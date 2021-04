–

De parte de La Haine April 3, 2021

Entrevista con el economista marxista Claudio Katz (https://katz.lahaine.org/)

M.H.: 驴C贸mo enfrentamos el coronavirus en Am茅rica Latina?

C.K.: El escenario es bien dram谩tico porque nuestra regi贸n es uno de los epicentros internacionales de la infecci贸n, con dos pa铆ses al tope de fallecidos por mill贸n de habitantes y estamos ahora con una segunda ola y con una situaci贸n completamente desbordada y dram谩tica en Brasil.

El crimen de Bolsonaro ya traspas贸 todos los l铆mites, recorr铆a las playas con arengas contra el distanciamiento social mientras hab铆a muertos. Obstruy贸 todos los rescates, la enfermedad se descontrol贸 por completo y ahora, seg煤n dijo muy bien Chico Buarque, Brasil se ha convertido en una c谩mara de gas a cielo abierto, por la monstruosa acci贸n genocida de Bolsonaro.

Tiene 317.646 muertes, Manaos est谩 devorada por la pandemia, llegan tubos de ox铆geno de Venezuela, San Pablo acaba de imponer el toque de queda nocturno y los gobernadores est谩n desorientados tratando de hacer algo frente al sabotaje de Bolsonaro, que aument贸 m谩s el presupuesto de las Fuerzas Armadas que el de Salud. Va por el cuarto ministro de salud.

Pero el problema general de la regi贸n es que las vacunas no est谩n llegando y se extiende la segunda ola. Hay diez pa铆ses que han acaparado las 戮 partes de la vacuna y Am茅rica Latina solo recibi贸 el 5% de todas las distribuidas en el mundo.

Una regi贸n como la nuestra, que fue un terreno f茅rtil para la actuaci贸n de los contagios, por la carencia de agua corriente y los hacinamientos, ahora est谩 descontrolada, en situaciones distintas, el escenario es m谩s grave en los pa铆ses en los que desmantelaron la salud p煤blica como Per煤, en los pa铆ses que subestimaron el alcance de la enfermedad o que actuaron con improvisaci贸n y se ha desbordado tambi茅n en pa铆ses que han tenido pol铆ticas de protecci贸n para evitar la saturaci贸n de los hospitales y las muertes en las calles, pero tambi茅n ah铆 escal贸 la pandemia y ahora estamos en una situaci贸n verdaderamente cr铆tica.

Veremos si se logra con las vacunas de 煤ltimo momento contener la expansi贸n de la enfermedad, pero Am茅rica Latina es una t铆pica naci贸n subdesarrollada, dependiente, golpeada por la pandemia.

M.H.: La asunci贸n de Biden en EEUU 驴cambia algo respecto de nuestro continente?

C.K.: En primer lugar lo que impacta es que la ultra derecha se qued贸 sin el referente de Trump.

Con Trump se fue todo ese grupo de personajes cavern铆colas, como Pompeo, Abrams, que manejaban todas las conspiraciones en Am茅rica Latina. Bolsonaro se qued贸 sin referente, Duque est谩 tejiendo nuevos soportes, el Grupo de Lima se qued贸 a la deriva y ya no es tan f谩cil repetir el desprecio imperial con provocaciones a los inmigrantes como hac铆a Trump.

Adem谩s, ese asalto final de Trump al Capitolio afecta a los derechistas de Am茅rica Latina porque pulveriz贸 los argumentos que utilizaba Washington para intervenir en la regi贸n. Obstruye la impugnaci贸n de comicios, los cuestionamientos a las elecciones de Venezuela contrastan con el silencio que tuvo la OEA en el momento de la ocupaci贸n fascista del Congreso estadounidense.

Biden, yo creo que intenta remontar la situaci贸n que le dej贸 Trump con una pol铆tica de dominaci贸n con buenos modales. No olvidemos qui茅n es Biden, que apoy贸 a Thatcher en la Guerra de las Malvinas, sostuvo el Plan Colombia, apa帽贸 todas las operaciones de la DEA en Am茅rica Latina, incluso en la campa帽a electoral se estuvo congraciando con todos los fascistas de Miami mediante un discurso bien derechista.

Ahora lo primero que hizo fue dar un visto bueno a la presidencia fantasmal de Guaid贸. No anunci贸 cu谩ndo va a derogar la tipificaci贸n de Cuba como Estado terrorista, y est谩 tratando de encontrar alg煤n punto de restablecimiento de todo el marco de acuerdos con la derecha latinoamericana.

Ac谩 hay c煤pulas conservadoras en la regi贸n que han aprovechado la pandemia para militarizar sus gestiones y Biden da un visto bueno a eso. En Colombia, Per煤, Chile, Ecuador se instalaron reg铆menes de excepci贸n con un creciente protagonismo de las FF AA y hemos tenido una represi贸n a la cual la OEA y Biden convalidan, cosas terribles como el asesinato del malabarista chileno, o la masacre de ni帽as en Paraguay. Y Biden por ahora da su aval, su sost茅n a estos reg铆menes autoritarios que quieren instaurar verdaderas dictaduras civiles y act煤an coordinadamente en la regi贸n en esta pol铆tica de low fare que b谩sicamente es proscribir opositores mediante golpes parlamentarios, judiciales y medi谩ticos utilizando tambi茅n el fraude como instrumento complementario. Para eso tiene a las FF AA que dieron un golpe en Bolivia y que tambi茅n, ahora se sabe, estuvieron a punto de dar un golpe en Brasil si ganaba Lula.

Pero yo creo que hay dos hechos de la 煤ltima semana que implican un duro rev茅s a toda la pol铆tica de low fare, el primero es este impresionante giro en la pol铆tica brasile帽a que introduce la anulaci贸n de las causas contra Lula, es un hecho realmente relevante, es una victoria enorme, tiene un gran impacto latinoamericano, ya hay muchos comentarios de la prensa del establishment anticipando que la reaparici贸n de Lula puede ser el regreso del progresismo a escala regional y es un golpe al Lavajato, a todas las causas del juez Moro, incluso el propio juez Moro puede quedar muy comprometido si contin煤a el curso actual de desenmascaramiento del Lavajato porque se ha demostrado que toda la operaci贸n que mont贸 era completamente inventada.

Ahora se sabe que ese departamento de Lula era montado y que lo que hizo Moro es el t铆pico operativo judicial que le hicieron a Cristina, a Correa, inventan pruebas, parten de un arrepentido, nunca prueban los hechos que dicen que van a probar y, mientras tanto, le dan rienda suelta al derechista que motivan para que llegue a la presidencia.

Fue lo que hicieron con Lenin Moreno en Ecuador, con Macri en Argentina, con Bolsonaro. Pero ahora me parece que Lula vuelve porque Bolsonaro est谩 naufragando. Es cierto que mantiene su base social, esa base social derechista que sostiene sus discursos primitivos y sus campa帽as delirantes contra el 鈥渃omunismo鈥.

Es cierto que se mantiene ese sost茅n de los evang茅licos que afianzaron su sost茅n a Bolsonaro apadrinando ministros, legisladores, imponiendo una gran influencia en la poblaci贸n brasile帽a porque sustituyen al Estado en el amparo de los desprotegidos.

Pero Bolsonaro est谩 shockeado, la clase dominante est谩 buscando un sustituto derechista y el hecho de reconocer la total inocencia de Lula y ponerlo en la carrera para las presidenciales del a帽o que viene es un golpe fenomenal contra la derecha.

El otro hecho, que en mi opini贸n es un golpe muy grande contra la restauraci贸n conservadora, es lo que acaba de ocurrir en Bolivia con la detenci贸n de la golpista A帽ez. Est谩 detenida ella, cinco de sus ministros, acaban de encarcelar al General que instrument贸 el golpe de Estado, a qui茅n lo puso en marcha y, por lo tanto, es un giro anti low fare. Esta es la gravitaci贸n que tiene, porque es la primera vez que empezamos a ver que se da vuelta la tortilla, que ahora en vez de montar una farsa judicial para encarcelar l铆deres progresistas, se destapa la verdad de un golpe de Estado y empieza la penalizaci贸n de sus autores.

Lo de Bolivia es relevante, porque es un principio de un 鈥淣unca m谩s鈥, es el comienzo de un juicio a los art铆fices de un golpe de Estado pero, sobre todo, en un momento distinto, que se empieza a desarmar toda esa estructura de causas judiciales, acciones medi谩ticas, poder militar contra los proyectos progresistas.

Me parece que es un hecho de gran relevancia, que junto con la liberaci贸n de Lula pueden afianzar el cambio que estamos viendo en toda la regi贸n.

M.H.: Te sumo: 11 de abril elecciones en Chile, segunda vuelta en Ecuador y elecciones en Per煤.

C.K.: Ecuador es clave, porque al igual que Bolivia y Chile, es uno de los pa铆ses donde m谩s ha estado presente la lucha y la movilizaci贸n popular y lo que ocurrir谩 en las urnas probablemente est茅 muy conectado a esta movilizaci贸n popular.

En Bolivia hubo una irrupci贸n del pueblo y eso garantiz贸 las elecciones, impidi贸 un golpe de Estado y desplom贸 a una dictadura. En Chile la movilizaci贸n de los j贸venes impuso una victoria enorme en el comienzo de un proceso constituyente y en Per煤 hemos visto una sublevaci贸n con cierto tinte 2001 de la Argentina de j贸venes movilizados a trav茅s de redes sociales, contra fujimoristas, liberales y apristas que se disputan la torta de los desfalcos.

Pero Ecuador es clave porque ah铆 hemos visto el protagonismo del movimiento indigenista. Este movimiento que tuvo un papel descollante en el levantamiento del a帽o pasado contra Lenin Moreno, es el movimiento que tumb贸 tres presidentes en Ecuador. Es una fuerza social y pol铆tica de una capacidad de lucha extraordinaria y ahora vamos a ver qu茅 ocurre en las elecciones.

Estas elecciones son un hecho importante, un balotaje t铆pico entre el progresismo contra la derecha, pero antes de eso tuvimos una sorpresa que fue la elecci贸n que hizo el propio movimiento indigenista con su candidato de Pachacuti y ahora veremos lo que sucede, porque est谩 en debate qu茅 va a hacer el movimiento indigenista frente a la elecci贸n que se viene.

Al principio parec铆a que, luego de hacer una denuncia de fraude que no prosper贸, pod铆an llegar a un acuerdo y terminar votando a la derecha. Me parece que esa corriente, ese planteo de la vertiente m谩s etnicista conectada a las ONG del indigenismo perdi贸 fuerza y se impuso m谩s la corriente que rechaza cualquier acuerdo inadmisible con Lasso. Pero no llegaron a lo que me parece que hubiera sido la decisi贸n correcta que es el apoyo al candidato progresista.

Ac谩 tenemos una situaci贸n entre el progresismo y la derecha, es lo mismo que vimos en Argentina, en Brasil cuando fue el dilema Bolsonaro versus Hadad, ac谩 se plantea una decisi贸n de c贸mo frenar la restauraci贸n conservadora en las urnas para limitar los atropellos econ贸micos, contener la violencia contra los oprimidos y generar un escenario m谩s favorable para el avance de la izquierda creando relaciones de fuerza positivas. Esto se logra derrotando a la derecha en las elecciones.

Por lo tanto espero, apuesto, a una derrota de Lasso. Y creo que eso debe servirnos de lecci贸n a todos los militantes e intelectuales de izquierda en Am茅rica Latina, que en la disyuntiva entre progresismo y derecha, no tiene que haber vacilaciones, la elecci贸n es un terreno m谩s de resistencia popular y hay que votar contra la derecha. Especialmente en un momento en el que Ecuador ha sido clave por este papel central en las luchas.

Te cito dos casos de pa铆ses claves a los que tenemos que prestarles atenci贸n en estas semanas. Un caso es Hait铆, ah铆 hay una lucha que empez贸 en 2018, son movilizaciones multitudinarias con un quinto de la poblaci贸n en las calles protestando contra un presidente que ha impuesto un r茅gimen de facto, desconoce al Poder Judicial, al Parlamento, se sostiene en los militares extranjeros de EEUU, Francia y Canad谩 que tienen tropas en el pa铆s, se apoyan en el bandidaje criminal y la crisis de Hait铆 no es ni eterna ni irresoluble, es un pa铆s devastado por una casta gobernante y hay una resistencia popular muy importante en ese lugar que puede generar sorpresas positivas para el movimiento popular.

Y la otra es lo que ocurre en Paraguay. Estamos observando all铆 movilizaciones multitudinarias, de denuncia de este manejo criminal de la pandemia, hay un colapso sanitario en un escenario de corrupci贸n enorme, no hay vacunas, se comercializan los remedios, se venden algunas vacunas y esto crea un contexto muy peculiar, muy significativo que nos hace pensar que puede haber un avance popular muy importante en el pr贸ximo per铆odo.

