December 22, 2021

Tras finalizar el primer estado de alarma declarado para hacer frente al COVID- 19, una trabajadora madre de 3 hijos y en situaci贸n de reducci贸n de jornada solicita continuar desarrollando gran parte de su trabajo en forma de teletrabajo con una nueva reducci贸n de trabajo. Tras diversas comunicaciones, no llega a un acuerdo con la empresa por lo que tras solicitar la reducci贸n de jornada del 100% e informar de que ha solicitado la extinci贸n v铆a judicial del contrato al amparo del art.50 ET, solicita una excedencia voluntaria por 6 meses. Posteriormente, la trabajadora firma un documento de finiquito expresando su disconformidad con la extinci贸n del contrato mediante la declaraci贸n de 鈥渘o conforme鈥. La trabajadora presenta demanda de resoluci贸n del contrato que el JS desestima sin entrar en el fondo del asunto por falta de acci贸n, dado que la relaci贸n laboral ya estaba extinguida. La trabajadora recurre en suplicaci贸n.

El TSJ Madrid considera que s铆 existe acci贸n para instar la extinci贸n de la relaci贸n laboral al amparo del art.50 del ET pues la misma no estaba extinguida sino suspendida por la excedencia. As铆 se deduce de la menci贸n de 鈥渘o conforme鈥 que la trabajadora hace figurar en el finiquito y de que este tuvo su origen en la solicitud de excedencia, lo que evidencia que no era voluntad de la trabajadora extinguir la relaci贸n laboral.

Respecto de si ha existido un incumplimiento grave y culpable de la empresa que justifique la rescisi贸n contractual del trabajador (ET art.50), el TSJ Madrid no aprecia elemento alguno que permita alcanzar esta conclusi贸n. El solo hecho de que se hayan denegado las peticiones de conciliaci贸n o de que no haya existido acuerdo no justifica la extinci贸n por discriminaci贸n. Para ello se debe aportar un indicio s贸lido, que constituya un principio de prueba no destruido de contrario, junto a un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales empresariales. Pero en el caso analizado no concurre ninguna de ellas. No se ha evidenciado una negativa arbitrariamente contumaz a los derechos de la trabajadora. La empresa acept贸 la petici贸n de reducci贸n de jornada indicando que la concreci贸n deb铆a ser dentro de la jornada habitual y en r茅gimen presencial. Inmediatamente la trabajadora solicita una reducci贸n de jornada del 100% (fuera de los l铆mites del art.36.7 ET) procediendo a presentar demanda extintiva y posteriormente a solicitar la excedencia. No se aprecia la pertinaz y deliberada oposici贸n al derecho de conciliaci贸n que alega la trabajadora como manifestaci贸n de una voluntad obstativa y discriminatoria prolongada en el tiempo ya que la demanda resolutoria se present贸 con premura, seguida de la excedencia. Se trata m谩s bien de una discrepancia surgida en el curso de las negociaciones que debe resolverse a trav茅s del procedimiento para el ejercicio de los derechos de conciliaci贸n de la vida personal, familiar y laboral (LRJS art.139) en el que se enjuicie si la empresa ha obrado correcta o incorrectamente en su decisi贸n.

Por ello, el TSJ Madrid desestima el recurso confirmando la sentencia de instancia.