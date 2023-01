–

Duran Kalkan, miembro del Consejo Ejecutivo de la KCK, habló sobre los últimos acontecimientos en el Kurdistán, Oriente Medio y el mundo, incluyendo la continua incertidumbre con respecto a la situación de Abdullah Öcalan, la asociación de las potencias europeas con el fascismo en Turquía, la reciente gran derrota del ejército turco en el Kurdistán del Sur / Norte de Irak, la lucha democrática para superar el bloqueo causado por el régimen turco.

Continúa la incertidumbre sobre la situación de Abdullah Öcalan

“Recientemente se han producido protestas de diputados [en Turquía]. También se han presentado solicitudes para ir a Imrali a reunirse con el líder Apo [Abdullah Öcalan]. Todo esto es importante. Los diputados protestan ahora frente al Ministerio de Justicia. El lugar de la protesta de los diputados está bien elegido. Hay que dirigirse a esta institución. Porque es una de las instituciones que difunde la información en cuestión. No sólo difunde la información, sino que también impide que los abogados y las familias se reúnan con el líder Apo y otros presos de Imrali. Podemos afirmar claramente que se está llevando a cabo un juego y que se están haciendo trampas. Por lo tanto, es absolutamente necesario llevar a cabo este tipo de protestas para aclarar la situación, insistir en las solicitudes de reunión [en Imrali] y presionar a la actual administración y a las instituciones responsables del camino de ida y vuelta a Imrali”.

“Hubo un estado de incertidumbre. Se han extendido muchas sospechas. Esto, por supuesto, ha creado serias preocupaciones, ansiedad e incertidumbre. Esta situación de incertidumbre que ha aumentado nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones continúa. No hay cambios. La situación es realmente grave. No es una situación que deba tomarse a la ligera. Es un gran reto para el movimiento, para todos los camaradas, para nuestro pueblo, para los patriotas y para los amigos internacionales. Todo el mundo está en alerta máxima, básicamente no duerme. Hay una gran sensibilidad con respecto a este asunto. Han pasado 21 meses desde que no ha habido ningún contacto, ninguna información [de Abdullah Öcalan]. Esto no es aceptable. Nadie debe esperar que el pueblo kurdo acepte esto. Estamos hablando de una nación de 40 millones de personas. La voluntad de esta nación está en juego. Este pueblo está librando una lucha. Han dado 50 mil mártires por esta causa. Hoy están llenos de gran ansiedad y enormes preocupaciones”.

“Algunas instituciones, el CPT [Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes] por ejemplo, han sido criticadas recientemente. Su actitud actual es realmente incomprensible. Si realmente no hubiera peligro, esta situación no debería continuar. Pero como continúa, significa que realmente existe una situación peligrosa. Esto ha aumentado nuestra ansiedad, preocupación, ira y protestas. Recientemente, la sociedad ha mostrado claramente su enfado. Las sensibilidades de esta sociedad son importantes. Respetar estas sensibilidades no haría que el CPT dejara de ser una institución. No hay necesidad de que el CPT insista tanto que esto rompería sus reglas institucionales. Al menos podrían haber respetado estas sensibilidades. Se enfrentan a una sociedad, no a cualquier persona, institución, partido u organización. Se enfrentan a una sociedad y esta sociedad está siendo sometida a un genocidio”.

Asociación de las potencias europeas con el fascismo en Turquía

“Las instituciones europeas están llevando a cabo más ataques en apoyo de Turquía en lugar de crear algo de claridad y de asegurar que las leyes funcionan en Turquía. Alemania ha detenido recientemente a patriotas kurdos. Atacan casas kurdas y saquean los centros de las asociaciones kurdas. Si estas potencias hacen tales cosas, el fascismo del AKP-MHP por supuesto hará cualquier cosa. No obedece ninguna ley ni ninguna regla moral. Por lo tanto, estos poderes son realmente cómplices de lo que está sucediendo en Turquía y en Imrali. Las instituciones europeas, es decir, el Comité de Ministros del Consejo de Europa, el CPT, el TEDH no intervienen. Siempre hemos dicho y diremos una y otra vez que esto constituye un apoyo al genocidio. La mentalidad y la política del AKP-MHP son fascistas y genocidas. Intentan vengarse del líder Apo y están llevando a cabo todo tipo de ataques y un genocidio kurdo. La conspiración internacional [encarcelamiento de Abdullah Öcalan en 1999] también constituye un ataque genocida. Durante 24 años, el sistema Imrali ha continuado como un sistema genocida. El aislamiento [de Abdullah Öcalan] es un ataque genocida. Continúan todo tipo de comportamientos hostiles sin seguir ninguna norma moral o legal. Y Europa es un socio en todo esto. Puede que Europa incluso anime a Turquía a hacer esto. No lo sabemos. Somos escépticos y tenemos nuestras dudas respecto a este asunto”.

Aumento de la lucha por la libertad de Abdullah Öcalan en los próximos meses

“Incrementaremos aún más nuestra lucha. Muchas organizaciones relevantes han pedido exactamente esto. Hay movimiento en el extranjero y en las cuatro partes del Kurdistán. La sociedad del Kurdistán del Norte y de Turquía se está movilizando. El Líder [Abdullah Öcalan] está en Turquía, en Kurdistán del Norte. Por eso es necesario marchar a Imrali. Es necesario que haya más protestas allí. Queremos saludar la lucha en curso. Hay un nivel importante de sensibilidad y de lucha. Sin embargo, no debemos contentarnos con lo que tenemos. Por el contrario, tenemos que aumentar aún más la lucha. Debemos hacerla más versátil y rica. Debemos obligar a los poderes que ni siquiera cumplen sus propias leyes a obedecer ciertas normas. Para ello, no debemos detenernos ni un solo segundo. Debe haber más unidad. Debemos difundir más las ideas del Liderazgo entre otros pueblos, mujeres y jóvenes. Debemos intentar comprender aún mejor al Líder Apo. Y tenemos que aumentar la lucha para que se apliquen las reglas mínimas del derecho contra el sistema Imrali de tortura, aislamiento y genocidio. Por lo tanto, me gustaría repetir nuestro llamamiento sobre esta base”.

Reciente gran derrota del ejército turco en Kurdistán del Sur/Norte de Irak

“La guerra que tiene su centro en [las regiones kurdas del sur] Zap, Avaşîn y Metîna se encuentra ahora en su noveno mes. Se ha extendido por todas partes hasta cierto punto. Los ataques continúan desde Gever hasta Estambul. Sobre esta base, quisiera saludar especialmente a las fuerzas guerrilleras de Zap, Avaşîn y Metîna y felicitarlas por su éxito una vez más. También me gustaría conmemorar a los heroicos mártires de esta resistencia con respeto, amor y gratitud. La guerra entra ahora en el año 2023. Los que querían lograr resultados en una semana o dos llevan ahora meses y años luchando. Ahora, se encuentran en una situación desesperada. Se ha publicado el balance de guerra de los últimos 8 meses: En primer lugar, todos los planes del Estado turco han fracasado. En segundo lugar, se han quedado atascados. En tercer lugar, están luchando, están desesperados y no tienen solución. Ahora no saben qué hacer. Necesitan retirarse pero son incapaces de hacerlo. Por lo tanto, están sufriendo cada vez más bajas, y habrá aún más. Todo esto ha llevado ya tanto tiempo pero no han tenido ningún éxito. Además, el ejército turco ha tenido que huir de muchos lugares [en el Kurdistán del Sur]. No ha podido llevar a cabo la ocupación. Recibirá un golpe aún más duro y tendrá que abandonar aún más lugares en los próximos meses. Esto no sólo conducirá al fin del fascismo del AKP-MHP. También supondrá el fin de la mentalidad y la política fascista, colonialista y genocida de Turquía. Este es el objetivo de esta resistencia. Y lo está consiguiendo paso a paso. Algunas personas no nos creyeron cuando dijimos que el Estado turco sería derrotado en Zap y Metîna al igual que el Estado Islámico [EI] fue derrotado en Kobanê. Ahora esto se ha hecho evidente. Los balances de guerra y las declaraciones revelan claramente que el Estado turco, el fascismo del AKP-MHP y la mentalidad y la política fascista, colonialista y genocida han sido derrotados de hecho en Zap, Avaşîn, Metîna y en todas las Zonas de Defensa de Medya, contra la resistencia de la Guerrilla de la Libertad del Kurdistán. Ya que han sido derrotados allí, ya que están indefensos y han llegado a un callejón sin salida, ahora atacan al pueblo, a las mujeres y a la arena política democrática. Cada semana atacan a la población civil en Kurdistán del Sur y Rojava. Y utilizan armas químicas, armas nucleares tácticas y cometen todo tipo de crímenes de guerra para salvarse de esta derrota.”

Necesidad de una fuerte lucha democrática para superar el bloqueo del régimen turco

“En Turquía y Kurdistán del Norte han hecho todo lo posible. Hace poco atacaron a la prensa y a los artistas. Ahora atacan la política democrática. Han encarcelado a los copresidentes del Partido de las Regiones Democráticas [DPB] y a todos sus copresidentes provinciales. Han aumentado al máximo la presión y la tortura. Han intensificado el sistema de tortura y genocidio Imrali. ¿Por qué? Porque habían sido derrotados en Zap, Avaşîn y Metîna. Si el fascismo del AKP-MHP hubiera tenido éxito en su guerra contra las fuerzas guerrilleras allí, no habría atacado a la prensa, a los artistas, a los partidos y a las mujeres. Han detenido a muchas mujeres. Atacan a las mujeres como si se estuvieran vengando. Igual que atacaron al líder Apo en Imrali. Porque todos sus rostros abusivos han quedado al descubierto y sus máscaras se han caído”.

“La responsabilidad de las detenciones y ataques organizados que se han producido recientemente no se limita únicamente al AKP-MHP. Tampoco hay muchas protestas por parte de la oposición. No se oye nada de los que dicen ser una alternativa al gobierno del AKP-MHP, especialmente el CHP. Se supone que van a derrocar el fascismo y traer la democracia a Turquía. ¿Han alzado la voz contra los ataques del fascismo del AKP-MHP contra el pueblo kurdo, la comunidad aleví, las fuerzas democráticas revolucionarias, las mujeres y la juventud? Pero siguen diciendo: “Soy un demócrata, traeré la democracia”. Nadie se lo cree. Y también hay quienes apoyan al gobierno AKP-MHP desde fuera. Celebran reunión tras reunión. Para salvar a Turquía, tanto Rusia como Estados Unidos están ofreciendo su apoyo. La OTAN está haciendo lo mismo. Los ataques contra los kurdos y las instituciones kurdas en Amed [Diyarbakir], Ankara y Alemania están ocurriendo simultáneamente y sobre la base del mismo plan. Podemos verlo claramente. El AKP-MHP está haciendo todo esto y la administración alemana no es muy diferente. Tienen un acuerdo entre ellos. Están tratando de salvar al AKP-MHP. Parece que estos ataques aumentarán aún más. Los EE.UU., la Unión Europea, Rusia y otras potencias extranjeras están diciendo: “Estos ataques debilitarán al PKK y el AKP-MHP se desgastará. Por lo tanto, prepararemos el CHP y las fuerzas llamadas la `Tabla de los Seis’”. Las potencias extranjeras esperaban poder crear un nuevo gobierno en Turquía de forma blanda para perseguir sus propios intereses. Pero la resistencia en Zap ha destruido estos juegos. No ha dado al fascismo del AKP-MHP la oportunidad de extender su poder, sino que lo ha derrotado. Tampoco ha permitido a las potencias extranjeras sustituir al AKP-MHP a través de una transición suave y crear un gobierno colonialista fascista alternativo.”

“Esto ha creado un bloqueo. En otras palabras, el bloqueo general del sistema se constituye principalmente en Turquía y Siria. Esto es, por supuesto, estructural, pero con algunos trucos y transiciones suaves, el sistema querrá superar estos bloqueos. Intentará engañar a la sociedad diciendo que ha llevado al poder a nuevas administraciones. Pero el PKK no permite que esto ocurra. La resistencia guerrillera no lo ha permitido. Ahora todo el mundo está desesperado y sin solución. No está claro qué va a pasar. ¿Qué será lo próximo? Ambos [gobierno y ‘Mesa de los Seis’-oposición] deben derrumbarse y debe desarrollarse una alternativa que lleve a Turquía a la democracia real. El camino está abierto al HDP, a otros partidos democráticos, a la Alianza por el Trabajo y la Libertad y a todas las fuerzas que realmente creen en la democracia. En otras palabras, cuando el AKP-MHP pierda el poder, una fuerza como el CHP no podrá sustituirlo. Un verdadero poder democrático debe tomar el relevo. ¿Qué cambiará realmente cuando el CHP sustituya al AKP? Pero el cambio es necesario en Turquía. Y esto sólo puede ocurrir a través de una democratización real. Para impedirlo, el gobierno del AKP-MHP ataca con todas sus fuerzas y coopera con las potencias internacionales. El CHP también participa en todo esto, igual que las potencias extranjeras”.

“Entonces, ¿qué hace falta ahora? Tenemos que reconocer esta realidad y ser más combativos. Las fuerzas que realmente se dicen demócratas deben unirse, deben luchar para derrocar al fascismo. Deben llevar la victoria de las guerrillas que han derrotado al fascismo del AKP-MHP en Zap, Avaşîn, Metîna y en todo Kurdistán, a las arenas de la lucha política, la lucha social, la lucha ideológica, el arte y la literatura. Para ello, es necesario luchar de manera más organizada y multifacética. Las próximas elecciones deben entenderse definitivamente como una lucha de este tipo. Es absolutamente necesario unificar los acontecimientos políticos y militares. No hay absolutamente ninguna elección desvinculada de estos acontecimientos. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es aumentar más la lucha y unir más. Hay que superar las divisiones. Las pequeñeces no deben convertirse en un problema. Deben desarrollarse más alianzas, relaciones y unidad en el movimiento de mujeres, el movimiento juvenil y la política democrática. Hay que apoyar aún más la resistencia de los guerrilleros y en las cárceles. Hay que luchar más contra estos ataques fascistas. El fascismo siempre atacará. Si no hay presión, tenemos que dudar de nosotros mismos. Si una dictadura fascista no nos ataca, debemos preocuparnos por lo que estamos haciendo. Estos ataques son la prueba de que se está luchando”.

Fuente: ANF

