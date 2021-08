–

August 13, 2021

La juventud. Esa parte de la sociedad a la que se le presupone como energ铆a de las revoluciones, de los pueblos alzados. Sin embargo en Canarias la juventud est谩 desligada pol铆ticamente de su tierra. Ni participa (expolio colonial), ni se encuentra con ganas y convicci贸n de hacerlo (nula conquista popular).

Ante ello, el futuro que se cierne sobre el Archipi茅lago es poco motivador. Un 谩rbol sin frutos, por muy vigoroso que sea, o pueda potencialmente ser, ya no tiene dicho potencial, ni podr谩 perpetuarse, porque su simiente est谩 muerta, aniquilada.Canarias tiene hijos, pero esos hijos nacen est茅riles, o m谩s bien con un ADN distinto, un ADN social que ya no es Canarias, es “otra cosa”. Y esa “otra cosa”, aunque dif铆cil, podr铆a llegar a dar frutos igualmente, a base de un gran y profundo cambio, pero seguir铆a siendo eso, “otra cosa”. Hablamos, pues, de la pervivencia del pueblo canario como tal, como pueblo en si mismo, no como mero conjunto de personas aculturizadas y asimiladas a una serie de patrones no determinados por sus ancestros, sino por elementos externos.

“No s贸lo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”, frase que le atribuyen a Jes煤s de Nazareth. En el caso que nos ata帽e, no s贸lo de la liberaci贸n de la esclavitud humana vive la clase proletaria, sino tambi茅n de la supervivencia de su pueblo como pueblo en si mismo, como ente definido y diferenciado. Quien piense que los problemas de Canarias lo solucionar谩 煤nica y exclusivamente la v铆a obrerista, es decir, el romper con el yugo del patr贸n sobre el asalariado, mal pensado es. Y es que no hay pueblo en el mundo que perviva sin ser pueblo, siendo “otra cosa”. El obrero seguir谩 adelante, y podr谩 librarse del yugo en alg煤n momento, no ser茅 yo quien lo dude… pero ese obrero no ser谩 “canario”, ser谩 “otra cosa”. Habr谩 nacido en las Islas, m谩s las Islas ya no ser谩n un pueblo, ser谩n simplemente un lugar donde vivir, sin particularidades sociales que identifiquen su cultura, su entorno, su lengua.

Miremos a los expertos colonizadores y prestemos atenci贸n a la siguiente frase de uno de sus ilustres, C谩novas del Castillo: “Son espa帽oles aquellos que no pueden ser otra cosa”. Canarias, Andaluc铆a, Asturias, Le贸n… asimilados pueblos que “ser谩n espa帽oles, porque no llegaron a ser otra cosa”. As铆 se forman los Estados imperialistas, y as铆 se aniquila a los pueblos asimilados.Esto, y no otra cosa, es lo que le espera al pueblo canario si su juventud no despierta.

No queda otra, pues, para las alzadas y alzados del pa铆s canario, que tomar acci贸n, crear concienciaci贸n y fomentar y velar por un trabajo y brega constantes, que acerquen la consecuci贸n de la plena soberan铆a nacional y popular. Si el camino es otro, el resultado no podr谩 ser ese, ser谩 “otra cosa”.

Alejandro Jos茅, miembro del colectivo Ahul! – JAC