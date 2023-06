–

Al evaluar los resultados de las elecciones en Turquía, el miembro del Consejo Ejecutivo del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), Murat Karayılan, declaró que el principal problema en ese país es el problema kurdo y el destinatario de esta cuestión es el Estado, no los partidos. “Si quieren una solución, el líder Apo (Abdullah Öcalan) está ahí”, remarcó.

Karayılan declaró a Stêrk TV que las elecciones no fueron justas ni equitativas, subrayando que un bando utilizó todos los medios del Estado, que hubo muchas formas de opresión, incluidas detenciones, y que se produjeron incidentes, trampas y robos. “Los resultados de estas elecciones no son legítimos”, afirmó Karayılan, y añadió: “Un gobierno de 21 años utiliza todo el poder del Estado, no de forma comedida y legal, sino de forma ilimitada. Por lo tanto, no es un resultado legítimo”.

La actitud del pueblo kurdo es significativa

Karayılan afirmó que el pueblo kurdo demostró su actitud a favor de la democracia y el cambio: “Hay una disminución de los votos en comparación con la anterior elección, pero a pesar de tantos ataques, a pesar de tantos arrestos y amenazas, el pueblo ha mostrado una actitud fuerte. Ahora veo que algunas personas hablan mucho de esto, pero que se pongan en la piel de nuestra gente o que trabajen en un entorno en el que hay tanta gente metida en calabozos y tantas amenazas. No es fácil hacer valer tu voluntad a pesar de todas estas amenazas. La gente debe tener esto en cuenta. Teniendo en cuenta todo esto, la actitud de nuestro pueblo es una actitud apreciable y significativa”.

“Hora de decir que el rey está desnudo”

En cuanto a la reelección de Recep Tayyip Erdogan, Karayılan subrayó que había llegado el momento de exponer claramente los hechos y decir “el rey está desnudo”. “El adversario de Erdogan era kurdo y aleví –explicó-. No se le votó por ello. Está claro que la sociología conformada por el sistema de la República de Turquía no permite que un kurdo aleví llegue a presidente. Es cierto. Quizás algunas personas dentro del Estado hayan querido un cambio, pero el uso de tanto poder del Estado aquí es el resultado de un plan y un proyecto. Este sistema republicano dirigido por el AKP-MHP-Ergenekon ha creado una sociología. Esta sociología es sunita y racista. Han moldeado una tendencia religiosa-racista basada en la síntesis turco-islámica. Este es el punto más importante. Si no fuera así, Erdogan habría hecho promesas hace 21 años: ‘Haré justicia, aboliré las prohibiciones, eliminaré la pobreza’. ¿Hizo estas cosas? Al contrario, trajo el hambre. Sin embargo, fue preferido a pesar de ello. ¿Por qué? Porque trabajaron con una propaganda basada en mentiras”.

Recordar las palabras de Kamran Inan

Kamran Inan, de Bitlis, que fue ministro bajo el gobierno de Süleyman Demirel, dijo antes de su muerte: “Hay una ley no escrita en la Constitución turca. Es la ley de que un kurdo no puede ser ministro de Asuntos Exteriores. En referencia a sus palabras, Karayılan dijo: ‘Si un kurdo no puede ser ministro de Asuntos Exteriores, entonces un kurdo no puede ser presidente. Esto es así. Sí, tal vez en Estados Unidos una persona de raza negra como Obama llegara a presidente y esto fue un avance. Si Kılıçdaroğlu hubiera sido elegido en Turquía, esto habría sido un avance revolucionario en Turquía. Pero perdió porque la sociología creada como proyecto en Turquía no cedió. Esta es la razón principal de su derrota”.

Karayılan afirmó: “El resultado es el problema identitario y sectario”, y puso el ejemplo de cómo se utilizó contra Kemal Kılıçdaroğlu un vídeo manipulado, que se grabó hace dos años y no tenía nada que ver con las elecciones.

La cuestión principal es la cuestión kurda

Al subrayar que la lucha del pueblo kurdo por la democracia y la libertad será cada vez más fuerte, Karayılan dijo: “Para nosotros, el principal problema es la solución de la cuestión kurda. La democracia es necesaria para la solución de este problema. El interlocutor del problema kurdo no son los partidos, sino el Estado. En otras palabras, nuestro interlocutor es el Estado turco. Por esta razón, no tenemos un problema de enemistad o amistad con los partidos dentro del sistema. Porque nuestros interlocutores son claros. Por ejemplo, si hubiera cambiado el gobierno, habría ocurrido lo mismo. Porque se trata de una política de Estado. Por eso, no vemos una gran diferencia y nuestra lucha seguirá mucho más fuerte”.

Si quieren soluciones…

“Llevan 40 años intentando destruirnos. Cada año dicen: ‘Acabaremos este año, triunfaremos’, pero nada cambia. Si prevalece el sentido común y hay un cambio, el Líder Apo está en İmralı”, remarcó Karayılan. “Hubo una reunión con él hace 27 meses y en una reunión anterior afirmó que podría resolver este problema en una semana –recordó-. Así que si quieren una solución, el Líder Apo está ahí. Pero si quieren llegar a una solución matando a jóvenes kurdos, no lo permitiremos y les derrotaremos. Creemos en ello hasta el final; nuestro pueblo y nuestros amigos también deben creer en ello. Igual que hemos detenido al enemigo hasta ahora, venceremos a partir de ahora”.

FUENTE: Stêrk TV / Mezopotamya / Traducción y edición: Rojava Azadi Madrid

