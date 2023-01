–

Duran Kalkan, miembro del Comité Ejecutivo del PKK, ha declarado que la fase actual es muy crítica: “Pueden ocurrir todo tipo de cosas”

Duran Kalkan, miembro del Consejo Ejecutivo de la KCK, habló de la situación actual en el Kurdistán, Turquía y Europa y advirtió de que “pueden ocurrir todo tipo de cosas. Pueden producirse atentados más graves. Golpes, conspiraciones o masacres pueden estar a la orden del día”.

Los acontecimientos actuales son señal de una fase crítica

“Estamos en una fase muy crítica. Pueden ocurrir todo tipo de cosas. Pueden producirse atentados más graves. Pueden producirse golpes de Estado, conspiraciones o masacres. Debemos estar preparados para todo esto. Por lo tanto, debemos llevar a cabo la lucha antifascista de manera más organizada, más eficaz y en unidad. Debemos resistir de una manera aún más fuerte y abrazar aún más las tareas cotidianas de nuestra lucha. Esta es la única actitud correcta, revolucionaria, democrática y patriótica. Sólo esta actitud vencerá. Hay resistencia en las cárceles y también fuera de ellas. Todos los que resisten gritan que no se puede obligar a un kurdo a agachar la cabeza. Tenemos que hacer de esto nuestro lema. Tenemos que hacer que la lucha sea más organizada y enriquecerla con métodos más creativos y diversos. Debemos hacerla más grande para que podamos convertir los próximos meses y semanas en un período de derrocamiento del fascismo, de ruptura del aislamiento, de democracia, de libertad y de una de las mayores victorias de la historia. El camino está claro. Por tanto, hago un llamamiento a todos para que se organicen más y luchen más para lograr este objetivo.”

Exclusión de los kurdos de la reciente reunión de Ammán

“Ammán es un lugar crítico. Sabemos que los atentados del IS se organizaron y llevaron a cabo desde allí. Las reuniones de Ammán son famosas. Hace un siglo, a Jordania se le dio ese papel en la configuración de Oriente Medio. Gran Bretaña y Francia gestionaban estos asuntos entonces. También hubo una conferencia en El Cairo hace un siglo, en 1921. Esperamos que esta reunión de Ammán no sea como aquella conferencia de El Cairo. Aquella reunión dio forma al último siglo de Oriente Próximo. Este siglo ha sido desastroso para Oriente Medio. Fue el resultado de esas reuniones. El genocidio kurdo también se planeó en la conferencia de El Cairo. Hasta entonces, los kurdos seguían teniendo un lugar en ciertas zonas. Allí se generaron la mentalidad y la política de ignorancia y destrucción. Así surgió el centenario genocidio kurdo. Hace poco se reunieron en Ammán todos menos los kurdos. ¿Por qué? Se llamó la segunda reunión de Iraq. Allí se discutieron los problemas de Irak. Irak no tiene problemas propios. Tiene problemas creados por las fuerzas gobernantes, estatistas y el sistema. Su riqueza es un problema. Su riqueza material, su riqueza cultural, su multinacionalidad y su multilingüismo son un problema. Esto se debe al sistema, la mentalidad y la política dominantes, estatistas y colonialistas. No hay otros problemas. La mitad de los problemas de Iraq están relacionados con la cuestión kurda. Lo que se llama el problema fronterizo de Irak es el problema del Kurdistán. El problema con Irán es el problema del Kurdistán. El problema con Turquía es el problema del Kurdistán. Y también lo es el problema con Siria. Es el problema de dividir y repartir el Kurdistán. El problema kurdo se discutió en Ammán, pero no había kurdos. ¿Por qué no? ¿Por qué no invitaron al KCK? ¿Por qué no invitaron a la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria? Al parecer, se trataba también de una reunión para mejorar la lucha contra el EI. La mayor parte de la lucha contra el ISIS, y por lo tanto, de los esfuerzos para estabilizar Irak, ha sido realizada por la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria y las SDF [Fuerzas Democráticas Sirias]. Aún mantienen cautivos a miles de combatientes iraquíes del EI. Siria Septentrional y Oriental derrotó al EI. Sólo entonces Irak pudo arrebatar Mosul y otros lugares al EI. Por lo tanto, la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria ha hecho la mayor contribución a la estabilidad de Irak. La mejora de la seguridad y la estabilidad de Irak se debatió recientemente en Ammán. Pero ha sido la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria la que más ha contribuido a este propósito y la que ha desempeñado el mayor papel en ello. Entonces, ¿por qué no se les invitó? ¿Por qué no había kurdos? Esto nos ha causado preocupación e inquietud. ¿Están intentando renovar una mentalidad y una política centenarias basadas en la negación y el exterminio de los kurdos? Si es así, la ONU, Francia y los demás Estados participantes deben reflexionar detenidamente, porque están jugando a un juego peligroso. Los resultados del siglo pasado son evidentes.

¿Cómo han vencido los kurdos esta mentalidad y esta política?

Mediante su resistencia de un siglo. Y resistirán aún más”.

“No sabemos exactamente cuáles son los resultados [de la reunión de Ammán]. Por ejemplo, el Estado turco llevó a cabo un ataque de invasión con decenas de miles de soldados desde Heftanîn hasta Xakurkê [en Kurdistán del Sur/Norte de Irak]. ¿Quién ha resistido a esta ocupación? Los kurdos. Han impedido la ocupación.

