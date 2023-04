–

De parte de Nodo50 April 21, 2023 201 puntos de vista

Duran Kalkan, miembro del Consejo Ejecutivo de la KCK, habl贸 de varios temas en una larga entrevista reciente. Entre otras cosas, Kalkan habl贸 sobre el aislamiento impuesto al l铆der del pueblo kurdo, Abdullah 脰calan, y dijo que “el CPT es un comit茅 que legitima la tortura”.

Kalkan afirm贸: “No se trata de una situaci贸n ordinaria all铆 [en la isla-prisi贸n turca de Imrali]. Es una situaci贸n muy importante que afecta no s贸lo a los kurdos, sino a todos los pueblos oprimidos, especialmente a las mujeres y a la poblaci贸n trabajadora. All铆 se est谩 librando una lucha hist贸rica. El aislamiento [de Abdullah 脰calan] se aplica sobre esta base. No hay novedades con respecto al aislamiento. No ha habido absolutamente ning煤n cambio. La agenda pol铆tica en Turqu铆a est谩 cambiando, est谩n las pr贸ximas elecciones y la guerra en curso. Es discutible si estas cosas est谩n cambiando realmente algo. Estas cosas suceden, pero 驴hay realmente un cambio en la agenda pol铆tica? Creemos que hay que debatirlo. La pol铆tica real no est谩 cambiando. No hay ning煤n cambio en Imrali ni en el sistema de tortura, aislamiento y genocidio. Pero estos son los factores reales que determinan la pol铆tica en Turqu铆a”.

Kalkan a帽adi贸: “Ahora se habla mucho de las pr贸ximas elecciones. Sin embargo, no hay cambios. Estaba la cuesti贸n de que el CPT fuera a Imrali, que se lleva discutiendo desde el pasado septiembre. Finalmente, el CPT anunci贸 que hab铆a terminado su informe y lo hab铆a enviado a la administraci贸n turca en marzo [de 2023]. Esta es la 煤ltima declaraci贸n sobre el aislamiento, el sistema de tortura y genocidio de Imrali. Pero no hay informaci贸n sobre el contenido de este informe. No hay informaci贸n sobre lo que se incluye en 茅l y lo que no. El Comit茅 Europeo para la Prevenci贸n de la Tortura se limita a decir “se lo enviamos, el resto depende del Estado turco”. Es decir, al gobierno fascista del AKP-MHP. En otras palabras, depende de quienes aplican este aislamiento, el sistema de opresi贸n y genocidio en Imrali. El resto, dicen, depende de ellos. Si lo publican o no, si proporcionan informaci贸n veraz sobre su contenido o no. Es una situaci贸n extraordinaria. Ellos [el gobierno AKP-MHP] son los que imponen el aislamiento y dirigen este sistema. Si el CPT ha tomado decisiones con respecto a la situaci贸n de tortura en Imrali durante su visita a Turqu铆a, no tiene sentido dec铆rselo a la dictadura fascista del AKP-MHP o al Estado turco. Porque son ellos los que est谩n haciendo todo esto. Los que lo est谩n haciendo, por supuesto, saben lo que est谩 pasando. 驴Qu茅 sentido tiene decirles lo que est谩n haciendo? Lo hacen a prop贸sito. Ellos [CPT] dicen que estas son sus reglas, pero realmente no podemos entender estas reglas. No tienen nada que ver con la libertad y la democracia y no pueden considerarse normas. Si va a haber una decisi贸n sobre las pr谩cticas del Estado turco y del gobierno AKP-MHP en Imrali, al menos deber铆a ser anunciada por el CPT. El CPT necesita crear presi贸n, y su informe deber铆a enviarse a m谩s instituciones. Se lo env铆a al perpetrador como si no lo supiera, y le dice que es libre de hacer lo que quiera con 茅l. Ellos son los que llevan a cabo la tortura y aplican el aislamiento. Por lo tanto, no har谩n nada”.

Kalkan continu贸: “Se limitar谩n a archivar el informe. El CPT ha hecho esta declaraci贸n para aliviar la presi贸n creada por las protestas del pueblo kurdo y sus amigos internacionales. Pero no ha funcionado. Parece que est谩n haciendo algo, pero en realidad no es as铆. Hay enga帽o y trampa de por medio. As铆, la CPT se ha delatado cada vez m谩s. No deber铆a ser as铆. Esta es la situaci贸n actual: El sistema Imrali se lleva a cabo en colaboraci贸n [del Estado turco y de las potencias e instituciones internacionales]. Durante 25 a帽os, el aislamiento y la tortura de los kurdos y el sistema Imrali se han llevado a cabo en colaboraci贸n. Desde hace m谩s de 2 a帽os, el aislamiento total tambi茅n se lleva a cabo en colaboraci贸n.

Sin embargo, tenemos que desenmascararlos. Se trata de un supuesto sistema legal y de un Estado de derecho democr谩tico. Pero, todo esto no tiene nada que ver con la democracia. No puede haber una ley as铆 que, de hecho, otorgue todo tipo de autoridad al torturador. Los perseguidos y los oprimidos no tienen ning煤n derecho.

Parece que hay derechos, pero en realidad este [CPT] es un comit茅 que legitima la tortura y no puede decir nada a los torturadores.

Entonces, 驴c贸mo va a impedir este comit茅 la tortura si no dice nada al torturador? La situaci贸n de Imrali no es s贸lo obra del Estado turco. Tambi茅n revela el estado actual de la democracia y el derecho europeos. Existe una unidad [entre estas fuerzas], y debemos hacer hincapi茅 en ello. No debemos abandonar la lucha jur铆dica, pero lo principal es, por supuesto, la lucha ideol贸gica y pol铆tica. Las protestas y las actividades contin煤an. 脷ltimamente ha habido iniciativas importantes. En todo el mundo, el pueblo kurdo, sus amigos internacionales, las fuerzas democr谩ticas revolucionarias y los intelectuales se levantan y marchan por la libertad del L铆der Apo [Abdullah 脰calan]. En otras palabras, hay una actitud de apoyo y unidad de acci贸n en favor del L铆der Apo que se extiende desde Amara [el pueblo donde naci贸 Abdullah 脰calan] a todos los rincones del mundo. Las celebraciones del 4 de abril [cumplea帽os de Abdullah 脰calan] fueron realmente numerosas y fuertes. Muestran c贸mo la sociedad, el pueblo kurdo y los c铆rculos democr谩ticos est谩n unidos al l铆der Apo. Poco despu茅s se celebr贸 en Hamburgo una importante conferencia en la que se debatieron las ideas del L铆der Apo bajo el t铆tulo “Desafiar la modernidad capitalista”.

Sin duda, la idea que desaf铆a a la modernidad capitalista es la teor铆a de la modernidad democr谩tica. El l铆der Apo desarroll贸 esta teor铆a, que se debati贸 en esta conferencia. All铆 tuvieron lugar discusiones muy importantes y serias entre los intelectuales del mundo, las fuerzas revolucionarias democr谩ticas y los c铆rculos democr谩ticos libertarios. Esto significa que aunque el fascismo del AKP-MHP, con el apoyo de la CPT, Europa y la OTAN, ha tratado de imponer un aislamiento sin precedentes, el L铆der Apo ha roto este aislamiento. Ha roto los muros de Imrali. Ha compartido as铆 su pensamiento con las mujeres, los j贸venes, los obreros, los trabajadores y todos los oprimidos del mundo entero.

El apoyo a Leader Apo crece y se extiende como una avalancha por todo el mundo. Los esfuerzos por comprender, adoptar, integrar y poner en pr谩ctica los pensamientos y tesis del L铆der Apo est谩n creciendo como una avalancha y extendi茅ndose por todo el mundo. Esto incluye a todos los oprimidos, especialmente a las mujeres. Esto es lo importante, lo esencial. Esto es lo que destruir谩 el sistema Imrali de tortura y aislamiento. Esto sucedi贸 de una manera mucho m谩s amplia con motivo del cumplea帽os del L铆der Apo este a帽o. Y continuar谩 en el futuro. De hecho, es precisamente esta lucha la que determina la pol铆tica y la que dar谩 resultados duraderos. Esta lucha destruir谩 el sistema de tortura y aislamiento de Imrali, derribar谩 los muros de Imrali, destruir谩 el fascismo, har谩 que Turqu铆a sea democr谩tica y que Kurdist谩n sea libre. As铆, har谩 la contribuci贸n m谩s importante de la historia a la marcha de la humanidad hacia la libertad”.