De parte de Nodo50 May 19, 2023

Duran Kalkan, miembro del Consejo Ejecutivo de KCK (Unión de Comunidades de Kurdistán), habló con Medya Haber sobre los últimos acontecimientos en Kurdistán, Oriente Medio y el mundo, incluidas las discusiones sobre Abdullah Öcalan durante las elecciones de Turquía, la situación actual de Abdullah Öcalan y los resultados de las recientes elecciones turcas.

Discusiones sobre Abdullah Öcalan durante las elecciones de Turquía: “Nadie planteó los problemas fundamentales de Turquía y les ofreció soluciones”

“En el entorno actual de aislamiento absoluto, también mencionaron al líder Apo [Abdullah Öcalan] como parte de los debates electorales. Querían basar las elecciones en Turquía y los debates electorales en este tema. Por supuesto, esto es comprensible en cierto modo. El problema más fundamental de Turquía es el kurdo. Como representante de la voluntad kurda por la libertad, el líder Apo está detenido en Imrali. Por lo tanto, el líder Apo sin duda iba a ser incluido en la agenda. Porque el problema kurdo necesitaba ser discutido. Y no puede haber una discusión sin que el líder Apo esté en la agenda. Pero éste no era el caso. No se discutió el problema kurdo, sus causas y las formas de resolverlo, razón por la cual el líder Apo tampoco se incluyó realmente en la agenda.

De lo contrario, aquellos que han infligido el mayor terror y genocidio al pueblo kurdo durante 100 años intentaron acusar al líder Apo, a los kurdos, al Movimiento por la Libertad del Kurdistán y a nuestro partido de terrorismo. De una manera muy barata, intentaron que el público nacional y extranjero aceptara esto. Piensan que podrán hacer esto y que el proceso en Turquía continuará así. Esperan que el pueblo kurdo simplemente haga lo que quiere. Piensan que la sociedad kurda se someterá a esto. Pensaron que podían dividir y fragmentar a los kurdos. Buscan trucos y juegos dentro del ámbito de la guerra especial. Esta es una actitud muy simplista e inmoral.

Necesitamos enfatizar esto una y otra vez. Más allá de hacer muchas promesas, no hubo nadie [durante las elecciones] que planteara los problemas fundamentales de Turquía y les ofreciera soluciones. El líder Apo fue puesto en la agenda porque tiene el poder y la voluntad para una solución. De hecho, no existe una fuerza política que prometa un futuro libre y democrático para la sociedad en Turquía. No existe tal mentalidad y actitud política. Por el contrario, piensan que los kurdos merecen el genocidio y Turquía merece la opresión y el terror fascista. El sistema estatal centenario funciona sobre esta base. La política del último período se basa completamente en este enfoque barato tanto del gobierno como de la oposición”.

“Están muy enojados. ¿Por qué el líder Apo ha sacado a la luz la cuestión kurda? ¿Por qué desarrolla formas libertarias y democráticas de resolver la cuestión kurda? ¿Por qué propone una solución y una vida común? Están muy enojados porque está proponiendo una política y una mentalidad que es una alternativa a la política existente en Turquía. Porque está mostrando claramente a todos lo falsa que es su retórica, y que su verdadero rostro está marcado por el fascismo, el colonialismo y una mentalidad y política genocida. La resistencia del líder Apo en Imrali es esclarecedora. De hecho, lo entienden bien, pero no abordan este tema correctamente, humanamente y de una manera libertaria y democrática. Su enfoque es fascista, colonialista, genocida, manipulador, brutal y belicista. Tienen una mentalidad y una política antikurdas, antisociales y antimujeres. Por supuesto, hacen todo esto no porque no saben, sino porque saben muy bien. Hacen todo esto a propósito”.

Situación actual de Abdullah Öcalan: “No se ha publicado información sobre Imrali durante 26 meses”

“En primer lugar, me gustaría saludar la resistencia histórica en Imrali del líder Apo. Su aislamiento continúa. No hay absolutamente ningún cambio. Los abogados también evaluaron esta situación recientemente. Manifestaron que las promesas hechas no se han cumplido. Más allá de eso, no se ha publicado información sobre Imrali durante 26 meses. Debido a esto, sin duda hay mucha preocupación. Hay mucha ansiedad e ira en la sociedad kurda. Por otro lado, la lucha por la libertad física del Líder Apo continúa. Las mujeres, los jóvenes y nuestro pueblo libramos una lucha ininterrumpida junto a nuestros compañeros en todo el mundo. Me gustaría saludarlos a todos una vez más y desearles éxito. Quiero enfatizar una vez más que todas estas luchas son muy importantes”.

“También hay un gran apoyo de círculos externos. Las luchas de camaradas internacionales, académicos, sindicatos, trabajadores e intelectuales son importantes. Tenemos que aumentar esto aún más. Tanto la lucha por la libertad física del Líder Apo crece como la participación en esta lucha se fortalece entre nuestros compañeros internacionales. Porque a medida que se difunden los pensamientos del líder Apo, la gente exige cada vez más que el autor de estos pensamientos no viva en un sistema de tortura y genocidio como el de Imrali, que tenga libertad física y que pueda desarrollar más sus pensamientos y ponerlos en práctica al servicio de la humanidad. El líder Apo tiene el poder de pensamiento más completo y sistemático que ofrece soluciones a los problemas de la humanidad. Con el nuevo paradigma, ha presentado una forma de pensar tan sistemática. Por lo tanto, cuanto más se difunden estas ideas y más aumenta la lucha, más personas sienten su responsabilidad y apoyan aún más la lucha. Esto significa que necesitamos exponer el sistema de tortura y aislamiento de Imrali, este sistema de genocidio, y necesitamos difundir aún más los pensamientos del líder Apo. Mientras hacemos esto, crecerá la lucha contra el sistema de tortura y aislamiento de Imrali sobre la base de la libertad del líder Apo. No hay duda de esto. Más recientemente, una delegación llamada ‘Delegación Internacional de Paz de Imrali’ vino [a Turquía], visitó las instituciones relacionadas, intercambió puntos de vista y sostuvo discusiones. Sobre la base de las opiniones que escucharon, dijeron que fortalecerán la lucha contra el sistema de tortura y aislamiento de Imrali en el ámbito internacional. Esta es una actitud muy altruista y consistente”.

“El líder Apo ha estado detenido en el sistema de tortura y aislamiento de Imrali durante 25 años. Este año 25 es uno en el que la situación del líder Apo necesita ser evaluada legalmente. Sí, el estado turco es responsable de crear y ejecutar el sistema Imrali. Pero la OTAN y la Unión Europea también son responsables. Todas sus instituciones, el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el CPT también son responsables. Políticamente, varios estados son responsables. La administración de EE.UU., el Reino Unido, Israel y todos los estados europeos son responsables de la conspiración internacional y, por lo tanto, del secuestro del líder Apo y sus 25 años de tortura y aislamiento en Imrali. Nadie puede escapar a esta responsabilidad. En este vigésimo quinto año del sistema de tortura y aislamiento de Imrali, todos estos poderes tienen que hacer una nueva evaluación. Este es un requerimiento legal. Pero no parece haber ningún movimiento de nadie en esta dirección. Han pasado tres meses desde el 15 de febrero [aniversario del secuestro de Abdullah Öcalan el 15 de febrero de 1999] pero no hay atención para este tema. Esto no es aceptable. Los círculos legales preocupados por la defensa del líder Apo deben ser más sensibles. Necesitan hacer más esfuerzos e investigar más. Es necesario poner esta situación en la agenda más a través de luchas que expongan el sistema de tortura y aislamiento de Imrali. Si no abordan el problema kurdo y su solución ideológica y políticamente sobre la base de las ideas del líder Apo, al menos deberían tomar iniciativas legales para abordar la situación de su detención en Imrali. Necesitan iniciar una iniciativa de inmediato. No podemos aceptar este silencio”.

“Comprender correctamente la resistencia de Imrali significa comprender correctamente el problema kurdo y la realidad kurda. Por lo tanto, significa comprender correctamente la realidad de Turquía, el sistema estatal turco, el sistema global de la modernidad capitalista que creó este estado y el poder general y el sistema estatal. Esto significa entender correctamente lo que se le está imponiendo al Medio Oriente ya la humanidad hoy. Todas estas cuestiones están estrechamente entrelazadas. En este sentido, esto significa liderar una lucha consciente, organizada y exitosa contra todas las formas de opresión, explotación, tiranía, fascismo y masacres. Solo si tal lucha se lleva con éxito, la resistencia de Imrali y los pensamientos del líder Apo se entenderán correctamente y se cumplirán sus requisitos”.

Elecciones en Turquía: “A pesar de toda la opresión y la persecución, el pueblo kurdo sigue firme en su demanda de libertad, igualdad y democracia”

“Ha tenido lugar una elección recientemente. Por supuesto, es discutible cuán justa, libre e igualitaria fue esta elección. Es bien sabido que no fue justo ni gratuito. ¿Qué tipo de presiones, arrestos y obstrucciones tuvieron lugar durante las elecciones? Todo el mundo está discutiendo esto ahora. Es discutible cuánto de una elección hubo realmente. Por otro lado, también se discute qué tipo de fraude se produjo durante el proceso electoral. Pero con todo lo dicho, de hecho hubo una elección el 14 de mayo que ha llevado a ciertos resultados. Si bien aún no son oficiales, muchos círculos ya están haciendo evaluaciones. Porque estas elecciones eran muy importantes. Se dijo que Turquía comenzaría su segundo siglo y que los resultados electorales determinarían la mentalidad y la política que moldearían este siglo. La dirección de nuestro movimiento los está evaluando actualmente. Sin duda, muy pronto publicará sus puntos de vista y las políticas que seguirá sobre esta base. Todavía no hemos llegado a tal conclusión. Por lo tanto, solo puedo hacer algunas observaciones individuales aquí”.

“Se habla de fraude y de presiones, pero también hay diversas valoraciones sobre los resultados electorales. Algunos dicen que no hubo ganador, algunos dicen que ganaron y otros dicen que la elección fue injusta. Se están diciendo muchas cosas. Pero antes que nada quiero saludar a nuestro pueblo patriota que trabajó por las elecciones a partir de los llamados de nuestra dirigencia, que acudió a las urnas el 14 de mayo y emitió su voto a favor de la libertad y la democracia fuerzas y mujeres de acuerdo con nuestros intereses. Los felicito por su éxito. También quisiera desear éxito a los diputados que nuestro pueblo ha elegido para cumplir con sus funciones. Esta elección ha demostrado claramente que no hay cambio en la postura y actitud del pueblo kurdo. En casi todo Kurdistán, el nivel de votos es más o menos el mismo que en las elecciones anteriores. Hubo muy pocos altibajos. A pesar de toda la opresión, persecución, masacres y encarcelamientos, el pueblo kurdo sigue firme en su demanda de libertad, igualdad y democracia. No hay absolutamente ninguna regresión, ningún debilitamiento. Esto es muy importante. Este es el caso de Kurdistán y de los kurdos que han sido desplazados a las ciudades turcas. Esto merece un gran agradecimiento. Esta actitud de nuestro pueblo revela que ninguna persecución y tortura puede debilitarlo. Este es el mayor éxito. Algunos círculos dicen que los votos han disminuido. Ciertos partidos y organizaciones dicen que harán autocrítica. Claro que una cosa son, la postura de la gente es otra. La sociedad y los círculos políticos no deben confundirse entre sí. Aquellos que cometieron errores, sin duda, deben encontrar las razones que los llevaron a esto con la ayuda de la crítica y la autocrítica. Pero no hay absolutamente ninguna regresión en la postura del pueblo kurdo. De hecho, hay aún más ira y combatividad. Si esto no se ha traducido en acciones suficientes, los encargados de educar y organizar a la gente deberían evaluar su propia situación. La culpa es de ellos. Por lo tanto, no hay error ni deficiencia en la postura de la sociedad que deba ser saludada y celebrada. Sobre esta base, saludamos y felicitamos a todo el pueblo kurdo por su postura correcta y exitosa en las elecciones”.

“El resultado de la elección presidencial aún no está claro. Tayyip Erdoğan y Kemal Kılıçdaroğlu competirán en la segunda ronda. Los resultados de las elecciones parlamentarias son más o menos seguros. El panorama general es el siguiente: todos los partidos que habían participado en elecciones anteriores han perdido votos. No hay ganador, nadie que haya aumentado sus votos. Algunos partidos nuevos han entrado en escena. Obtuvieron el uno y medio, dos, dos y medio por ciento de los votos. Partidos como la TIP, el Partido del Bienestar o el Partido Zafer consiguieron los votos que se perdieron por desgaste. Los otros partidos han perdido votos en comparación con la elección anterior. Por supuesto, todos están cuestionando las razones desde su propia perspectiva. Fue la Alianza Popular la que más hábilmente compensó este declive. Por ejemplo, el AKP ha sido testigo del mayor descenso. Ha bajado del 42 por ciento al 35 por ciento, 7 puntos. Hay una leve disminución en los votos para el MHP. Pero al agregar nuevos partidos a su alianza, redujeron la pérdida de votos. Son la alianza que tiene más diputados en el parlamento y ganó las elecciones en términos de aritmética parlamentaria. De hecho, tal resultado se esperaba para la Alianza Nacional. Pero la Alianza Nacional no pudo demostrar esta fortaleza. Las razones de esto necesitan ser discutidas”.

“Ellos mismos, sin duda, discutirán esto de una mejor manera. Muchas partes se habían juntado. Estaban mostrando una postura democrática y estaban expresando su acuerdo entre ellos. Obviamente, no pudieron explicar esto bien porque no pudieron mantenerse firmes. Supongo que cometieron un error en la alianza. Presentarse a las elecciones de manera conjunta no les dio muchos resultados. Deberían haber tenido la madurez política para entender eso. Entrar a las elecciones sobre la base del CHP resultó en pérdidas tanto para el CHP como para los otros partidos. Esto no condujo a una ventaja. Se centraron demasiado en su propia base de seguidores en su propaganda. No pudieron mostrar soluciones claras a los problemas de Turquía más allá de las prácticas del AKP. Se enfocaron un poco en la economía y la justicia, pero no en la guerra. No se detuvieron en el problema kurdo. En su mayoría permanecieron bajo la influencia de la Alianza Popular y simplemente trataron de responder a ella. Realmente no pudieron mostrar sus diferencias, lo que básicamente significa que no eran diferentes. También resultó que no estaban muy organizados”.

“¿Cómo obtuvo el AKP estos votos cuando realmente sufrió tanto desgaste? Dicen que ha perdido muchos votos. Por supuesto que lo hará, pero el hecho de que haya recibido tantos votos en estas condiciones no debe tomarse a la ligera. Tenemos que centrarnos en las razones. Una importante es la presión. Otra de las razones es que influyeron en las personas con dinero. Pero hay otras dos razones fundamentales. Primero, el AKP es una fuerza organizada. Realmente tiene una organización partidaria. Como parte de las actividades electorales de uno, no es suficiente ir a la prensa y decir algunas cosas, o reunir su propia base de seguidores y hablar con ellos. Un esfuerzo organizado y planificado para ir a las personas que no son las suyas es muy importante. En este sentido, se puede considerar al AKP y al MHP como los partidos más organizados. Otra cosa es que realmente hayan formado una comunidad. Han creado una masa de personas basadas en ideas racistas, chovinistas, nacionalistas y turanistas y una comprensión de la historia del MHP, que lava el cerebro a la gente en Turquía con dinero, educación, arte y literatura. Obtienen sus votos de estas personas. En este sentido, el AKP y el MHP han realizado un trabajo muy peligroso y serio. Han creado una nueva comprensión de la historia, una nueva forma de relaciones, un nuevo capital, clase y comunidad al destruir lo que el estado turco había creado hasta la década de 1970. En este sentido, se acabó el kemalismo. Desde el 12 de septiembre [1980], se ha formado una nueva comunidad, especialmente en la forma del AKP-MHP. Esto significa que la mentalidad y la política racista, turanista y genocida del Comité de Unión y Progreso ha llegado hoy a su punto máximo. Los kurdos están sufriendo esto, pero esto es realmente dañino para todos. Esto constituye un peligro para todos. Todo el mundo necesita entender esto bien. No debería haber un enfoque simple para el AKP”.

“También cometimos errores. No los ocultamos. Hacemos autocrítica y evaluamos las equivocaciones. La Alianza por el Trabajo y la Libertad dice que también harán autocrítica. Ellos deberían. Por supuesto, estos resultados no pueden verse como un éxito completo. Establecen metas, pero estas no se han logrado. La gente no debe ser responsable de esto. No hay la más mínima regresión entre el pueblo kurdo. Están en contra del fascismo, el colonialismo y el genocidio. Continúan luchando por la libertad, la igualdad y la fraternidad pagando el precio que sea necesario. Han mostrado claramente su postura una vez más en las elecciones del 14 de mayo. Pero se suponía que las organizaciones y los partidos debían organizarse más allá de esto y hacerlo aún más grande. ¿Por qué no sucedió esto? Deberían cuestionarse a sí mismos sobre esta base. Hay una razón muy importante: cometieron errores en la manera en que formaron su alianza. Sí, se volcaron mucho hacia organizaciones democráticas de izquierda y revolucionarias. Esto no estaba mal, pero todavía no pudieron lograr una unidad completa con ellos. Por otro lado, se produjo un distanciamiento de los círculos islámicos y democráticos anticapitalistas. Sí, debería haber habido más orientación hacia el movimiento democrático de izquierda, pero también debería haber habido una alianza para abarcar todos los círculos democráticos, incluidos los círculos islámicos. Por otro lado, no están realmente organizados. Cuando se trata de elecciones, no es suficiente hacer propaganda y causar entusiasmo solo en sus propios círculos. En lugar de ir a círculos fuera del suyo, solo promovieron el entusiasmo y la emoción de su propia base. En su mayoría hicieron que estos círculos fueran a las urnas. Eso también fue insuficiente. Carecen de trabajo organizado. A partir del trabajo de masas, la organización partidaria, el trabajo partidario y las organizaciones femeninas y juveniles, les falta un trabajo que llegue constantemente a las masas que las desconocen. Probablemente evaluarán y cuestionarán esto más”.

“El AKP ha perdido la mayor cantidad de votos. Pero los resultados de las elecciones fueron un poco diferentes de lo que se había pronosticado. Tenemos que aceptar eso también. No hubo un cambio muy serio en Kurdistán. Podemos decir eso claramente. Por el contrario, el enfado y la protesta de la sociedad fue muy alta. Pero los líderes y pioneros de la sociedad no fueron capaces de transformar esa ira en organización y acción. El error lo cometieron quienes debieron haber logrado esto. Por otro lado, el hecho de que el AKP aún lograra obtener tantos votos debería hacer que toda la oposición sea autocrítica. La demanda de cambio estaba ahí entre todos, incluso entre los círculos extranjeros. No poder lograr este cambio es, por supuesto, una grave deficiencia. Por lo tanto, la oposición en particular debería cuestionar las razones de esta deficiencia con mayor precisión y seriedad”.

“No podemos decir nada sobre la elección presidencial. Obviamente, alguien le ha dado recientemente ciertas instrucciones a Tayyip Erdoğan con respecto a este tema. Ha estado abierto a esto. Él lo ve como empoderamiento. Sus últimos discursos antes de las elecciones lo demostraron un poco. También lo hizo su actitud después de la votación. Así es, y obviamente lo seguirá haciendo. La oposición dice que resistirá, pero sus posibilidades han disminuido en comparación con antes”.

“Independientemente de quién sea presidente, los resultados de las elecciones actuales han demostrado lo siguiente: quien forme un gobierno ya no podrá hacer las cosas solo. Por ejemplo, si la Alianza Popular forma el nuevo gobierno, no puede dirigirlo como lo ha estado haciendo hasta ahora. Turquía necesita un cambio y este solo puede lograrse creando la mayor unidad posible. Aquellos que sólo imponen su propia voluntad en la sociedad generarán más protestas, sufrirán más daños y eventualmente perderán. En primer lugar, el mensaje de las elecciones es que un enfoque unido en el que todos puedan participar y que impida que Turquía se derrumbe bajo el peso de sus problemas, será más constructivo. Segundo punto: Sí, la elección fue importante, pero llegamos a ellas después de una gran lucha. La elección fue parte de nuestra lucha antifascista, revolucionaria y democrática. Esta resistencia estará determinada por el resultado de esta elección, pero no terminará. Definitivamente continuará. Por lo tanto, las elecciones por sí solas no son un método de lucha. El fascismo no puede ser derrocado solo mediante elecciones. Esto sólo es posible con métodos de lucha multifacéticos. Esta es una lucha a largo plazo. Las elecciones han proporcionado una prueba importante en este sentido. Revelaron que todavía hay un gran poder de resistencia tanto en Kurdistán como en Turquía. La expansión de la lucha antifascista y democrática en Turquía se ha vuelto más clara. Por lo tanto, de ahora en adelante, la lucha puede fortalecerse aún más de muchas maneras. No parará. La lucha se desarrollará y continuará. El fascismo del AKP MHP y la Alianza Popular incluían algunos círculos peligrosos, como Hizbi-Kontra”.

“Como movimiento, tomamos la decisión de detener todos los ataques militares después del terremoto y luego la extendimos hasta las elecciones. Nuestro objetivo era apoyar el proceso electoral. Pero la administración del AKP y del MHP no respondió a esta actitud. Continuaron sus agresiones tanto como pudieron. Nos atacaron durante su campaña electoral. Casi parecía como si hubiera una elección entre el AKP y el PKK. Hicieron del PKK el único objetivo y lanzaron todo tipo de ataques de aniquilamiento contra la guerrilla. Estas agresiones aún continúan. La guerrilla tuvo que defenderse en base a la legítima defensa. El fascismo atacó y se desarrolló una resistencia armada en todo Kurdistán bajo el liderazgo de Zap, Avaşîn y Metîna [áreas del sur de Kurdistán controladas por las fuerzas guerrilleras]. Si los ataques continúan de esta manera, la guerrilla, el pueblo, las mujeres y los jóvenes seguirán resistiendo. Las elecciones han creado un terreno muy favorable para esta resistencia. No causaron ningún daño. La voluntad de las mujeres y los jóvenes fue revelada. Están en condiciones de librar todo tipo de luchas. Por lo tanto, puedo decir esto: solo un enfoque holístico puede llevar a Turquía a una salida. Aparte de eso, solo existe la opción de librar una gran lucha. Por lo tanto, la lucha antifascista y democrática continuará. No se debe considerar que esta lucha sólo se da en forma de elecciones o de lucha armada. Es necesario verlo como una lucha multifacética. Los ataques fascistas son multifacéticos. La Alianza Nacional solo imaginó el reemplazo del actual sistema presidencial por un sistema parlamentario. Este es un enfoque muy esquemático. Esto no está realmente en línea con la lucha contra el fascismo. La actual administración ha revertido todos los logros de los primeros 50 años de la república. Esta oposición no ha podido resistir nada de esto. Tantos artistas, escritores y demócratas han sido encarcelados, atacados y obligados a huir al extranjero. Así, esta administración lleva a cabo un intenso genocidio social contra la sociedad. Está tratando de envenenar las mentes de los jóvenes. Es necesario luchar contra este veneno en todos los aspectos. Este veneno es dañino para toda la sociedad de Turquía. También constituye un enorme peligro para la humanidad. Si no se detiene la política de esta mentalidad fascista, colonialista y genocida, traerá grandes peligros para todos. Entonces, la lucha continuará. Necesitamos ser más versátiles y creativos en nuestra lucha. Las fuerzas revolucionarias y democráticas necesitan liderar aún más la lucha a partir de ahora”.

“¿De dónde ha salido el AKP? Los círculos islámicos también deberían tener cuidado con este tema. El AKP ha convertido los círculos islámicos en el MHP. Los ha hecho racistas, chovinistas y nacionalistas. Ha destruido los enfoques islámicos. Porque es el MHP el que determina la línea ideológica. Hoy, el AKP se ha convertido en el MHP. En este sentido, todos esos círculos deben defender sus propias identidades. Todos deben librar una lucha multifacética que los salve del AKP, que se ha convertido en el MHP; de un AKP racista y nacionalista cuya mentalidad y política han declarado a todos sus enemigos. La lucha contra el fascismo es una lucha común. El fascismo está llevando a cabo un ataque total. Por lo tanto, la resistencia antifascista y la resistencia democrática también deben ser totales. Algunos círculos se han unido, otros no. Aquellos que no participaron ahora están sufriendo el mayor daño. Por lo tanto, todos deben ver los hechos y comprenderlos correctamente. En la lucha antifascista por la democracia, debemos ser capaces de triunfar en una lucha total que erradique esta mentalidad y política racista, chovinista, fascista y genocida de Turquía; que salvará a la sociedad, la juventud, las mujeres y los pueblos de Turquía de esta mentalidad y política venenosas. Sobre esta base, me gustaría desearles a todos éxito”.