y Santiago la responsabilidad de su propio atropello, aduciendo una irregularidad, sin precisar cuál es, es de una bajeza inusitada. Reprocharle al propio Santiago, que está presente en este juicio, haber sido irregular en el desempeño de su función…, cuyo único objeto es sembrar algún tipo de duda y enmascarar la conducción de Veppo, esto es de una bajeza absoluta e inusitada”, señaló Gramajo.

El fiscal Fernando Klapenbach había solicitado una pena 5 años y 10 meses de prisión. La acusación fue por homicidio culposo agravado en concurso ideal con el de lesiones culposas agravadas. La condena, si bien no cubre la expectativa total de la familia y amigos de Cintia y Santiago, resultó en ese contexto positiva.

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2021/03/condenaron-a-veppo.html