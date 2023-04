–

La cantante colombiana Karol G hizo p煤blico su descontento luego que la revista GQ publicara una portada con su imagen retocada sin su consentimiento. La artista se ha pronunciado en otras ocasiones en contra del photoshop en por de encajar en estereotipos hegem贸nicos de belleza. 芦Hoy se hizo p煤blica mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve as铆 , mi cuerpo no se ve as铆 y yo me siento muy feliz y c贸moda con c贸mo me veo natural禄. Por ANRed

Karol G fue noticia otra vez por dejar clara su postura en sus redes sociales en torno a los cuerpos reales. La cantante colombiana se pronunci贸 reiteradas veces contra de los retoques digitales de la apariencia de las mujeres en pos de encajar en estereotipos hegem贸nicos de belleza.

Luego que la revista GQ publicara una portada retocada sin su consentimiento la cantante dijo: 鈥淣o se ni por donde empezar este mensaje. Hoy se hizo p煤blica mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que NO me representa. Mi cara no se ve as铆 , mi cuerpo no se ve as铆 y yo me siento muy feliz y c贸moda con c贸mo me veo natural禄 comenz贸 el descargo.

Agreg贸 芦agradezco a la revista la oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estar铆a ah铆, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios. Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero m谩s all谩 de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los d铆as nos despertamos buscando sentirnos c贸modas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad.鈥