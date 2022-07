–

De parte de ANRed July 18, 2022

Lucas Álvarez fue un joven de 26 años, víctima de gatillo fácil. El 28 de diciembre del 2021 en Mariano Acosta, Buenos Aires, fue asesinado por el policía Brian Andrés Ferreira. Desde ese momento hasta la fecha, su hermano Miguel deja todo para luchar por esta causa: “Estamos buscando la verdad. Eso es lo que yo me puse en mente. Quiero saber lo que le pasó a mi hermano”. Por María del Mar Rodríguez para ANRed.

En el contexto de la marcha por los dos años sin Brandon Romero en Mar Del Plata, muchas familias se acercaron de distintos puntos de Buenos Aires a acompañar la causa y manifestar la suya. Entre ellas, estaba Miguel, con la remera de su hermano: Lucas Álvarez. Hace apenas siete meses que su hermano fue asesinado por el policía Brian Ferreira en Mariano Acosta, zona oeste de Buenos Aires.

Recién estaban empezando a transitar el duelo de su padre, que falleció por Covid, y un día Miguel recibió una llamada: “Yo me estaba yendo al trabajo, me llama mi mamá, me dice que mi hermano estaba preso y no sabía el motivo”. Pero cuando él mismo fue a la comisaría a preguntar, le dijeron: “a tu hermano lo acribilló un policía en un enfrentamiento”.

Después supo parte de la historia. Y que la palabra no sería «enfrentamiento», pues armas del otro lado, no había.

Su hermano trabajaba en una fábrica de jeans y ese día unos amigos lo habían ido a buscar. En el camino, cuenta Miguel, estos jóvenes bajaron para robar una moto: “Mi hermano no sabía. Los chicos bajaron a robarle la moto a un señor y era policía. Los pibes estaban muy drogados y no podían ni arrancar una moto. Mi hermano se bajó porque él sabía manejar motos, la verdad no sé qué le pasó por la cabeza porque él nunca robó. Y cuando él agarró la moto que quiso salir un policía le pegó seis tiros por la espalda”. Esto pasó a las diez de la noche y a la familia se lo comunicaron recién a las seis de la mañana del día siguiente. Pero con el relato de que estaba detenido.

Esa no fue la única mentira que le fueron cambiando: primero le habían dicho que había muerto de un paro cardíaco en el camino, pero resultó que fue en el acto.

Ahí comenzó una lucha que como dice Miguel “antes veía por la tele”: “Yo trabajaba para el tren, para el Sarmiento. Y como esto te lleva mucho tiempo yo decidí dejarlo todo, por el bien de mi mamá. Ella quiere saber qué pasó. Estamos buscando la verdad. Eso es lo que yo me puse en mente”. Su mamá se encuentra en muy mal estado de salud, tomando medicación, y es él quien sale día a día a la calle por la causa de su hermano.

Quien lo motivó fue una mujer de su barrio que lo acercó a Emilia Vasallo (mamá de Paly Alcorta, asesinado en Morón a los 17 años por la policía). “Ella fue a mi casa y empezó a invitarme a las marchas. Yo me fui sumando”, contó Miguel mientras transcurría la manifestación por Brandon Romero, ahí sobre la avenida Juan B Justo en Mar Del Plata. Él, junto con Emilia y muchos familiares más se tomaron una combi desde Buenos Aires hasta la concentración que duró hasta el anochecer. Ese mismo día, después de una marcha y un festival en que cada uno contó su historia, retomaron viaje hasta sus casas.

Ellos no sabían ni de que morgue lo habían sacado, y la policía en su momento insistían con ofrecerles una cochera “que ellos recomendaban”.

Como muchas familias en esta situación, ante la falta de respuesta, son ellas mismas quienes se encargan de buscar a fondo la verdad: juntó todas las pruebas de los jóvenes que estaban con su hermano, porque manifiesta su deseo de que también la justicia los busquen a ellos. Así esclarecerían qué vieron.

“Mi mamá está medicada, con psiquiatra, psicólogo, nos destruyó todo. No salíamos de la muerte de mi papá que murió por covid hace un año. Y ahora lo de mi hermano. Esto superó un montón de cosas que hasta el día de hoy yo me sigo preguntando por qué. Yo no sé qué le habrá pasado por la cabeza en ese momento, pero quiero saber que pasó por mi mamá y mis hermanas que están bastante mal”.

Hasta el momento Miguel y su familia no tienen ninguna fecha ni instancia para avanzar sobre la causa de su hermano. Y manifiesta: “Yo vengo de Buenos Aires y vengo acá a acompañar a la mamá de Brandon. Y espero que el día de mañana que yo llegue a lograr algo, un juicio, me acompañen también.”