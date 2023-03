–

Karina Beorlegui viene vinculando desde hace muchos años estos dos géneros musicales que tienen mucho en común, desde su génesis relacionada con la cultura urbana de los puertos de Lisboa y Buenos Aires, Coimbra y Montevideo. Las influencias de las migraciones y los exilios, las tripulaciones y los marineros, los pescadores, los suburbios y la poesía bohemia los forjaron al mismo tiempo y, como un espejo. El mes pasado lanzó un nuevo álbum llamado Encuentro Amália-Gardel, que rinde homenaje a las dos grandes figuras de Lisboa y Buenos Aires: Amália Rodrigues y Carlos Gardel. El álbum reúne a artistas de ambos géneros y países como Cucuza Castiello, la vocalista portuguesa María Inés Graça, el cantante Pedro Viola y el guitarrista, también portugués, Ricardo J. Martins, e incluso fue invitado el bandoneonista Horacio Romo. Junto a Nacho Cabello en guitarra portuguesa y criolla, Alejandro Bordas, en guitarra de siete cuerdas, Karina Beorlegui se va a presentar el próximo sábado en Rondeman Abasto. En esta entrevista nos comenta su nuevo trabajo y anticipa algo de lo que será su presentación. Por Ramiro Giganti (ANRed).

Desde hace 20 años, con su álbum debut Caprichosa, Karina Beorlegui uniendo ambos géneros (Tango y Fado) desde el repertorio. Aquel Fado de Froilán Aguilar compuesto en 1932, que fuera cantado Carlos Gardel, es sello distintivo de sus recitales y cierra este nuevo disco con el ingrediente de la participación de Hernán Cucuza Castiello acompañándola con su voz. “En 2020 nace la idea de hacer este cruce entre Ricardo Martins -guitarra portuguesa y arreglador de los fados portugueses del disco-, Nacho Cabello quién es el productor musical y yo. Nacho asumió la parte de arreglos de tango, por supuesto y de Caprichosa, el fado que cantaba el Zorzal. Comenzamos por Gardel y Amalia porque en 2020 fueron 100 años del nacimiento de Amália y yo quería hacer en mi próximo disco un homenaje a ella. Así que desde esta formación que se armó entre Bs As , Caseros y Loulé Portugal, y las ganas de grabar por fin mi cuarto disco. Impulsada por Nacho surge Encuentro Amália Gardel. Ya ahí, en ese puente real entre estos músicos hay mixtura. En Caprichosa quise invitar a Cucuza Castiello porque lo quiero como casi todo el mundo. Siento que fuimos casi juntos abriendo puentes: él con ETVAB (el ciclo El Tango vuelve al barrio) y yo con el Fado-Tango Club y el Festival Porteño de Fado y Tango. Quería que Cucuza esté presente y el hecho de que Ricardo esté en la guitarra portuguesa, le dio a ese tema el sello definitivo de fado, con un arreglo Nacho Cabello. El disco lo realizamos gracias al apoyo de Ibermúsicas desde Portugal y con la bendición de la Fundación Amália Rodrigues”.

Su nuevo álbum no es una simple unión desde el repertorio entre tangos y fados sino que el cruce entre ambos géneros también se da dentro de las mismas. Un ejemplo, quizás el más claro, es el de Medo, un fado compuesto por Alain Oulman con letra de Reinaldo Ferreira. En este caso es versionada solo con la voz de Karina y la participación de Horacio Romo en bandoneón. ¿Un Fado con bandoneón? “Medo es un fado que me cautiva desde hace 15 años. Está en el álbum Segredo de Amália y siempre me pareció como un tango. Siempre me imaginé cantándolo con un bandoneón, los dos solos. Y cuando con Nacho empezamos con el repertorio, se lo propuse sabiendo de antemano que quería hacerlo con Horacio Romo, quién por suerte aceptó. Lo pusimos en medio del disco, como una inflexión estética, una licencia entre sonidos clásicos. Tangueamos un fado, fue la idea y me encanta interpretarlo. Por supuesto va a estar el sábado 11 de marzo, pero de la mano de Rodrigo Mercado en bandoneón” comentó anticipando algo de lo que se viene. “Debo decirte que desde el año 2021 vengo haciendo una intervención de un género a otro con Alejandro Bordas y Nacho Cabello, donde jugamos redoblando aún más esto del cruce entre ambos géneros musicales, en el espectáculo Tango y fado, pero eso es más lo que se viene en un próximo disco. Eso espero”, agregó.

Saliendo un poco del disco (pero no del género musical) hace poco falleció el cineasta Carlos Saura, quien trabajó mucho con la música en general y en particular con ambos géneros, sobre todo su documental Fados del año 2007 que a muchos nos introdujo en el género. Fue una de las tantas producciones musicales de quien también había hecho un documental llamado Tango algunos años atrás, y que en su carrera muchas veces tuvo presente a la música ibérica. La película fue dio una gran divulgación al género portugués que hacía algunos años venía resurgiendo, no sin polémicas. “A mí, la peli Fado de Saura ¡me encantó!, Venía ya conociendo Lisboa e incluso había cantado en 2004, 2005 y 2006 allí, viviendo en el Barrio Alto y haciendo grandes amigos. Sentí que el film realmente transmitía todo el espectro del fado. Supongo que lo que más habrá traído polémica es que se baile…no sé… imagino. Porque el fado «no se baila» No sabía de la polémica, pero ¡bienvenida!! Si el arte no genera polémica…uf… muere? a lo mejor la perdurabilidad de los géneros fado y tango se debe en parte a esta tensión entre quienes continúan reproduciendo o escuchando exactamente lo mismo y señalan que «lo nuevo» NO ES Tango o no es fado y quienes por otra parte, se animan a la ruptura, a la renovación. Esta tensión es la que mantiene vivo el legado. Sin la esencia, no somos nadie y sin arriesgar, tampoco. Tenemos el claro ejemplo de Piazzolla. Criticado por tradicionalistas y hoy, es el referente del tango junto a Gardel ante el mundo. A propósito de que el fado no se baila, desde el año 2004, vengo incursionando con bailarines que bailan un fado por tango y es ya un sello en las aperturas del Festival Porteño de fado y tango que organizo desde 2012. Como verás no soy del team «tradicionalista» pero tampoco los condeno ni juzgo. Son gustos. Y en esta ensalada andamos… todos manoseaos…(jeje Discépolo)”.

El próximo sábado 11 de marzo a las 21hs Karina Beorlegui va a presentar Encuentro Amália Gardel en Rondeman Abasto Lavalle 3177-CABA.

“Vamos a hacer el disco Encuentro Amália Gardel completo , contando un poco de toda esta historia del puente que vengo haciendo, del porqué de este encuentro; de Amália; de Gardel. Vamos a recorrer un tema de cada disco anterior y una sorpresita nueva. Voy a estar acompañada de lujo por una formación que me encanta: Nacho Cabello en la dirección musical y gran parte de los arreglos. Va a tocar la guitarra portuguesa que en el disco interpreta Ricardo Martins (Loulé, Portugal) y la guitarra criolla. Alejandro Bordas, en guitarra de siete cuerdas y se incorpora una 3ra guitarra al equipo: Nahuel Larisgoitía. En bandoneón estará Rodrigo Mercado. Las guitarras son los instrumentos en común de ambos géneros, por eso el disco tiene ese sonido. Medo se mete como al diálogo íntimo entre tango y fado” anticipa.

De cara al futuro, Karina tiene más fechas para seguir presentando el disco en diversas localidades del país. Incluso está proyectando presentarlo en Lisboa, donde ya fue invitada. “Estamos en el presente concentrados en la presentación del disco del que hablamos hoy y por otro lado en la Gira Nacional de Tango y Fado con el apoyo del programa Impulsar MICA. Vamos a estar el 1° de abril en Gualeguiay, Entre Ríos en el Club Social Gualeguay y el 15 de abril en Bahía Blanca en el Bar Histórico. Planeamos ir a Rosario y a Neuquén. Y a los lugares que vayan surgiendo. También con el disco espero presentarme en escenarios importantes y estoy tratando de lograr los apoyos para viajar a presentarlo el 23 de junio en Lisboa, en el Jardín de la casa de Amália. Estoy invitada ya a presentarlo allí, sólo necesito los pasajes…También queremos traerlo a Ricardo para hacer un concierto con él.”

Escuchar Encuentro Amália Gardel completo en plataformas digitales.