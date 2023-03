De la filosof铆a se dice que es una pasionaria: ama a la sabidur铆a. Pero de ese amor perdido muchos s贸lo se acuerdan en los congresos. La filosof铆a, entre nosotros y a煤n m谩s lejos, es la expresi贸n de un pensamiento que se abre s贸lo en el espacio m谩s abstracto de la palabra, donde la raz贸n se mueve con conceptos, sin filamentos ni nervaduras sensibles. Los fil贸sofos 鈥揹igo: algunos de ellos鈥 son ca帽itas pensantes que pescan ideas en los libros. Los que han hecho 鈥減rofesi贸n鈥 de la filosof铆a declaran desde el vamos d贸nde se ubican: teniendo a nuestra disposici贸n para expresarnos desde el canto hasta el verso, el cuento o la novela, los fil贸sofos llegan a la filosof铆a pura exhaustos de pasiones. El extremo m谩s abstracto fue alcanzado en el campo de la palabra, el m谩s distanciado del canto y de la m煤sica, de la resonancia sonora y sinf贸nica del mundo. La filosof铆a se presenta como el pensar m谩s refinado y distanciado de lo imaginario y del afecto; olvida de d贸nde viene al querer llegar tan alto. No porque no sienta sentimientos, sino simplemente porque no necesita avivarlos, cree, para escribir los conceptos. En la filosof铆a, por lo menos en la acad茅mica, no hay valientes. Jean Wahl dec铆a que la poes铆a era fuente de filosof铆a: el problema es c贸mo hacer para que lo que tenemos de po茅tico hable en la filosof铆a sin pedirles, como Heidegger a los poetas, que le abran el camino para que al final el fil贸sofo les haga decir en nombre del Ser lo que a 茅l se le canta. Porque cuando el fil贸sofo habla, 鈥渆l habla habla鈥 con la certidumbre de la teolog铆a. Y cuando digo poes铆a o filosof铆a s贸lo pienso en esa experiencia personal de crear sentido, que une el llamado 鈥渆sp铆ritu鈥 a la llamada 鈥渕ateria鈥 y pone en juego al sujeto que piensa, sea con im谩genes o con meros conceptos. Siento, imagino, pienso, y por lo tanto existo. Distintas maneras de implicar la totalidad del sujeto.

Confieso: hay que tener coraje para ser poeta o novelista en serio. Por eso quiz谩s uno se dedic贸 a la filosof铆a. Hay que atreverse, y no es moco de pavo 鈥撀ui茅n pudiera!鈥, a abrir la trama ce帽ida de lo que el tiempo ha ido decantando en lo sensible de nuestro pasado y volver a animar lo que ya est谩 quieto y hasta apelmazado: por eso se dice lo pasado pisado. Es m谩s f谩cil pedir prestadas ideas y conceptos que experimentar sentimientos e im谩genes para animarse a que las nuestras re-suenen. El tener conceptos, en cambio, no nos pide pruebas de que las ideas hayan resonado en alg煤n espacio sensible y afectivo, donde lo finito y lo infinito dentro de uno mismo tropiezan. Reconocer en ellos la aureola imaginaria y alucinada que los acompa帽an. Pero para que lo m谩s sensible de nuestra vida pase a la palabra, 茅sta necesita siempre de la melod铆a, la forma primera y arcaica de un cuerpo que se hizo sonido, que organiz贸 el sentido, para que re-suene como un eco infinito en los recovecos del cuerpo tensado como la cuerda de un cuatro. Eso no se inventa. Toda creaci贸n es re-creaci贸n de algo anterior, un estado de gracia inocente que prolonga ese acontecer originario que abri贸 el camino para que podamos luego llegar m谩s hondo en la aprehensi贸n del mundo con el pensamiento. El coraje de la re-creaci贸n es la verdadera valent铆a que se abre en la palabra intensiva: animarnos a retomar como punto de partida lo que quiz谩 m谩s nos haya dolido o m谩s hayamos gozado. 驴Qui茅n se atreve a rememorar la intensidad de un amor perdido, el darse ilimitado del goce enamorado, sin sentir que su p茅rdida infinita, la 煤nica infinitud en acto que realmente exista, nos hizo 鈥渁ndar sin pensamiento鈥, para siempre heridos, convalecientes sin remedio, un poco muertos? 驴Y que eso vuelve a reanimarse con el pensamiento cuando pensamos algo? S贸lo as铆, sin embargo, el 谩nima se anima. Los narradores y los poetas son admirables porque tienen ese coraje interior para meterse adentro que los que pensamos en filosof铆a, por definici贸n, carecemos: son los que est谩n m谩s pr贸ximos a lo imaginario y al afecto: no tienen miedo. (San Juan de la Cruz estuvo castigado por la curia en una tumba de piedra durante nueve meses, y describe la pasi贸n amorosa m谩s alucinada, hermosa y dolorosa, entre el Amado y la Amada, incesto incluido. Y sigui贸 sin embargo fiel a Cristo y a la Iglesia, pero hab铆a una fidelidad m谩s profunda que se ocultaba y reverberaba en sus versos. Por eso su valent铆a es extrema: venci贸 la angustia al darle vida en su canto al primer amor perdido, inalcanzable, para siempre ido, ese que le estaba prohibido bajo pena de muerte. Y lo goz贸 nuevamente ante ellos, expertos en ardides, sin que se dieran cuenta.)

隆Qu茅 diferencia con los te贸logos y los fil贸sofos! A algunos fil贸sofos no les creo mucho, aunque a veces me deslumbren tanto: toman distancia de lo que m谩s amamos por medio del concepto y del pensamiento coherente y transparente. 隆Qu茅 trabajo se dan! M铆renlo a Hegel que pens贸 茅l solito todo lo que pod铆a pensarse desde que el mundo es mundo, aunque nos dej贸 un poquito. Otros fil贸sofos, en cambio, dicen lo mismo que los poetas, pero han tenido que hacerlo abstractamente para evitar la hoguera: m铆renlo a Spinoza, retorciendo los sarmientos secos de la teolog铆a para que ardan de nuevo. Entonces la filosof铆a es un subterfugio para distanciarse o acercarse a la poes铆a y a la noveler铆a.

Y como ya sabemos, la imaginaci贸n tambi茅n crea pensamiento. Lo imaginario no es s贸lo, como dec铆a Sartre, 鈥渓a presencia de una ausencia鈥. Hay ausencias y ausencias, unas que vuelven, otras que han partido para siempre. Hay ausencias que matan, m谩s bien que nos matan, sobre todo si las hemos enterrado en nosotros mismos: no podemos darles vida, est谩n como la princesa dormida en el bosque. Todo pensamiento que repite y no pasa de grado es melancol铆a reflexiva, sin el beso del amor que vuelva a despertarla. Una imagen lleva a la otra, y es todo el campo de la vida alucinada el que tenemos que revivir para actualizar no s贸lo la presencia pensada como pensamiento, sino la presencia actualizada con la coronita que le pone a cada cosa su aura: evitamos caer en la locura sin darnos cuenta de que la cultura es ya un alucinamiento colectivo compartido. 驴Acaso la imagen sartreana que define la imagen, 鈥渓a presencia de una ausencia鈥, no define tambi茅n a aqu茅l que alucina? Miren el trabajo que se tom贸 Descartes para distanciarse de los tres sue帽os que lo persegu铆an.

Hay que hacer que la filosof铆a se haga palabra para que el seso nos avive y despierte, pero con una palabra pegada al sentimiento que el cuerpo memorioso modula, y confirme o niegue lo que el pensamiento dice. El pensamiento siempre dialoga en nosotros mismos con el afecto y la imagen, como planta seca echando ra铆ces en el agua oscura.

Y eso duele mucho. All铆 se originan nuestros pensamientos: cuando tocan fondo, cuando hemos quedado solos para enfrentar el terror y el misterio del mundo. Pasar el espejo quiz谩 s贸lo quiera decir eso: romper la imagen de la unidad festiva, el espacio azogado y pulcro donde el 鈥渟ocius鈥 nos devuelve con su brillo lo que hemos llegado a ser despu茅s de esmerarnos (驴esmerilarnos quise decir?) tanto durante tanto tiempo: la imagen que nos damos o recibimos de nosotros mismos para ser id茅nticos.

Porque las palabras, no hay vuelta de hoja, cuando son s贸lo conceptos son una coraza para mantener distancia con lo que sentimos y tambi茅n tememos. Entonces uno piensa que fil贸sofos en serio son s贸lo los que han actualizado las marcas de lo originario en su pensamiento: cuando son poetas o narradores que piensan conceptos. Aunque corran el riesgo de quedarse solos, sin que nadie los acompa帽e, como a los deudos, con el sentimiento.

Entonces uno escribe cualquier cosa, como en la escuela para justificar la falta: por ejemplo, me dol铆a la panza.

